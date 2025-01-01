С добрым утром!
Завтрак "Шведский стол" в ресторане при гостинице. Самостоятельное посещение зоогринпарка: единственный зоопарк в Карелии, где можно познакомиться с огромным разнообразием фауны Росси
С добрым утром!
Завтрак "Шведский стол" в ресторане при гостинице. Самостоятельное посещение зоогринпарка: единственный зоопарк в Карелии, где можно познакомиться с огромным разнообразием фауны России и других стран. Наши звери и птицы живут в живописном месте. Зоопарк окружен карельским лесом и расположен на сохраненном природном ландшафте. Естественный рельеф земли, нетронутые деревья и искусственные водоемы – дом большого количества копытных, хищных и птиц, занесенных в Красную книгу.
Прикоснитесь к редким видам животных, погладьте ласковых пони и покормите оленей. Да, за небольшим исключением, наших животных можно гладить и кормить специальным угощением, которое сможете приобрести на входе — такому вниманию они будут очень рады.
А теперь нас ждет Лесное сафари по дикой тайге: мы проедем по лесных угодьям в поисках оленей, кабанов, диких птиц в естественной среде обитания. Полюбуемся рукотворным водопадом, сделаем остановку у озера. Поездка осуществляется на мотовездеходе Yamaha viking VI, в сопровождении инструктора.
Обед в ресторане гостиницы и отправление на Рускеала.
Мраморный каньон Рускеала – карельский бренд нового времени. Еще десять лет назад здесь царило запустение. Теперь же нашему взору открывается удивительный природный объект. Для туриста здесь есть все! Шикарные виды, тропы, пещеры.
Нас же ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1,5 часа). Эко-тропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место. Кроме того, вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни). Здесь вам откроются настоящие секреты каньона, его сердце. Вы сможете также посмотреть на залежи «итальянского» карьера
Кажется, за эти 3 дня мы увидели все по-максимуму. Пора возвращаться в Сортавала, чтобы отправиться домой. Но отравимся мы в Сортавала на ретропоезде! «Рускеальский экспресс» – ретропоезд на паровозной тяге, курсирующий по маршруту Сортавала – Горный парк «Рускеала» – Сортавала. Интерьер вагонов выполнен в оригинальном дизайне «Николаевского экспресса», в стилистике конца XIX – начала XX века.
Надеемся, это был потрясающий уикенд, который Вы запомните с большим теплом! Долго будет Карелия сниться!