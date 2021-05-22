Самая яркая достопримечательность Карелии, которая не оставляет равнодушным ни одного путешественника, – чудесная природа. Лучший способ насладиться спокойным или активным экоотдыхом – остановиться в кемпинге.

В последние годы в Карелии активно развивается этот вид туризма. Практически во всех частях республики существуют подобные площадки для путешественников, где можно заночевать или пожить несколько дней. Любой кемпинг в Карелии – на озере, в лесу или в горах, – это возможность отдохнуть на природе, но с необходимым комфортом.

Виды кемпингов в Карелии

Тех, у кого при упоминании республики складывается четкая ассоциативная цепочка «Карелия–отдых–кемпинг», становится все больше.

Кемпинг – туристический лагерь под открытым небом. Обычно он представляет собой обширную электрифицированную площадку с туалетами и другой инфраструктурой.

В большинстве случаев кемпинг в Карелии выбирают те, кто любит походы с палатками, рыбаки, охотники. Но сейчас появились специальные стоянки для домов на колесах, не очень распространенных в России, но популярных у европейцев. Теперь обладатели этого вида транспорта могут осмотреть всю Карелию, делая остановки в оборудованных местах. А для любителей комфортного отдыха, отелей и гостиничных номеров у нас много готовых туров

В регионе открыто около 20 кемпингов, причем некоторые из них расположены достаточно близко от столицы.

Кемпинги в районе Петрозаводска

1. Nord Camping

Находится близ Онежской набережной Петрозаводска. В лагере есть деревянный дом с кухней, души, туалеты, шатер. Оборудована стоянка для домов на колесах, кемперов, велосипедов, мотоциклов, автомобилей. Можно арендовать кемпер, а владельцы судов могут разместить их на стоянке в акватории Онежского озера.

2. Лососинное

Находится в 14 км от Петрозаводска на берегу оз. Лососинное. Здесь обустроена стоянка, где могут одновременно располагаться 40 домов на колесах либо большой палаточный лагерь. Лагерь электрифицирован, есть душевые, туалеты. Установлены бойлеры для нагрева воды.

Следует учесть, что арендовать место можно, только оставив групповую заявку. Стоимость аренды места для автодома включает электричество, подачу и отвод воды. Разбить палатку можно бесплатно, оплатив только пользование душем и туалетом. Остановившись вблизи Петрозаводска, не забудьте изучить столицу Карелии на автобусной экскурсии.

3. Сандал

Это один из популярных кемпингов в Карелии на берегу озера Сандал в окружении живописного леса. Добраться до него достаточно просто: он находится на расстоянии 22 км от Кондопоги и 60 км от Петрозаводска.

Площадь территории лагеря превышает 6 тыс. м2. В «Сандале» есть игровые и детская площадки, можно взять напрокат велосипед, лодку, рыболовные снасти. На берегу стоит баня на дровах на 5 человек.

Туристам предлагается выбрать один из вариантов размещения: в палатке или гостинице.

4. Сямозеро

Расположен в 65 км от столицы республики на берегу чистейшего озера Сямозеро, близ турцентра «Радуга».

Площадка для палаток находится близ большого песчаного пляжа. Берег пологий, дно твердое, сход в воду удобный. На территории есть туалеты, беседки.

Кемпинги в Карелии на берегу Ладоги и на юге республики

Наиболее популярны у любителей отдыха на природе кемпинги в Карелии на берегу Ладожского озера. На юге республики близ городов Олонец, Сортавала, Питкяранта, Лахденпохья можно найти кемпинг на любой вкус и кошелек.

1. Кемпинг у Рауталахти

Расположен близ д. Рауталахти в 48 км от Питкяранты. Есть душ, кухня, туалет. При входе стоит автобус-кафе, где можно перекусить.

Туристы могут снять дом на колесах, номера или палатки. На территории есть беседки с мангалами. Любители рыбалки могут взять напрокат лодку.

2. Глэмпинг «Camp Rock» на базе отдыха «Хутор Салокюля»

Он находится в Лахденпохском районе Карелии в 18 км от г. районного центра.

Глэмпинг, то есть «гламурный кемпинг», – отдых в палатках, но с комфортом на уровне загородного отеля. Гостям предлагается проживание на живописных берегах Ладожских шхер в палатках с кроватями, обогревателями, другой мебелью и предметами декора. Весной и осенью устанавливаются печи-камины и кровати с подогревом. Палатки оборудованы москитными сетками, есть холодная и горячая вода.

3. Soul Camp

Этот глэмпинг располагается в Лахденпохском районе на берегу оз. Пайкъярви.

Шатры для гостей лагеря оборудованы двуспальными кроватями. Туристы могут порыбачить, взять напрокат лодку. На территории лагеря есть отдельный шатер для проведения мастер-классов, кинозона, баня.

4. Финская мельница

Кемпинг находится близ парка «Рускеала», в живописном месте на берегу р. Тохмайоки. Он получил свое название из-за сохранившихся с XIX века фундамента и фрагмента стены старой мельницы. Подходит для семейного отдыха: здесь нельзя шуметь после 22 часов. В распоряжении гостей: душ, туалет, стол под шатром, кухня, где есть все необходимое, включая чайник и микроволновую печь. Отдыхающие могут использовать питьевую воду в канистрах. На территории расположены места для разведения костров, беседки. Можно арендовать лодку. Для палаток подготовлен настил. Парк «Рускеала» за 12 часов

Кемпинги в центре и на севере Карелии

Центральные Медвежьегорский, Суоярвский, Сегежский районы привлекают туристов множеством рек и озер. В прибрежных зонах сконцентрированы более популярные кемпинги в Карелии с палатками, а также базы отдыха.

Для предпочитающих «дикий отдых» подойдет кемпинг в Карелии с палатками на озере Водлозеро. На туристических маршрутах в национальном парке «Водлозерский» оборудовано множество стоянок. По согласованию с администрацией можно поставить там палатки. Каждое место отдыха имеет костровище и стол.

В северной Карелии оборудованные палаточные лагеря и стоянки для автомобилистов встречаются близ Костомукши, Лоухи, Беломорска, Кеми, Калевалы. Один из них – автокемпинг «Выгостров» близ Беломорска. Он расположен близ Беломорканала на мысе реки Выг.

Национальный парк «Паанаярви» предлагает гостям несколько мест для стоянок. Но поскольку территория является особо охраняемой природной зоной, то на ней действуют ограничения, о которых следует узнать у администрации парка.