На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей.

Хотелось бы поблагодарить вашу фирму за организацию новогоднего тура для меня и моей сестры. В целом нам всё понравилось, такой дружелюбный прием и люди очень добрые и приветливые!

Несмотря на то, что наш поезд прибыл позднее и экскурсионная группа уже уехала с вокзала, нас встретили и присоединили к экскурсии. Да еще кааак встретили: настоечка с чаем и камушек шунгит в подарок 😊 было очень приятно! Отдельное спасибо Виталию и Дмитрию за организацию новогоднего вечера в ресторане гостиницы "Онего-Палас". Там было действительно весело: конкурсы и танцы, хорошая музыка и ведущие. Спасибо Алексею, который развозил всех в ту новогоднюю ночь.

По поводу размещения в гостинице (мы проживали в гостевом доме "Солнечный"): тоже остались очень довольны. Номер шикарный: большой, просторный, теплый, всё очень чистенько и уютно. На ресепшн всегда приветливые девушки. Кормили вкусно и до отвала (это касается и не только гостиничной кормешки😊).

В принципе понравились все места, которые мы посетили. Но лично для себя я отметила красивую природу Карелии в заповеднике Кивач. А также получила много позитивных эмоций покатавшись на снегоходе и в упряжке с хаски, когда ездили на резиденцию к Талви Укко....НО: в светлое время суток много развлекали детей, поэтому увидели мы хаски уже в темноте...это печальный факт ((

Большое спасибо экскурсоводу Анне!!! Она замечательная. Было интересно ее слушать.

Но есть один минус, который я сейчас вспомнила: товарищи, в автобусе зимой не работает туалет! А с нами ведь ездят и дети. 4 часа мы добирались на одну экскурсию и остановка была,кажется, пару раз. И да, говорили, что чай/кофе был в автобусе...мы его не увидели. Точнее увидели у других, и то, когда они попросили, тогда им дали.

А вообще, ребята, я буду рекомендовать посетить Карелию своим друзьям. И, наверно, хотелось бы посмотреть на эту природу и летом