Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
Войти в ЛК

Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды

3 300 ₽ за взрослого Загрузка дат... Круглый годсезонность
424 отз.
Программа Стоимость Групповые даты Индивидуально В подарок
Забронироватьи оплатить онлайн

Детали экскурсии

  • Продолжительность:
    8 часов
  • По каким дням:
    ежедневно
  • Начало экскурсии: 9:00, ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1). Автобус будет ждать между ротондой и розовым зданием ЗАГСа за 10 минут до отправления
  • Что включено: Транспортное обслуживание на автобусе, работа гида, входные билеты (гора Сампо, вулкан Гирвас, водопад Кивач)
Экскурсия «Золотое кольцо Карелии»

Золотое кольцо Карелии – красивый однодневный маршрут по значимым местам вблизи Петрозаводска: историческим и природным достопримечательностям.

Наша флагманская экскурсия участвовала во многих премиях и всегда заслуживала только высокие оценки, а тысячи туристов, выбравших ее и оставивших восхищенные отзывы — еще одно подтверждение тому, что данная программа достойна посещения.

Программа экскурсии «Золотое кольцо Карелии»

09:00 - сбор группы на набережной Онежского озера у ротонды; 10:00 - гора Сампо; 11:00 - Марциальные воды; 12:30 - палеовулкан вулкан Гирвас; 13:45 - обед в кафе (оплачивается самостоятельно); 14:45 - водопад Кивач; 17:00-17:30 - прибытие в Петрозаводск.

Маршрут экскурсии построен так, чтобы за один день побывать в четырех интересных локациях: гора Сампо со смотровой площадкой, исторический курорт Марциальные воды с целебной водой, остатки древнего вулкана Гирвас и бренд Карелии – водопад Кивач.

На удобном автобусе с откидывающимися сиденьями вы проедете 212 км за 8 часов. В пути вас сопроводят сертифицированные гиды, которые увлекательно расскажут об истории и современной жизни Карелии.

Первая точка нашей экскурсии – гора Сампо. Это небольшая возвышенность со смотровой площадкой и видом на раскинувшееся внизу озеро Кончозеро. Прогуляемся по оборудованной тропе под рассказы гида о легендах Карелии и знаменитом эпосе «Калевала», а еще загадаем желание, повязав ленточки на волшебное дерево.

Следующая остановка – курорт Марциальные воды. Он был открыт самим Петром I в 1719 году. Здесь из-под земли бьют источники с целебной водой, насыщенной железом. Мы увидим старинную деревянную церковь времен Петра, павильоны, построенные к приезду высоких особ, и, конечно, продегустируем воду из четырех скважин.

Далее движемся в сторону местечка Гирвас. Здесь мы не только восхитимся живописной природой (не зря на этом месте снималось множество фильмов), но и погуляем по давно застывшим потокам лавы - остаткам древнего вулкана. Если повезет, вы попадете на спуск водохранилища и увидите потрясающее зрелище – бурный водопад Гирвас.

Завершающая точка маршрута – водопад Кивач. В его честь пишут оды и рисуют картины. Кивач считается вторым по величине равнинным водопадом Европы. Мы полюбуемся 11-метровым каскадом с нескольких смотровых площадок, а затем посетим дендрарий с образцами редких карельских растений и музей природы.

К вечеру вернемся в Петрозаводск наполненные впечатлениями и гармонией карельской природы: скал, озер, лесов и водопадов.

* В период с 1 декабря по 1 апреля древний вулкан Гирвас заснежен. Гид расскажет про это уникальное место, по тропинкам можно будет прогуляться до панорамы жерла древнего вулкана.

*После посещения Гирваса гид примет решение об остановке на обед в кафе (оплачивается самостоятельно). Это единственное кафе на много километров вокруг, поэтому оно часто перегружено посетителями. В этом случае остановки на обед не будет. Советуем взять с собой в дорогу перекус и воду.

Бронирование
Загружаются актуальные даты...
Отзывы (424)
С фото
Без фото

всё очень понравилось! гид Марина рассказывала очень интересно, без лишней информации и скучных дат. экскурсия супер спланированная: недолгие переезды на автобусе, затем прогулки и так по очереди + во всех локациях есть уборные и возможность перекусить.

Экскурсовод Лада провела очень интересную экскурсию, рассказала про Карелию, про народ и о тех местах где мы были. Было очень интересно слушать до самого конца. Мы побывали на водопаде Кивач, вулкане Гирвас, горе Сампо и Марциальных водах. Единственное если вы не готовы морозиться в холод, лучше экскурсию отложить🤭😁 Но Лада всегда старалась кратко рассказать основное, давала свободное время чтобы пофоткаться и мы прыгали в автобус дальше в дорогу. Экскурсия стоит своих денег, потрясающие виды и живописные места. Обязательно вернёмся сюда летом😍

Все прошло замечательно! Все понравилось! Гид Ольга очень интересно и понятно рассказывает, объясняет. С погодой нам повезло, легкий мороз и без снега. Попили марциальной воды, посмотрели на живописные виды с высоты горы. Водопад Кивач просто восхитительный, очень впечатлил! Первый раз была на водопаде зимой! Красота!

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Замечательная экскурсия "Золотое кольцо Карелии" вышла. Марина, гид, увлекательно рассказывала, плюс мы послушали песни на карельском (классные). Спасибо всем.

Хочу поблагодарить гида Марину и водителя Сергея за замечательную экскурсию "Золотое кольцо Карелии". Посетили гору Сампо, древний вулкан Гирвас, выпили три разных варианта марциальной водички, водопад Кивач - потрясающие виды!! Немного омрачил день дождь во второй половине дня, но золотом осени сполна насладились!🙂🍂👍

Очень комфортабельный микроавтобус, который был подан вовремя! Прекрасный экскурсовод Марина и водитель Николай. Хорошая организация маршрута, достаточно времени на экскурсиях

Маршрут очень хорошо продуман, в том числе возможность пообедать. Все соответствует описанию. Комфортный автобус. Отдельное спасибо, гиду Марине. Обязательно поеду с этой компанией ещё.

Очень понравилось

У ротонды, на набережной, нас встретил автобус. Пока ехали по Петрозаводску нам рассказали о местных достопримечательностях и магазинах. На гору Сампо не попали т.к. она была закрыта. Но мы остановились у горы с зайчиками. Далее мы остановились на Марциальных водах, вкусовые рецепторы были в шоке. Потом нас отвезли на вулкан Гирвас и водопад Кивач. Величие природы впечатляет. Хотелось бы отметить классного гида Юлию и водителя Владимира, очень позитивные, заряжающие хорошим настроением, люди.

Были на 2-х экскурсиях: Кижи и Золотое кольцо Карелии (Гирвас, Кивач, Марциальные воды, долина зайцев). Хорошая организация (накануне присылают смс с местом и временем встречи, а также с контактами гида). Пунктуальные. Гиды очень профессиональные, интересно и увлекательно ведут экскурсию. Особенно понравилась Юлия "Хозяйка Севера". Спасибо ей огромное за заразительную любовь к Республике Карелия:)

Экскурсия - Золотое кольцо Карелии 01.09.2022. Гид - Галина. Очень познавательно и увлекательно провела время. Организовано всё отлично. Но самое главное в экскурсии - это ГИД! Галина ни на минуту не давала заскучать, помимо интересного рассказа были и загадки, и вопросы, и шутки, и песни, и даже заговоры. И не смотря на то, что погода была "карельская"(дождь, ветер и холод) все экскурсанты, и я в том числе, ходили за Галиной раскрыв уши и рты и любовались красотами Карелии. Планирую вернуться сюда вновь. Очень хочу попасть и на другие экскурсии, но именно с Галиной. И конечно спасибо водителю - Сергею, за то что очень бережно нас вез. Очень жаль, что постеснялся для нас спеть на Карельском =)

Отличный насыщенный тур! Если вы хотите за один раз посетить значительную часть достопримечательностей Карелии, то это то, что надо. Вам покажут и расскажут много интересного, а потом уже, переварив в себе впечатления, можно будет самим решить - куда стоит вернуться, чтобы осмотреть всё более вдумчиво и внимательно.

Очень интересная экскурсия! Понравилась наш экскурсовод Галина, узнали и об истории, и о природе Карелии. Все важный достопримечательности посетили, времени на локациях давалось достаточно. Выехали и уехали - минута в минуту. Всем советую!

Интересная экскурсия. Очень повезло с экскурсоводом. Видно, что человек любит своё дело. Спасибо.

Экскурсовод Лада, очень интересно рассказывала, прекрасная женщина, с хорошим чувством юмора. Водитель тоже хороший, все очень понравилось.

И так заходя вперёд немного скажу наш гид заболел автобус сломался но нам невероятно повезло с новым гидом! Галина, спасибо огромное за ваш труд! Маршрут был по самым интересным для нас местам. Показала все что просили и даже больше. Все рассказывала доступным языком и с юмором, так же пели песни на Карельском языке, были разные шарады и загадки благодаря чему многое запомниться навсегда)). А самое главное, отвечала абсолютно на все вопросы! Это уникальный и светлый человек Галина профессионал своего дела, очень советую всем на 💯👍❤️🫶☀️🏡👪.

очень понравилось, спасибо!!

Хотим выразить огромную благодарность экскурсоводам: Татьяне и Юлии. С экскурсоводом Татьяной были на экскурсии 5 июня, посетили: водопад Кивач, вулкан Гирвас и Марциальные воды. 6 июня с экскурсоводом Юлией посетили горный парк Рускеала. Поездка была насыщенной и интересной. Благодарим за возможность соприкоснуться с познавательными историями, окунуться в колорит традиций, волшебную природу и завораживающую атмосферу Республики Карелия!!!

Хочу выразить огромную благодарность гиду Галине за создание особой душевной и позитивной ауры! (Сразу же по прибытию сбылось кое-что хорошее, как и было предсказано)) А также водителю Николаю за поддержание задорных Галининых прибауток)) и конечно же за чувство безопасности в дороге!!!

Прекрасная Экскурсия! Время пролетело незаметно, очень красивые и живописные места! Отдельная благодарность Гиду Галине и водителю Николаю!

тур «Знакомство с Карелией» с 19 по 21 августа.

День 1. В путешествие мы отправились в день свадьбы 18.08.20, сразу после того как немного отметили с друзьями. Ехать решили на поезде. Всего 1 ночь, и к 8 утра 19.08.20 уже были в Петрозаводске, где нас встретили и отвезли в гостиницу на завтрак. Так как был шведский стол, мне тоже нашлось что покушать. Далее, на речном вокзале Петрозаводска нас посадили в Комету — быстроходное судно, и мы отправились на остров "КИЖИ" в Онежском озере. Поездка довольно долгая - 1,5 часа в одну сторону и так-же обратно. Выспались. По прибытию, нас встретил экскурсовод, и провёл обзорную экскурсию. Все взрослые с восхищением говорили об острове и экскурсии. Нам понравилось, да, красиво, побывали, галочку поставили, ехать повторно смысла не видим, но 1 раз побывать стоит.

День 2. Изначально, нас должны были поселить в 3* гостинице "Петрозаводск", на 3 дня и 2 ночи, еда не включена, но в подарок помимо скидки на тур, поселили нас на одну ночь в 4* гостиницу "Северная", что в самом центре города (Здание отеля занесено в официальный список ценных архитектурных объектов Петрозаводска). Вторую ночь нам предложили провести в другой гостинице, в 4* гостинице "COSMOS" на берегу Онежского озера. Заселили в улучшенный 4* номер, вид открывался прямо на озеро, а в дополнении еще и завтрак включили, шикарный шведский стол. Весь второй день был посвящен "Рускеальским водопадом" и горному комплексу "Рускеала". Так как в туре, это всё довольно ознакомительно, чтобы посмотреть побольше, времени на точку отводится очень мало, да и расстояние от Петрозаводска до Рускеала — 260 км, время в пути 3,5-4 часа. Даже после беглого осмотра достопримечательностей, в город, мы вернулись часам к 21:00. В дороге, экскурсовод, рассказывала очень интересно, большую часть времени мы смотрели в окна, рассматривая старинные карельские деревни и много красивых озер, а уже под конец дремали) Перед горным парком Рускеала мы сделали остановку у рускеальских водопадов: историческое место, где снимался фильм «А зори здесь тихие…» Прошлись по навесным деревянным мостикам прямо над водопадами. Мощь и красота.

Далее, прибыли на территорию горного парка Рускеала, там должна была быть пешеходная экскурсия, но времени опять же немного, и мы не стали ждать экскурсовода, а сами отправились гулять по территории. И считаем, это было верное решение. Погуляли по Эко-тропе вокруг комплекса. Прошли в глубину сквозной пещеры (штольни), посмотрели геологию каньона. Полазали по скалам Итальянского мраморного карьера. Так мы обошли весь комплекс, успели и насладиться видами, и полазать, и передохнуть на склоне.

Очень теперь хочется, покататься там на лодке, по озерам вдоль отвесных стен карьера, по пути заплывая в гроты и пролететь на Zip-line по всей длине каньона. Всё увиденное нам запало в душу, теперь мы знаем что обязательно вернемся, и пройдем своим путём, уже более неспешно и вдумчиво.

День 3. В этот день, было запланировало аж 4 остановки, поэтому вдоволь нагуляться по интересующим нам местам не удалось, но обзорно огляделись, высматрели для себя интересные локации, куда так-же стоит повторно заглянуть, но уже своим спокойным ходом.

Первой остановкой был первый российский курорт "Марциальные Воды", основан Петром I в 1719 году на базе железистых минеральных источников. Немного послушали об истории создания, далее нам выдали стаканчики и мы всей группой отправились пробовать воду из всех 3х источников. Очень невкусно) У всех источников вкус и насыщенность отличались. Галочку поставили, поехали дальше.

Вторая остановка - гора Сампо. Написано что: "склоны холма усеяны пешеходными тропами с соответствующими указателями, произведена установка лестниц с перилами у подножья горы, поэтому подъем к вершине довольно удобен и безопасен." На деле, это шатающиеся перила и проваленные лестницы, а у подножья горы, на обочине, как это и заведено в России, разбросан мусор. На вершине, нет ничего такого впечатляющего, вид на озеро весьма зарос деревьями. Но даже если бы вид был свободнее, по дороге на Рускеалу, открывались более живописные виды, на мой взгляд.

Третья остановка - вулкан Гирвас. Вот это уже интереснее, это уже для нас. Во первых мы шли до него по красивейшей песчаной дороге, меж сосен, и мхов, аккуратно обходя мощные корни деревьев. Так и хотелось пойти босиком, но пришлось воздержаться, слишком туристическое место, стекла и мусор всё - таки встречаются. По сторонам, куда ни глянь, грибы да ягоды. Некоторые собирали.

Когда мы уже почти дошли, надо было перейти по камням на его сторону, слева древний сплав для бревен, справа озеро. И вот мы оказались на вулкане. Да - да. Прям на нем. Он не такой как нам сразу представляется. Вулкан Гирвас относится к типу покровных вулканов исландского типа. Вид там конечно, неземной. Темные скалы, из которых растут деревья. Водоемы с зеркально чистой водой, а где то с рыжей, да и сами слои лавы, каждый со своим оттенком. Мы прыгали по лавовому полю с кочки на кочку, осматривали со всех ракурсов, лазали на скалы. взбирались на холмы.

Вот там бы времени побольше, потому что отведенных на это 30 минут,ну вообще ни о чем. Туда бы мы еще заехали, но если это будет по пути куда то еще. Четвертая и последняя остановка - водопад Кивач. Мы сразу же отделились от экскурсии, потому что мы водопад хотим смотреть, а не слушать пол часа, которых у нас нет, в дендрарии, про отличия обычной берёзы от "Карелочки".В общем мы отправились своим путем. Туристоооов до...очень много.

Но обойти всё со всех сторон, полазать по скалам и полюбоваться видами со всех возможных ракурсов, времени вполне хватило. Даже перед отъездом в кафе успели перекусить. Галочку поставили. Большое спасибо. Нас всё очень впечатлило. Понравилось. В Карелию вернемся.

Золотое кольцо Карелии 16.09.20 были с гидом Лада. С большим энтузиазмом, отличным настроением рассказывала о краях Карелии, её богатствах, народе и их традициях. Под хорошим впечатлением остались от экскурсии и в целом от Карелии!

Индивидуальный тур: Петрозаводск-Соловки-Петрозаводск; Кижи Путешествие на Русский Север понравилось. Ребята из Золотого Кольца - большие молодцы! Все было организовано четко, насколько это было возможно - на максимально высоком уровне. Причем, так как ездила с родителями и с учетом коронавирусных условий попросила организовать индивидуальный тур. Все высказанные пожелания были учтены. На вопросы по электронной почте и телефону ребята из турагентства отвечали всегда оперативно. Все сопровождающие нас в поездке гиды/водители были профессинальны и старались. Транспорт из Петрозаводска и в Петрозаводск - удобный и чистый.

Нам, кстати, ребята даже сделали пару неожиданных, интересных приключенческих «бонусов». Если бы ездила с компанией друзей своего возраста, то не заметила бы сложностей и даже повторила бы))

Поездка на Соловки - в целом непростая, длительная, со сменой большого количества транспорта. Но все, кто нас сопровождали, постарались сделать ее как можно легче. Особенно порадовал своими оптимизмом, энергией и любовью к делу гид Роман сотрудничающий с Золотым кольцом (вез нас из Петрозаводска в Рабочеостровск с остановками по пути).

Кстати, небольшое примечание: обязательно надо всем напоминать брать таблетки от укачивания, в поездку на Соловки. Очень пригодятся, даже для особо выносливых. По дороге из Петрозаводска хорошо была организована сдача теста на коронавирус. Очень любезно к нам отнеслись в поликлинике Кондопоги.

Поездка в Кижи: просто чудо, особенно если повезло с погодой. Все организовано хорошо, гуляешь и наслаждаешься. Золотое кольцо покупает заранее билеты, встречает, сажает на Метеор, ищет запоздавших. В целом мы остались довольны. Если когда-нибудь еще раз на Север - то с Золотым Кольцом Карелии!

Сказания Севера и Соловки Добрый день. В июле 2020 г. брали два тура. Очень насыщенная поездка! Невероятная природа, просто завораживает. В Сказаниях Севера один день посвящен Золотому кольцу, где нас сопровождал Роман. Очень позитивный, корректный и с чувством юмора и большой любовью к Карелии!

На Соловках познакомились с Юрием Огурцовым, человек просто пропитан той непростой жизнью на островах! Его энергия и отношение к островам, просто завораживают! очень интересный рассказчик.От поездки просто в восторге, навсегда влюблены в эти места и обязательно вернемся! Спасибо всем, кто принимает участие в организации туров. Размещения, питания, транспорт все в достойном виде. Нам особенно повезло, все поездки небольшими компаниями. Еще раз спасибо!

Экскурсия "Остров Кижи" и экскурсия "Золотое кольцо Карелии" (гора Сампо, вулкан Гирвас, Марциальные Воды, водопад Кивач) Бронировала экскурсии буквально накануне поездки в Петрозаводск. Благодарю персонал турфирмы за отзывчивость и помощь с бронированием экскурсий. Предоставили скидку как постояльцу гостиницы "Cosmos".

Автобусная экскурсия начиналась прямо около отеля- это очень удобно. И до пирса, от которого отправляются метеоры в Кижи, минут 15 по набережной, не заблудитесь. Организация поездок отличная, всё во время! Накануне присылают смс с напоминанием. Очень повезло с экскурсоводами. Впечаления от отдыха самые наилучшие. Всем рекомендую!

Понравилось все! Организация работы, четкая, своевременная подача чистого транспорта, хорошие водители, с которыми спокойно ехать, отличные гиды-Ирина, Галина Ивановна, Андрей, Роман, Лиза в питомнике хаски и оленей влюбили в эту прекрасную часть нашей Планеты. Кажется, что мы теперь знаем всю историю красивой республики! Молодцы! Всем большое спасибо! С вами хоть куда! Успехов вам, ребята!

Золотое кольцо Карелии Огромное спасибо за прекрасно организованный отдых моих ребят из 9 класса города Волгограда. Нам долго будет сниться красоты Карелии и мы будем вспоминать дружелюбных и внимательных организаторов, которые были вместе с нами все три дня.

Путешествия были насыщенными, но дни пролетели незаметно... Как это важно и необходимо учить наших детей гордиться и любить свою страну.... Это Вы и делаете. Еще раз спасибо за то, что продумали все до мелочей во время поездки: все было на высшем уровне. И отдельное спасибо нашему Андрею Дмитриевичу...

"Знакомство с Карелией" (+ 2 доп. дня), 26-28 августа 2019 года Этим летом решила исполнить свою мечту - побывать в одном из красивейших мест нашей необъятной страны - в Карелии. Увидела в интернете рекламу турфирмы "Золотое кольцо Карелии", заинтересовалась. Из представленного каталога туров выбрала трехдневный под названием "Знакомство с Карелией", который включал в себя экскурсии по городу Петрозаводску, на о. Кижи, в Горный парк Рускеала, а также по так называемому Золотому кольцу Карелии (живописная гора Сампо, древний вулкан Гирвас, курорт Марциальные воды, водопад Кивач).

Отличная программа для знакомства с этой удивительной республикой! В дополнение к этой программе я посетила таежный зоопарк «Три Медведя». Всем, кто любит животных, советую там побывать. Это не совсем зоопарк в привычном смысле этого слова. Каждое животное со своей, не простой до прибытия в этот зоокомплекс историей. Но теперь они живут в любви и заботе.

Хочу выразить огромную благодарность компании за чудесно проведенные последние летние деньки в Карелии! Спасибо Вам за организацию, оперативную обратную связь и за хорошую погоду! :)

И, конечно же, большое спасибо всем экскурсоводам и водителям Сергею, Олегу и Роману за такое интересное и увлекательное путешествие! Все было очень душевно!

На экскурсию нас возил Роман на комфортабельном микроавтобусе Мерседес. В автобусе были пледы, которыми можно было укрыться. Также нас выдали удобные куртки от дождя. Они пригодились, когда мы были на водопаде Кивач. Роман очень интересно и обстоятельно рассказывал нам об истории и интересных фактах - о горе Сампо, Марциальных минеральных водах и вулкане Гирвас, водопаде Кивач. Было очень интересно.

Не забыл завезти нас на обед к Николаю. Очень вкусно и недорого. Спасибо персоналу и компании в целом за эту незабываемую экскурсию!

27.07.2019 Спасибо организаторам, тур организован великолепно! Единственное что подкачало - это погода. Огромное спасибо гиду Анне, такого профессионала ещё поискать! Настоящая северная красавица! Необыкновенно заботливая и внимательная ко всем членам группы. Ещё раз спасибо за интересную поездку.

"Знакомство с Карелией", 16.07-18.07.2019 Выбирала именно трехдневный тур. Остановилась на Карелии. Не пожалела) Красота непередаваемая!!! И конечно поразила организация тура. Все четко и грамотно. Без нареканий!!! Особо отмечу, что тур помогут организовать на любой вкус и срок.

От себя рекомендую останавливаться в "Космосе". Во-первых, просто хороший отель с хорошим рестораном, где можно поужинать, вернувшись с экскурсии. Во-вторых, автобус подается к Ротонде, в 100 м от отеля, что очень удобно. В общем спасибо огромное за новые прекрасные впечатления! Успехов вам! И позитивных туристов!

1.Рускеала-Валаам 2.Сампо-Гирвас-Кивач Добрый день. Я-москвичка, но так получилось, что жила в Петрозаводске 5 лет, здесь родились мои дети)

8 и 10 августа сего года с друзьями посетили две замечательнейшие экскурсии, посетив Рускеалу, Валаам, гору Сампо, Гирвас,Кивач. Огромаднейшее спасибо и организаторам( всё было на высоте: программа, проживание, питание) и конечно нашему гиду, который был с нами обе экскурсии( так вышло), Адасенко Андрею!!! Просто супер! Видно, как человек любит Карелию, этот край. Андрей очень интересно рассказывал, мы слушали музыку, он читал стихи, показывал фото. Спасибо ему огромное за эти поездки!!! Мы вернёмся сюда снова, благодаря ему!))) Екатерина

Мы с сестрой давно мечтали побывать в Карелии, и вот наша мечта сбылась благодаря компании "Золотое кольцо Карелии". Сначала мы не знали, какую турфирму выбрать, но в итоге решили остановиться именно на этой. И как оказалось, не зря. Проживание, перевозка на отличном автобусе, экскурсии и питание - всё было организовано на высшем уровне! В пути нам во всех деталях рассказывали про наш маршрут и сообщали, когда и что нужно будет делать (например, когда нужно иметь с собой пустую бутылку, а когда надо не забыть захватить платок), так что неприятные сюрпризы были исключены. Кроме того, наш гид Андрей, который был с нашей группой 2 дня, очень интересно и с любовью рассказывал нам о Карелии и местах, которые там стоит посетить. Он открыл нам глаза на этот волшебный мир с "сосен ресницами", бесчисленными реками и чистейшими озёрами, и все, как нам показалось, влюбились в этот суровый, но вместе с тем прекрасный край.

Кроме того, его юмор и забота о туристах никого не оставили равнодушным. Ещё хотелось бы отметить один большой плюс - возможность добавлять дополнительные дни к основному туру. Мы, например, после четырёхдневного путешествия по Карелии решили съездить в зоокомплекс "Три медведя". Нас встретили в центре Петрозаводска в указанное время, доставили на место и отвезли к вокзалу точно по графику. В общем, все пять дней в Карелии прошли без сучка без задоринки благодаря "Золотому кольцу Карелии". Хотим пожелать Вам побольше благодарных туристов, которые бы осчастливленными уезжали из Петрозаводска под песню "Долго будет Карелия сниться".

Единственное пожелание: было бы неплохо, если бы у экскурсоводов был микрофон, так как довольно часто бывает ничего не слышно.

Карелия, Карелия, страна чудесных грез, Высоких сосен, елей, и маленьких берез, И солнцем озаренные стоят леса твои, И птицы распевают в них песенки свои. В манящем ярком кружеве из ягод и грибов, Под сенью из болот и родниковых снов, Забыться, утонуть в течении быстрых рек Готов с тобой душою родной твой человек. Карелия, Карелия, как ты мне мила, Милы твои озера, реки и леса, И это впечатление никак нельзя забыть, И остается только Карелию любить.

[Дух Рейфа]

Именно такой я ее представляла с самого детства, и всегда мечтала посетить. И вот мечта сбылась! Шотландка, Англичанка и Украинка встретились в Петербурге и отправились в Карелию в честь моего девичника. Я живу в Шотландии и искала туристическое агентсво в поисковиках. После контактов с несколькими агенствами, Золотое Кольцо Карелии несомненно завоевало мое доверие. Организацию тура мы обсуждали с Виктором. Приятное общение, незамедлительные ответы, полная поддержка с визами, полезные советы, и тур был организован полностью отвечая интересам и возможностям нашей группы. Благодарность Роману, который был нашим водителем, гидом и другом на протяжении всей поездки. Все было выполнено по программе, в прекрасной атмосфере. Наш транспорт был наполнен продуманными деталями, придающими комфорт и демонстрирующими заботу.

Размещение в отеле Космос на 10м этаже с восхитительными видами на набережную и просто супер шикарными завтраками, плюс шампанское и фрукты при встрече - придали нашей поездке особое настроение подстать нашему особому случаю.

Мы в восторге от Карелии и очень благодарны Золотому Кольцу Карелии за великолепную организацию и проведение нашего девичника.

Наши друзья из Великобритании теперь очень хотят такую же поездку,под опекой этого агенства, а мы с будущем мужем надеемся отпраздновать годовщину свадьбы в Карелии.

Были в мае в Петрозавдоске. Хотели посмотреть на красоты Карелии. Обратились сначала в другую турфирму, но хамоватые представители этой фирмы отпугнули от покупки билетов у них. Судорожно начали искать другую организацию и наткнулись на "Золотое кольцо Карелии ". Позвонили, забронировали билеты, в тот же день оплатили. Представители турфирмы очень подробно рассказали, как будет проходить экскурсия, локации, где и во сколько встречаемся. Вечером, накануне экскурсии, прислали смс сообщение с напоминанием.

Экскурсия прошла превосходно! Красивейшие места, хорошая погода (нам очень повезло - обещали дождь, но весь день светило солнце), прекрасный экскурсовод Анна! Это человек, который любит Карелию и готов говорить о ней часами! И любит то, что она делает! Нашим впечатлениям не было предела! Однозначно 5 звезды!

Спасибо огромное вашей компании за тур "Сказания Севера" и отдельное огромное спасибо экскурсоводам: Андрею (за надежность и душевность), Татьяне (за интересные рассказы о культуре и обычаях карелов и очень важную в последний день тура - четкость организации поездок) и водителям Петру и Евгению! С вами было очень комфортно и уютно!

Мы настолько окунулись в карельскую культуру и красоту природы, что уезжали со слезами. Конечно приедем снова с новыми друзьями, с которыми познакомились и сдружились в туре. Приедем в след.августе на грибы и ягоды:)) ждите!)) С уважением и респектом Надежда и Алла, группа 2.07-5.07.

Знакомство с Карелией - 3 дня, 29.06 - 2.07.2017 Сказка, которую ты увидел!

Спасибо огромное за организацию нашего отдыха. Всё было великолепно! Не знала, что такое можно увидеть! В фирме работают ответственные и порядочные ребята. Нас встретили на вокзале, Абсолютно всё, что было в экскурсионной программе, выполнили. Ежедневно присылали смс с оповещением, куда и как поедем на следующий день. За 3 дня побывали в Кижах, совершили пешую экскурсию по городу; побывали в мраморном каньоне Рускеала; были на водопаде Кивач и во многих других местах.

С нами на экскурсиях были гости из Эстонии и Польши. Попали на белые ночи. Попробовали мясо медведя. С собой увезли форель горячего копчения (магазин "У якоря" (супер!). Шикарный отель "Космос" (на берегу, оттуда отходят автобусы на экскурсии, великолепные завтраки - шведский стол). Мы получили неизгладимые впечатления. Всем рекомендуем. Кстати, если ехать самостоятельно и брать экскурсии, то на 1 человеке за 3 экскурсии тратишь на 4-5 т. больше. Так что, еще и выгодно. У нас дирижером экскурсионного тура был Миша. Огромное спасибо!

Семья из Москвы, Диана и Женя.

Сказания Севера 18.06.-21.06.2019 Хочу сказать большое спасибо турфирме «Золотое кольцо Карелии» за этот тур и желаю вам процветания. Сразу скажу, я смотрела многие компании, работающие с туристами в Карелии, составила дорожную карту для своей поездки и выбрала вашу компанию. Поездка полностью подтвердила правильность выбора. Отлично сработала вся команда. Ни одной минуты нигде не потеряли.

Питание было организовано по пути следования, оно было разнообразным и вкусным. Поселили в современный отель «Космос», удобно расположенный вблизи с набережной Онежского озера, вкусный и богатый выбор на завтрак, доброжелательный и внимательный персонал.

Вторую ночь ночевали на турбазе в деревянных коттеджах, аромат дерева незабываем. Два дня мы передвигались на комфортабельном автобусе с кондиционированием, и музыку слушали, и видео о Соловках посмотрели и заслушивались историей Карелии от нашего замечательного гида Анны Билан. Профессионал!!! Любит и знает хорошо свою Родину и старается передать свою любовь к Карелии нам, туристам. Очень быстро создала замечательную атмосферу, сплотила очень разных людей, незнакомых между собой и создала команду единомышленников. Все это сделало наше путешествие каким-то легким, интересным, благостным.

Небольшая осечка получилась с поездкой на Кивач, примерно полчаса отбивались от оводов, ожидая отправления в обратный путь. Мы не были соответствующе одеты и не взяли репелленты с собой. Предупреждайте пожалуйста другие группы.

Все дни нас окружала красивейшая природа и могучие озера. Понравился Петрозаводск – небольшой уютный город. Остров Кижи и уклад жизни на нем – умиротворил. Музей Кронида Гоголева в г. Сортавала – поразил красотой картин из дерева. Остров Валаам и очень красив и величав, действительно русский Афон.

Еще раз всем спасибо за замечательную поездку. Всем советую побывать в Карелии и советую выбрать фирму «Золотое кольцо Карелии», они сделают вашу поездку интересной и комфортной.

Хочу выразить огромную благодарность от всей нашей группы из Санкт-Петербурга директору фирмы "Золотое кольцо Карелии".Мы заказывали двухдневный тур по программе "Выходные в Карелии" для группы 41 человек,с посещением острова Кижи.

Вся группа получила огромное удовольствие и незабываемые впечатления от этой поездки. Работа менеджеров компании заслуживает самой высокой оценки.Вся программа продумана до мелочей, проживание в гостинице, работа экскурсовода Андрея,транспортное сопровождение,организация экскурсий для нашей большой группы.Все предоставленные услуги компании "Золотое кольцо Карелии"превзошли наши ожидания и мы получили огромное восхищение от этой поездки.

Сказания Севера 18.06.-21.06.2019 Путешествие по Карелии оставило незабываемые впечатление. Вернулись только вчера и хочется поблагодарить турфирму "Золотое кольцо Карелии" за чудесно организованный отдых!

Спасибо Виктору за внимательное отношение на этапе заказа и оформления тура: быстро и подробно отвечали на все вопросы.

По приезду в Петрозаводск нас встретил Михаил. Забрал наш багаж. Организован был завтрак. Далее прекрасная поездка в Кижи.

Нам очень повезло с погодой - все четыре дня было тепло (временами жарко) и без дождей.

В поездке в Кижи мы познакомились с гидом Анной Белан. С ней мы провели следующие два дня в поездке на Рускеала и на Валаам. Очень чуткий, внимательный человек. Всю дорогу рассказывала нам о Карелии, о достопримечательностях. В поездке на Валаам заранее подробно объяснила, как нам лучше действовать в свободное время. Его было очень мало, а хотелось везде успеть и ее советы были очень полезны. Хочется отметить, что весь тур был организован очень хорошо. Гостиница "Космос" понравилась. Выбор большой на завтраке. Транспорт прекрасный. Питание замечательное. Очень хорошо, что у нас были включены обеды, т.к. в поездках времени свободного мало и беспокоиться о еде не пришлось. Для нас всегда все было накрыто и никаких задержек.

Только при путешествии на Кивач возникла проблема: очень сильно донимали то ли оводы, то ли слепни. А т.к. за три дня насекомые нас нигде больше не беспокоили, мы все расслабились и средства от них не захватили. Пожелание: напомнить туристам в сообщении о поездке на следующий день о необходимости взять с собой средства от насекомых, когда это актуально. Дни очень насыщенные для нас и мы можем упустить что-то важное.

Природа Карелии прекрасна и незабываема. Мы пожалели, что не взяли тур с поездкой на Соловки (в автобусе смотрели фильм о Соловках). Значит будет стимул вернуться еще раз ) Обязательно с командой "Золотое кольцо Карелии". Спасибо Вам большое!

Почему именно "Золотое кольцо Карелии"? Общение с менеджером уже располагало к себе и предполагало хороший и интересный отдых. Хотите пакет экскурсий (тур) и отель на выбор - пожалуйста! Хотите дополнительные экскурсии - нет проблем, вот вам список! Если есть вопросы - ответим, если есть пожелания - учтем!

Мы выбрали тур "Знакомство с Карелией", трёхдневный, плюс дополнительно экскурсию на Валаам и экскурсию в питомник к хаски. Отель предложили "Космос", завтраки прекрасные, персонал внимательный. Приехали впервые в Петрозаводск. Природа постаралась, щедро одарив этот край.

Но особое восхищение у меня вызвали люди. Гиды данной фирмы, менеджеры, водители - бесконечно любят свой край, и делают все возможное, чтобы представить нам, туристам, свою малую Родину с наилучшей стороны.

Турфирма "Золотое кольцо Карелии" все провела чётко, пунктуально, транспорт удобный (иногда - нам просто так повезло - супер удобный:)). Гид в поездке даёт свою информацию, а на объекте встречает гид другой и снова узнаешь столько интересного и увлекательного! Водители очень аккуратные, спокойные.

Мы привезли из этой поездки только самые положительные впечатления. Мы очень многое узнали, отлично отдохнули. Еще раз хочу выразить слова благодарности всем сопровождающим нас гидам, менеджерам - Виктору и Михаилу, водителям - Павлу, Роману, Сергею, Николаю.

Особое спасибо руководителю фирмы Виталию за организацию такого отдыха, стремление всегда быть на стороне клиента и умение оперативно решать вопросы.

Хочется начать отзыв с выбора мной турфирмы. Почем именно "Золотое кольцо Карелии"? Скорее всего потому, что общение по интернету с менеджером Виктором уже располагало к себе и предполагало хороший и интересный отдых. Хотите пакет экскурсий (тур) и отель на выбор - пожалуйста! Хотите дополнительные экскурсии - нет проблем, вот вам список! Если есть вопросы - ответим, если есть пожелания - учтем! Отель предложили "Космос", на мой взгляд самый лучший, на набережной, с прекрасными (как оказалось) завтраками и очень внимательным персоналом. Ну вот, забронировали, стали ждать отпуск.

Приехали впервые в Петрозаводск. Нас встретил менеджер Михаил, вещи наши положил в машину, провел на завтрак в отель прямо у вокзала (приличный ресторанчик, где можно после поезда хорошенько помыть руки и просто немного прийти в себя после долгой дороги). А потом, оставив вещи в камере хранения своего отеля, нас отвезли сразу на причал, все объяснили, рассказали, посадили на катер и мы отправились на остров Кижи. Не буду в данном отзыве описывать красоты и уникальность Карелии. Природа постаралась, щедро одарив этот край. А вот люди у меня вызвали особенное восхищение. С местным населением мы, правда, практически не общались (даже ввиду того, что все дни у нас были очень насыщенны по экскурсиям). Но ведь гиды, менеджеры, водители, которые нас сопровождали - это и есть местное население. Это такие открытые, доброжелательные, бесхитростные люди, бесконечно любящие свой край, и делающие все возможное, чтобы представить нам, туристам, свою малую Родину с наилучшей стороны.

Хочется также отметить организационные моменты в работе турфирмы "Золотое кольцо Карелии". Все чётко, пунктуально, без задержек, транспорт удобный (иногда - нам просто так повезло - супер удобный:)). Гид в поездке сопровождает один, даёт свою информацию, а на объекте встречает гид другой и снова узнаешь столько интересного и увлекательного! Водители очень аккуратные, спокойные, а многие тоже состоявшиеся гиды. Мы привезли из этой поездки только самые положительные впечатления. Мы очень многое узнали, отлично отдохнули. Еще раз хочу выразить слова благодарности всем сопровождающим нас гидам, менеджерам - Виктору и Михаилу, водителям - Павлу, Роману, Сергею, Николаю.

Особое спасибо руководителю фирмы Виталию за организацию такого отдыха, стремление всегда быть на стороне клиента и умение быстро и оперативно решать вопросы.

Знакомство с Карелией, 3 дня

Название тура вполне соответствует содержанию. Из минусов - наивные экскурсоводы, которым не хватает профессиональной подготовки: любой вопрос, который не входит в выученную ими программу, вызывает у них оторопь. И еще один момент с организацией поездки в Рускеала. Вполне можно совместить посещение каньона с заездом в город Сортавала: всего-то нужно выехать на час раньше из Петрозаводска и сократить на час пребывание на карьере. Но в общем и целом туром остались довольны. Спасибо!

От лица офицеров, суворовцев и себя лично хочу выразить огромную благодарность за отлично организованный отдых для нас и наших мальчиков!

С момента обращения в компанию и до последнего экскурсионного дня было приятно иметь дело с турфирмой "Золотое кольцо Карелии"!!! Все вопросы возникающие, как в процессе подготовки к поездке, так и во время нашего прибывания в Карелии - решались оперативно и доброжелательно! Спасибо Виктору, за терпение и вежливость ! Виталию за отлично организованный процесс работы! Анне Ивановне за проведенный с нами день в Медвежьегорске, это была незабываемая экскурсия с массой впечатлений и полезной информации, благодаря замечательному экскурсоводу - Анне Ивановне, спасибо!!!

И конечно отдельные слова благодарности, нашему замечательному Андрею Дмитриевичу - супер-экскурсоводу, специалисту своего дела, патриоту своего края и просто замечательному и приятному человеку, спасибо Вам Андрей Дмитриевич за эти дни!!! Приятно иметь дело с профессионалами и настоящими ценителями и патриотами своего края, эта любовь к Карелии "зажглась" и в наших сердцах!!! Смело буду рекомендовать и советовать вашу турфирму, как лучшую в Карелии!!! СПАСИБО!!

Знакомство с Карелией,о Валаам. Получили огромное удовольствие от посещения очаровательной Карелии.Спасибо организатору Виктору и Михаилу,за предоставленную информацию и уважительное отношение.Мы группа из 6 пенсионеров прекрасно провели время.

Тур был интересным и познавательным.Гостиница расположена на берегу Онежского озера,номера очень чистенькие, с видом на набережную.Экскурсоводы все очень приятные и интересно проводили экскурсии.Особая благодарность экскурсоводу Андрею,были просто очарованы его рассказами.Когда он узнал,что у нас дед воевал в финскую войну и пропал без вести,то предложил передать историкам данные нашего деда.Будем надеяться,что когда нибудь мы узнаем где похоронен наш дед.Мы обязательно еще воспользуемся услугами вашего тур бюро и вернемся в Карелию!

Только что вернулись из Карелии. Понравилось очень, зарядились энергий на год вперед.

Нас было 10 человек ездили в составе сборного тура, выбирали долго программу и сопровождающую компанию, и выбрали "Золотое кольцо Карелии" и не ошиблись! У компании золотое кольцо Карелии отличное транспортное сопровождение, комфортабельный современный автобус. Было удобно преодолевать не малые расстояния всем, и взрослым и детям. Отдельно хочется отметить гида - Анна Билан, она сопровождала нас все три дня. Человек увлеченный своей профессией и своим краем. Очень отзывчивая, образованная (биолог, геолог, историк) рассказала нам столько интересных особенностей края, я думаю, не все карелы знают столько, сколько узнали мы за эти неполные 3 дня. Помимо исторических фактов, рассказывала сказки, былины, обычаи, включала музыку традиционную и почти забытую, полное погружение в Карельскую сказку.

В автобусе было 42 человека, но мы это не почувствовали, каждому уделили внимание, каждый был услышан. Проблемы и пожелания тут же решались. Мы выбрали тур без включенного питания, но возможность пообедать всегда предоставляли и не навязывали, а наоборот выбирали нам места где быстро, вкусно и не очень дорого. Компания дорожит своей репутацией, это видно. Спасибо вам большое за полное погружение.

Золотой тур по Карелии

Добрый день. Экскурсовод Андрей+, видно что программа продумана, подготовка продумана, с теплотой, добротой, терпением, вниманием, уважением к клиентам. Интонация голоса, страховка другим гидом на горе Гирвас. Видно, что люди любят свой край и с удовольствием преподносят другим.

Стараюсь уважать чужой труд, все понравилось, отдохнула головой, телом, душой.

Спасибо большое Вашему турагенству за замечательный отпуск и незабываемые впечатления! Гостили в майские праздники, с погодой не очень повезло, но красота Карелии и интересные факты и истории экскурсовода сгладили впечатление. Ездили сначала на Золотое кольцо, мощь водопадов поразила нас, прекрасная водная стихия, на Марциальных водах попробовали воду из скважин и погрузились в петровские времена, на водопаде Кивач посетили небольшой, но интересный музей! Пешая экскурсия по Петрозаводску была очень детальной и интересной, узнала о малоизвестных фактах об архитектуре города, о военном времени, об известных деятелях города , как политических, так и из мира искусства! Замерзли, но от этого менее интересно не стало)

ну и последняя наша экскурсия Таежный зоопарк и хаски питомник, это просто восторг, чистый поток эмоций! Думала, что экскурсия для детей, но нет же, будет интересно всем! Живое общение с животными это великолепно, за животными там особый уход, такое место заслуживает уважения! Проводил нам экскурсию владелец питомника Попов В. Спасибо ему большое, видно , как он любит свое дело и своих питомцев! В общем, все было классно организовано, все моменты можно было обсудить и по телефону и по почте, об экскурсиях заранее уведомляют, вернемся к вам в следующий раз за водными экскурсиями: Кижи, Валаам, Соловки.

Процветания вашему агенству!

Нам можно сказать повезло с погодой. Мы застали и солнце и дождь и снег! Экскурсии в парк Рскеала и Золотое кольцо Карелии пришлись по душе. Великолепные виды, уединение с природой, шикарный экскурсовод Галина Ивановна! Нам с ней очень повезло.

А вот экскурсия по Петрозаводску разочаровала. Не услышали как зовут экскурсовода (экскурсия была 04.05.2019), но особо никакого исторического материала не рассказали, все самое интересное опять таки услышали от Галины! И удивило что нам рассказывали про ТЦ и прочее, что обидно, ведь городу есть чем гордиться! Хочется вернуться к вам. Карелия прекрасна!

Самые яркие и тёплые воспоминания от нашего маленького свадебного путешествия в этот чудесный северный край... Огромное спасибо Вашей Турфирме за первоклассную организацию! Отдельное спасибо экскурсоводу Анне Белан! Замечательная женщина с потрясающей энергетикой, вкладывает всю душу в своё дело, рассказывает очень интересно, показывает на экскурсиях даже больше, чем положено по программе...

Обязательно вернёмся в Ваши края и обращаться будем только к Вам! Всем своим знакомыми друзьям уже разрекламировали Вас! Благополучия и дальнейшего процветания Вашей Турфирме!

  • Куда ты в отпуск едешь? Карелия? На север? Осень же, не сезон!

Да, не сезон, но какая красота. Специально ехала, чтобы увидеть природу - чистые безграничные озера, реки с водопадами, море грибов, царство камней. Всего три дня, но впечатлений масса. Спасибо огромное команде менеджеров за организацию: после заполнения формы на сайте - моментально перезвонили, программу направили заранее, встретили у поезда без задержек, микроавтобус комфортный, и даже меняющаяся каждый час погода не смогла испортить ни одну экскурсию.

ОГРОМНОЕ СПАСИБО экскурсоводу Анне! Анна не просто познакомила с достопримечательностями, а с душой и любовью рассказала про родную карельскую природу, старалась найти и показать действительно особенные для Карелии места. Поэтому все мои фотографии были сделаны не просто так, а с предысторией.

Если будет возможность, обязательно приедем еще раз и друзей с собой возьмем :)

Вместе с женой были на экскурсии "Золотое кольцо Карелии". Всё очень понравилось, особенно - Гирвас и Кивач. Отдельное спасибо экскурсоводу Анне, которая очень интересно рассказывала о посещаемых местах.

В Карелию мы приехали на три дня, сразу же нас встретил экскурсионный автобус с нашим гидом Белан Анной, очень приятно было видеть и директора фирмы Тараканова Виталия, который так же нас встретил и пожелал отличного отдыха. Нам удалось посмотреть Петрозаводск, а так же красоты Карелии, хочется отметить профессионализм нашего гида Анны, которая была очень внимательна к нам, отвечала на все вопросы, а так же подробно рассказывала о достопримечательностях. После этого трёхдневного тура, захотелось узнать Карелию ещё больше. Наше следующее путешествие в эту прекрасную республику обязательно начнётся с фирмы “Золотое кольцо Карелии»! Спасибо огромное за эмоции!

В Карелии были с 26.05.2018 по 15.06.2018 Про необыкновенную красоту этого края можно говорить бесконечно долго.

И спасибо тем людям, которые помогли прикоснуться и прочувствовать эту красоту.

Турфирму Золотое кольцо Карелии заприметили еще дома, когда готовились к поездке. Просматривали сайты турфирм и именно сайт этой фирмы обратил на себя внимание, прежде всего тем, что экскурсии Золотого кольца Карелии отличались от стандарта, предлагаемого на других сайтах.

По прибытии в Петрозаводск, зашли в офис фирмы и поняли, что не ошиблись со своим выбором.

Мы были сразу настроены брать несколько экскурсий. И спасибо ребятам, которые помогли с выбором, при общении поняв, что именно нам будет интересно посмотреть. Давно не встречали такого адекватного общения.

В первую очередь нас интересовали экскурсии куда «своим ходом» добраться сложно.

Как раз на период нашего пребывания в Карелии организовывались три экскурсии, которые нас заинтересовали, причем одна двухдневная.

  1. «Золотое кольцо Карелии»: гора Сампо, Марциальные воды, вулкан Гирвас, водопад Кивач, Успенская церковь.
  2. Валаам + Рускеала с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала. 2 дня/1 ночь!
  3. Мистическая гора Воттоваара

Для нас огромным плюсом было – небольшие экскурсионные группы.

В процессе всё очень продуманно, поэтому можно было просто расслабиться и получать удовольствие от путешествия. Отдельное спасибо экскурсоводу Анне (это просто «находка» для бюро экскурсий) Человек умеющий работать с людьми, плюс кладезь интересных знаний и бесконечная любовь к своему краю. Двухдневная экскурсия прошла на одном дыхании.

Место для ночёвки выбрано великолепное, после ужина прогулялись к небольшому водопаду. Настолько красивая природа, что не поленились встать пораньше и перед завтраком самостоятельно погулять по окрестности. Гора Воттоваара поразила!!! Дорога к ней дальняя, но оно того стоило.

Спасибо экскурсоводу и проводнику.

Очень интересно, что ребята из турфирмы включают в экскурсии такие «изюминки» как добыча граната. Каждый смог самостоятельно добыть из породы горстку камешков на память.)))

Поездку на военном УРАЛе можно тоже отнести к экзотике))) Ребята очень лояльны и пытаются учесть все пожелания клиентов. Даже иногда чересчур)))

В одной из поездок оказалось, что по просьбе одного человека из группы, выехали на экскурсию позже. Потому, что человеку хотелось позавтракать в гостинице, хотя в пути турфирмой питание было организовано замечательно. И как вы думаете, кто первым начал жаловаться, что мы маловато времени провели на Рускеале, и хотелось бы еще погулять? Именно тот, кто просил утром выехать позже. Скорее это вопрос к приезжающим людям, неужели преодолев иногда тысячи километров до Карелии так сложно пожертвовать одним завтраком в гостинице…

Видимо, учесть абсолютно все пожелания всех людей невозможно... Поэму пусть лучше народ подстраивается под вас. Если людям действительно интересно, никакие мелочи их не остановят.

А вообще, ребята, вы молодцы!!! Приятно видеть, когда люди любят своё дело, настроены на развитие. Вдохновения вам в поиске новых интересных маршрутов!!!

И если ещё будем в Карелии, путешествовать и открывать новое продолжим с ВАМИ!!!

Огромное спасибо команде "Золотого кольца Карелии" за отлично организованный тур. Увидели самые интересные места: Кижи, Рускеала, водопад Кивач... и все это за три дня благодаря четкой организации процесса. Каждую минуту чувствовали внимание и заботу наших гидов, их высокий профессионализм, гостепримство заслуживает отдельной благодарности. Рекомендую всем, кто планирует посетить Карелию

Остались довольны организацией отдыха. Сайт понятный, менеджеры отвечают на вопросы быстро, доброжелательно и внятно, оплата картой проводится через надёжную платежную систему.

Все организационные вопросы были решены своевременно и качественно. Для экскурсий предоставляется комфортный транспорт. Брали экскурсии: обзорную по Петрозаводску, Кижи, двухдневную Рускеала-Валаам, гора Воттоваара. Очень интересные и насыщенные маршруты, грамотные гиды, путевая информация подкрепляется аудио-, видеоматериалами и иллюстрациями.

Экскурсии групповые, сборные, и если на время экскурсии Вас присоединят к большой группе, которая следует по своей программе, то возникает конфликт между их интересами и Вашими: например, они могут захотеть потратить час экскурсии на очередь в заштатном магазине за рыбой. Имеет смысл в такой ситуации сразу звонить менеджеру в офис, к их чести нужно отметить, что наш конфликт с этой странной группой они отработали очень конструктивно и быстро.

Давно мечтали побывать в Карелии и насладиться красотой данных мест.В этом нам очень помогли гиды Андрей и Михаил за что им огромнное спасибо,от них мы узнали очень много интересного про этот необыкновенный край.

Также хочется выразить благодарность руководству агенства, несмотря на то что на экскурсию Золотое кольцо Карелии нас было двое,нам был предоставлен автомобиль и все состоялось.Отличная работа всего коллектива!!В следующем году планируем приехать еще раз и обязательно экскурсии закажем только здесь.

От всей души хочу поблагодарить генерального директора тур.фирмы "Золотое кольцо" Виталия. Наш 3-х дневный тур по Карелии состоялся 26-28 мая этого года. Великолепная организация во всем.

Перед началом тура, Виталий лично проверил все ли готово к встрече и лично, вместе с экскурсоводом, нас встречал. Гостиница "Онего Палас" на побережье, великолепные номера, чистота и доброжелательность персонала.

Питание отличное. Дети были сыты все 3 дня. Программа тура составлена грамотно настолько, насколько можно вообще было так придумать.

За 3 дня мы познакомились с Карелией во всех ее проявлениях. А помогла нам в этом, наш экскурсовод - Анна Ивановна. Сейчас трудно представить, как у нас прошли бы экскурсии без нее. В первую очередь это - прекраснейший человек. Как она любит свой край! С каким теплом она относилась к нам!!! А группа у нас немаленькая 30 человек, из которых 20 человек - школьники 16-17 лет, достаточно сложный возраст. Чтобы их заинтересовать - нужно быть профессионалом своего дела! Спасибо Вам Анна Ивановна за Ваше терпение, внимание и любовь к людям. Не могу не поблагодарить Андрея Дмитриевича, который также был с нами, на протяжении последних 2-х дней. Его мужское плечо было необходимо и юмор тоже. С его помощью теперь знаю как успокоить своих школьников- нужно просто почитать "Калевала" и через 5 минут - тишина.

Спасибо Вам еще раз! Дети приехали с великолепными впечатлениями, снимками, которыми они делились всю дорогу до Москвы. Шквал эмоций! Желаем Вам процветания! А мы обязательно будем рекомендовать только Вас!

Великолепные впечатления!

Прекрасный, интуитивно понятный сайт, где сразу видно цены, сезонность экскурсий и все необходимые детали. Отличная организация, всегда крайне оперативная обратная связь!

Отдельно хотелось бы поблагодарить Виктора и Михаила! Виктор сделал всё возможное, чтобы желаемые экскурсии (в не сезон!) были посещены. Если на экскурсии вы поедете с Мишей - то это просто подарок судьбы!

Рускеала, таёжный зоопарк «Три медведя» и золотое кольцо Карелии - must have к посещению!

Благодаря ребятам я влюбилась в Карелию, жаль во время моей поездки навигация ещё не была открыта, но это лишь повод вернуться.

Планирую в Карелию зимой и только через Золотое Кольцо Карелии!

Огромное спасибо за экскурсию на мой День Рождения!! Очень информативно, комфортно и весело! Краевед Дмитрий вообще на высоте! 👏👏 Конкуренты отказывали мне в экскурсии, так как уже не сезон и автобус не набирался.... Эти же ребята поставили Зафиру - и экскурсия состоялась ну очень узким кругом 😁 Приеду в ПТЗ еще - еще покатаемся

Воспользовались услугами одноименной фирмы по данному маршруту в конце июля. С погодой относительно повезло - дождик нас беспокоил только в начале. За 8 часов мы посетили водопад «Кивач», курорт «Марциальные воды», гору-скалу «Сампо», древний вулкан «Гирвас», Успенскую церковь в Кондопоге. Доброжелательный гид постоянно загружала нас сведениями о Карелии и её особенностях. Посещение кафе "Рыбка" у парка Гирвас особенно поддержало наши силы (очень рекомендуем). Ожидания от поездки оправдались полностью. Несколько расстроило транспортное обслуживание (не очень доброжелательный водитель и его машина).

Золотое Кольцо Карелии - это не только несколько самых ярких достопримечательностей Карелии, но и название туристической компании в Петрозаводске, которая придумала этот маршрут и реализовала его на практике.

Мы с дочкой были в поездке по Карелии, которую купили у ООО "золотое кольцо Карелии" с 16 по 22 июля 2017 года. Время было выбрано не случайно - именно вторая половина июля - самое солнечное, сухое и спокойное время, когда на Онеге и Ладоге очень редка штормовая погода. Посещение древнего вулкана Гирвас - это часть очень насыщенного маршрута, включающего поездку в Кижи на Онежском озере и на Валаам на Ладожском озере. Нам повезло - наша маленькая группа (14 человек) была единственной у этого вулкана, поэтому каждый попрыгал по камням и вдоволь пофотографировался на фоне грандиозных нагромождений камня и воды без наплыва туристов. Спасибо нашему гиду - Анне Белан - она гид от Бога. Всю поездку не только рассказывала, но заботливо и внимательно опекала каждого туриста нашей группы. Впечатления от поездки превзошли наши ожидания!

Хотелось бы поделится своими впечатлениями о поездки в Карелию, а также рассказать о посещении экскурсий «Золотое кольцо Карелии» и «Мраморный каньон Рускеала».

Начну с того, что я заранее промониторила компании, которые предлагают подобные услуги. Но по какой-то причине (о чем впоследствии пожалела), решила заказать все на месте по приезду, предварительно лично посетив несколько экскурсионных агентств. Оказалось, что в период с 02 мая по 05 мая туристов мало, полноценные группы не собираются и единственный вариант это индивидуальные экскурсии, цена за которые от 5 000 руб. за человека. Такой вариант нас не устраивал.

Мы уже было расстроились, но с нами связались из турфирмы «Золотое кольцо Карелии». Приятно удивило, что количество человек не как не повлияло на стоимость экскурсии, а также на качество их проведения. Все было организованно на высшем уровне. На следующий день мы отправились на Мраморный каньон Рускеала, в компании еще 4 путешественников. По пути мы делали несколько остановок, некоторые из которых были сделаны по нашей просьбе, и не входили в программу. Узнали много нового и интересного. За это отдельное спасибо нашему водителю Павлу и экскурсоводу Галине.

На следующий день, мы отправились по Золотому кольцу Карелии. Очень интересная и обширная программа с посещением основных достопримечательностей региона. Учитывая тот факт, что туристический сезон еще не начался, а на экскурсию собралось 5 человек, у нас получился своего рода индивидуальный тур, в котором мы получили массу положительных впечатлений. За что отдельное спасибо Дмитрию.

Из-за погодных условий, не смогли посетить остров Кижи, а также сплавится по р. Шуя. Решили, оставить это на следующий раз.

Компании желаем процветания и успехов. Будем рекомендовать друзьям и обязательно вернемся.

Большое спасибо за прекрасный предновогодний отпуск от тур-фирмы "Золотое кольцо Карелии"! Отдельно огромное спасибо нашему гиду Дмитрию - все было классно) Тур назывался "Зима в Карелии", мы договорились о увеличении тура еще на один день с катанием на снегоходах (16.12.16-19.12.16). Приехали с женой до основного туристического "сезона", были на экскурсии с еще одной парой, которые приехали в это же время. Несмотря на маленькую группу все проведено было комфортно и качественно: комфортный легковой автомобиль гида на всех экскурсиях, интересная культурная программа, хорошо организованное и вкусное питание, любую информацию в течение поездки можно получить у гида. Теперь очень хочется приехать в Карелию еще и летом - обязательное будем обращаться за организацией тура снова в "Золотое кольцо Карелии")

Огромное спасибо за экскурсию "Золотое кольцо Карелии" и особенно нашему замечательному гиду Дмитрию! У меня был всего один день в Карелии и за эту экскурсию я просто влюбилась в карельские красоты!

Водопад Кивач, Марциальные воды, гора Сампо, потухший кратор вулкана Гирвас, Успенская церковь - экскурсия очень хороша тем, что за очень короткое время позволяет максимально полно познакомиться с разными видами достопримечательностей. И при этом нет никаких долгих переездов, дорога не напрягает, а Дмитрий всегда готов рассказать что-нибудь интересное - здорово, когда экскурсию ведет человек, по-настоящему увлеченный своим делом! Спасибо за такой прекрасный карельский день! Теперь я точно знаю, что нужно вернуться в Карелию еще раз

Свое знакомство с Карелией мы планировали давно, а в этом году наконец то доехали. Благодаря вам отдых получился незабываемым и полным впечатлений. Жаль, что вечером уже уезжаем. Все шесть дней были наполнены позитивом, драйвом и хорошим настроением. Вы показали нам все самое лучшее и интересное.

Большое спасибо Виктору и Виталию за решение организационых вопросов. Спасибо экскурсоводу Галине Ивановне за познавательную экскурсию по золотому кольцу Карелии. Спасибо инструктору на сплаве по реке Шуе Александре. Отдельное спасибо Олегу за нашу поездку на Валаам (нас двоих повезли так далеко из Петрозаводска), и его рассказы про Карелию и его совет посетить в Сортавале музей им. Кронида Гоголева (у нас случайно появилось немного времени для этого, так что нам повезло).

Отдельное большое спасибо экскурсоводу и водителю Дмитрию за экскурсию на мраморный каньон Рускеала (а еще, как настоящий мужчина, он сел на весла, и мы еще поплавали на лодке по каньону). Еще мы были в гостях у хаски и в таежном зоопарке. И в Кижи.

В общем, если кто-то еще сомневается в таком плотном графике отдыха, то с помощью Золотого кольца это становится реально и комфортно, все ориентированно на отдыхающих, все четко, если сказали, что заедут к определенному времени, то так и будет. Еще раз всем спасибо! Надеюсь, что это наше не последнее посещение Карелии, и мы еще увидимся с вами.

Мы с братом провели 3 дня в Карелии с 24 по 26.06.2016. Незабываемые впечатления от Карелии, её невероятной природы, рукотворных памятников, комаров (здесь они особенно очаровательны😊). Благодарны Золотому кольцу Карелии за организованность и помощь в решении любых вопросов, связанных с поездкой)

Очень приятные экскурсоводы, которые поведали много интересного и показали места, в которые не каждая турфирма отвозит туристов!) Запомнились абсолютно все места, которые нам показывали, выделить что-то одно невозможно. Карелия прекрасна, чудесна и удивительна в любом своем проявлении! Хочется приехать снова! Ещё раз благодарим за данное чувство свободы и радости!

Съездили на экскурсию по "Золотому кольцу Карелии". Незабываемые впечатления! За один день посетили столько потрясающих мест! Большое спасибо нашему экскурсоводу Виталию за интересный, содержательный рассказ о любимой Карелии. С удовольствием приедем еще.

Здравствуйте ! Хочу поделиться приятными впечатлениями об экскурсиях "золотое кольцо Карелии" и "Рускеала" ... Необычайные красоты нам удалось посмотреть на майских праздниках, захватывает дух от потрясающих панорамных видов! Благодарю вашу организацию за составление таких насыщенных маршрутов и приятные скидки :) отдельное спасибо замечательной Анне за познавательную, интересную экскурсию по Петрозаводску и дружескую атмосферу! :) на фото чудесный мраморный каньон Рускеала :)

1 мая была на экскурсии "Золотое кольцо Карелии" и ни сколько не пожалела об этом! Невероятно интересная и насыщенная экскурсия, которая позволяет увидеть всё великолепие и величие карельской природы! Гидом у нас была замечательная и внимательная Галина Викторовна, её можно слушать бесконечно, я осталась просто в восторге от экскурсии!Всем буду рекомендовать Вашу турфирму, и сама, надеюсь, ещё раз воспользуюсь Вашими услугами! Спасибо Вам большое!

Выходные 9-10.04.2016! Все прошло интересно, увлекательно, солнечно, жизнерадостно и прекрасно организованно. Низкий поклон за все! Анна (наш экскурсовод) - золотой человек, просто лучик солнца, освещающий все вокруг! Очень был рад знакомству!

Наша поездка состоялась 15 марта 2016г, но забронировали ее почти за месяц. Были приятно удивлены, что про нас не забыли и накануне связались с нами. А собрались мы на обзорный тур под названием "Золотое кольцо Карелии". И это было замечательное путешествие продолжительностью более 6 часов!

Несмотря на гололед, не побоялись и забрались на гору Сампо - великолепный вид! Потом отправились в Марциальные воды - там узнали много про целебную воду,отдельное спасибо экскурсоводу за историю этого места, а также выпили немного воды из каждого источника.

Погуляли по древнему вулкану Гирвас, было счастьем вновь побывать на водопаде Кивач (мой друг вообще впервые его увидел и радовался как ребенок - это шикарное место, впрочем как и вся Карелия была для него открытием!), а Успенская церковь в Кондопоге поразила своей высотой и историей, было тихо и спокойно.

Также хочу отметить отличную работу нашего гида-водителя Олега - отличный собеседник и просто кладезь интересных историй про Карелию и не только!

Хотели заказать еще тур в Таёжный зоопарк, но время поджимало (нам предстояло ехать в другой город). Но мы обязательно вернёмся!

Дорогие ребята, сотрудники данной фирмы! От всей души хочу пожелать вам процветания, успехов, легких дорог, и личных побед каждому! Вы молодцы, восхищаюсь вашим подходом к каждому клиенту - а именно наша поездка оказалась индивидуальной и только для двоих (как мы и планировали).

Услуга нас полностью удовлетворяет лишь тогда, когда срабатывает и человеческий фактор. Нам неприятно, если нам не уделили должного внимания или забыли оповестить о переменах. Но это точно не про Олега, человека, который сопровождал нас до карьера Рускеала. Вот прям - спасибо! Мало того, что места замечательные, так еще и приятный водитель. Только теплые воспоминания!

Хочется поблагодарить эту турфирму, в частности Виталия, за организацию экскурсий, а также за встречу на вокзале! Особо запомнилась поездка в Рускеала с Анной Белан, прекрасным гидом, которая с такой душой и любовью рассказывала нам о Карелии, читала стихи, загадывала национальные загадки.

Ездили 22 августа в Рускеала (экскурсовод Анна) и 23 августа по золотому кольцу Карелии (экскурсовод Алла). Очень интересные и красивые экскурсии! С Анной узнали много из геологии и растений края, это помимо экскурсии, Алла рассказала о Калевале, а также показала безопасные тропы по Гирвасу и Кивачу. Очень красивые места, обе экскурсии просто обязательно надо посетить!

Отличные экскурсоводы, дали много интересной информации о Петрозаводске, Карелии, традициях карелов, истории края. А ещё они помогали фотографировать, подсказывали лучшие виды и фотографировали нас для общих снимков.

Путешествие было чудесным, вернусь - и снова к вам. Буду ждать экскурсию по лесам озёрам)))

Добрый день. Отдыхали в карелии вдвоем с сыном с 23.07 по 28.07. 2015.С погодой повезло. Было тепло, но не жарко. Было свежо, но не холодно. Мы из Пензы уехали от жары и наслаждались свежим, чистейшим воздухом. Иногда были кратковременные дожди, но они нам не мешали. Я любитель экстремального вида отдыха и не раз была в Карелии - сплавлялись по рекам и озерам на байдарках. В этот раз отдых был спокойнее,но также активный и насыщенный. Мы гуляли по Петрозаводску, по набережной.

Катались на катере по Онежскому озеру.Побывали в Доме куклы,музее изобразительного искусства. Посетили несколько выставок. Огромное спасибо турфирме "Золотое кольцо Карелии". 25 июля мы были на одноименной экскурсии, а 26 на мраморном каньоне Рускеала. Все было организовано четко и слаженно. Два дня нас сопровождал Дмитрий. Ему отдельное спасибо. Он и водитель, и Гид. Все грамотно и увлекательно рассказывал, отвечал на вопросы. Узнали много нового. Впечатлило все! - гора Сампо, и вид с нее, музей-церковь в Марциальных водах (своеобразные иконы,мастерство самого Петра и его отношение к сопровождающим), вулкан Гирвас- это мощь, водопад Кивач бесподобен, Успенская церковь в Кондопоге умиротворяла своей древней архитектурой и месторасположением, Сортавала-чудесный гоородок.

Рускеала - отдельная песня, опять же спасибо Дмитрию. Своим рассказом увлекал нас в историю каньона.

Дополнительно Дмитрий делал для нас остановки и прогулки в красивейших местах. Мы остались в восторге! О карелии можно говорить бесконечно, но лучше все это увидеть. А мы много чего еще не успели, поэтому будем возвращаться сюда снова и снова. Обязательно опять обратимся в компанию "Золотое кольцо..."Еще раз большое спасибо всем сотрудникам этой турфирмы, персонально спасибо Дмитрию за вашу работу, внимание и гостеприимство! Здоровья Вам всем, добра, успехов и процветания! В качестве пожелания хочеться попросить Вас рассмотреть еще одну тему. Возможность организации хотя бы однодневной экскурсии для любителей дикой природы. Хотелось бы побывать, где нибудь не далеко от Петрозаводска, в живописном месте. На берегу порожистой речки или озера. Побродить по лесу, меж сказочных елей и сосен. Полазать по скалам, утопая в разнообразном мхе,как в мягком ковре. Посидеть у костра, возможно с шашлычком или ухой. Увидеть красочный закат...

Тоже хотим сказать огромное спасибо! Мы с подругой 10 сентября были на экскурсии по золотому кольцу Карелии (Александр - чудеснейший человек, совершенно согласны с Ольгой 😊 ). До сих пор не закончили разбирать фотографии, сделанные на этой экскурсии, столько разных интересных мест удалось посетить за этот день.

11 сентября не менее прекрасная девушка Мария отвезла нас на Рускеальский каньон, по пути остановившись у мест съемок фильма "А зори здесь тихие". Очень красивые места. Мы гуляли, фотографировали, катались на лодках и на троллее. Пытались разглядеть в зеленоватой глади воды затопленные машины и инструменты.

12 сентября любовались памятником деревянного зодчества на острове Кижи.

Перед поездкой, мы сравнивали экскурсии разных турфирм. После уточняющих звонков выяснилось, что у некоторых - экскурсии в сентябре уже закончились и информация на сайте не соответствует действительности, у некоторых цена отличается от заявленной в бОльшую сторону, до некоторых просто не смогли дозвониться (конечно, дело было в послеобедие субботы, как бы не совсем рабочее время, но...) В общем, ни разу не пожалели о сделанном выборе. Спасибо!