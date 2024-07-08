Популярные пятидневные туры в Карелию

Авторские туры, которые порадуют путешественников любого возраста.

Карельские каникулы

Тур начнется в городе Петрозаводск, заканчивается там же через пять дней. Если вам нужен трансфер из Петербурга или Москвы — сообщите об этом менеджеру. Он поможет организовать трансфер.

Вас ждет увлекательное путешествие через все достопримечательности Карелии: остров Кижи, Марциальные воды, водопады, горы, вулканы, остров Валаам, шхеры, водопады и много всего интересного. Вы узнаете историю каждой достопримечательности, услышите интересные факты, сможете задать любой вопрос вашему экскурсоводу и, конечно, проведете свободное время у каждого культурного и природного наследия.

Новый год в Карелии

Пять дней зимней сказки с главными достопримечательностями Карелии: Петрозаводск, водопад Кивач Заонежье, органный зал, но это еще не все. Вас ждет много интересных открытий и мест, вы узнаете историю Карелии, насладитесь зимним лесом и нетронутой природой, посетите несколько музеев, а также питомник настоящих ездовых собак и оленей. Незабываемые зимние каникулы, которые оценят все члены семьи.

Летний тур «Карельский Дзен»

Пятидневный тур с проживанием на настоящей базе отдыха. Вы будете находиться в лесу, среди нетронутой природы, но при этом все «блага цивилизации» будут с вами. Вас ждут увлекательные экскурсии на самые красивые места Карелии: водопады, горы, вулкан и острова. Вы узнаете историю этих мест, но не все ваше время будет занято экскурсиями. Все пять дней у вас будет свободное время, в которое вы можете делать все: рыбачить, отдыхать на пляже, гулять по лесу или нежиться в своем номере.

Зимнее путешествие

В Карелии можно отдыхать в любое время года, поэтому мы создали семейный зимний тур, который понравится всем. За пять дней вы сможете насладиться удивительной Карельской природой, пожить в настоящем доме в лесу, познакомитесь с карельской кухней, и почувствуете настоящую северную зиму. Даже зимой мы отвозим наших гостей на прекрасный водопад Кивач, а также знакомим с обитателями питомника ездовых собак и оленей. Вас ждет море эмоций: пикник (да, настоящий, зимний!), поездки на снегоходах, в гости к Деду морозу, экспедиции, квесты и много другое!