На севере и северо-западе побережья Ладоги находятся Ладожские шхеры – архипелаг, состоящий из 650 островов. Эта территория, включая скалистое побережье озера, является особо охраняемой природной территорией.

Никогда не надоедающие пейзажи, рыбалка, чистейший воздух, прозрачная вода гарантируют незабываемый отдых вдали от шума и городской суеты. В какое бы время годы ни была запланирована поездка в шхеры Ладоги, здесь всегда есть на что посмотреть и чем заняться.

Общие сведения о шхерах Ладоги

Слово «шхера» происходит от шведского «skär», которое переводится как «скала в море».

Район шхер на Ладоге тянется вдоль побережья: крайняя западная точка – пос. Березово, восточная – г. Питкяранта. Самые крупные островные территории архипелага: Кильпола, Соролансари, Кухка, Лауватсари, Путсаари, Риеккалансари.

Острова образовались путем экзарации – ледникового выпахивания. Древний ледник, двигаясь с севера, выпахивал под собой горные породы, поднимал их. Сформировалась поверхность со сложным рельефом. Позже местность была затоплена, а над водой выступили острова.

В шхерах преобладает среднетаежный скальный слабозаболоченный ландшафт. Среди деревьев чаще всего встречается сосна.

Узкие, глубоко вдающиеся в сушу заливы, сильно пересеченная местность, высокие горные гряды − подобное сочетание не встречается больше нигде в России. Расположение в акватории Ладоги – еще одна особенность, благодаря которой шхеры Ладожского озера относятся к уникальным природным объектам. Это озеро с чистейшей водой, богатой флорой и фауной, крупнейший пресноводный водоем Европы.

Национальный парк «Ладожские шхеры»

Геологическое строение и природные условия архипелага неповторимы. Но уже к 1990-м годам стало ясно, что территория требует защиты от активного наступления человека. Лишь к 2017 году после долгих обсуждений и согласований была создана особо охраняемая природная территория федерального значения «Ладожские шхеры» − национальный парк, занимающий более 1200 тыс. га. Из общей площади исключены около 3,7 тыс. га территорий поселений и дачных товариществ, а также земель сельхозназначения.

Флора и фауна парка отличается разнообразием. Сейчас парк «Ладожские шхеры» является домом для растений и животных, занесенных в Красную книгу, а также эндемиков.

Как добраться и что посмотреть

Главный вопрос туриста, решившего отправиться в Ладожские шхеры, − как добраться до них.

Первый вариант − на автобусе. Из Петрозаводска они ходят до Сортавалы и Пяткяранты. Из северной столицы можно доехать до Сортавалы. Далее следует пересесть на автомобиль или поезд.

Из Сортавалы ходят поезда в направлении станции «Кузнечное». Ближе всего к шхерам расположена остановка «168-й километр».

Другой способ доехать до шхер − передвигаться на личном транспорте. Вдоль побережья Ладоги проходит живописная трасса А-121 «Сортавала».

Также можно забронировать экскурсию по Ладожским шхерам с посещением Сортавалы и водопада Белые мосты. Отправимся утром из Петрозаводска, посмотрим красоты Карелии и узнаем много нового об этих удивительных местах.

Обязательный пункт поездки в Ладожские шхеры – экскурсия на лодке, катамаране или каноэ вдоль побережья. Она позволяет получить наиболее полное представление о красотах этого района.

Петляя между островами, можно увидеть одну из главных особенностей местных прибрежных скал. Характерные выступы округлой формы, сформированные под воздействием ледников, называют «бараньи лбы» или «курчавые скалы».

Безошибочно узнать шхеры Ладоги можно по отвесным скалистым обрывам − «Рифовым горам». Некоторые из них очень высоки: риф Пеканриутта выступает над морем на высоту 92 м, гора Контиосуо − 89 м.

Одним из крупнейших островов архипелага – Кильпола – можно любоваться, даже не имея лодки. Он соединен с материком мостом. Под ним наблюдается редкое природное явление – озерное течение. На острове находится красивое дикое озеро Витсалампи.

Остров Путсаари интересен своей историей. Около 500 лет назад здесь возвели один из скитов Валаамского монастыря. Позднее он был разрушен, но в XIX в. восстановлен монашеской братией и сохранился до наших дней.

Туризм и рыбалка

Туристы едут на Ладогу не только, чтобы насладиться прекрасными видами. Многие выбирают этот маршрут ради рыбалки. Здесь встречается более 50 видов рыбы. На озере ловятся судак, щука, лещ, а также форель и лосось и многие другие. Сюда ездят на летнюю рыбалку – в период с мая по октябрь, – и зимой – чтобы по льду без проблем добраться до самых «рыбных мест».

Ладожские острова – настоящий рай для любителей пособирать грибы и ягоды. В сезон здесь изобилие экологически чистых даров леса, выросших вдали от дорог, крупных городов и промышленных предприятий.

Скалы Приладожья выбирают любители альпинизма. Здесь можно найти маршруты для спортсменов любого уровня подготовки.

Зимой в шхерах популярно катание на лыжах, санях, снегоходах.