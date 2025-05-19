Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Соловки: заглянуть в вечность

от 53 900 ₽ за взрослого
Загрузка актуальных дат...
03.06–17.09сезонность
6 отз.
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Детали тура

  • Продолжительность:
    Дней: 3
    Ночей: 2
  • Тур начинается: Петрозаводск, 08:00
  • Тур заканчивается: Кемь, 19:00
  • Что включено: 2 завтрака, 3 обеда, 1 ужин (в Кеми), работа экскурсовода, проживание в гостиницах, все входные билеты по программе, транспортное обслуживание на автобусе, переезд на Соловки на теплоходе
  • Что посетим: Соловки, Медвежьегорск, Беломорские Петроглифы, Заонежье, Сандармох
Тур на Соловки: заглянуть в вечность

Соловки – место, вобравшее в себя дух и свидетельства великих эпох, место небесной святости и горьких беззаконий. Здесь историческое тесно переплетено с духовным, трагическое - со смиренным, современное – с вечным.

В путешествии по северу Карелии и Соловецким островам мы погрузимся в разные исторические периоды - от первобытных времен до сталинских строек и лагерей:

  • Увидим фрагмент великого Беломоро-Балтийского канала – шлюз в г.Повенец;

  • Посетим урочище Сандармох – место захоронения репрессированных заключенных ГУЛАГа;

  • Поищем послания предков в древних наскальных рисунках - Беломорских петроглифах;

  • Совершим переход по Белому морю, рассматривая чаек и белых китов;

  • Послушаем об истории Соловецкого монастыря и быте монахов, гуляя по Кремлю;

  • Посмотрим на остров с самой высокой его точки – горы Секирной под рассказы гида о старинных легендах и страшной роли этого места в лагерные времена;

  • Искупаемся в озере Большое Корзино и поговорим об озерно-канальной системе на острове;

  • Изучим древние капища и лабиринты на Большом Заяцком острове;

  • Надышимся морским воздухом и впитаем в себя северную красоту природы Карелии и Белого моря.

Во время трехдневного путешествия мы будем ночевать в комфортных гостиницах в г.Кемь и на Соловках, передвигаться на автобусе и совершим морской переход. На Соловецких островах нас встречает местный житель – экскурсовод.

День 1: Заонежье, Беломорканал и петроглифы

08:00 - отправление из Петрозаводска; 10:30 – экскурсия по Медвежьегорску, шлюзу ББК в Повенце, поездка к урочищу Сандармох; 13:30 – обед; 17:15 – экскурсия по комплексу Беломорских петроглифов; 22:30 - ужин, размещение в гостинице в г.Кемь

Встречаемся на ж/д вокзале г.Петрозаводска и отправляемся в путь.

На севере Карелии у самого Белого моря на гранитных скалах выбиты уникальные свидетельства жизни древних людей – петроглифы. Сегодня

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День 2: Соловецкий Кремль и экскурсия на Секирную гору

6:45 – завтрак; тяжелые вещи оставляются в камере хранения; 08:00 – отправление на теплоходе на Соловки; 10:00 – прибытие на Соловки, встреча с гидом, экскурсия по поселку; 11:00-13:00 - экскурсия по Соловецкому Кремлю; 13:30 – обед, размещение в гостинице; 15:00 - экскурсия на гору Секирную; возвращение в поселок; самостоятельный ужин.

С утра нас ждет ранний завтрак в гостинице и трансфер на причал в п.Рабочеостровск. Отсюда на теплоходе отправляемся в двухчасовое плавание по Белому морю.

**Просим оставить основной багаж в

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День 3: Заяцкий остров и экскурсия по поселку Соловецкий

07:30 – завтрак в гостинице; 08:30 – экскурсия по поселку Соловецкий; 10:00 - экскурсия на Большой Заяцкий остров; 13:30 – обед; свободное время: посещение музеев, сувенирных лавок, водорослевого магазина; 15:20 – сбор на причале, получение вещей, посадка на теплоход; 16:00 – переход на теплоходе в Рабочеостровск; 18:00 – прибытие в г.Кемь и трансфер на ж/д вокзал.

Завтракаем в гостинице и отправляемся на экскурсию по поселку Соловецкий. Уже знакомый нам гид расскажет об истории поселения и его современной жизни, людях и их быте, о знаменитых беломорских вод

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Памятка по Соловкам

  1. По пути на Соловки перед высадкой на остров рекомендуем посетить уборную на теплоходе.

  2. Просим оставить основной багаж в автобусе в Рабочеостровске и отправиться на Соловки налегке, взяв

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Гостиницы
Соловки Кемь

Номера эконом-класса п. Соловецкий

Соловецкий архипелаг — это группа островов в Белом море. Доставлять сюда грузы и питание очень дорого. Кроме того, здесь очень короткий туристический сезон и остров не избалован хорошими и качественными гостиницами.

Тем не менее мы обеспечим Вам теплое и комфортное размещение в номерах эконом-класса в поселке Соловецкий. Эконом-класс означает, что, возможно, удобства (душ и туалет) будут находится «на этаже».

Вы разместитесь в одной из этих гостиниц: Варяжский хутор, Соловецкая слобода, Соловки Отель.

Стандартные номера с удобствами в гостинице г. Кемь

Север Карелии знаменит своей дикой природой и практически безлюдными местами. Гостиница в Кеми не сравнится с «фешенебельным» Петрозаводском, но здесь тепло и в каждом номере есть душ и туалет.

Достопримечательности
Соловки
Соловки территориально расположены в архангельской области, но удобнее всего добираться до них из Ка...
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Медвежьегорск
Медвежьегорск - небольшой город на севере Онежского озера, откуда начинается дорога в Заонежье. ...
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# Беломорские Петроглифы Это уникальный образец искусства каменного века, который можно увидеть все...
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Заонежье
# Заонежье Заонежье – не просто район Карелии на берегу Онежского озера. Это природно-ландшафтный и...
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# Сандармох Это место памяти о тяжелых страницах былой истории региона. Здесь находится кладбище и ...
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Бронирование тура
  1. Заполните заявку на выбранный тур: даты, количество туристов, номера и места в автобусе (при возможности выбора).
  2. В личном кабинете после оформления заказа внесите ФИО и ДР всех участников.
  3. Оплатите заказ (от 20%) и получите ваучер на тур.
  4. ВАМ ПОДАРОК! Для всех туристов, купивших тур или экскурсию на нашем сайте - скидка 10% по ваучеру (билету) на ВСЕ сувениры в наших магазинах (пр. Ленина 5, пр. Ленина 26), а также на всю продукцию (калитки, рыбники, десерты, чай, кофе) нашего кафе национальной кухни - Калиточной и нашей карельской Чайной - Фурындальная.

До встречи в Карелии!

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Отзывы (6)
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Индивидуальный тур: Петрозаводск-Соловки-Петрозаводск; Кижи Путешествие на Русский Север понравилось. Ребята из Золотого Кольца - большие молодцы! Все было организовано четко, насколько это было возможно - на максимально высоком уровне. Причем, так как ездила с родителями и с учетом коронавирусных условий попросила организовать индивидуальный тур. Все высказанные пожелания были учтены. На вопросы по электронной почте и телефону ребята из турагентства отвечали всегда оперативно. Все сопровождающие нас в поездке гиды/водители были профессинальны и старались. Транспорт из Петрозаводска и в Петрозаводск - удобный и чистый.

Нам, кстати, ребята даже сделали пару неожиданных, интересных приключенческих «бонусов». Если бы ездила с компанией друзей своего возраста, то не заметила бы сложностей и даже повторила бы))

Поездка на Соловки - в целом непростая, длительная, со сменой большого количества транспорта. Но все, кто нас сопровождали, постарались сделать ее как можно легче. Особенно порадовал своими оптимизмом, энергией и любовью к делу гид Роман сотрудничающий с Золотым кольцом (вез нас из Петрозаводска в Рабочеостровск с остановками по пути).

Кстати, небольшое примечание: обязательно надо всем напоминать брать таблетки от укачивания, в поездку на Соловки. Очень пригодятся, даже для особо выносливых. По дороге из Петрозаводска хорошо была организована сдача теста на коронавирус. Очень любезно к нам отнеслись в поликлинике Кондопоги.

Поездка в Кижи: просто чудо, особенно если повезло с погодой. Все организовано хорошо, гуляешь и наслаждаешься. Золотое кольцо покупает заранее билеты, встречает, сажает на Метеор, ищет запоздавших. В целом мы остались довольны. Если когда-нибудь еще раз на Север - то с Золотым Кольцом Карелии!

Сказания Севера и Соловки Добрый день. В июле 2020 г. брали два тура. Очень насыщенная поездка! Невероятная природа, просто завораживает. В Сказаниях Севера один день посвящен Золотому кольцу, где нас сопровождал Роман. Очень позитивный, корректный и с чувством юмора и большой любовью к Карелии!

На Соловках познакомились с Юрием Огурцовым, человек просто пропитан той непростой жизнью на островах! Его энергия и отношение к островам, просто завораживают! очень интересный рассказчик.От поездки просто в восторге, навсегда влюблены в эти места и обязательно вернемся! Спасибо всем, кто принимает участие в организации туров. Размещения, питания, транспорт все в достойном виде. Нам особенно повезло, все поездки небольшими компаниями. Еще раз спасибо!

27.07.2019 Спасибо организаторам, тур организован великолепно! Единственное что подкачало - это погода. Огромное спасибо гиду Анне, такого профессионала ещё поискать! Настоящая северная красавица! Необыкновенно заботливая и внимательная ко всем членам группы. Ещё раз спасибо за интересную поездку.

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