На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей.

🌅 Доброе утро! Как спалось? Надеемся, сладко! Сейчас самое время зарядиться энергией на завтрак. Ведь впереди нас ждет волшебное путешествие в Северное Приладожье. 🚐✨
🍽 9:00 — Завтрак в уютном
🌅 Доброе утро! Как спалось? Надеемся, сладко! Сейчас самое время зарядиться энергией на завтрак. Ведь впереди нас ждет волшебное путешествие в Северное Приладожье. 🚐✨
🍽 9:00 — Завтрак в уютном ресторане загородного комплекса.
📍 9:30 — В путь к мраморному каньону Рускеала! От Петрозаводска до Рускеала 260 км, и 3,5-4 часа дороги пролетят быстро благодаря увлекательным историям нашего гида. Вы проедете мимо старинных карельских деревень и живописных озер. 🏞️🏡
🌊 Перед тем как насладиться горным парком Рускеала, остановимся у волшебных Рускеальских водопадов — здесь снимался знаменитый фильм «А зори здесь тихие…». При желании и за дополнительную плату можно прогуляться по «эко-тропе», прокладывающей путь над водопадами. 🏞️🎬
⏰ Примерно в 15:00 мы прибудем в горный парк Рускеала. Здесь нас ждет часовая экскурсия по мраморному каньону. Экотропа длиной 1,5 км с панорамными площадками подарит вам потрясающие виды и незабываемые впечатления. 🌲🔍
🌌 Если захотите, можете исследовать пещеры и штольни каньона, а также обнаружить залежи Итальянского мрамора. 🕳️👜
⚡ После обзорной экскурсии у вас будет свободное время (2,5 часа) на развлечения. Зимой в парке доступны: троллей (зиплайн) над каньоном или экскурсия "Подземная Рускеала". А если мечтали побывать в ретропоезде, отправляйтесь на ЖД станцию, чтобы запечатлеть поезд 19 века! 🚂❄️📸
🎟️ Все дополнительные услуги можно приобрести на месте. К сожалению, предварительное бронирование администрация парка не предлагает.
☕ Насладитесь ароматным обедом в одном из многочисленных кафе на территории парка. 🍽️
Зимой в вечернее время в парке включается художественная подсветка, превращая каньон в красивейший арт-объект. Полюбоваться световым шоу в наших турах можно в период с 1 ноября по 30 января.
🏡 Возвращение в загородный комплекс запланировано на 22:30.
Желаем захватывающего и яркого путешествия! 🌟