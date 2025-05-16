Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Карельский Дзен - летний тур

от 29 900 ₽ за взрослого
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17.05–24.09сезонность
8 отз.
Программа Гостиницы Стоимость Отзывы Даты В подарок
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Детали тура

  • Продолжительность:
    Дней: 5
    Ночей: 4
  • Тур начинается: Петрозаводск, 08:00
  • Тур заканчивается: Петрозаводск, 17:00
  • Что включено: 5 завтраков, работа экскурсовода, проживание на базе отдыха, все входные билеты по программе, транспортное обслуживание на автобусе, метеор на остров Кижи.
  • Что посетим: Петрозаводск, Кижи, Марциальные воды, Водопад Кивач, Гора Сампо, Вулкан Гирвас
Карельский Дзен - летний тур

Уникальная программа для душевного равновесия и отдыха на лоне прекрасной карельской природы. Карельский «Дзен» — это уют и покой, интересные экскурсии и комфортный отдых в Карелии!

Специально для любителей спокойного, уравновешенного, непринужденного отдыха, мы разработали уникальную тур-программу «Карельский Дзен».

Дзен — это творческое состояние, наивысшее цветение, чистота и постоянная приподнятость духа. Наша программа поможет Вам набраться сил и увидеть Карелию в полном цвете равнодействия!

Мы подготовили для Вас проживание на карельской базе отдыха, а также небольшую экскурсионную программу, вполне достаточную для знакомства с Карелией.

Петрозаводск начало карельского Дзена

8:00 - встреча на ЖД вокзале Петрозаводска, завтрак; 8:30 - 12:00 - пешеходная экскурсия по Петрозаводску; 12:30-14:00 - трансфер на базу отдыха; заселение в гостиницу.

Поздравляем! Ваш карельский "Дзен" начинается, пришло время отдохнуть от шума большого города, постоянных проблем на работе и насладиться тишиной и спокойствием, а также красотой карельской природы!

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Отдых в стиле Дзен

Завтрак (шведский стол) в ресторане базы отдыха. Свободное время, отдых.

Сегодня самое время поспать подольше, тем более на свежем воздухе, в экологичном месте, в номере с отделкой и мебелью из натурального дерева, спится очень хорошо! Также Вы можете воспользоваться допол

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Остров Кижи

8:00 - завтрак на базе отдыха, 09:30 - отправление в Петрозаводск; 11:00-18:00 - экскурсия на остров Кижи; 19:30 - возвращение в гостиницу.

С добрым утром! Как спалось? Надеемся, хорошо. Самое время позавтракать и набраться новых сил. Нас ждет путешествие в сказку. Впереди – остров Кижи.

Наш автомобиль привезет Вас в Петрозаводск и на ре

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Отдых в стиле Дзен

Завтрак (шведский стол) в ресторане базы отдыха. Свободное время, отдых.

Сегодня самое время поспать подольше, тем более на свежем воздухе, в экологичном месте, в номере с отделкой и мебелью из натурального дерева, спится очень хорошо! Также Вы можете воспользоваться допол

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Золотое кольцо Карелии

Завтрак в гостинице, выселение из номеров. 9:00 - отправление на экскурсию; 17:00 - прибытие в Петрозаводск; свободное время.

Доброе утро, дорогие путешественники. А сегодня нас ждет экскурсия «Золотое кольцо Карелии».

Мы посетим четыре крупнейших достопримечательности вблизи Петрозаводска: живописную гору Сампо; первый рос

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Гостиницы
База отдыха Шишки

Гостиница «СУНА» на базе отдыха «Шишки», берег озера Сундозеро.

База отдыха «Шишки» - территория вековых лесов, на побережье оз. Сундозеро, располагающегося в самом сердце Карелии. Это новый уровень экологического отдыха в удаленности от городов.

Именно здесь вы ощутите полное единение с природой, вдали от городской суеты, наполнитесь энергией здоровья, благодаря чистому воздуху и полезным свойствам местной воды.

Завтраки по системе шведский стол, проходят в ресторане “Villa Shishki” и уже включены в стоимость проживания. Вы можете насладиться утренним кофе на просторной террасе с видом на озеро или в зале ресторана.

Мы позаботились о том, что бы отдых в «Шишках» был комфортным для всех: безопасная территория для детей с детской площадкой и батутом, спортивные и игровые площадки, русская баня, гриль-домик, мангальная площадка, прокат квадроциклов и велосипедов, аренда лодок и все для рыбной ловли, сабсерфы, пляж с лежаками.

Традиционно в Карелии древесина являлась одним из основных строительных материалов, поэтому все жилые и общественные постройки выполнены с применением этого экологически чистого и поистине живого природного материала.

Гостиница на базе отдыха «Шишки» состоит из 10 комфортабельных номеров со всеми удобствами. Каждый номер рассчитан на комфортное размещение 2-х человек на основных местах и 2-х человек на дополнительных местах и имеет отдельный вход с улицы, своё крыльцо, тамбур для верхней одежды и уличной обуви, прихожую, оборудованный душевой кабиной санузел с тёплыми полами, просторную гостиную, миникухню и спальню-лофт. Гостиная оборудована ЖК-телевизором, DVD-проигрывателем, журнальным столиком и диваном, который с комфортом можно использовать, как дополнительные места ещё для двух человек. Из окна гостиной открывается панорамный вид на озеро Сундозеро.

Миникухня в номере оборудована холодильником с морозильной камерой, микроволновой печью, электрочайником и обеденным столом с четырьмя посадочными местами.

Номера гостиницы оборудованы одной двуспальной или двумя односпальными кроватями. Просим Вас при бронировании обращать на это внимание и выбирать те номера, в которых Вам будет наиболее комфортно.

Услуги на базе отдыха (прайслист).

Ресторан базы отдыха (прайслист).

База отдыха Шишки
База отдыха Шишки
База отдыха Шишки
База отдыха Шишки
База отдыха Шишки
Достопримечательности
Петрозаводск
Петрозаводск - столица и крупнейший город республики Карелии, точка притяжения туристов и важный адм...
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Кижи
Кижи - остров на севере Онежского озера, где расположен один из крупнейших музеев под открытым небом...
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Марциальные воды
Марциальные воды - первый российский курорт, основанный Петром Первым. Здесь находятся несколько уни...
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Водопад Кивач
Водопад Кивач - один из самых живописных водопадов России. Красивые скалы и не замерзающая даже зимо...
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Гора Сампо
Гора Сампо - небольшая скала, названная так в честь мельницы из карельского эпоса Калевала. Со скалы...
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Вулкан Гирвас
Вулкан Гирвас и его жерло - одно из самых живописных мест в Карелии. Благодаря застывшим лавовым пот...
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Бронирование тура
  1. Заполните заявку на выбранный тур: даты, количество туристов, номера и места в автобусе (при возможности выбора).
  2. В личном кабинете после оформления заказа внесите ФИО и ДР всех участников.
  3. Оплатите заказ (от 20%) и получите ваучер на тур.
  4. ВАМ ПОДАРОК! Для всех туристов, купивших тур или экскурсию на нашем сайте - скидка 10% по ваучеру (билету) на ВСЕ сувениры в наших магазинах (пр. Ленина 5, пр. Ленина 26), а также на всю продукцию (калитки, рыбники, десерты, чай, кофе) нашего кафе национальной кухни - Калиточной и нашей карельской Чайной - Фурындальная.

До встречи в Карелии!

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Отзывы (8)
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Великолепные впечатления!

Прекрасный, интуитивно понятный сайт, где сразу видно цены, сезонность экскурсий и все необходимые детали. Отличная организация, всегда крайне оперативная обратная связь!

Отдельно хотелось бы поблагодарить Виктора и Михаила! Виктор сделал всё возможное, чтобы желаемые экскурсии (в не сезон!) были посещены. Если на экскурсии вы поедете с Мишей - то это просто подарок судьбы!

Рускеала, таёжный зоопарк «Три медведя» и золотое кольцо Карелии - must have к посещению!

Благодаря ребятам я влюбилась в Карелию, жаль во время моей поездки навигация ещё не была открыта, но это лишь повод вернуться.

Планирую в Карелию зимой и только через Золотое Кольцо Карелии!

Золотое Кольцо Карелии - это не только несколько самых ярких достопримечательностей Карелии, но и название туристической компании в Петрозаводске, которая придумала этот маршрут и реализовала его на практике.

Мы с дочкой были в поездке по Карелии, которую купили у ООО "золотое кольцо Карелии" с 16 по 22 июля 2017 года. Время было выбрано не случайно - именно вторая половина июля - самое солнечное, сухое и спокойное время, когда на Онеге и Ладоге очень редка штормовая погода. Посещение древнего вулкана Гирвас - это часть очень насыщенного маршрута, включающего поездку в Кижи на Онежском озере и на Валаам на Ладожском озере. Нам повезло - наша маленькая группа (14 человек) была единственной у этого вулкана, поэтому каждый попрыгал по камням и вдоволь пофотографировался на фоне грандиозных нагромождений камня и воды без наплыва туристов. Спасибо нашему гиду - Анне Белан - она гид от Бога. Всю поездку не только рассказывала, но заботливо и внимательно опекала каждого туриста нашей группы. Впечатления от поездки превзошли наши ожидания!

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