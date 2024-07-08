Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Туры в Карелию на 4 дня

Карелия прекрасна в любое время года, поэтому некоторые путешественники выбирают отправиться сюда на несколько дней в выходные, а не только во время отпуска. Для этого мы разработали четырехдневный тур, который позволит насладиться природой Карелии и взглянуть на главные достопримечательности.

Летний тур на четыре дня по интересным достопримечательностям Карелии

Тут — список всех туров, которые у нас есть

Избушки, которые можно арендовать на 4 или больше дней, если вы решили путешествовать самостоятельно

Если вам нужен трансфер из Москвы или Санкт-Петербурга — сообщите об этом менеджеру. Он со всем разберется и предложит оптимальные варианты для поездки.

Предложения от нашего туроператора

Путешествие в Карелию — отличная идея, если вы хотите увидеть северные природные красоты и полюбоваться древней архитектурой. Если у вас немного времени, то обратите внимание на туры в Карелию на четыре дня. В туры входит посещение основных достопримечательностей, которые составят представление о регионе.

Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Направления нашей работы

Туроператор "Золотое кольцо Карелии" предлагает услуги по организации всего спектра туристских услуг для Вашего отдыха в Карелии - от момента покупки билетов до любых видов активностей.

  • Многодневные туры в Карелию

    Продолжительные туры по Карелии с включенными активностями, проживанием и питанием.

  • Однодневные экскурсии

    Большой выбор однодневных экскурсий по Карелии для Вашего насыщенного отдыха.

Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

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Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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Что можно сделать во время четырехдневного тура в Карелию

Попробовать местную кухню

Одно из самых популярных карельских блюд — калитки. Это открытые ржаные пирожки. Начинкой может быть картофель, ячневая крупа, перловка, рис и много чего еще. На кулинарных курсах вам расскажут древний карельский рецепт, расскажут обо всех тонкостях и особенностях готовки.

Отправиться в собачий питомник

Отличное развлечение для тех, кто любит животных. Питомник пользуется большой популярностью, поскольку тут можно погулять с собаками, покататься на собачьих упряжках и даже устроить фотосессию. В некоторых питомниках можно остаться на ночь.

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Сходить в баню на берегу озера

На берегу карельских озер много коттеджей, загородных комплексов и туристических баз. Попариться в бане, а после этого окунуться в Онежском озере — звучит как то, что обязательно нужно попробовать. Вы можете насладиться тишиной, природой и настоящей русской баней.

Сплавиться по Шуе

Шуя — это самая популярная река для сплава в Карелии. Она полноводная, глубокая и чистая. Тут много порогов, сложность которых нарастает постепенно. Сплавляться по реке могут новички и профессионалы этого дела. Маршрут вы выбираете сами. Тут все зависит от ваших навыков и умений.

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Поплавать на лодке

Поездки на лодке пользуются популярностью на мраморном каньоне. И неудивительно, ведь с воды на каньон открывается совсем другой вид. Также на лодках проще подобраться к подводным пещерам каньона и другим интересным местам.

Посетить экскурсию по Ладожским шхерам

Это архипелаг, который находится на Ладожском озере. Это необычное и интересное место, потому что тут сотни скалистых островов, которые находятся под охраной. По шхерам можно путешествовать на лодках, катерах, байдарках и другом водном транспорте.

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Увидеть водопад

Кивач — одна из самых популярных достопримечательностей Карелии. Водопад находится в природном заповеднике. Это красивое место, которое собирает тысячи путешественников ежегодно. Многие говорят, что Кивач — это обязательное для посещения место для всех путешественников.

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