Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей.

от 88 500 ₽ за взрослого
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31.01–04.03сезонность
13 отз.
Программа Гостиницы Стоимость Отзывы Даты В подарок
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Детали тура

  • Продолжительность:
    Дней: 5
    Ночей: 4
  • Тур начинается: Петрозаводск, 08:00
  • Тур заканчивается: Петрозаводск, 20:00
  • Что включено: 5 завтраков, 1 обед, пикник с костром на озере, 1 праздничный ужин, 1 чаепитие, работа гида, транспортное обслуживание, проживание в загородном комплексе Хвоя (стандартные двухместные номера), все входные билеты по программе, мастер-класс по калиткам, Хивус (СВП) на Кижи, катание на оленях и собаках.
  • Что посетим: Хаски и олени в Карелии, Водопад Кивач, Кижи, Рускеала, Петрозаводск
Программа тура "На Север!" Зимнее путешествие в Карелию семьей.

Тур подходит для семей с детьми, которые мечтают о ярких зимних каникулах в Карелии, с массой впечатлений и без гаджетов. Не переживайте за досуг ребенка, ведь скучно не будет, т.к. это путешествие создали с учетом интересов семьи. Дети получат много активностей, танцев и общения с Природой и хасками, а взрослые - отдых в сказочном сосновом бору в тишине и спокойствии.

Впечатления:

  • Провести время с семьей
  • Пожить в лесу
  • Попробовать местную еду
  • Почувствовать красоту Севера

День 1: Зимняя столица России - Петрозаводск и вотчина карельского Деда Мороза - Талви Укко с катанием на упряжках с оленями и собаками!

8:00 - встреча на ЖД. 8:15 - завтрак. 8:45 - 11:00 - обзорная экскурсия на автобусе по Петрозаводску. 11:00 - 15:00 - экскурсия к Талви Укко с катанием на оленях и собачьих упряжках. 15:00 - обед в ресторане Карельская Горница, 17:00 - заселение в отель, свободное время.

🎉 Ура, мы в Карелии! 🌲🚞

8:00 утра: встречаемся на ЖД вокзале Петрозаводска для аппетитного завтрака. 🍳🥐

Добро пожаловать в Петрозаводск — истинную жемчужину Карелии, где природа сливается с ист

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День 2: Остров Кижи, лед Онеги, корабль-призрак и пикник с сосисками.

09:30 - выезд в Петрозаводск. 11:00 - отправление на Кижи на судне с воздушной подушкой по льду Онежского озера. 12:30 - экскурсия с прогулкой по острову. 15:30 - остановка у замершего корабля-призрака с пикником у маяка на Онежском озере. 16:30 - прибытие в Петрозаводск. 18:00 - возвращение в загородный отель. 

🌅 Доброе утро, друзья! Приготовьтесь к захватывающему дню — впереди нас ждет уникальное приключение! Сегодня мы отправляемся на удивительный остров Кижи, путешествуя по ледяным просторам Онежского оз

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День 3: День "ничегонеделанья", прогулок в лесу и отдыха в загородном комплексе!

🌞 Доброе утро! Начинаем день с карельского завтрака 🍽️ и порции свежего лесного воздуха. Хотите? Можно окунуться в снег ❄️ и прогуляться в сказочном сосновом лесу 🌲, чтобы по-настоящему насладиться

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День 4: Ледовая сказка - мраморный каньон Рускеала

Завтрак в гостинице. 9:30 - отправление на Рускеала (в пути технические остановки, Крест Скорби, Тохминские водопады); 15:00-18:00 - экскурсия и свободное время на Рускеала; 22:30 - возвращение в отель.

🌅 Доброе утро! Как спалось? Надеемся, сладко! Сейчас самое время зарядиться энергией на завтрак. Ведь впереди нас ждет волшебное путешествие в Северное Приладожье. 🚐✨

🍽 9:00 — Завтрак в уютном

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День 5: Водопад Кивач и ужин в самом аутентичном ресторане города.

12:00 - отправление на Кивач. 14:00 - экскурсия, 17:30 прибытие в Петрозаводск, гала-ужин в кафе Калиточная, мастер-класс по карельским пирожкам-калиткам. 20:00 - прибытие на ЖД вокзал Петрозаводска.

Кивач — Северное Чудо Воды 💧
Добро пожаловать к самому знаменитому водопаду Карелии — Кивач! Необычайная мощь воды здесь настолько велика, что даже зимой он не замерзает ❄️. Суровые скалы, прик

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Гостиницы
Загородный клуб Хвоя

Скандинавский номер в эко-гостинице

Добро пожаловать в парк-отель «Хвоя Карелия» — ваш уютный уголок на берегу живописного лесного озера Навдозеро! 🌲🏞️

Ваш тур включает проживание в комфортабельных номерах двухэтажных корпусов. 🏠✨

Номера гостиницы порадуют вас уютом и роскошью на уровне четырёх звёзд! ⭐⭐⭐⭐

Каждый номер имеет выход на собственную террасу с удобной мебелью, где вы сможете наслаждаться свежим воздухом и удивительными видами. 🍃☕

Все для вашего комфорта и отличного отдыха! 😌👌

Достопримечательности
Хаски и олени в Карелии
# Питомник оленей Здесь вы сможете вблизи наблюдать за жизнью оленей, покормить их с руки и даже по...
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Водопад Кивач
Водопад Кивач - один из самых живописных водопадов России. Красивые скалы и не замерзающая даже зимо...
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Кижи
Кижи - остров на севере Онежского озера, где расположен один из крупнейших музеев под открытым небом...
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Рускеала
Рускеала - самый посещаемый туристический объект в Карелии, потрясающий своими фантастическими видам...
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Петрозаводск
Петрозаводск - столица и крупнейший город республики Карелии, точка притяжения туристов и важный адм...
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Бронирование тура
  1. Заполните заявку на выбранный тур: даты, количество туристов, номера и места в автобусе (при возможности выбора).
  2. В личном кабинете после оформления заказа внесите ФИО и ДР всех участников.
  3. Оплатите заказ (от 20%) и получите ваучер на тур.
  4. ВАМ ПОДАРОК! Для всех туристов, купивших тур или экскурсию на нашем сайте - скидка 10% по ваучеру (билету) на ВСЕ сувениры в наших магазинах (пр. Ленина 5, пр. Ленина 26), а также на всю продукцию (калитки, рыбники, десерты, чай, кофе) нашего кафе национальной кухни - Калиточной и нашей карельской Чайной - Фурындальная.

До встречи в Карелии!

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Отзывы (13)
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В новогодние праздники я посетила республику Карелия город Петрозаводск. Моё путешествие в этот удивительный край было вместе с туристической компанией "Золотое кольцо Карелии".

Перед тем как отправиться в путешествие я читала отзывы о туристической компании и правила бронирования и оплаты. Смело скажу, что данная туристическая компания высокого уровня. Бронирование и оплата экскурсий происходит заранее, сотрудники компании всегда были со мной на связи как мобильной так и в сети интернет, отвечали на все мои письма, звонки, давали развёрнутые ответы. О времени и месте сбора туристической группы, номере автобуса и местах за день приходит смс сообщение. 06.01.2020 у меня состоялась экскурсия в Рускеалу.

Хочется отметить хороший, тёплый, новый автобус, под уверенным управлением водителя Евгения. Ему отдельное спасибо, так как на дороге важна безопасность движения.

Отдельное спасибо хочется сказать экскурсоводу Анне, она внимательная к туристам, заботилась о том что бы нам было комфортно, ее экскурсии были интересные и увлекательные. Анна обладает энциклопедическими знаниями в разных отраслях, с удовольствием отвечает на вопросы, безумно любит свой край и старается рассказать о нем как можно больше. У меня были поездки на остров Кижи и водопад Кивач.

Водитель - экскурсовод Роман - просто душа компании, тысячи лайков. По дороге до основных достопримечательностей мы останавливались на вкусный обед по доступной цене.

Сотрудники туристической компании сделали мой отдых интересным, увлекательным, захватывающим, наполненным новыми знаниями, положительными эмоциями и восхищением. Эти люди работают на совесть!!! Туристическая компания "Золотое кольцо Карелии" - надёжная компания и отличный проводник в этот удивительный край. В Карелию только с данной туристической компанией, она не подведет! :)))

Хотелось бы поблагодарить вашу фирму за организацию новогоднего тура для меня и моей сестры. В целом нам всё понравилось, такой дружелюбный прием и люди очень добрые и приветливые!

Несмотря на то, что наш поезд прибыл позднее и экскурсионная группа уже уехала с вокзала, нас встретили и присоединили к экскурсии. Да еще кааак встретили: настоечка с чаем и камушек шунгит в подарок 😊 было очень приятно! Отдельное спасибо Виталию и Дмитрию за организацию новогоднего вечера в ресторане гостиницы "Онего-Палас". Там было действительно весело: конкурсы и танцы, хорошая музыка и ведущие. Спасибо Алексею, который развозил всех в ту новогоднюю ночь.

По поводу размещения в гостинице (мы проживали в гостевом доме "Солнечный"): тоже остались очень довольны. Номер шикарный: большой, просторный, теплый, всё очень чистенько и уютно. На ресепшн всегда приветливые девушки. Кормили вкусно и до отвала (это касается и не только гостиничной кормешки😊).

В принципе понравились все места, которые мы посетили. Но лично для себя я отметила красивую природу Карелии в заповеднике Кивач. А также получила много позитивных эмоций покатавшись на снегоходе и в упряжке с хаски, когда ездили на резиденцию к Талви Укко....НО: в светлое время суток много развлекали детей, поэтому увидели мы хаски уже в темноте...это печальный факт ((

Большое спасибо экскурсоводу Анне!!! Она замечательная. Было интересно ее слушать.

Но есть один минус, который я сейчас вспомнила: товарищи, в автобусе зимой не работает туалет! А с нами ведь ездят и дети. 4 часа мы добирались на одну экскурсию и остановка была,кажется, пару раз. И да, говорили, что чай/кофе был в автобусе...мы его не увидели. Точнее увидели у других, и то, когда они попросили, тогда им дали.

А вообще, ребята, я буду рекомендовать посетить Карелию своим друзьям. И, наверно, хотелось бы посмотреть на эту природу и летом

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