Что посмотреть за 3 дня в Карелии

Северная республика богата достопримечательностями, парками и памятниками архитектуры и зодчества. Описывать любимые места туристов можно бесконечно, но посетить всё во время трехдневного тура нереально. Поэтому предлагаем несколько популярных локаций Карелии.

Горный парк «Рускеала»

Мраморный карьер преобразовали в великолепный парк с ярко-голубыми озёрами, обрамленными белоснежными стенами. Здесь можно насладиться величественными видами, прогуляться на лодке по озеру или подземной пещере.

«Кижи»

Один из самых знаменитых островов на Онежском озере, где находится музей под открытым небом. Уникальные образцы деревянного зодчества и Преображенская церковь с 22 шатровыми куполами являются символом народного искусства и архитектуры.

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Валаамский архипелаг

Архипелаг расположен в Ладожском озере и известен православным монастырем и пейзажами. Валаам — это не только духовное место, но и обитель редкой красоты, где леса, скалы и воды создают уникальный ландшафт, способствующий размышлениям и умиротворению.

«Кивач»

Находясь в Карелии, стоит посетить «Кивач» — один из самых известных водопадов региона, расположенный в одноименном заповеднике. Он впечатляет своей мощью, а окружающий лес дополняет картину первозданной природы.

Петрозаводск

Столица Карелии также заслуживает внимания благодаря музеям, театрам и бульварам. Особенно привлекательна набережная Онежского озера с уникальными скульптурами и арт-объектами из разных уголков планеты.