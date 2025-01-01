С добрым утром! Добро пожаловать в Сортавала - один из самых необычных городов не только Карелии, но и России!

С добрым утром! Добро пожаловать в Сортавала - один из самых необычных городов не только Карелии, но и России!

Отправляемся на экскурсию в музей эпохи викингов «Svartbjornborg» (Свартбьёрнборг — крепость черного медведя)

Это большая интерактивная площадка, где посетители непосредственно погружаются в эпоху, превращаясь из зрителя в участника. Здесь ко всему, абсолютно к любому предмету, можно прикоснуться руками. Рассмотреть со всех сторон ту или иную вещь и наглядно представить, как люди в прошлом могли пользоваться именно этим предметом. Понять, какие материалы были в ходу, каким способом они добывались, и каков был сложный путь добытого сырья, прежде чем оно превращалось в необходимый в быту предмет. Любые костюмы, униформу или доспехи можно и нужно примерять и, хотя бы на краткий промежуток времени, но почувствовать себя в роли смелого воина, ремесленника или купца. И эта особенность музеев крайне важна как метод организации информационной, образовательной и культурно-просветительской работы, формирующий познавательную активность как у взрослых, так и у детей.

По окончании экскурсии на территории укрепленного поселения «эпохи викингов» на берегах Ладоги, Вы можете посмотреть:

крепостные стены в виде частокола с угловыми и надвратными башнями. По стене можно обойти всю территорию музея, подняться на любую башню, откуда открывается панорамный вид на весь музей и ладожские шхеры, так как музей расположен на самом берегу озера;

дружинный скандинавский дом под земляной крышей, в котором представлена экспозиция быта, костюмов и вооружения викингов; действующую кузницу – экспозицию кузнечного ремесла;

причал с репликами деревянных судов VIII — XI вв. Все модели действующие и в период навигации у каждого есть возможность сесть за весло настоящего драккара викингов;

модель святилища с резными деревянными скульптурами;

две игровые площадки: тировая зона, с возможностью потренироваться в стрельбе из исторических луков и арбалетов, а также научиться метать боевые копья и топоры; и ристалище – подготовленное пространство для проведения турниров и потешных поединков (на протектированном оружии);

жемчужину музея - длинный скандинавский дом — «Медовый зал» — самое большое в России воссозданное жилище викингов. Крыша дома выполнена в виде перевернутого драккара. В «Медовом зале» располагается одна из богатейших в России коллекций предметов быта, костюмов и вооружения.

Пора покушать - нас ждет обед в настоящем форелевом хозяйстве "Приладожье", где подаются блюда авторской кухни из самых свежих, фермерских продуктов.

После вкусного обеда, отправляется смотреть на красоты природы - нас ждет водопад Ахинкоски: историческое место, где снимался фильм «А зори здесь тихие…». Мы посетим «эко-тропу»: где будет возможность пройтись по навесным деревянным мостикам прямо над водопадами и почуствовать всю силу и красоту этого места.

Нагулялись? Пора ехать на отдых, на самое лоно Природы - в базу отдыха Черные камни. Рекомендуем сходить в бассейн или банный комплекс, а также отведать вкуснейших блюд из дичи в местном ресторане.