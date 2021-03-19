Небольшой город Олонец находится на юге Карелии в 140 км от Петрозаводска. В этом удивительном месте на небольшой территории сосредоточено множество достопримечательностей. Когда-то один из крупнейших административных и торговых центров, Олонец остается культурной столицей Карелии и обязательным пунктом туристических маршрутов.

Общие сведения

Олонец – старейший и самый южный город Карелии. Он находится в живописном месте у слияния рек Олонки и Мегреги. Его название, по мнению некоторых ученых, произошло от саамского слова «оло», означающего «паводковые воды», с присоединением суффикса «нце», образующего топоним. Другие варианты происхождения названия: от финского «alanko»или от древне-вепсского «алнус», которые переводятся как «низина».

История Олонца

Первые письменные упоминания об Олонецком погосте относятся к 1137 году.

Погост, находившийся близ границы со Швецией, имел важное стратегическое значение. Поэтому именно здесь на мысу, или наволоке, между реками Олонка и Мегрега в 1649 году была возведена крепость и основан город Олонец – административный центр Олонецкого уезда.

Крепость была одной из крупнейших на Русском Севере и в Сибири. Вдоль берегов стояла стена протяженностью 1,5 км. С тыловой стороны крепость была защищена рвом.

К концу XVII века Олонец стал крупным центром торговли. Сюда съезжались купцы из Заонежья, Новгородщины и шведских земель в Приладожье. Среди олончан было много ремесленников: кожевники, кузнецы, деревообработчики и другие мастера.

В XVII− начале XVIII веков промышленные предприятия города снабжали армию и флот, а крепость была форпостом на границе со Швецией. Затем после победы над шведами Олонец ждал упадок. Во время войны 1741−1743 гг. крепость сгорела, ее не стали восстанавливать за ненадобностью. В 1782 году административный центр перенесли в Петрозаводск, два года спустя была образована Олонецкая губерния, а Олонец получил статус уездного города. К тому времени деловая активность здесь снизилась, так как появились новые пути перевозки товаров в обход города. При этом город оставался центром культуры и образования, где за XVIII−начало XX веков открылись училище, библиотека и другие учреждения.

Экономику Олонецкого уезда подорвали революция, гражданская война, финское вторжение 1920-х годов. Новыми испытаниями стали начало Великой Отечественной войны и трехлетняя оккупация финнами. Лишь летом 1944 года после ожесточенных боев советские войска взяли Олонец, вся Карелия же была освобождена лишь осенью.

В послевоенный период в Олонецком районе развивались лесозаготовки, деревообработка. Значительно расширилась география регионов, которые снабжал лесом и пиломатериалами Олонец: Карелия, другие области и республики СССР использовали древесину на крупнейших послевоенных стройках.

Постепенно восстанавливалось сельское хозяйство, строительство. Возникли зверосовхозы. В Олонце были построены пятиэтажные жилые здания, больница, кинотеатр, СПТУ, молокозавод, хлебозавод и другие предприятия.

В советский период стал широко известен Олонецкий народный хор, возник Народный театр, были открыты музыкальная, художественная школы, районный краеведческий музей.

Город Олонец сегодня

В наши дни город Олонец является административным центром Олонецкого национального района, образует Олонецкий городской округ.

Здесь проживает около 8 тыс. человек. Многоэтажные жилые дома расположены лишь в центральной части, дальше от центра – малоэтажный частный сектор.

В городе есть краеведческий музей, картинная галерея, народный театр, стадион, каток. Работаю молочный комбинат и хлебозавод. В окрестностях города расположено несколько фермерских хозяйств. В центре города находится автостанция, недалеко от Олонца проходит федеральная трасса Р-21 «Кола».

Что посмотреть

Примечательный факт для тех, кто посещает Олонец – достопримечательности, которые отражают историю города, можно обойти за один день.

Олонецкий национальный музей карелов-ливвиков находится в особняке купца В.Е. Куттуева XIX века постройки. Здесь можно увидеть подлинные предметы быта разных эпох. Главная экспозиция рассказывает об истории и культуре карелов. Есть также зал, посвященный Олонцу. Действующий собор Смоленской Иконы Божьей Матери стоит на острове Мариам, который огибается двумя реками – Олонкой и Мегрегой. Белокаменный храм первой половины XIX века увенчан куполами изумрудного цвета. Пешеходные деревянные мосты – визитная карточка города – встречаются в центральной части, а также в окрестных деревнях. В деревнях близ Олонца расположено несколько замечательных образцов северного храмового искусства: • Успенская церковь на городском кладбище; • Часовня Михаила Архангела, Петра и Павла в д. Новинка; • Храм Флора и Лавра в д. Мегрега; • Церковь Спаса Нерукотворного Образа в д. Еройла. В городе находится несколько мемориалов, посвященных героям, погибшим во время войн в прошлом столетии: • памятник неизвестному солдату; • памятник воинам-освободителям в виде стелы с противотанковой пушкой; • братская могила бойцов и партизан, погибших во времена ВОВ; • мемориал на месте массового захоронения жертв белофинской интервенции 1919 года, а также красноармейцев, погибших при освобождении Карелии в 1944 году; • памятник военным летчикам, представляющий собой крыло самолета на бетонном постаменте.

Интересные факты

Более половины населения Олонца и всего района составляют карелы-ливвики. Многие из них говорят на родном языке, а указатели и некоторые вывески здесь продублированы по-карельски.

Герб города, появившийся в 1730 году, – один из старейших в стране. Рука со щитом, показывающаяся из облаков, символизирует земную и божественную защиту. Два скрещенных книппеля – вклад города в создание военно-морской мощи России: заготовку леса, судостроение, отливку пушек, снарядов.

Каждый год в начале зимы здесь проводятся Олонецкие Игры Дедов Морозов – веселый фестиваль, на который съезжаются зимние волшебники из разных регионов и стран.