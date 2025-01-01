Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Руны Приладожья - индивидуальный тур на 3 дня

от 21 060 ₽ за взрослого
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20.09–30.04сезонность
0 отз.
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Детали тура

  • Продолжительность:
    Дней: 3
    Ночей: 2
  • Тур начинается: Сортавала, 11:00
  • Тур заканчивается: Сортавала, 18:30
  • Что включено: 2 завтрака, 3 обеда, работа экскурсовода, проживание в гостинице на базе отдыха, все входные билеты по программе, транспортное обслуживание на автобусе, билеты на ретро-поезд, аренда Багги для лесной прогулки.
  • Что посетим: Сортавала, Водопады Ахинкоски, Рускеала, Ладожские шхеры
Руны Приладожья: 3 дня

Программа для осени или весны, способная подарить невероятное количество эмоций и наслажденгия для Вашей компании. Потрясающая кухня, уникальные места, погружение в атмосферу и красивейшие краски природы.

Обратите внимание - тур начинается и заканчивается в городе Сортавала. Если Вам требуется трансфер из Санкт-Петербурга или Петрозаводска - сообщите это менеджеру для дополнительного расчета. Оптимальный вариант - поезд "Ласточка" из Петербурга до Сортавала.

День 1 - Сортавала, музей эпохи Викингов, форелевое хозяйство, водопады и отдых на лоне Природы - база отдыха Черные камни.

11:00 - встреча в Сортавала (ЖД вокзал). 11:00 - 13:30 - посещение музея эпохи Викингов. 14:00 - 14:45 - обед в форелевом хозяйстве Приладожье. 15:15 - 16:15 - Тохминские водопады. 16:45 - прибытие в Черные камни.

С добрым утром! Добро пожаловать в Сортавала - один из самых необычных городов не только Карелии, но и России!

Отправляемся на экскурсию в музей эпохи викингов «Svartbjornborg» (Свартбьёрнборг — креп

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День 2: Карельская рыбалка и поездка в гости к хаскам.

До 11:00 - завтрак, 11:00 - рыбалка с гарантированным уловом в пруду (карпы, караси). 13:30 - обед, 14:30 - отправляемся в питомник к хаскам "Белая Руна". Анимационная программа с танцами шамана и экскурсией в питомник к Хаски. 18:00 - прибытие на базу, отдых.

С добрым утром!

Завтрак "Шведский стол" в ресторане при гостинице.

А теперь нас ждет настоящая рыбалка! На территории базы отдыха имеются, подготовленные для любительской и спортивной ловли, два за

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День 3: Зоогринпарк, Сафари на Багги по тайге, Рускеала и ретро-поезд.

До 11:00 - завтрак и самостоятельное посещение Зоогринпарка. 11:00 - 13:00 - Сафари на Багги по тайге. Обед. 14:45 - прибытие на Рускеала, экскурсия и свободное время. 17:30 - 18:30 - путь на ретропоезде до Сортавала.

С добрым утром!

Завтрак "Шведский стол" в ресторане при гостинице. Самостоятельное посещение зоогринпарка: единственный зоопарк в Карелии, где можно познакомиться с огромным разнообразием фауны Росси

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Гостиницы
База отдыха Черные камни

Двухместный номер Стандарт в гостинице на Базе отдыха Черные камни

База отдыха «Черные Камни» расположена на берегу одного из самых загадочных и красивых озер Карелии – Янисъярви. Появление озера произошло благодаря падению метеорита. Все побывавшие в этих краях чувствуют необычную силу их притяжения.

На базе «Чёрные камни» создано всё для круглогодичного отдыха: гости могут посетить множество достопримечательностей Карелии, отправиться на рыбалку или водную прогулку, понежиться под северным солнцем на берегу озера, с ветерком прокатиться по карельскому бездорожью на квадроцикле, принять участие в охоте на диких животных с профессиональными егерями. Для приверженцев здорового образа жизни на территории базы работает спорткомплекс с бассейном и джакузи и, конечно же, есть настоящая русская баня.

Круглый год по соседству с базой «Чёрные камни» работает Карельский зоопарк — крупнейший на Северо-Западе. Здесь проживает более 500 животных и 150 птиц, в том числе занесённые в Красную книгу.

База отдыха Черные камни
База отдыха Черные камни
База отдыха Черные камни
Достопримечательности
Сортавала
Сортавала - небольшой уютный город в южной Карелии на берегу Ладожского озера. Отсюда многие отпра...
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Водопады Ахинкоски
# Водопады Ахинкоски Ахинкоски – популярная достопримечательность среди туристов. Это совокупность ...
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Рускеала
Рускеала - самый посещаемый туристический объект в Карелии, потрясающий своими фантастическими видам...
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Ладожские шхеры
# Ладожские шхеры Эти карельские «фьорды» – одно из самых популярных мест для туристических фотосес...
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Бронирование тура
  1. Заполните заявку на выбранный тур: даты, количество туристов, номера и места в автобусе (при возможности выбора).
  2. В личном кабинете после оформления заказа внесите ФИО и ДР всех участников.
  3. Оплатите заказ (от 20%) и получите ваучер на тур.
  4. ВАМ ПОДАРОК! Для всех туристов, купивших тур или экскурсию на нашем сайте - скидка 10% по ваучеру (билету) на ВСЕ сувениры в наших магазинах (пр. Ленина 5, пр. Ленина 26), а также на всю продукцию (калитки, рыбники, десерты, чай, кофе) нашего кафе национальной кухни - Калиточной и нашей карельской Чайной - Фурындальная.

До встречи в Карелии!

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Отзывы

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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