Чем заняться на Ладожском озере
Ладога славится своей многогранностью, самобытностью и величественностью. На отдыхе на Ладожском озере каждый найдет чем заняться:
Если вам нравится неспешный отдых на воде — это для вас. В Ладоге водится более пятидесяти видов рыб, которые можно поймать с берега и с лодки. Многие рыбаки приезжают сюда в теплое время года, чтобы повысить свои рыболовные навыки.
- Классический отдых на берегу
Сложно сказать, когда можно купаться в озере. Тут все зависит от вашей теплолюбивости, ведь озеро остается прохладным даже в теплое время года. А вот провести день на пляже будет комфортно почти всем. Если хотите провести отпуск на пляже, то лучше ехать в июле или в августе, к этому времени вода уже прогреется и будет долго остывать.
- Побывать на ладожских шхерах
Это каменные острова, которые привлекают сотни туристов ежегодно. Каждый из островов обладает неповторимым ландшафтом. Также в экскурсию по шхерам входим прогулка по горе Линнвауори и заливу Импилахти.
На нем стоит знаменитый мужской монастырь. Тут всегда тихо, спокойно и красиво. Природа, нетронутая человеком. Тут можно остаться на ночь в палатке и насладиться встречей рассвета на озере.
В окрестностях Ладоги можно найти много интересных мест и природных достопримечательностей. Например, горный парк Рускеала, водопад «Белые мосты», всевозможные годы, на которые можно забраться, Староладожский историко-архитектурный и археологический заповедник, Урочище Сопки, Горчаковщинский водопад, ремесленная слобода и многое другое.
Когда лучше ехать на ладожское озеро
Ладожское озеро привлекает путешественников в любое время года. Зимой, весной, летом и осенью в этом месте можно найти что-то уникальное, необычное и интересное.
Как правило, начинается туристический сезон. В теплое время года пути ко всем достопримечательностям открыты и вы можете без проблем попасть в любое интересующее вас место. Также летом открыты все песчаные пляжи с выходом к воде. Если вы любите рыбалку, отдых на берегу, не боитесь прохладной воды, то лето — это прекрасный вариант для отдыха
В начале осени еще тепло, поэтому вы сможете прогуливаться по ладожским достопримечательностям почти налегке. А если повезет, то застанете настоящее «бабье лето». Обратите внимание, что к середине осени пути к некоторым достопримечательностям могут быть закрыты. Но пляжи, леса, горы и некоторые водопады все еще будут открыты и вы сможете насладиться нетронутой северной природой.
В это время года озеро замерзает и природа кардинально меняется. Леса укутываются в снежную шубу, многие маршруты к популярным местам закрываются, но туристов это не останавливает. Даже влажный воздух в совокупности с минусовой температурой не пугает путешественников, которые любят активный отдых, покой и красивые виды.
К середине апреля маршруты к достопримечательностям открываются, воздух нагревается, лед на озере тает и приглашает туристов взглянуть на вышедшую из зимней спячки природу.