Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Туры в Карелию на 3 дня

Карелия — необычное место для отдыха в любое время года. На отдых можно поехать всей семьей. Для вас разработали специальные авторские туры, которые понравятся каждому члену семьи.

Каждая программа включает разнообразные активности — от пешеходных экскурсий по историческим местам до приключений на каяках по рекам и озерам. В рамках многих туров можно посетить музеи и мастер-классы по традиционным карельским ремеслам. Это позволит не только отдохнуть, но и получить новые знания.

Предложения от нашего туроператора

Путешествие в Карелию — отличная идея, если вы хотите увидеть северные природные красоты и полюбоваться древней архитектурой. Если у вас немного времени, то обратите внимание на туры в Карелию на три дня. В туры выходного дня входит посещение основных достопримечательностей, которые составят представление о регионе.

ТОП • 5
Знакомство с Карелией
Тур

Знакомство с Карелией

Длится 3 дня
Заезды c 16.5.2025 по 10.10.2025
Цена — от 41 500 ₽
57 отз.
ТОП • 5
Соловки: заглянуть в вечность
Тур

Соловки: заглянуть в вечность

Длится 3 дня
Заезды c 2.6.2025 по 19.9.2025
Цена — от 53 900 ₽
6 отз.
Руны Приладожья - тур на 3 дня в Сортавала
Тур

Руны Приладожья - тур на 3 дня в Сортавала

Длится 3 дня
Заезды c 27.5.2025 по 19.8.2025
Цена — от 55 500 ₽
Осень в Карелии
Тур

Осень в Карелии

Длится 3 дня
Заезды c 3.9.2025 по 28.11.2025
Цена — от 30 900 ₽
15 отз.
Тур на ноябрьские праздники в Карелию
Тур

Тур на ноябрьские праздники в Карелию

Длится 3 дня
2.11.2025
Цена — от 30 900 ₽
13 отз.
Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня.
Тур

Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня.

Длится 3 дня
Заезды c 20.5.2025 по 16.9.2025
Цена — от 48 200 ₽
29 отз.
Весна в Карелии
Тур

Весна в Карелии

Длится 3 дня
Заезды c 26.3.2025 по 30.5.2025
Цена — от 30 900 ₽
12 отз.
Тур на Майские праздники в Карелии
Тур

Тур на Майские праздники в Карелии

Длится 3 дня
Заезды c 1.5.2025 по 9.5.2025
Цена — от 30 900 ₽
13 отз.

Почему стоит поехать в Карелию на 3 дня

Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Что посмотреть за 3 дня в Карелии

Северная республика богата достопримечательностями, парками и памятниками архитектуры и зодчества. Описывать любимые места туристов можно бесконечно, но посетить всё во время трехдневного тура нереально. Поэтому предлагаем несколько популярных локаций Карелии.

Горный парк «Рускеала»

Мраморный карьер преобразовали в великолепный парк с ярко-голубыми озёрами, обрамленными белоснежными стенами. Здесь можно насладиться величественными видами, прогуляться на лодке по озеру или подземной пещере.

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«Кижи»

Один из самых знаменитых островов на Онежском озере, где находится музей под открытым небом. Уникальные образцы деревянного зодчества и Преображенская церковь с 22 шатровыми куполами являются символом народного искусства и архитектуры.

enter image description here Фото: Borisb17 / Istock by Getty Images

Валаамский архипелаг

Архипелаг расположен в Ладожском озере и известен православным монастырем и пейзажами. Валаам — это не только духовное место, но и обитель редкой красоты, где леса, скалы и воды создают уникальный ландшафт, способствующий размышлениям и умиротворению.

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«Кивач»

Находясь в Карелии, стоит посетить «Кивач» — один из самых известных водопадов региона, расположенный в одноименном заповеднике. Он впечатляет своей мощью, а окружающий лес дополняет картину первозданной природы.

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Петрозаводск

Столица Карелии также заслуживает внимания благодаря музеям, театрам и бульварам. Особенно привлекательна набережная Онежского озера с уникальными скульптурами и арт-объектами из разных уголков планеты.

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Популярные трехдневные туры в Карелию

Руны Приладожья на три дня

Отличный тур на все выходные. Начинается в городе Сортавала. Но если вам понадобится трансфер из Москвы или Санкт-Петербурга — расскажите менеджеру. Мы все устроим.

Три дня идеально подойдут для того, чтобы увидеть все самое интересное: музей эпохи Викингов, форелевая ферма, водопады, настоящая база отдыха среди нетронутой природы, карельская рыбалка, питомник хаски, сафари на багги по бездорожью, мраморный каньон и трансфер до Сортавалы. За три дня можно по максимуму насладиться природой и получить новые эмоции от отдыха.

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Тур на Соловки

Выходные начнутся с трансфера до города Кемь из Петрозаводска. Вас ждут три незабываемых дня среди нетронутой природы, Белого моря, островов, храмов и гор. Экскурсия по поселку Соловки и Заяцкий остров. За этот отдых вы узнаете о способах добычи и обработки водорослей, плюс пройдете пешеходной экскурсией по комплексу памятников языческой и христианской культуры.

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Карелия открыта для путешественников летом, осенью, зимой и весной. Тут каждый найдет что-то интересное и увлекательное для себя. Карельский отдых — это интересный отдых, который поможет отдохнуть от городской суеты, поможет выплеснуть эмоции и научит вас видеть красоту везде.

Также в Карелии можно отдыхать в качестве самостоятельных туристов. Тут повсюду есть домики, которые можно снять на выходные и провести время так, как вы захотите.

Цена трехдневного тура в Карелию

Стоимость трехдневного тура в Карелию зависит от сезона и времени бронирования. Весной и осенью цены более привлекательные, а летом повышаются из-за потока туристов. Раннее бронирование позволяет путешественникам получить выгодные предложения. На цену тура может повлиять и насыщенность программы, так как организация экскурсий требует дополнительных расходов на транспорт и работу гида.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
Компании о нашем туроператоре
С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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