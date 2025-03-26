Туры в Сортавала

Сортавала — уютный город на берегу Ладожского озера.

Мы подготовили список туров, в которые можно отправиться в любое время года в одиночку или со всей семьей. Они тут.

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