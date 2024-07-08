Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи
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Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи
Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины
Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌
Путешествие к Мраморному каньону и водопадам, которые поражают своей живописностью и мощью.
Посещение горного парка Рускеала и прогулка на катере по Ладожским шхерам. Это национальный парк в трех районах республики, который создан для сохранения природных комплексов озёрных шхер.
Остров-музей под открытым небом. На острове расположено 69 памятников деревянной традиционной архитектуры: амбары, мельницы, часовни, дома и предметы быта.
Тихий и провинциальный центр региона. Одной из самых популярных достопримечательностей города является набережная Онежского озера. Набережную называют музеем под открытым небом, потому что тут уже более 30 лет выставляют интересные скульптуры, подаренные городами-побратимами со всего мира.
Был открыт еще во времена Петра Великого. Марциальные воды богаты железом, которое очень полезно для лечения заболеваний, предотвращения травм и для улучшения общего состояния организма.
Самый старый вулкан на планете находится в Карелии. Следы деятельности палеовулкана найдены недалеко от поселка Гирвас во время того, когда русло реки Суны было подсушено строительством ГЭС. В Гирвасе сохранилось жерло вулкана и следы стекающей магмы, которым более 2 млрд лет.
Самый популярный водопад Карелии — это Кивач. Он образован четырьмя порогами, рядом с водопадом — музей, дендрарий, заповедник. Еще известными водопадами в Карелии являются Тохминский или Рускеальский. А также обязательно стоит посетить самый высокий водопад южной Карелии — Белые мосты.