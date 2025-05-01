Отдых на острове Кижи

Отдых на острове Кижи с нашей компанией возможен в виде однодневной поездки на метеоре из Петрозаводска (летом) или на судне с воздушной подушкой (зимой). В межсезонье всегда есть возможность попасть в объезд, через Заонежье и поселок Великая Губа (Оятивщина). Если Вы хотите остановиться на острове Кижи на несколько дней, то вокруг острова есть много гостевых домов, а также другие интересные достопримечательности, называющиеся Кижским ожерельем.

А также санаторно-курортный отдых, активный отдых (сплавы, треккинг, джиппинг) и многое другое.