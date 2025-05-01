Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Отдых на острове Кижи

Отдых на острове Кижи с нашей компанией возможен в виде однодневной поездки на метеоре из Петрозаводска (летом) или на судне с воздушной подушкой (зимой). В межсезонье всегда есть возможность попасть в объезд, через Заонежье и поселок Великая Губа (Оятивщина). Если Вы хотите остановиться на острове Кижи на несколько дней, то вокруг острова есть много гостевых домов, а также другие интересные достопримечательности, называющиеся Кижским ожерельем.

А также санаторно-курортный отдых, активный отдых (сплавы, треккинг, джиппинг) и многое другое.

Предложения по отдыху в Карелии от нашего туроператора

Тур на Майские праздники в Карелии
Тур

Тур на Майские праздники в Карелии

Длится 3 дня
Заезды c 1.5.2025 по 9.5.2025
Цена — от 30 900 ₽
13 отз.
ТОП • 5
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Экскурсия

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску

Загружаются даты экскурсии...
124 отз.
ХИТ • ЭКСКУРСИЯ №1
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды
Экскурсия

Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды

Загружаются даты экскурсии...
424 отз.
ТОП • 5
Мраморный каньон Рускеала в Карелии
Экскурсия

Мраморный каньон Рускеала в Карелии

Загружаются даты экскурсии...
280 отз.
Путешествие на остров Кижи через Заонежье
Экскурсия

Путешествие на остров Кижи через Заонежье

Загружаются даты экскурсии...
33 отз.
Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)
Экскурсия

Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)

Загружаются даты экскурсии...
5 отз.
Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник
Экскурсия

Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник

Загружаются даты экскурсии...
32 отз.
Соловки за один день из Петрозаводска
Экскурсия

Соловки за один день из Петрозаводска

Загружаются даты экскурсии...
ТОП • 5
Концерт национального ансамбля Кантеле
Экскурсия

Концерт национального ансамбля Кантеле

Загружаются даты экскурсии...
11 отз.
ТОП • 5
Экскурсия на Валаам
Экскурсия

Экскурсия на Валаам

Загружаются даты экскурсии...
19 отз.
ТОП • 5
Экскурсия на Кижи
Экскурсия

Экскурсия на Кижи

Загружаются даты экскурсии...
97 отз.
Сплав по реке Шуя
Экскурсия

Сплав по реке Шуя

Загружаются даты экскурсии...
11 отз.
Экскурсия на Валаам и Рускеалу с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала на 2 дня
Экскурсия

Экскурсия на Валаам и Рускеалу с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала на 2 дня

Загружаются даты экскурсии...
32 отз.
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты (Юканкоски)
Экскурсия

Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты (Юканкоски)

Загружаются даты экскурсии...
6 отз.
Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла
Экскурсия

Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла

Загружаются даты экскурсии...
9 отз.
Мистическая гора Воттоваара
Экскурсия

Мистическая гора Воттоваара

Загружаются даты экскурсии...
21 отз.
Валаам + Рускеала за 1 день из Петрозаводска
Экскурсия

Валаам + Рускеала за 1 день из Петрозаводска

Загружаются даты экскурсии...
19 отз.
Александро-Свирский монастырь
Экскурсия

Александро-Свирский монастырь

Загружаются даты экскурсии...
1 отз.
К Беломорским петроглифам через Заонежье
Экскурсия

К Беломорским петроглифам через Заонежье

Загружаются даты экскурсии...
4 отз.
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WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
Туры по популярным достопримечательностям Карелии

Мы проводим туры по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по локациям. Выбирайте подходящий тур именно с той достопримечательностью Карелии, которую хотите посетить.

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Отдых на острове Кижи

Кижи – это удивительно красивый остров в Онежском озере, на котором находится самый большой в России музей-заповедник под открытым небом. В нем собраны ценные этнографические, культурные и историко-архитектурные экспонаты. Каждый год в Карелию на отдых в Кижи приезжают десятки тысяч туристов, чтобы полюбоваться старинным комплексом деревянных строений.

Архитектурный музей включает в себя 68 объектов. Изначально тут находился только Кижский погост. Остальные церкви привезли в заповедник с разных уголков Карелии. Одной из самых интересных достопримечательностей Кижи является церковь Воскрешения Лазаря. Ее возраст более 300 лет. Это едва ли не самая старая храмовая постройка не только в Карелии, но и во всей РФ. Кроме нее, особого внимания туристов достойны такие храмы:

  • 22-главая церковь Преображения Господня, построенная около 3 веков назад неизвестным мастером на месте древнего сгоревшего храма. Ее сруб выполнен по старинным русским канонам, а 37-метровая колокольня возведена без использования металлических креплений;

  • Покровская церковь. В ней с Покрова по Пасху проводятся службы.

Достопримечательности острова Кижи

Внутреннее убранство обоих храмов выполнено в духе северных традиций, для которых был характерен плавный переход икон к своду. К слову, под охраной ЮНЕСКО находятся только эти храмы вместе с древней колокольней. Они были признаны памятниками всемирного наследия сразу по трем критериям:

  1. Как успешная реализация гениальной человеческой созидательной идеи.

  2. Как пример гармоничного сочетания природного ландшафта и объекта, созданного человеком.

  3. Как вершина плотницкого мастерства древних народов.

Отдых на острове Кижи – это прекрасная возможность познакомиться с историей Карелии и приобщиться к ее культуре. Мы предлагаем различные туры, в программу которых входит разовое дневное посещение Кижи и отдых в течение нескольких дней на территории заповедника. Для самых требовательных клиентов мы организовываем индивидуальные поездки с экскурсиями, которые отвечают интересам заказчика и приходятся на удобные для него даты.

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