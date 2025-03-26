Чем заняться в Сортавала
Летом открыть путь на Валаам, куда ходит метеор. Зимой мир севера покрыт белизной. Новый год в Сортавале станет зимней сказкой.
В чём особенность местности и как добраться
Ближайшие крупные города — Санкт-Петербург и Петрозаводск. Добраться из СПб можно на автобусе и поезде. Из Петрозаводска только на автобусе.
Сортавала примечательна расположением. Вокруг множество достопримечательностей. Прогулки на свежем воздухе, побережье, прокат катеров и весельных лодок. Это лишь часть того, чем можно заняться, не выходя из города.
Чем заняться и что посмотреть
Сортавала — культурный центр Карелии.
Ежедневно отсюда открыты на выбор экскурсионные направления:
Когда-то здесь были царские каменоломни с добычей мрамора, который поставляли в дворцы Санкт-Петербурга.
- Рускеальские водопады Ахвенкоски
Череда водопадов с гранитными перекатами. Поток воды проходит сквозь хвойный лес, напитывая воздух кислородом.
Расскажут о формировании местной культуры и архитектуры, побывавшей во владении трёх стран.