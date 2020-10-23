Образ Карелии ассоциируется прежде всего со страной голубых озер. Это настоящий бренд республики. У каждого карельского водоема свой уникальный микроклимат, свои история и характер.

Сколько озер в Карелии знают ученые, насчитавшие их порядка 61 тысячи. Маленькие озера в Карелии называются ламбами. Как правило, они неглубокие и бессточные. А такие водоемы, как Ладожское, Онежское и Выгозеро входят в ТОП-10 самых крупных пресных озер Европы. Благодаря такому изобилию обеспечение местных жителей водой в среднем в два раза лучше, чем в остальной части России.

Озера Карелии являются древними и молодыми одновременно. Формирование рельефа данной территории завершилось миллиарды лет назад. Тогда и появились впадины, где собралась вода. Однако движение ледника с северо-запада на юго-восток изменило ландшафт и вытянуло озера в этом направлении. Поэтому нынешнему их виду всего порядка 10 тыс. лет, что в геологии считается совсем юным возрастом.

Любопытно, что мелкие и крупные озера Карелии отличаются низкой минерализацией со средним показателем 20–40 мг/л. Такая вода считается чистой, но не слишком полезной. А благодаря высокой концентрации органики водная гладь выглядит не голубой, а скорее бледно-коричневой. Это связано с болотистым грунтом местности, откуда в водоемы попадают органические вещества. Причем для людей они опасности не представляют.

Искупаться в Красном озере и посетить Соловки.

Топ-20 самых красивых и знаменитых озер Карелии

Несомненно, самые большие озера Карелии являются уникальными природными достопримечательностями. Однако в нашей статье мы вспомним и другие, хоть и небольшие, но не менее интересные водоемы республики.

Ладожское озеро (Ладога)

Самое большое озеро Карелии и крупнейший пресноводный водоем Европы является главной причиной высокого коэффициента озерности края — 18%. В этом можно убедиться как по картам и фотографиям, так и по статистическим данным. Ладога — наиболее глубоководное озеро республики, глубина воды в котором доходит до 230 м. Вода здесь прозрачная, а дно песчаное или илистое. На Ладогу рыбаки приезжают за щукой, карасем, плотвой, судаком и настоящей питерской корюшкой. Увидеть Ладожское озеро.

Онежское озеро

Вспоминая известные озера Карелии, список будет неполным без второго по площади пресноводного озера Европы — Онежского. Его средняя глубина составляет 30 метров, а максимальная доходит до 127 м. На берегах озера раскинулось несколько населенных пунктов, в том числе и Петрозаводск. Множество баз отдыха позволяют комфортно провести здесь выходные или отпуск. А благодаря 47 разновидностям рыб активно развита рыбалка и подводная охота. Увидеть Карелию и пройти по Онежскому озеру на метеоре.

Озеро Сямозеро

Юг Карелии украшает небольшое, чистое озеро, глубина которого доходит до 24 м. Остановившись на одной из местных турбаз, можно ежедневно любоваться великолепной природой с невероятными рассветами и закатами. Для любителей «дикого» отдыха есть выделенные места с возможностью установить палатку. А 22 вида рыб в озере сделают отдых совершенно незабываемым.

Озеро Янисъярви

Отличительная черта многих озер Карелии — названия. Имя этого водоема в переводе с финского означает «Заячье озеро». И его появление можно считать настоящим чудом. Озеро образовалось в кратере, который оставил после себя упавший более 700 лет назад метеорит. Сейчас оно известно не только своим красивым цветом: местные жители утверждают, что иногда на его поверхности появляется необычный свет, а в небе – странные летающие объекты.

Мраморное озеро

Количество озер в Карелии будет неполным без Мраморного, расположенного в Горном парке Рускеала. Всего каких-то 100 лет назад на этом месте находилась гора Белая с богатыми залежами мрамора. Добытый материал использовался для постройки Исаакиевского и Казанского соборов, Михайловского замка и других сооружений. После истощения запасов карьер заполнился чистейшей изумрудной водой. Великолепный вид гротов в окружении могучих сосен привлекает сюда многочисленных туристов.

Озеро Куйто

Считается настоящей жемчужиной в ряду других озер Карелии. Голубое озеро разделено на три водоема, вытянувшихся в серебристую дугу. Сторонники тишины и спокойствия могут насладиться прогулками вдоль берега и удачной рыбалкой на окуней и ряпушек. А любителей истории ждет древний поселок Калевала с домом сказительницы Марии Ремшу. Здесь можно легко погрузиться в самобытную атмосферу сказаний, песнопений, рун и легенд.

Озеро Кереть

Водоем является истоком одноименной реки, соединяющей его с Белым морем. На нем есть несколько островков с небольшими проливами между ними. Красивый вид и отличная рыбалка привлекают сюда путешественников со всех концов страны. Так, любители водного экстремального туризма облюбовали Кереть за возможность проверить себя на многочисленных валунах и порогах.

Озеро Сандал

Иногда сложно сказать, сколько озер в Карелии. Ведь, например, этот водоем соединен каналом с Онежским озером. На сегодня в Сандале встречается более десятка вид рыб и их количество постоянно растет. Главная достопримечательность места — старинная церковь Петра и Павла, расположенная на острове Лычный. Этот действующий храм XVII века является настоящей памяткой деревянного зодчества. Но добраться сюда можно исключительно по воде.

Пяозеро

Удивительное по разнообразию пейзажей и видов отдыха место. Туристов здесь встречают как пологие песчаные, так и крутые каменистые пляжи со свисающими в воду деревьями. В летнее время островки усеяны ягодами, а рыбалка вызывает полный восторг. Здесь удобно остановиться на долгий отдых и тут же запастись личинками жука-короеда для ловли кумжи и палия.

Озеро Ястребиное

Туристы отмечают, что на озерах Карелии названия встречаются самые разные. Так Ястребиное прославилось своими Большими Скалами с популярной «Тропой Хо-Ши-Мина». Такое имя ей дали альпинисты и скалолазы из-за повышенной сложности. Остальных туристов привлекает на Ястребиное невероятная природа, свежий воздух и приятные прогулки вдоль берега.

Озеро Пряжинское

Неглубокий спокойный водоем в основном окружают скалистые берега. Это место стоит посетить ради небольшого атмосферного поселка XVI века, расположившегося неподалеку. А также ради интересной экскурсии на собачий питомник. Но основное, для чего приезжают сюда туристы, — рыбалка и охота.

Сегозеро (Светлое озеро)

Одно из самых больших озер Карелии относится к бассейну Белого моря. Его площадь составляет 815 кв. км, а глубина доходит до 97 м. На водной глади озера раскинулось более 70 островов. В воде обитает много видов рыбы — щуки, лосося, леща, ершей и других. Помимо рыбалки есть возможность заняться охотой, а также пешим и водным туризмом. На базе «Сегозеро» доступен прокат разного транспорта и снаряжения. Также организуются группы для поездки на Соловки и Кижи.

Озеро Паанаярви

Несмотря на малую площадь, озеро отличается самой большой глубиной среди небольших водоемов края. Живописные виды, чистый воздух и выделенные пешеходные тропы помогут туристам забыть о городской суете и напитаться здоровой энергией.

Озеро Кукас

Карелия — страна озер с причудливыми названиями, что лишний раз доказывает Кукас. Красивые берега с густыми лесами, крутые скалы и прозрачная вода — что может быть лучше для приятного расслабляющего отдыха. Многие рыбаки стремятся приехать сюда со своей лодкой и эхолотом. И получить огромное удовольствие от рыбалки на форель, щуку и хариуса.

Вохтозеро (озеро Насоновское)

Еще одно прекрасное и чистое озеро Карелии с характерной извилистой береговой линией. Прогулки здесь помогут расслабиться и обдумать важные жизненные моменты. Важно лишь не забыть теплую одежду и надежную защиту от комаров и клещей. И, конечно, обязательно взять с собой фотоаппарат или смартфон с хорошей камерой. Ведь в этом месте хочется запечатлеть буквально все.

Озеро Нюк

В список самых больших озер Карелии входит и Нюк или «Лебединое», расположенный в северной части Западно-Карельской возвышенности. Площадь водоема 214 кв. км, а глубина доходит до 40 метров. Озеро отличается высокой, скалистой береговой линией. Зимой вода в нем замерзает, а из-за того, что водоем в основном питают талые и дождевые воды, то разница в уровне воды в разное время года может достигать до 70 см. Как и во многих водоемах края в Нюке встречаются многие виды рыб, например, форель, сиг, окунь, плотва, ряпушка и другие.

Озеро Пизанец

Водоем образовался благодаря тектоническим процессам в земной коре, поэтому по некоторым данным его глубина достигает 150–200 м. Островов здесь нет, а берега покрыты густым, местами заболоченным лесом. Более привлекательным считается южное побережье с высокими скалами 50–60 м, нависающими над водой.

Озеро Пайкъярви (Щучье озеро)

Несмотря на скромную площадь до 2 кв. км и глубину до 10 м Пайкъярви обеспечивает водой близлежащий город Лахденпохья. Вода здесь чистая и по берегам размещается множество турбаз. Поэтому для отдыха наедине с природой придется прогуляться до северной части Пайкъярви, где практически отсутствуют постройки и подъездные дороги. Озеро целиком оправдывает свое второе название, здесь можно вытянуть щуку, окуня и других рыб.

Топозеро

Крупный, ранее судоходный водоем площадью 986 кв. км расположился в Лоухском районе республики. Озеро усеяно 144 островами, основное количество которых занимает его юго-западную часть. Извилистая береговая линия Топозера поросла хвойными и смешанными лесами. Сколько озер в Карелии, столько и развлечений – этот водоем пришелся по вкусу рыбакам и байдарочникам. Основную часть улова составляет сига, хариус, ряпушки и корюшки.

Пертозеро

Одно из старейших водохранилищ в стране находится в Кондопожском районе. Ранее оно обслуживало местный завод, а сейчас превратилось в популярное место отдыха. Площадь озера составляет всего около 15 кв. км, а максимальная глубина — 37 м. Многие туристы предпочитают останавливаться в комфортабельном центре «Деревня Александровка». Отсюда можно отправиться на конную прогулку или лесное сафари на квадроциклах. И непременно заняться популярной в этих краях рыбалкой. Конечно, общее количество интересных озер в Карелии намного больше предложенного списка. Но даже краткое описание каждого из них способен вместить лишь огромный путеводитель.