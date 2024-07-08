Что можно посмотреть в Карелии за два дня?

Сортавала

Маленький карельский город притягивает туристов старинными церквями, кладбищами и финской архитектурой. Сортавала также удобна как перевалочный пункт между экскурсионными поездками. Здесь можно гулять по берегу Ладожского озера, посещать местные музеи, любоваться природой со смотровой в парке Ваккосалми. А еще можно совместить остановку в городе с посещением Ладожских шхер — национального парка с дикими скалистыми островами.

Рускеала

Этот горный парк хорошо известен в регионе и за его пределами. Когда-то здесь был каньон по добыче мрамора для всей страны, а теперь есть искусственное озеро, над которым катаются на троллее и где можно организовать лодочную прогулку. Здесь красивые смотровые, сувенирный магазин и экскурсии с погружением под землю — можно получить массу впечатлений за один вечер. Также на территории получится познакомиться с настоящими ездовыми хаски. Добраться из Сортавалы сюда лучше всего на стильном ретро-поезде.

Карельские водопады

Недалеко от “Рускеала” и в 25 км от Сортавалы находится река Тохмайоки, где образовалось четыре равнинных водопада (их еще называют Тохминскими). Самый большой из них — Ахвенкоски — достигает в высоту 4 метра. Кстати, именно тут снимали легендарную советскую военную драму “А зори здесь тихие”.