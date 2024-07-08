Тур на Ладожское озеро

Ладожское озеро — одно из крупнейших пресноводных озер в России. Считается одной из главных карельских достопримечательностей и ежегодно собирает большое количество туристов в любое время года. Мы подготовили для вас туры на Ладожское озеро, потому что тут любой путешественник найдет что-то по вкусу.

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