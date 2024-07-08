Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Однодневные туры в Карелию

Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Почему вам может быть интересно путешествие на один день в Карелию?

  • Удобно устроить мини-путешествие на выходных.
  • Обзор выбранного региона или места.
  • Некоторые места в Карелии возможно осмотреть за один день.
  • Тур выходного дня выгоднее, чем путешествие на долгий срок.
  • Море впечатлений за один день.
Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Вам могут быть интересны многодневные туры

Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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Компании о нашем туроператоре

  • Горный парк Рускеала и водопады

    Путешествие к Мраморному каньону и водопадам, которые поражают своей живописностью и мощью.

  • Ладожские шхеры

    Посещение горного парка Рускеала и прогулка на катере по Ладожским шхерам. Это национальный парк в трех районах республики, который создан для сохранения природных комплексов озёрных шхер.

  • Кижи

    Остров-музей под открытым небом. На острове расположено 69 памятников деревянной традиционной архитектуры: амбары, мельницы, часовни, дома и предметы быта.

  • Петрозаводск

    Тихий и провинциальный центр региона. Одной из самых популярных достопримечательностей города является набережная Онежского озера. Набережную называют музеем под открытым небом, потому что тут уже более 30 лет выставляют интересные скульптуры, подаренные городами-побратимами со всего мира.

  • Курорт “Марциальные воды”

    Был открыт еще во времена Петра Великого. Марциальные воды богаты железом, которое очень полезно для лечения заболеваний, предотвращения травм и для улучшения общего состояния организма.

  • Вулкан Гирвас

    Самый старый вулкан на планете находится в Карелии. Следы деятельности палеовулкана найдены недалеко от поселка Гирвас во время того, когда русло реки Суны было подсушено строительством ГЭС. В Гирвасе сохранилось жерло вулкана и следы стекающей магмы, которым более 2 млрд лет.

  • Водопады Карелии

    Самый популярный водопад Карелии — это Кивач. Он образован четырьмя порогами, рядом с водопадом — музей, дендрарий, заповедник. Еще известными водопадами в Карелии являются Тохминский или Рускеальский. А также обязательно стоит посетить самый высокий водопад южной Карелии — Белые мосты.

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