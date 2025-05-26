Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Карельский вояж: Кижи-Валаам-Соловки за 5 дней

от 79 000 ₽ за взрослого
Загрузка актуальных дат...
29.05–20.09сезонность
29 отз.
Программа Гостиницы Стоимость Отзывы Даты В подарок
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Детали тура

  • Продолжительность:
    Дней: 5
    Ночей: 4
  • Тур начинается: Петрозаводск, 08:00
  • Тур заканчивается: Кемь, 21:00
  • Что включено: 5 завтраков, 2 обеда (1 - на Валааме, 1 – в Медвежьегорске), 1 ужин (в Кеми), работа экскурсовода, проживание в гостиницах, все входные билеты по программе, транспортное обслуживание на автобусе, проезд на метеорах на о.Кижи и о.Валаам, проезд на теплоходе на Соловки.
  • Что посетим: Петрозаводск, Кижи, Марциальные воды, Водопад Кивач, Гора Сампо, Вулкан Гирвас, Валаам, Соловки, Водопады Ахинкоски, Рускеала
Программа тура "Карельский вояж: Кижи-Валаам-Соловки за 5 дней"

Тур подходит для тех, кому всего за 5 дней нужно увидеть 3 острова-жемчужины Карелии: Кижи, Валаам и Соловки. Мы создали тур "Карельский вояж", продумав логистику без ночных переездов и с достаточным количеством времени на достопримечательностях, чтобы почуствовать и осознанно увидеть наш северный край.

Впечатления:

  • Посетить 3 самых известных острова Русского Севера: Кижи, Валаам и Соловки
  • Покормить чаек с палубы теплохода на Белом море
  • Услышать колокольный звон 300-летней Преображенки на Кижах
  • Поесть валаамских яблок из монастырского сада
  • Услышать песнь самого большого водопада Карелии

Самый подходящий поезд под тур: Москва-Петрозаводск 018А с прибытием в 7:50. Купить ЖД билеты онлайн, быстро и удобно, можно на Яндекс.Путешествиях.

Обратно уезжаем из города Кемь. Наиболее быстрый и оптимальный способ - отправиться в Петербург на фирменном поезде Мурманск-Санкт-Петербург Посмотреть расписание и купить билет Если не хотите добираться до Москвы с пересадками - придется подождать ночного поезда Мурманск-Новороссийск, он идет в ночь уже следующего дня (условно если тур заканчивается 7 июня, то билет покупаем на поезд в 02:00 часа ночи уже 8 июня (расписание меняется, время условное, но всегда уже после полуночи). Посмотреть расписание и купить билет на поезд Мурманск-Новороссийск

Петрозаводск и Кижи

8:00 - встреча на ЖД вокзале Петрозаводска, завтрак. 8:30 - Трансфер на речной вокзал Петрозаводска. 09:30-17:00 - экскурсия на остров Кижи; 17:00 - 19:00 - автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску. Заселение в гостиницу.

С добрым утром! Добро пожаловать в Карелию!

Вы можете выбирать поезда для приезда в Петрозаводск с 6:50 до 8:00. Мы будем встречать Вас на ЖД вокзале, начиная с 7:30 с большой красной табличкой «Золо

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Святой остров Валаам и мраморный каньон Рускеала

5:00 ланч-боксы на ресепшен гостиницы. 5:15 - отправление в Сортавала на автобусе. 09:00 - 16:00 - экскурсия на Валаам на метеорах с посещением Центральной усадьбы и Никоновской бухты, обедом в трапезной и выступлением мужского валаамского хора. 17:00 - прибытие в Рускеала, обзорная экскурсия "Мраморный каньон". 18:00 - 19:30 - свободное время в горном парке Рускеала. 23:00 - прибытие в Петрозаводск.

С добрым утром! Встаем сегодня раньше, чем птички. Ведь нам нужно столько всего успеть!

Завтраки сегодня будут в виде ланч-боксов, которые будут ждать Вас на ресепшен гостиницы в 5:00 утра.

5:15 -

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Золотое кольцо Карелии

Завтрак в гостинице. 9:00 - отправление на экскурсию; 17:00 - прибытие в Петрозаводск.

Доброе утро, дорогие путешественники. А сегодня нас ждет экскурсия «Золотое кольцо Карелии».

Мы посетим пять крупнейших достопримечательностей вблизи Петрозаводска: живописную гору Сампо; первый росс

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Заонежье, Беломорканал и петроглифы

7:30 - отправление из Петрозаводска; 10:00 – экскурсия по Медвежьегорску, шлюзу ББК в Повенце, поездка к урочищу Сандармох; 13:00 – обед; 16:45 – экскурсия по комплексу Беломорских петроглифов; 22:00 - ужин, размещение в гостинице в г.Кемь

На севере Карелии у самого Белого моря на гранитных скалах выбиты уникальные свидетельства жизни древних людей – петроглифы. Сегодня совершим путешествие в мир наскальных рисунков, рассказывающих о жи

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Соловецкий Кремль, монастырь и крепость

6:45 – завтрак; тяжелые вещи оставляются в камере хранения; 08:00 – отправление на теплоходе на Соловки (тяжёлые вещи оставляются в автобусе); 10:00 – прибытие на Соловки, встреча с гидом, экскурсия по поселку; 11:00-13:00 - экскурсия по Соловецкому Кремлю; 13:00 – свободное время; 15:00 – экскурсия на Секирную гору (за доп.плату); 18:20 – сбор на причале, получение вещей, посадка на теплоход; 19:00 – отправление на теплоходе в Рабочеостровск

Завтракаем в гостинице и отправляемся на причал в п.Рабочеостровск.

Нас ждет двухчасовое плавание по Белому морю на теплоходе. В пути скучать не придется – корабль сопровождают фотогеничные чайки

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Памятка по посещению Валаама

  1. Просим соблюдать пунктуальность! В связи с привязкой ко времени отправления водного транспорта мы имеем право не дожидаться опоздавших туристов, иначе пострадает вся группа.

  2. **При планирова

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Гостиницы
Соловки Кемь Гостиница в центре Петрозаводска

Номера эконом-класса п. Соловецкий

Соловецкий архипелаг — это группа островов в Белом море. Доставлять сюда грузы и питание очень дорого. Кроме того, здесь очень короткий туристический сезон и остров не избалован хорошими и качественными гостиницами.

Тем не менее мы обеспечим Вам теплое и комфортное размещение в номерах эконом-класса в поселке Соловецкий. Эконом-класс означает, что, возможно, удобства (душ и туалет) будут находится «на этаже».

Вы разместитесь в одной из этих гостиниц: Варяжский хутор, Соловецкая слобода, Соловки Отель.

Стандартные номера с удобствами в гостинице г. Кемь

Север Карелии знаменит своей дикой природой и практически безлюдными местами. Гостиница в Кеми не сравнится с «фешенебельным» Петрозаводском, но здесь тепло и в каждом номере есть душ и туалет.

Стандартные номера с удобствами - гостиницы в центре Петрозаводска с завтраками

Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.

Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежская, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура. Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум - в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т.ч. в день заселения и выезда, т.к к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Достопримечательности
Петрозаводск
Петрозаводск - столица и крупнейший город республики Карелии, точка притяжения туристов и важный адм...
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Кижи
Кижи - остров на севере Онежского озера, где расположен один из крупнейших музеев под открытым небом...
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Марциальные воды
Марциальные воды - первый российский курорт, основанный Петром Первым. Здесь находятся несколько уни...
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Водопад Кивач
Водопад Кивач - один из самых живописных водопадов России. Красивые скалы и не замерзающая даже зимо...
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Гора Сампо
Гора Сампо - небольшая скала, названная так в честь мельницы из карельского эпоса Калевала. Со скалы...
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Вулкан Гирвас
Вулкан Гирвас и его жерло - одно из самых живописных мест в Карелии. Благодаря застывшим лавовым пот...
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Валаам
Валаам - крупнейший и самый знаменитый карельский монастырь, а также красивейший заповедный уголок, ...
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Соловки
Соловки территориально расположены в архангельской области, но удобнее всего добираться до них из Ка...
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Водопады Ахинкоски
# Водопады Ахинкоски Ахинкоски – популярная достопримечательность среди туристов. Это совокупность ...
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Рускеала
Рускеала - самый посещаемый туристический объект в Карелии, потрясающий своими фантастическими видам...
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Бронирование тура
  1. Заполните заявку на выбранный тур: даты, количество туристов, номера и места в автобусе (при возможности выбора).
  2. В личном кабинете после оформления заказа внесите ФИО и ДР всех участников.
  3. Оплатите заказ (от 20%) и получите ваучер на тур.
  4. ВАМ ПОДАРОК! Для всех туристов, купивших тур или экскурсию на нашем сайте - скидка 10% по ваучеру (билету) на ВСЕ сувениры в наших магазинах (пр. Ленина 5, пр. Ленина 26), а также на всю продукцию (калитки, рыбники, десерты, чай, кофе) нашего кафе национальной кухни - Калиточной и нашей карельской Чайной - Фурындальная.

До встречи в Карелии!

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Отзывы (29)
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Мы с сестрой давно мечтали побывать в Карелии, и вот наша мечта сбылась благодаря компании "Золотое кольцо Карелии". Сначала мы не знали, какую турфирму выбрать, но в итоге решили остановиться именно на этой. И как оказалось, не зря. Проживание, перевозка на отличном автобусе, экскурсии и питание - всё было организовано на высшем уровне! В пути нам во всех деталях рассказывали про наш маршрут и сообщали, когда и что нужно будет делать (например, когда нужно иметь с собой пустую бутылку, а когда надо не забыть захватить платок), так что неприятные сюрпризы были исключены. Кроме того, наш гид Андрей, который был с нашей группой 2 дня, очень интересно и с любовью рассказывал нам о Карелии и местах, которые там стоит посетить. Он открыл нам глаза на этот волшебный мир с "сосен ресницами", бесчисленными реками и чистейшими озёрами, и все, как нам показалось, влюбились в этот суровый, но вместе с тем прекрасный край.

Кроме того, его юмор и забота о туристах никого не оставили равнодушным. Ещё хотелось бы отметить один большой плюс - возможность добавлять дополнительные дни к основному туру. Мы, например, после четырёхдневного путешествия по Карелии решили съездить в зоокомплекс "Три медведя". Нас встретили в центре Петрозаводска в указанное время, доставили на место и отвезли к вокзалу точно по графику. В общем, все пять дней в Карелии прошли без сучка без задоринки благодаря "Золотому кольцу Карелии". Хотим пожелать Вам побольше благодарных туристов, которые бы осчастливленными уезжали из Петрозаводска под песню "Долго будет Карелия сниться".

Единственное пожелание: было бы неплохо, если бы у экскурсоводов был микрофон, так как довольно часто бывает ничего не слышно.

Карелия, Карелия, страна чудесных грез, Высоких сосен, елей, и маленьких берез, И солнцем озаренные стоят леса твои, И птицы распевают в них песенки свои. В манящем ярком кружеве из ягод и грибов, Под сенью из болот и родниковых снов, Забыться, утонуть в течении быстрых рек Готов с тобой душою родной твой человек. Карелия, Карелия, как ты мне мила, Милы твои озера, реки и леса, И это впечатление никак нельзя забыть, И остается только Карелию любить.

[Дух Рейфа]

Именно такой я ее представляла с самого детства, и всегда мечтала посетить. И вот мечта сбылась! Шотландка, Англичанка и Украинка встретились в Петербурге и отправились в Карелию в честь моего девичника. Я живу в Шотландии и искала туристическое агентсво в поисковиках. После контактов с несколькими агенствами, Золотое Кольцо Карелии несомненно завоевало мое доверие. Организацию тура мы обсуждали с Виктором. Приятное общение, незамедлительные ответы, полная поддержка с визами, полезные советы, и тур был организован полностью отвечая интересам и возможностям нашей группы. Благодарность Роману, который был нашим водителем, гидом и другом на протяжении всей поездки. Все было выполнено по программе, в прекрасной атмосфере. Наш транспорт был наполнен продуманными деталями, придающими комфорт и демонстрирующими заботу.

Размещение в отеле Космос на 10м этаже с восхитительными видами на набережную и просто супер шикарными завтраками, плюс шампанское и фрукты при встрече - придали нашей поездке особое настроение подстать нашему особому случаю.

Мы в восторге от Карелии и очень благодарны Золотому Кольцу Карелии за великолепную организацию и проведение нашего девичника.

Наши друзья из Великобритании теперь очень хотят такую же поездку,под опекой этого агенства, а мы с будущем мужем надеемся отпраздновать годовщину свадьбы в Карелии.

Спасибо огромное вашей компании за тур "Сказания Севера" и отдельное огромное спасибо экскурсоводам: Андрею (за надежность и душевность), Татьяне (за интересные рассказы о культуре и обычаях карелов и очень важную в последний день тура - четкость организации поездок) и водителям Петру и Евгению! С вами было очень комфортно и уютно!

Мы настолько окунулись в карельскую культуру и красоту природы, что уезжали со слезами. Конечно приедем снова с новыми друзьями, с которыми познакомились и сдружились в туре. Приедем в след.августе на грибы и ягоды:)) ждите!)) С уважением и респектом Надежда и Алла, группа 2.07-5.07.

Сказания Севера 18.06.-21.06.2019 Хочу сказать большое спасибо турфирме «Золотое кольцо Карелии» за этот тур и желаю вам процветания. Сразу скажу, я смотрела многие компании, работающие с туристами в Карелии, составила дорожную карту для своей поездки и выбрала вашу компанию. Поездка полностью подтвердила правильность выбора. Отлично сработала вся команда. Ни одной минуты нигде не потеряли.

Питание было организовано по пути следования, оно было разнообразным и вкусным. Поселили в современный отель «Космос», удобно расположенный вблизи с набережной Онежского озера, вкусный и богатый выбор на завтрак, доброжелательный и внимательный персонал.

Вторую ночь ночевали на турбазе в деревянных коттеджах, аромат дерева незабываем. Два дня мы передвигались на комфортабельном автобусе с кондиционированием, и музыку слушали, и видео о Соловках посмотрели и заслушивались историей Карелии от нашего замечательного гида Анны Билан. Профессионал!!! Любит и знает хорошо свою Родину и старается передать свою любовь к Карелии нам, туристам. Очень быстро создала замечательную атмосферу, сплотила очень разных людей, незнакомых между собой и создала команду единомышленников. Все это сделало наше путешествие каким-то легким, интересным, благостным.

Небольшая осечка получилась с поездкой на Кивач, примерно полчаса отбивались от оводов, ожидая отправления в обратный путь. Мы не были соответствующе одеты и не взяли репелленты с собой. Предупреждайте пожалуйста другие группы.

Все дни нас окружала красивейшая природа и могучие озера. Понравился Петрозаводск – небольшой уютный город. Остров Кижи и уклад жизни на нем – умиротворил. Музей Кронида Гоголева в г. Сортавала – поразил красотой картин из дерева. Остров Валаам и очень красив и величав, действительно русский Афон.

Еще раз всем спасибо за замечательную поездку. Всем советую побывать в Карелии и советую выбрать фирму «Золотое кольцо Карелии», они сделают вашу поездку интересной и комфортной.

Сказания Севера 18.06.-21.06.2019 Путешествие по Карелии оставило незабываемые впечатление. Вернулись только вчера и хочется поблагодарить турфирму "Золотое кольцо Карелии" за чудесно организованный отдых!

Спасибо Виктору за внимательное отношение на этапе заказа и оформления тура: быстро и подробно отвечали на все вопросы.

По приезду в Петрозаводск нас встретил Михаил. Забрал наш багаж. Организован был завтрак. Далее прекрасная поездка в Кижи.

Нам очень повезло с погодой - все четыре дня было тепло (временами жарко) и без дождей.

В поездке в Кижи мы познакомились с гидом Анной Белан. С ней мы провели следующие два дня в поездке на Рускеала и на Валаам. Очень чуткий, внимательный человек. Всю дорогу рассказывала нам о Карелии, о достопримечательностях. В поездке на Валаам заранее подробно объяснила, как нам лучше действовать в свободное время. Его было очень мало, а хотелось везде успеть и ее советы были очень полезны. Хочется отметить, что весь тур был организован очень хорошо. Гостиница "Космос" понравилась. Выбор большой на завтраке. Транспорт прекрасный. Питание замечательное. Очень хорошо, что у нас были включены обеды, т.к. в поездках времени свободного мало и беспокоиться о еде не пришлось. Для нас всегда все было накрыто и никаких задержек.

Только при путешествии на Кивач возникла проблема: очень сильно донимали то ли оводы, то ли слепни. А т.к. за три дня насекомые нас нигде больше не беспокоили, мы все расслабились и средства от них не захватили. Пожелание: напомнить туристам в сообщении о поездке на следующий день о необходимости взять с собой средства от насекомых, когда это актуально. Дни очень насыщенные для нас и мы можем упустить что-то важное.

Природа Карелии прекрасна и незабываема. Мы пожалели, что не взяли тур с поездкой на Соловки (в автобусе смотрели фильм о Соловках). Значит будет стимул вернуться еще раз ) Обязательно с командой "Золотое кольцо Карелии". Спасибо Вам большое!

Знакомство с Карелией,о Валаам. Получили огромное удовольствие от посещения очаровательной Карелии.Спасибо организатору Виктору и Михаилу,за предоставленную информацию и уважительное отношение.Мы группа из 6 пенсионеров прекрасно провели время.

Тур был интересным и познавательным.Гостиница расположена на берегу Онежского озера,номера очень чистенькие, с видом на набережную.Экскурсоводы все очень приятные и интересно проводили экскурсии.Особая благодарность экскурсоводу Андрею,были просто очарованы его рассказами.Когда он узнал,что у нас дед воевал в финскую войну и пропал без вести,то предложил передать историкам данные нашего деда.Будем надеяться,что когда нибудь мы узнаем где похоронен наш дед.Мы обязательно еще воспользуемся услугами вашего тур бюро и вернемся в Карелию!

Остались довольны организацией отдыха. Сайт понятный, менеджеры отвечают на вопросы быстро, доброжелательно и внятно, оплата картой проводится через надёжную платежную систему.

Все организационные вопросы были решены своевременно и качественно. Для экскурсий предоставляется комфортный транспорт. Брали экскурсии: обзорную по Петрозаводску, Кижи, двухдневную Рускеала-Валаам, гора Воттоваара. Очень интересные и насыщенные маршруты, грамотные гиды, путевая информация подкрепляется аудио-, видеоматериалами и иллюстрациями.

Экскурсии групповые, сборные, и если на время экскурсии Вас присоединят к большой группе, которая следует по своей программе, то возникает конфликт между их интересами и Вашими: например, они могут захотеть потратить час экскурсии на очередь в заштатном магазине за рыбой. Имеет смысл в такой ситуации сразу звонить менеджеру в офис, к их чести нужно отметить, что наш конфликт с этой странной группой они отработали очень конструктивно и быстро.

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