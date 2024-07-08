Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Туры в Карелию на 5 дней

Отдых в Карелии прекрасен в любое время года. Туристов «подкупает» почти нетронутая природа, красота лесов, большое количество озер и рек, водопады, вулканы и величественные горы.

Туры в Карелию выбирают путешественники, которые хотят отдохнуть от городской суеты, побыть наедине с собой, взглянуть на окружающую природу по-новому и хорошо провести время в спокойствии.

Карелия — это то место, где может быть не только спокойно, но и очень интересно. Для вас подготовили идеи недельных туров, в которые можно отправиться как всей семьей, так и в одиночку.

Предложения от нашего туроператора

Путешествие в Карелию — отличная идея, если вы хотите увидеть северные природные красоты и полюбоваться древней архитектурой. Если у вас немного времени, то обратите внимание на туры в Карелию на пять дней. В туры выходного дня входит посещение основных достопримечательностей, которые составят представление о регионе.

Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
Направления нашей работы

Туроператор "Золотое кольцо Карелии" предлагает услуги по организации всего спектра туристских услуг для Вашего отдыха в Карелии - от момента покупки билетов до любых видов активностей.

  • Многодневные туры в Карелию

    Продолжительные туры по Карелии с включенными активностями, проживанием и питанием.

  • Однодневные экскурсии

    Большой выбор однодневных экскурсий по Карелии для Вашего насыщенного отдыха.

Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77

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С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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Компании о нашем туроператоре

Популярные пятидневные туры в Карелию

Авторские туры, которые порадуют путешественников любого возраста.

Карельские каникулы

Тур начнется в городе Петрозаводск, заканчивается там же через пять дней. Если вам нужен трансфер из Петербурга или Москвы — сообщите об этом менеджеру. Он поможет организовать трансфер.

Вас ждет увлекательное путешествие через все достопримечательности Карелии: остров Кижи, Марциальные воды, водопады, горы, вулканы, остров Валаам, шхеры, водопады и много всего интересного. Вы узнаете историю каждой достопримечательности, услышите интересные факты, сможете задать любой вопрос вашему экскурсоводу и, конечно, проведете свободное время у каждого культурного и природного наследия.

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Новый год в Карелии

Пять дней зимней сказки с главными достопримечательностями Карелии: Петрозаводск, водопад Кивач Заонежье, органный зал, но это еще не все. Вас ждет много интересных открытий и мест, вы узнаете историю Карелии, насладитесь зимним лесом и нетронутой природой, посетите несколько музеев, а также питомник настоящих ездовых собак и оленей. Незабываемые зимние каникулы, которые оценят все члены семьи.

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Летний тур «Карельский Дзен»

Пятидневный тур с проживанием на настоящей базе отдыха. Вы будете находиться в лесу, среди нетронутой природы, но при этом все «блага цивилизации» будут с вами. Вас ждут увлекательные экскурсии на самые красивые места Карелии: водопады, горы, вулкан и острова. Вы узнаете историю этих мест, но не все ваше время будет занято экскурсиями. Все пять дней у вас будет свободное время, в которое вы можете делать все: рыбачить, отдыхать на пляже, гулять по лесу или нежиться в своем номере.

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Зимнее путешествие

В Карелии можно отдыхать в любое время года, поэтому мы создали семейный зимний тур, который понравится всем. За пять дней вы сможете насладиться удивительной Карельской природой, пожить в настоящем доме в лесу, познакомитесь с карельской кухней, и почувствуете настоящую северную зиму. Даже зимой мы отвозим наших гостей на прекрасный водопад Кивач, а также знакомим с обитателями питомника ездовых собак и оленей. Вас ждет море эмоций: пикник (да, настоящий, зимний!), поездки на снегоходах, в гости к Деду морозу, экспедиции, квесты и много другое!

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