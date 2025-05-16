Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Экскурсия на Валаам

9 900 ₽ за взрослого Загрузка дат... 18.05–22.09сезонность
19 отз.
Программа Стоимость Групповые даты Индивидуально В подарок
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Детали экскурсии

  • Продолжительность:
    15 часов
  • По каким дням:
    вторник, четверг, воскресенье
  • Начало экскурсии: 6:30, ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1).
  • Что включено: Транспортное обслуживание на автобусе по маршруту, работа гида по маршруту, метеор Сортавала-Валаам-Сортавала, большая программа с 2 экскурсиями, хором и обедом на Валааме
Экскурсия на Валаам

Природа словно специально создала его подальше от берега – для уединения, созерцания и умиротворения. Но Валаам – это не только прекрасная природа, это еще и люди, которые живут там и следят за этой красотой. Валаамский монастырь – один из самых красивых в России.

Величие храмов святого острова гармонично дополняется великолепием местной природы – деревьев и скал, а главное – Ладожским озером, окружающим обитель.

Программа экскурсии на Валаам

6:30 — Сбор группы в Петрозаводске, 11:00 – Посадка и отправление на Валаамский архипелаг, 12:00 — Обзорная экскурсия по центральной усадьбе Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря, 13:30 – Обед в трапезной Валаамского монастыря 14:30 — Переезд на комете в Никоновскую бухту, 15:00 – Продолжение экскурсии, 17:00 – отправление в Сортавала, 18:00 – 22:00 – обратный путь в Петрозаводск.

6:30 — Сбор группы в Петрозаводске и отправление в город Сортавала. Наш путь на юго-запад Карелии составит около 260 километров, примерно 3,5 – 4 часов в пути. За это время наш экскурсовод проведет подготовительную экскурсию по Валаамскому монастырю: история основания и становления Валаама, финский и советский период, жизнь и роль монастыря в современной России.

11:00 – Посадка и отправление на Валаамский архипелаг на судне «Комета». Время в пути по воде – 50 минут. За это время можно полюбоваться красивой панорамой города Сортавала, потрясающими скалами и островами Ладожских шхер, а также открывающимися видами самого острова Валаам с воды.

12:00 — Обзорная экскурсия по центральной усадьбе Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря по традиции начинается от причала Монастырской бухты, куда прибывали суда валаамского флота в ХIХ – нач. ХХ века и откуда особенно красиво смотрится монастырь, расположенный на высокой скале. От пристани дорога ведет к подножию горы Фавор, на вершину которой поднимается широкая, устроенная еще в середине прошлого века лестница в 62 ступени. Слева от лестницы открывается вид на знаменитый монастырский сад, чарующий своей нежной красотой более всего в пору цветения и тихой золотой осенью.

Над садом, вдоль узорной чугунной решетки, идущей по краю скалы, проложена тропа, откуда иноки старого Валаама любовались на сумрачные, отражающие красноватые скалы воды Монастырской бухты, встречая или провожая суденышки с паломниками. Далее путь идет мимо мраморной Знаменской часовни к Святым вратам обители, украшенным надвратной Петропавловской церковью, бывшей в прежние времена домовым храмом царственных особ, прибывающих на Валаам, где в наши дни проходят концерты церковных песнопений. Пройдя Святыми вратами, гости попадают в монастырь. Особое место уделяется посещению главного действующего храма монастыря – величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители — преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев. В ходе экскурсии гостям предстоит увидеть Успенскую трапезную церковь – самую старую из сохранившихся на Валааме, и церковь Валаамской иконы Божией Матери, освященную в 2002 г., осмотреть келейные корпуса и хозяйственные постройки, на Старом братском кладбище вспомнить валаамских подвижников былых времен. В сувенирной лавке можно приобрести что-нибудь из изделий монастырских промыслов, чтобы увезти с собой на память «частицу Валаама».

После экскурсии "Центральная усадьба" нас ждет концерт духовных песнопений хора Валаамского монастыря.

13:30 – Обед в трапезной Валаамского монастыря. Все продукты – натуральные, еда приготовлена по церковным канонам, соблюдается пост.

А вот как увидел Валаамскую трапезную Иван Сергеевич Шмелев:

«Я вхожу в трапезную. Длинная, невысокая палата, своды. Вижу длинные-длинные столы, простые, непокрытые, и на них, чинными рядами, миски, светлые липовые ложки, белые ручники, холстинные, накрывающие попарно миски, — все ровными-ровными рядами, — солоницы, оловянные уполовники, приземистые широкие сосуды — чаши, будто из тускло-старинного серебра, налитые бордовым квасом, с плавающими, как уточки, ковшами, темные ломти хлеба, и эти белоснежные ручники — холстины, похожие на крылья чаек… — так мне напоминает былинные «бранные» столы и что-то близкое и родное мне… — рабочие праздничные столы нашего старого двора в далеком детстве? Пахнет густо и сладковато-пряно — квасом и теплым хлебом. Вдумчиво-сокровенно смотрят с пустынных стен — благословляют преподобные подвижники, в черных схимах.»

14:30 — Переезд на комете в Никоновскую бухту! Просим соблюдать порядок и дисциплину и вовремя подходить на причал, комета отправляется без задержек и ожиданий!

15:00 – Продолжение экскурсии. Маршрут экскурсии проходит по местности, получившей в начале ХХ в. название «Новый Иерусалим»*. Центром ее является стоящий на высоком ладожском берегу Воскресенский скит, полностью отреставрированный и освященный к своему 100-летнему юбилею в 2006 г. В нижней церкви этого скита, напоминающей своим убранством раннехристианские храмы, устроено подобие пещеры Гроба Господня в Иерусалиме. От Воскресенского скита лесная дорога уходит в сторону рукотворного Гефсиманского сада, где среди южных широколиственных деревьев и живописных кустов сирени расположен небольшой, уютный Гефсиманский скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы. Заканчивается экскурсия на Елеонской горе, где от часовни Вознесения Господня открывается один из самых поэтичных видов на Ладогу. Экскурсия повторяет собой излюбленный маршрут русских паломников начала ХХ в.

  • Валаамская паломническая служба оставляет за собой право заменить экскурсию "Новый Иерусалим" на равнозначную экскурсию "Никольский скит" *

17:00 – 18:00 – отправление в Сортавала. Просим соблюдать порядок и дисциплину и вовремя подходить на причал, комета отправляется без задержек и ожиданий!

18:00 – 22:00 – обратный путь в Петрозаводск. Время на обдумывание посещения святого острова Валаам.

Памятка по посещению Валаама

  1. Просим соблюдать пунктуальность! В связи с привязкой ко времени отправления водного транспорта мы имеем право не дожидаться опоздавших туристов, иначе пострадает вся группа.

  2. При планировании поездки закладывайте достаточный резерв времени – не менее 3 часов после окончания программы, так как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами – неблагоприятными погодными условиями на Ладожском озере (шторм, туман и т.п.), затруднениями на дорогах (пробки) и другими непредвиденными факторами.

  3. При посещении действующих храмов и внутренней территории монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины иметь юбки и головной убор. Не разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой одежде.

  4. Рекомендуем иметь удобную обувь.

  5. Для подтверждения льготы на ребенка возьмите с собой копию свидетельства о рождении.

  6. В программу поездки могут быть внесены незначительные изменения.

Порядок отмены экскурсии в связи с погодными условиями:

Ладожское озеро может штормить, будьте готовы к возможной отмене поездки!

В большинстве случаев, информацию об отмене мы сообщаем вечером перед экскурсией или рано утром, в крайнем случае - уже на месте сбора в Петрозаводске. В таком случае мы возвращаем 100% денежных средств или предлагаем перенос экскурсии на другой день, когда она может быть проведена.

В ситуации «пограничного прогноза» официальный перевозчик – Паломническая служба может не принимать решение об отмене вплоть до нашего прибытия в г.Сортавала. В таком случае экскурсионная поездка на Валаам будет заменена на равноценную по стоимости экскурсию «Обзорная экскурсия по Сортавала + посещение дома-музея Гоголева + посещение исторического парка, крепости викингов «Бастионъ» с обедом в кафе» или экскурсию на водопад Белые Мосты (Юканскоски) на автомобиле УРАЛ + посещение месторождения гранатов-альмадинов с их добычей».

Мы сотрудничаем только с официальным перевозчиком – Паломнической службой Валаамского монастыря. При отмене экскурсии вы сможете запросить официальное письмо о причинах отмены рейса, которое мы получаем от партнеров в течение дня.

Для нас отмена экскурсии на Валаам также является неприятным форс-мажорным обстоятельством, при котором компания несет убытки. Надеемся на ваше понимание и взаимное сотрудничество в этой ситуации. Если рейс на Валаам отменяют заранее, мы предложим для вас альтернативные экскурсии и постараемся сгладить неудобства.

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Отзывы (19)
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29.05.22г. Хочу поблагодарить со слов своей бабушки, гида Романа☺ Экскурсия была на Ваалам☺ Бабушка в таком диком восторге, по ее рассказам, ходила там чуть ли не с открытым ртом🙈🙈🙈 Вообщем ее счастью нет предела🙏🏼 дочке далось тяжелее (по времени) а так ребёнку 8 лет тоже очень понравилось☺ И погода была отличной и тёплой☺ Следующая ее поездка планируется в Соловки вместе с Вами😌 Спасибо большое Вам 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Здравствуйте. Мне как и многим туристам тоже хочется оставить отзыв о компании"Золотое кольцо Карелии". Я в карелии была два раза. Удалось побывать на Валааме, Рускеале, увидеть водопад "Белые мосты", Кижи, Сампо, Кивач, источник "Морциальные воды", Гирвас. Побывала на уникальной экскурсии на гору Воттоваара. На всех экскурсиях нас сопровождал Роман, за это ему отдельное спасибо. Всё было очень интересно, познавательно и безопасно. А еще есть такой маленький нюанс. Во многих компаниях когда экскурсии подходят к концу экскурсоводы замолкают и домой все едут молча. Но только не с Романом. Много историй, легенд в копилке его знаний и даже можно посмотреть кино. Скучать не придется, рекомендую. Надеюсь на то, что мой отзыв кому-то поможет.

Добрый день. Отдыхали в карелии вдвоем с сыном с 23.07 по 28.07. 2015.С погодой повезло. Было тепло, но не жарко. Было свежо, но не холодно. Мы из Пензы уехали от жары и наслаждались свежим, чистейшим воздухом. Иногда были кратковременные дожди, но они нам не мешали. Я любитель экстремального вида отдыха и не раз была в Карелии - сплавлялись по рекам и озерам на байдарках. В этот раз отдых был спокойнее,но также активный и насыщенный. Мы гуляли по Петрозаводску, по набережной.

Катались на катере по Онежскому озеру.Побывали в Доме куклы,музее изобразительного искусства. Посетили несколько выставок. Огромное спасибо турфирме "Золотое кольцо Карелии". 25 июля мы были на одноименной экскурсии, а 26 на мраморном каньоне Рускеала. Все было организовано четко и слаженно. Два дня нас сопровождал Дмитрий. Ему отдельное спасибо. Он и водитель, и Гид. Все грамотно и увлекательно рассказывал, отвечал на вопросы. Узнали много нового. Впечатлило все! - гора Сампо, и вид с нее, музей-церковь в Марциальных водах (своеобразные иконы,мастерство самого Петра и его отношение к сопровождающим), вулкан Гирвас- это мощь, водопад Кивач бесподобен, Успенская церковь в Кондопоге умиротворяла своей древней архитектурой и месторасположением, Сортавала-чудесный гоородок.

Рускеала - отдельная песня, опять же спасибо Дмитрию. Своим рассказом увлекал нас в историю каньона.

Дополнительно Дмитрий делал для нас остановки и прогулки в красивейших местах. Мы остались в восторге! О карелии можно говорить бесконечно, но лучше все это увидеть. А мы много чего еще не успели, поэтому будем возвращаться сюда снова и снова. Обязательно опять обратимся в компанию "Золотое кольцо..."Еще раз большое спасибо всем сотрудникам этой турфирмы, персонально спасибо Дмитрию за вашу работу, внимание и гостеприимство! Здоровья Вам всем, добра, успехов и процветания! В качестве пожелания хочеться попросить Вас рассмотреть еще одну тему. Возможность организации хотя бы однодневной экскурсии для любителей дикой природы. Хотелось бы побывать, где нибудь не далеко от Петрозаводска, в живописном месте. На берегу порожистой речки или озера. Побродить по лесу, меж сказочных елей и сосен. Полазать по скалам, утопая в разнообразном мхе,как в мягком ковре. Посидеть у костра, возможно с шашлычком или ухой. Увидеть красочный закат...

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