Соловки – место, вобравшее в себя дух и свидетельства великих эпох, место небесной святости и горьких беззаконий. Здесь историческое тесно переплетено с духовным, трагическое - со смиренным, современное – с вечным.
В путешествии по северу Карелии и Соловецким островам мы погрузимся в разные исторические периоды - от первобытных времен до сталинских строек и лагерей:
Увидим фрагмент великого Беломоро-Балтийского канала – шлюз в г.Повенец;
Посетим урочище Сандармох – место захоронения репрессированных заключенных ГУЛАГа;
Поищем послания предков в древних наскальных рисунках - Беломорских петроглифах;
Совершим переход по Белому морю, рассматривая чаек и белых китов;
Послушаем об истории Соловецкого монастыря и быте монахов, гуляя по Кремлю;
Посмотрим на остров с самой высокой его точки – горы Секирной под рассказы гида о старинных легендах и страшной роли этого места в лагерные времена;
Искупаемся в озере Большое Корзино и поговорим об озерно-канальной системе на острове;
Изучим древние капища и лабиринты на Большом Заяцком острове;
Надышимся морским воздухом и впитаем в себя северную красоту природы Карелии и Белого моря.
Во время трехдневного путешествия мы будем ночевать в комфортных гостиницах в г.Кемь и на Соловках, передвигаться на автобусе и совершим морской переход. На Соловецких островах нас встречает местный житель – экскурсовод.