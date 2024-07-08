Что можно сделать во время четырехдневного тура в Карелию

Попробовать местную кухню

Одно из самых популярных карельских блюд — калитки. Это открытые ржаные пирожки. Начинкой может быть картофель, ячневая крупа, перловка, рис и много чего еще. На кулинарных курсах вам расскажут древний карельский рецепт, расскажут обо всех тонкостях и особенностях готовки.

Отправиться в собачий питомник

Отличное развлечение для тех, кто любит животных. Питомник пользуется большой популярностью, поскольку тут можно погулять с собаками, покататься на собачьих упряжках и даже устроить фотосессию. В некоторых питомниках можно остаться на ночь.

Сходить в баню на берегу озера

На берегу карельских озер много коттеджей, загородных комплексов и туристических баз. Попариться в бане, а после этого окунуться в Онежском озере — звучит как то, что обязательно нужно попробовать. Вы можете насладиться тишиной, природой и настоящей русской баней.

Сплавиться по Шуе

Шуя — это самая популярная река для сплава в Карелии. Она полноводная, глубокая и чистая. Тут много порогов, сложность которых нарастает постепенно. Сплавляться по реке могут новички и профессионалы этого дела. Маршрут вы выбираете сами. Тут все зависит от ваших навыков и умений.

Поплавать на лодке

Поездки на лодке пользуются популярностью на мраморном каньоне. И неудивительно, ведь с воды на каньон открывается совсем другой вид. Также на лодках проще подобраться к подводным пещерам каньона и другим интересным местам.

Посетить экскурсию по Ладожским шхерам

Это архипелаг, который находится на Ладожском озере. Это необычное и интересное место, потому что тут сотни скалистых островов, которые находятся под охраной. По шхерам можно путешествовать на лодках, катерах, байдарках и другом водном транспорте.

Увидеть водопад

Кивач — одна из самых популярных достопримечательностей Карелии. Водопад находится в природном заповеднике. Это красивое место, которое собирает тысячи путешественников ежегодно. Многие говорят, что Кивач — это обязательное для посещения место для всех путешественников.