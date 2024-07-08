Чем заняться в Карелии в октябре

Северная республика дарит переменчивую погоду, прекрасные яркие виды, свежий воздух, а также возможность отдохнуть всей семьей. В Карелии каждый найдет отдых по вкусу. Помимо туров, вы можете выбрать самостоятельный отдых, который пройдет также интересно и подарит множество впечатлений. Также вы можете изучать интересные вам места в свободное от тура время.

Поход за ягодами и грибами

Карелия славится своей нетронутой природой, широкими лесами и множеством ягод. Вы можете провести утро за сбором грибов, а можете прогуляться по густому лесу и насладиться тишиной.

Прогулки на лодках по озеру

Интересное развлечение, которое поможет развеяться и взглянуть на Карелию под новым углом. Вы увидите пляжи, горы, леса и острова с воды, получите возможность порыбачить и сделать фото на память.

Музеи

В Карелии есть нетипичные музеи под открытым небом, а также целый остров, который находится под охраной ЮНЕСКО. Это настоящий памятник деревянного зодчества. Также город Петрозаводск славится своими музеями.

Походы

Пойти в поход в октябре может не каждый, но если вы решитесь, то все снаряжение можно арендовать прямо на месте. Также есть много лесных избушек, которые сдаются прямо в лесах, чтобы путешественники проводили время в комфорте. Посмотреть на лесные домики можно прямо тут

База отдыха

В Карелии большое количество санаториев и баз отдыха. Если вы хотите отдохнуть, привести в порядок здоровье и высвободиться от городской жизни, то отдых в санатории — это идеальный вариант.