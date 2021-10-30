Золотое кольцо Карелии

тур «Знакомство с Карелией» с 19 по 21 августа.

День 1. В путешествие мы отправились в день свадьбы 18.08.20, сразу после того как немного отметили с друзьями. Ехать решили на поезде. Всего 1 ночь, и к 8 утра 19.08.20 уже были в Петрозаводске, где нас встретили и отвезли в гостиницу на завтрак. Так как был шведский стол, мне тоже нашлось что покушать. Далее, на речном вокзале Петрозаводска нас посадили в Комету — быстроходное судно, и мы отправились на остров "КИЖИ" в Онежском озере. Поездка довольно долгая - 1,5 часа в одну сторону и так-же обратно. Выспались. По прибытию, нас встретил экскурсовод, и провёл обзорную экскурсию. Все взрослые с восхищением говорили об острове и экскурсии. Нам понравилось, да, красиво, побывали, галочку поставили, ехать повторно смысла не видим, но 1 раз побывать стоит.

День 2. Изначально, нас должны были поселить в 3* гостинице "Петрозаводск", на 3 дня и 2 ночи, еда не включена, но в подарок помимо скидки на тур, поселили нас на одну ночь в 4* гостиницу "Северная", что в самом центре города (Здание отеля занесено в официальный список ценных архитектурных объектов Петрозаводска). Вторую ночь нам предложили провести в другой гостинице, в 4* гостинице "COSMOS" на берегу Онежского озера. Заселили в улучшенный 4* номер, вид открывался прямо на озеро, а в дополнении еще и завтрак включили, шикарный шведский стол. Весь второй день был посвящен "Рускеальским водопадом" и горному комплексу "Рускеала". Так как в туре, это всё довольно ознакомительно, чтобы посмотреть побольше, времени на точку отводится очень мало, да и расстояние от Петрозаводска до Рускеала — 260 км, время в пути 3,5-4 часа. Даже после беглого осмотра достопримечательностей, в город, мы вернулись часам к 21:00. В дороге, экскурсовод, рассказывала очень интересно, большую часть времени мы смотрели в окна, рассматривая старинные карельские деревни и много красивых озер, а уже под конец дремали) Перед горным парком Рускеала мы сделали остановку у рускеальских водопадов: историческое место, где снимался фильм «А зори здесь тихие…» Прошлись по навесным деревянным мостикам прямо над водопадами. Мощь и красота.

Далее, прибыли на территорию горного парка Рускеала, там должна была быть пешеходная экскурсия, но времени опять же немного, и мы не стали ждать экскурсовода, а сами отправились гулять по территории. И считаем, это было верное решение. Погуляли по Эко-тропе вокруг комплекса. Прошли в глубину сквозной пещеры (штольни), посмотрели геологию каньона. Полазали по скалам Итальянского мраморного карьера. Так мы обошли весь комплекс, успели и насладиться видами, и полазать, и передохнуть на склоне.

Очень теперь хочется, покататься там на лодке, по озерам вдоль отвесных стен карьера, по пути заплывая в гроты и пролететь на Zip-line по всей длине каньона. Всё увиденное нам запало в душу, теперь мы знаем что обязательно вернемся, и пройдем своим путём, уже более неспешно и вдумчиво.

День 3. В этот день, было запланировало аж 4 остановки, поэтому вдоволь нагуляться по интересующим нам местам не удалось, но обзорно огляделись, высматрели для себя интересные локации, куда так-же стоит повторно заглянуть, но уже своим спокойным ходом.

Первой остановкой был первый российский курорт "Марциальные Воды", основан Петром I в 1719 году на базе железистых минеральных источников. Немного послушали об истории создания, далее нам выдали стаканчики и мы всей группой отправились пробовать воду из всех 3х источников. Очень невкусно) У всех источников вкус и насыщенность отличались. Галочку поставили, поехали дальше.

Вторая остановка - гора Сампо. Написано что: "склоны холма усеяны пешеходными тропами с соответствующими указателями, произведена установка лестниц с перилами у подножья горы, поэтому подъем к вершине довольно удобен и безопасен." На деле, это шатающиеся перила и проваленные лестницы, а у подножья горы, на обочине, как это и заведено в России, разбросан мусор. На вершине, нет ничего такого впечатляющего, вид на озеро весьма зарос деревьями. Но даже если бы вид был свободнее, по дороге на Рускеалу, открывались более живописные виды, на мой взгляд.

Третья остановка - вулкан Гирвас. Вот это уже интереснее, это уже для нас. Во первых мы шли до него по красивейшей песчаной дороге, меж сосен, и мхов, аккуратно обходя мощные корни деревьев. Так и хотелось пойти босиком, но пришлось воздержаться, слишком туристическое место, стекла и мусор всё - таки встречаются. По сторонам, куда ни глянь, грибы да ягоды. Некоторые собирали.

Когда мы уже почти дошли, надо было перейти по камням на его сторону, слева древний сплав для бревен, справа озеро. И вот мы оказались на вулкане. Да - да. Прям на нем. Он не такой как нам сразу представляется. Вулкан Гирвас относится к типу покровных вулканов исландского типа. Вид там конечно, неземной. Темные скалы, из которых растут деревья. Водоемы с зеркально чистой водой, а где то с рыжей, да и сами слои лавы, каждый со своим оттенком. Мы прыгали по лавовому полю с кочки на кочку, осматривали со всех ракурсов, лазали на скалы. взбирались на холмы.

Вот там бы времени побольше, потому что отведенных на это 30 минут,ну вообще ни о чем. Туда бы мы еще заехали, но если это будет по пути куда то еще. Четвертая и последняя остановка - водопад Кивач. Мы сразу же отделились от экскурсии, потому что мы водопад хотим смотреть, а не слушать пол часа, которых у нас нет, в дендрарии, про отличия обычной берёзы от "Карелочки".В общем мы отправились своим путем. Туристоооов до...очень много.

Но обойти всё со всех сторон, полазать по скалам и полюбоваться видами со всех возможных ракурсов, времени вполне хватило. Даже перед отъездом в кафе успели перекусить. Галочку поставили. Большое спасибо. Нас всё очень впечатлило. Понравилось. В Карелию вернемся.