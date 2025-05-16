Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
Войти в ЛК

Сказания севера - летний тур в Карелию

от 62 900 ₽ за взрослого
Загрузка актуальных дат...
17.05–16.09сезонность
29 отз.
Программа Гостиницы Стоимость Отзывы Даты В подарок
Рассчитать стоимостьи оплатить онлайн

Детали тура

  • Продолжительность:
    Дней: 4
    Ночей: 3
  • Тур начинается: Сортавала, 08:30 (Для тех, кто не может начать тур в Сортавала, имеется возможность выезда в 4:00 утра из Петрозаводска на нашем автобусе, без доплаты)
  • Тур заканчивается: Петрозаводск, 17:00
  • Что включено: 4 завтрака, 1 обед (на Валааме), 1 ужин (в Сортавала), работа экскурсовода, проживание в гостиницах, все входные билеты по программе, транспортное обслуживание на автобусе, проезд на метеорах на о.Кижи и о.Валаам.
  • Что посетим: Петрозаводск, Кижи, Марциальные воды, Водопад Кивач, Гора Сампо, Вулкан Гирвас, Валаам, Водопады Ахинкоски, Рускеала
Сказания севера - летний тур в Карелию

Для тех, кто не располагает достаточным количеством времени, но мечтает посетить знаменитые карельские острова: Кижи и Валаам, мы разработали интересную программу тура с комфортным отдыхом!

Русский Север всегда славился своими сказаниями и былинами. В Карелии был написан не только знаменитый на весь мир эпос «Калевала», но и огромное количество сказаний, песен и рун. В своем туре «Сказания Севера: Кижи • Валаам • Кивач» мы хотим рассказать Вам истории про знаменитые карельские острова: Кижи и Валаам, а также не менее интересные водопад Кивач и мраморный каньон Рускеала!

Мы решили создать уникальный тур, с ночевками в Петрозаводске и на Ладожском озере, чтобы в полной мере насладиться и понять Валаам, Рускеала, огромное количество Приладожских водопадов, услышать звуки самого большого озера в Европе — Ладоги, увидеть красоту острова Кижи и столицы Карелии — Петрозаводска, а также посетить достопримечательности по знаменитому «Золотому кольцу Карелии».

Добро пожаловать в прекрасную Карелию!

Если Вы не можете начать тур в Сортавала, имеется возможность выезда в 4:00 утра из Петрозаводска на нашем автобусе, без доплаты.

Самый подходящий поезд под тур: Москва-Сортавала 160В с прибытием в 8:19. Купить ЖД билеты онлайн, быстро и удобно, можно на Яндекс.Путешествиях. Он идет из Москвы, в т.ч. через Петербург.

Обратные билеты нужно приобретать на любой поезд после 17:30 из Петрозаводска. Самый комфортабельный и оптимальный вариант: Петрозаводск-Москва 017А с отправлением в 22:00. Купить ЖД билеты онлайн, быстро и удобно, можно на Яндекс.Путешествиях.

Святой остров Валаам, старинная Сортавала, галерея Кронида Гоголева.

Для тех, кто не может начать тур в Сортавала, имеется возможность выезда в 4:00 утра из Петрозаводска на нашем автобусе, без доплаты. 8:20 - встреча группы и сбор на ЖД вокзале города Сортавала. 8:40 - завтрак в кафе. 9:10 - 10:50 - обзорная экскурсия по городу Сортавала с посещением основных достопримечательностей города. 11:00 - отправление на метеорах на остров Валаам. 11:50-16:50 - прибытие на Валаам, обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря, выступление мужского хора, обед в монастырской трапезной. 16:50 - 17:50 - обратный путь на метеоре в Сортавала. 18:00 - посещение арт-галереии Кронида Гоголева. 19:00 - заселение в гостиницу, ужин, свободное время и отдых.

Добро пожаловать в Карелию! Наше путешествие начинается с города Сортавала. Наш гид встретит вас с табличкой «Золотое кольцо Карелии» у главного входа на ЖД вокзал Сортавала. Начиная с 8 утра, здесь б

Показать весь текст

Ретропоезд, мраморный каньон Рускеала и водопады Приладожья!

8:45 - завтрак, освобождение номеров в Сортавала. 9:30 - отправление на Рускеала на автобусе, желающие могут поехать на ретропоезде (10:05 ЖД Сортавала - Рускеала, поезд прибывает на каньон в 11:20, для уважаемых гостей будет проведена полная экскурсия, но свободного времени будет на 35 минут меньше, чем у гостей, которые едут на автобусе). 10:45 - прибытие на Рускеала, обзорная экскурсия (1,5 часа). Свободное время. 14:15 - посещение тохминских водопадов. 18:45 - прибытие в Петрозаводск, заселение в гостиницу, отдых.

С добрым утром! Впереди нас ждет удивительная Карелия! Позавтракали – в путь!

Мы отправимся на одну из главных жемчужин Карелии — мраморный каньон Рускеала, Все желающие могут отправиться туда на рет

Показать весь текст

Петрозаводск и остров Кижи

Завтрак в гостинице. 8:30 - Трансфер на речной вокзал Петрозаводска. 09:30-17:00 - экскурсия на остров Кижи; 17:00 - 19:00 - автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску.

С добрым утром! Завтракаем в гостинице.

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского оз

Показать весь текст

Золотое кольцо Карелии

Завтрак в гостинице, освобождение номеров; 09:30 - отправление на экскурсию; 17:30 - возвращение в Петрозаводск, трансфер на ж/д вокзал.

Доброе утро, дорогие путешественники. А сегодня нас ждет экскурсия «Золотое кольцо Карелии».

Мы посетим четыре крупнейших достопримечательности вблизи Петрозаводска: живописную гору Сампо; первый рос

Показать весь текст

Обратите внимание!

  1. Мы проводим большую экскурсию на Валаам. Просим соблюдать пунктуальность — в связи с привязкой к времени отправления водного транспорта «Комета» мы имеем право не дожидаться опоздавших туристов — и
Показать весь текст
Гостиницы
«Сортавала», центр города СортавалаГостиница в центре Петрозаводска

Стандартные номера с удобствами в г. Сортавала

Сортавала - небольшой и уютный город на берегу Ладожского озера. Вы разместитесь в одной из этих гостиниц: Ладога, Сортавала, Пийпун Пиха, Каунис.

Стандартные номера с удобствами - гостиницы в центре Петрозаводска с завтраками

Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.

Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежская, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура. Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум - в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т.ч. в день заселения и выезда, т.к к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Достопримечательности
Петрозаводск
Петрозаводск - столица и крупнейший город республики Карелии, точка притяжения туристов и важный адм...
Подробнее
Кижи
Кижи - остров на севере Онежского озера, где расположен один из крупнейших музеев под открытым небом...
Подробнее
Марциальные воды
Марциальные воды - первый российский курорт, основанный Петром Первым. Здесь находятся несколько уни...
Подробнее
Водопад Кивач
Водопад Кивач - один из самых живописных водопадов России. Красивые скалы и не замерзающая даже зимо...
Подробнее
Гора Сампо
Гора Сампо - небольшая скала, названная так в честь мельницы из карельского эпоса Калевала. Со скалы...
Подробнее
Вулкан Гирвас
Вулкан Гирвас и его жерло - одно из самых живописных мест в Карелии. Благодаря застывшим лавовым пот...
Подробнее
Валаам
Валаам - крупнейший и самый знаменитый карельский монастырь, а также красивейший заповедный уголок, ...
Подробнее
Водопады Ахинкоски
# Водопады Ахинкоски Ахинкоски – популярная достопримечательность среди туристов. Это совокупность ...
Подробнее
Рускеала
Рускеала - самый посещаемый туристический объект в Карелии, потрясающий своими фантастическими видам...
Подробнее
Бронирование тура
  1. Заполните заявку на выбранный тур: даты, количество туристов, номера и места в автобусе (при возможности выбора).
  2. В личном кабинете после оформления заказа внесите ФИО и ДР всех участников.
  3. Оплатите заказ (от 20%) и получите ваучер на тур.
  4. ВАМ ПОДАРОК! Для всех туристов, купивших тур или экскурсию на нашем сайте - скидка 10% по ваучеру (билету) на ВСЕ сувениры в наших магазинах (пр. Ленина 5, пр. Ленина 26), а также на всю продукцию (калитки, рыбники, десерты, чай, кофе) нашего кафе национальной кухни - Калиточной и нашей карельской Чайной - Фурындальная.

До встречи в Карелии!

...
Загрузка актуальных заездов
Отзывы (29)
С фото
Без фото

Мы с сестрой давно мечтали побывать в Карелии, и вот наша мечта сбылась благодаря компании "Золотое кольцо Карелии". Сначала мы не знали, какую турфирму выбрать, но в итоге решили остановиться именно на этой. И как оказалось, не зря. Проживание, перевозка на отличном автобусе, экскурсии и питание - всё было организовано на высшем уровне! В пути нам во всех деталях рассказывали про наш маршрут и сообщали, когда и что нужно будет делать (например, когда нужно иметь с собой пустую бутылку, а когда надо не забыть захватить платок), так что неприятные сюрпризы были исключены. Кроме того, наш гид Андрей, который был с нашей группой 2 дня, очень интересно и с любовью рассказывал нам о Карелии и местах, которые там стоит посетить. Он открыл нам глаза на этот волшебный мир с "сосен ресницами", бесчисленными реками и чистейшими озёрами, и все, как нам показалось, влюбились в этот суровый, но вместе с тем прекрасный край.

Кроме того, его юмор и забота о туристах никого не оставили равнодушным. Ещё хотелось бы отметить один большой плюс - возможность добавлять дополнительные дни к основному туру. Мы, например, после четырёхдневного путешествия по Карелии решили съездить в зоокомплекс "Три медведя". Нас встретили в центре Петрозаводска в указанное время, доставили на место и отвезли к вокзалу точно по графику. В общем, все пять дней в Карелии прошли без сучка без задоринки благодаря "Золотому кольцу Карелии". Хотим пожелать Вам побольше благодарных туристов, которые бы осчастливленными уезжали из Петрозаводска под песню "Долго будет Карелия сниться".

Единственное пожелание: было бы неплохо, если бы у экскурсоводов был микрофон, так как довольно часто бывает ничего не слышно.

Карелия, Карелия, страна чудесных грез, Высоких сосен, елей, и маленьких берез, И солнцем озаренные стоят леса твои, И птицы распевают в них песенки свои. В манящем ярком кружеве из ягод и грибов, Под сенью из болот и родниковых снов, Забыться, утонуть в течении быстрых рек Готов с тобой душою родной твой человек. Карелия, Карелия, как ты мне мила, Милы твои озера, реки и леса, И это впечатление никак нельзя забыть, И остается только Карелию любить.

[Дух Рейфа]

Именно такой я ее представляла с самого детства, и всегда мечтала посетить. И вот мечта сбылась! Шотландка, Англичанка и Украинка встретились в Петербурге и отправились в Карелию в честь моего девичника. Я живу в Шотландии и искала туристическое агентсво в поисковиках. После контактов с несколькими агенствами, Золотое Кольцо Карелии несомненно завоевало мое доверие. Организацию тура мы обсуждали с Виктором. Приятное общение, незамедлительные ответы, полная поддержка с визами, полезные советы, и тур был организован полностью отвечая интересам и возможностям нашей группы. Благодарность Роману, который был нашим водителем, гидом и другом на протяжении всей поездки. Все было выполнено по программе, в прекрасной атмосфере. Наш транспорт был наполнен продуманными деталями, придающими комфорт и демонстрирующими заботу.

Размещение в отеле Космос на 10м этаже с восхитительными видами на набережную и просто супер шикарными завтраками, плюс шампанское и фрукты при встрече - придали нашей поездке особое настроение подстать нашему особому случаю.

Мы в восторге от Карелии и очень благодарны Золотому Кольцу Карелии за великолепную организацию и проведение нашего девичника.

Наши друзья из Великобритании теперь очень хотят такую же поездку,под опекой этого агенства, а мы с будущем мужем надеемся отпраздновать годовщину свадьбы в Карелии.

Спасибо огромное вашей компании за тур "Сказания Севера" и отдельное огромное спасибо экскурсоводам: Андрею (за надежность и душевность), Татьяне (за интересные рассказы о культуре и обычаях карелов и очень важную в последний день тура - четкость организации поездок) и водителям Петру и Евгению! С вами было очень комфортно и уютно!

Мы настолько окунулись в карельскую культуру и красоту природы, что уезжали со слезами. Конечно приедем снова с новыми друзьями, с которыми познакомились и сдружились в туре. Приедем в след.августе на грибы и ягоды:)) ждите!)) С уважением и респектом Надежда и Алла, группа 2.07-5.07.

Сказания Севера 18.06.-21.06.2019 Хочу сказать большое спасибо турфирме «Золотое кольцо Карелии» за этот тур и желаю вам процветания. Сразу скажу, я смотрела многие компании, работающие с туристами в Карелии, составила дорожную карту для своей поездки и выбрала вашу компанию. Поездка полностью подтвердила правильность выбора. Отлично сработала вся команда. Ни одной минуты нигде не потеряли.

Питание было организовано по пути следования, оно было разнообразным и вкусным. Поселили в современный отель «Космос», удобно расположенный вблизи с набережной Онежского озера, вкусный и богатый выбор на завтрак, доброжелательный и внимательный персонал.

Вторую ночь ночевали на турбазе в деревянных коттеджах, аромат дерева незабываем. Два дня мы передвигались на комфортабельном автобусе с кондиционированием, и музыку слушали, и видео о Соловках посмотрели и заслушивались историей Карелии от нашего замечательного гида Анны Билан. Профессионал!!! Любит и знает хорошо свою Родину и старается передать свою любовь к Карелии нам, туристам. Очень быстро создала замечательную атмосферу, сплотила очень разных людей, незнакомых между собой и создала команду единомышленников. Все это сделало наше путешествие каким-то легким, интересным, благостным.

Небольшая осечка получилась с поездкой на Кивач, примерно полчаса отбивались от оводов, ожидая отправления в обратный путь. Мы не были соответствующе одеты и не взяли репелленты с собой. Предупреждайте пожалуйста другие группы.

Все дни нас окружала красивейшая природа и могучие озера. Понравился Петрозаводск – небольшой уютный город. Остров Кижи и уклад жизни на нем – умиротворил. Музей Кронида Гоголева в г. Сортавала – поразил красотой картин из дерева. Остров Валаам и очень красив и величав, действительно русский Афон.

Еще раз всем спасибо за замечательную поездку. Всем советую побывать в Карелии и советую выбрать фирму «Золотое кольцо Карелии», они сделают вашу поездку интересной и комфортной.

Сказания Севера 18.06.-21.06.2019 Путешествие по Карелии оставило незабываемые впечатление. Вернулись только вчера и хочется поблагодарить турфирму "Золотое кольцо Карелии" за чудесно организованный отдых!

Спасибо Виктору за внимательное отношение на этапе заказа и оформления тура: быстро и подробно отвечали на все вопросы.

По приезду в Петрозаводск нас встретил Михаил. Забрал наш багаж. Организован был завтрак. Далее прекрасная поездка в Кижи.

Нам очень повезло с погодой - все четыре дня было тепло (временами жарко) и без дождей.

В поездке в Кижи мы познакомились с гидом Анной Белан. С ней мы провели следующие два дня в поездке на Рускеала и на Валаам. Очень чуткий, внимательный человек. Всю дорогу рассказывала нам о Карелии, о достопримечательностях. В поездке на Валаам заранее подробно объяснила, как нам лучше действовать в свободное время. Его было очень мало, а хотелось везде успеть и ее советы были очень полезны. Хочется отметить, что весь тур был организован очень хорошо. Гостиница "Космос" понравилась. Выбор большой на завтраке. Транспорт прекрасный. Питание замечательное. Очень хорошо, что у нас были включены обеды, т.к. в поездках времени свободного мало и беспокоиться о еде не пришлось. Для нас всегда все было накрыто и никаких задержек.

Только при путешествии на Кивач возникла проблема: очень сильно донимали то ли оводы, то ли слепни. А т.к. за три дня насекомые нас нигде больше не беспокоили, мы все расслабились и средства от них не захватили. Пожелание: напомнить туристам в сообщении о поездке на следующий день о необходимости взять с собой средства от насекомых, когда это актуально. Дни очень насыщенные для нас и мы можем упустить что-то важное.

Природа Карелии прекрасна и незабываема. Мы пожалели, что не взяли тур с поездкой на Соловки (в автобусе смотрели фильм о Соловках). Значит будет стимул вернуться еще раз ) Обязательно с командой "Золотое кольцо Карелии". Спасибо Вам большое!

Знакомство с Карелией,о Валаам. Получили огромное удовольствие от посещения очаровательной Карелии.Спасибо организатору Виктору и Михаилу,за предоставленную информацию и уважительное отношение.Мы группа из 6 пенсионеров прекрасно провели время.

Тур был интересным и познавательным.Гостиница расположена на берегу Онежского озера,номера очень чистенькие, с видом на набережную.Экскурсоводы все очень приятные и интересно проводили экскурсии.Особая благодарность экскурсоводу Андрею,были просто очарованы его рассказами.Когда он узнал,что у нас дед воевал в финскую войну и пропал без вести,то предложил передать историкам данные нашего деда.Будем надеяться,что когда нибудь мы узнаем где похоронен наш дед.Мы обязательно еще воспользуемся услугами вашего тур бюро и вернемся в Карелию!

Остались довольны организацией отдыха. Сайт понятный, менеджеры отвечают на вопросы быстро, доброжелательно и внятно, оплата картой проводится через надёжную платежную систему.

Все организационные вопросы были решены своевременно и качественно. Для экскурсий предоставляется комфортный транспорт. Брали экскурсии: обзорную по Петрозаводску, Кижи, двухдневную Рускеала-Валаам, гора Воттоваара. Очень интересные и насыщенные маршруты, грамотные гиды, путевая информация подкрепляется аудио-, видеоматериалами и иллюстрациями.

Экскурсии групповые, сборные, и если на время экскурсии Вас присоединят к большой группе, которая следует по своей программе, то возникает конфликт между их интересами и Вашими: например, они могут захотеть потратить час экскурсии на очередь в заштатном магазине за рыбой. Имеет смысл в такой ситуации сразу звонить менеджеру в офис, к их чести нужно отметить, что наш конфликт с этой странной группой они отработали очень конструктивно и быстро.

Сайт использует данные cookie
Cайт использует хранение информации в браузере (cookie) и сервисы сбора технических данных (Яндекс). Продолжая использовать сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий, а также с Политикой обработки и защиты персональных данных
Принять