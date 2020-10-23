Образ Карелии ассоциируется прежде всего со страной голубых озер. Это настоящий бренд республики. У каждого карельского водоема свой уникальный микроклимат, свои история и характер.
Сколько озер в Карелии знают ученые, насчитавшие их порядка 61 тысячи. Маленькие озера в Карелии называются ламбами. Как правило, они неглубокие и бессточные. А такие водоемы, как Ладожское, Онежское и Выгозеро входят в ТОП-10 самых крупных пресных озер Европы. Благодаря такому изобилию обеспечение местных жителей водой в среднем в два раза лучше, чем в остальной части России.
Озера Карелии являются древними и молодыми одновременно. Формирование рельефа данной территории завершилось миллиарды лет назад. Тогда и появились впадины, где собралась вода. Однако движение ледника с северо-запада на юго-восток изменило ландшафт и вытянуло озера в этом направлении. Поэтому нынешнему их виду всего порядка 10 тыс. лет, что в геологии считается совсем юным возрастом.
Любопытно, что мелкие и крупные озера Карелии отличаются низкой минерализацией со средним показателем 20–40 мг/л. Такая вода считается чистой, но не слишком полезной. А благодаря высокой концентрации органики водная гладь выглядит не голубой, а скорее бледно-коричневой. Это связано с болотистым грунтом местности, откуда в водоемы попадают органические вещества. Причем для людей они опасности не представляют.
Искупаться в Красном озере и посетить Соловки.
Несомненно, самые большие озера Карелии являются уникальными природными достопримечательностями. Однако в нашей статье мы вспомним и другие, хоть и небольшие, но не менее интересные водоемы республики.
Самое большое озеро Карелии и крупнейший пресноводный водоем Европы является главной причиной высокого коэффициента озерности края — 18%. В этом можно убедиться как по картам и фотографиям, так и по статистическим данным. Ладога — наиболее глубоководное озеро республики, глубина воды в котором доходит до 230 м. Вода здесь прозрачная, а дно песчаное или илистое. На Ладогу рыбаки приезжают за щукой, карасем, плотвой, судаком и настоящей питерской корюшкой. Увидеть Ладожское озеро.
Вспоминая известные озера Карелии, список будет неполным без второго по площади пресноводного озера Европы — Онежского. Его средняя глубина составляет 30 метров, а максимальная доходит до 127 м. На берегах озера раскинулось несколько населенных пунктов, в том числе и Петрозаводск. Множество баз отдыха позволяют комфортно провести здесь выходные или отпуск. А благодаря 47 разновидностям рыб активно развита рыбалка и подводная охота. Увидеть Карелию и пройти по Онежскому озеру на метеоре.
Юг Карелии украшает небольшое, чистое озеро, глубина которого доходит до 24 м. Остановившись на одной из местных турбаз, можно ежедневно любоваться великолепной природой с невероятными рассветами и закатами. Для любителей «дикого» отдыха есть выделенные места с возможностью установить палатку. А 22 вида рыб в озере сделают отдых совершенно незабываемым.
Отличительная черта многих озер Карелии — названия. Имя этого водоема в переводе с финского означает «Заячье озеро». И его появление можно считать настоящим чудом. Озеро образовалось в кратере, который оставил после себя упавший более 700 лет назад метеорит. Сейчас оно известно не только своим красивым цветом: местные жители утверждают, что иногда на его поверхности появляется необычный свет, а в небе – странные летающие объекты.
Количество озер в Карелии будет неполным без Мраморного, расположенного в Горном парке Рускеала. Всего каких-то 100 лет назад на этом месте находилась гора Белая с богатыми залежами мрамора. Добытый материал использовался для постройки Исаакиевского и Казанского соборов, Михайловского замка и других сооружений. После истощения запасов карьер заполнился чистейшей изумрудной водой. Великолепный вид гротов в окружении могучих сосен привлекает сюда многочисленных туристов.
Считается настоящей жемчужиной в ряду других озер Карелии. Голубое озеро разделено на три водоема, вытянувшихся в серебристую дугу. Сторонники тишины и спокойствия могут насладиться прогулками вдоль берега и удачной рыбалкой на окуней и ряпушек. А любителей истории ждет древний поселок Калевала с домом сказительницы Марии Ремшу. Здесь можно легко погрузиться в самобытную атмосферу сказаний, песнопений, рун и легенд.
Водоем является истоком одноименной реки, соединяющей его с Белым морем. На нем есть несколько островков с небольшими проливами между ними. Красивый вид и отличная рыбалка привлекают сюда путешественников со всех концов страны. Так, любители водного экстремального туризма облюбовали Кереть за возможность проверить себя на многочисленных валунах и порогах.
Иногда сложно сказать, сколько озер в Карелии. Ведь, например, этот водоем соединен каналом с Онежским озером. На сегодня в Сандале встречается более десятка вид рыб и их количество постоянно растет. Главная достопримечательность места — старинная церковь Петра и Павла, расположенная на острове Лычный. Этот действующий храм XVII века является настоящей памяткой деревянного зодчества. Но добраться сюда можно исключительно по воде.
Удивительное по разнообразию пейзажей и видов отдыха место. Туристов здесь встречают как пологие песчаные, так и крутые каменистые пляжи со свисающими в воду деревьями. В летнее время островки усеяны ягодами, а рыбалка вызывает полный восторг. Здесь удобно остановиться на долгий отдых и тут же запастись личинками жука-короеда для ловли кумжи и палия.
Туристы отмечают, что на озерах Карелии названия встречаются самые разные. Так Ястребиное прославилось своими Большими Скалами с популярной «Тропой Хо-Ши-Мина». Такое имя ей дали альпинисты и скалолазы из-за повышенной сложности. Остальных туристов привлекает на Ястребиное невероятная природа, свежий воздух и приятные прогулки вдоль берега.
Неглубокий спокойный водоем в основном окружают скалистые берега. Это место стоит посетить ради небольшого атмосферного поселка XVI века, расположившегося неподалеку. А также ради интересной экскурсии на собачий питомник. Но основное, для чего приезжают сюда туристы, — рыбалка и охота.
Одно из самых больших озер Карелии относится к бассейну Белого моря. Его площадь составляет 815 кв. км, а глубина доходит до 97 м. На водной глади озера раскинулось более 70 островов. В воде обитает много видов рыбы — щуки, лосося, леща, ершей и других. Помимо рыбалки есть возможность заняться охотой, а также пешим и водным туризмом. На базе «Сегозеро» доступен прокат разного транспорта и снаряжения. Также организуются группы для поездки на Соловки и Кижи.
Несмотря на малую площадь, озеро отличается самой большой глубиной среди небольших водоемов края. Живописные виды, чистый воздух и выделенные пешеходные тропы помогут туристам забыть о городской суете и напитаться здоровой энергией.
Карелия — страна озер с причудливыми названиями, что лишний раз доказывает Кукас. Красивые берега с густыми лесами, крутые скалы и прозрачная вода — что может быть лучше для приятного расслабляющего отдыха. Многие рыбаки стремятся приехать сюда со своей лодкой и эхолотом. И получить огромное удовольствие от рыбалки на форель, щуку и хариуса.
Еще одно прекрасное и чистое озеро Карелии с характерной извилистой береговой линией. Прогулки здесь помогут расслабиться и обдумать важные жизненные моменты. Важно лишь не забыть теплую одежду и надежную защиту от комаров и клещей. И, конечно, обязательно взять с собой фотоаппарат или смартфон с хорошей камерой. Ведь в этом месте хочется запечатлеть буквально все.
В список самых больших озер Карелии входит и Нюк или «Лебединое», расположенный в северной части Западно-Карельской возвышенности. Площадь водоема 214 кв. км, а глубина доходит до 40 метров. Озеро отличается высокой, скалистой береговой линией. Зимой вода в нем замерзает, а из-за того, что водоем в основном питают талые и дождевые воды, то разница в уровне воды в разное время года может достигать до 70 см. Как и во многих водоемах края в Нюке встречаются многие виды рыб, например, форель, сиг, окунь, плотва, ряпушка и другие.
Водоем образовался благодаря тектоническим процессам в земной коре, поэтому по некоторым данным его глубина достигает 150–200 м. Островов здесь нет, а берега покрыты густым, местами заболоченным лесом. Более привлекательным считается южное побережье с высокими скалами 50–60 м, нависающими над водой.
Несмотря на скромную площадь до 2 кв. км и глубину до 10 м Пайкъярви обеспечивает водой близлежащий город Лахденпохья. Вода здесь чистая и по берегам размещается множество турбаз. Поэтому для отдыха наедине с природой придется прогуляться до северной части Пайкъярви, где практически отсутствуют постройки и подъездные дороги. Озеро целиком оправдывает свое второе название, здесь можно вытянуть щуку, окуня и других рыб.
Крупный, ранее судоходный водоем площадью 986 кв. км расположился в Лоухском районе республики. Озеро усеяно 144 островами, основное количество которых занимает его юго-западную часть. Извилистая береговая линия Топозера поросла хвойными и смешанными лесами. Сколько озер в Карелии, столько и развлечений – этот водоем пришелся по вкусу рыбакам и байдарочникам. Основную часть улова составляет сига, хариус, ряпушки и корюшки.
Одно из старейших водохранилищ в стране находится в Кондопожском районе. Ранее оно обслуживало местный завод, а сейчас превратилось в популярное место отдыха. Площадь озера составляет всего около 15 кв. км, а максимальная глубина — 37 м. Многие туристы предпочитают останавливаться в комфортабельном центре «Деревня Александровка». Отсюда можно отправиться на конную прогулку или лесное сафари на квадроциклах. И непременно заняться популярной в этих краях рыбалкой. Конечно, общее количество интересных озер в Карелии намного больше предложенного списка. Но даже краткое описание каждого из них способен вместить лишь огромный путеводитель.