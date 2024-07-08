Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Тур на Ладожское озеро

Ладожское озеро — одно из крупнейших пресноводных озер в России. Считается одной из главных карельских достопримечательностей и ежегодно собирает большое количество туристов в любое время года. Мы подготовили для вас туры на Ладожское озеро, потому что тут любой путешественник найдет что-то по вкусу.

Про наши туры можно узнать тут. Они разработаны так, чтобы подошли путешественникам любого возраста. Каждому участнику тура будет комфортно, интересно и безопасно.

Если вам необходим трансфер из Петербурга или москвы — сообщите об этом менеджеру. Он уладит все вопросы.

Предложения от нашего туроператора

Путешествие в Карелию — отличная идея, если вы хотите увидеть северные природные красоты и полюбоваться древней архитектурой. Если у вас немного времени, то обратите внимание на тур на Ладожское озеро. В тур по озеру входит посещение основных достопримечательностей, которые составят представление о регионе.

Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
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С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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Туры на Ладожское озеро

Чем заняться на Ладожском озере

Ладога славится своей многогранностью, самобытностью и величественностью. На отдыхе на Ладожском озере каждый найдет чем заняться:

  • Рыбалка

Если вам нравится неспешный отдых на воде — это для вас. В Ладоге водится более пятидесяти видов рыб, которые можно поймать с берега и с лодки. Многие рыбаки приезжают сюда в теплое время года, чтобы повысить свои рыболовные навыки.

  • Классический отдых на берегу

Сложно сказать, когда можно купаться в озере. Тут все зависит от вашей теплолюбивости, ведь озеро остается прохладным даже в теплое время года. А вот провести день на пляже будет комфортно почти всем. Если хотите провести отпуск на пляже, то лучше ехать в июле или в августе, к этому времени вода уже прогреется и будет долго остывать.

  • Побывать на ладожских шхерах

Это каменные острова, которые привлекают сотни туристов ежегодно. Каждый из островов обладает неповторимым ландшафтом. Также в экскурсию по шхерам входим прогулка по горе Линнвауори и заливу Импилахти.

  • Валаамский архипелаг

На нем стоит знаменитый мужской монастырь. Тут всегда тихо, спокойно и красиво. Природа, нетронутая человеком. Тут можно остаться на ночь в палатке и насладиться встречей рассвета на озере.

В окрестностях Ладоги можно найти много интересных мест и природных достопримечательностей. Например, горный парк Рускеала, водопад «Белые мосты», всевозможные годы, на которые можно забраться, Староладожский историко-архитектурный и археологический заповедник, Урочище Сопки, Горчаковщинский водопад, ремесленная слобода и многое другое.

Когда лучше ехать на ладожское озеро

Ладожское озеро привлекает путешественников в любое время года. Зимой, весной, летом и осенью в этом месте можно найти что-то уникальное, необычное и интересное.

  • Лето

Как правило, начинается туристический сезон. В теплое время года пути ко всем достопримечательностям открыты и вы можете без проблем попасть в любое интересующее вас место. Также летом открыты все песчаные пляжи с выходом к воде. Если вы любите рыбалку, отдых на берегу, не боитесь прохладной воды, то лето — это прекрасный вариант для отдыха

  • Осень

В начале осени еще тепло, поэтому вы сможете прогуливаться по ладожским достопримечательностям почти налегке. А если повезет, то застанете настоящее «бабье лето». Обратите внимание, что к середине осени пути к некоторым достопримечательностям могут быть закрыты. Но пляжи, леса, горы и некоторые водопады все еще будут открыты и вы сможете насладиться нетронутой северной природой.

  • Зима

В это время года озеро замерзает и природа кардинально меняется. Леса укутываются в снежную шубу, многие маршруты к популярным местам закрываются, но туристов это не останавливает. Даже влажный воздух в совокупности с минусовой температурой не пугает путешественников, которые любят активный отдых, покой и красивые виды.

  • Весна

К середине апреля маршруты к достопримечательностям открываются, воздух нагревается, лед на озере тает и приглашает туристов взглянуть на вышедшую из зимней спячки природу.

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