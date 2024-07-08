Туры в Карелию осенью 2025

Осенние туры в Карелию 2024

Туры в Карелию осенью — это интересно, поскольку туристов становится меньше, мест у достопримечательностей больше, комары и мошкара исчезают, а воздух становится еще свежее.

Что обязательно посмотреть в Карелии осенью

В любое время года Карелия очень разная. Достопримечательности выглядят не похоже в разное время года, но это стоит увидеть своими глазами.

Остров Кижи

Это место не просто так считается заповедником деревянного зодчества. Тут находится полностью деревянная церковь высотой 37 метров. Также тут несколько деревень и кладбище. Тут живут местные жители и смотрители музея. А сам остров находится под охраной ЮНЕСКО.

Гирвас

Очень старый, потухший немного больше двух миллиардов лет назад, вулкан. Он расположен в одноименном поселке и добраться до него можно из Петрозаводска. Необычно в этом что вулкан также является бывшим водопадом, который осушили люди для местной ГЭС. В сезон дождей водопад оживает — уровень воды в реке поднимается и на ГЭС открывают плотины.

Ладожское озеро

Крупнейшее пресноводное озеро в Европе. Оно такое большое и глубокое, что не сразу можно поверить, что это действительно озеро. В нем водится около пятидесяти видов рыб — место пользуется большой популярностью у любителей рыбалки. Особенно осенью, когда поток туристов заметно сокращается.