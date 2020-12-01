Карелия славится обилием водоемов, в том числе и живописным, экологически чистым озером Сандал. Этот один из старейших плесов Онежского озера находится на юге республики. Сейчас он служит в качестве водохранилища для Кондопожской электростанции. Поэтому уровень воды в озере ощутимо меняется в течение года, увеличиваясь летом и падая зимой.

На Сандал приезжают любители зеленого туризма, фанаты водных видов спорта, многочисленные рыбаки и грибники. В этих местах можно комфортно отдохнуть от повседневной суеты и восполнить жизненную энергию.

Описание водоема

Чистое глубоководное озеро площадью 152,4 кв. км вытянулось вдоль меридиана почти на 42 км. При средней глубине около 10 м предельные значения толщи воды достигают 58 м. А максимальная ширина объекта составляет 7,2 км.

Даже в летнее время вода в озере остается довольно прохладной, не превышая отметки +190С. При этом она очень чистая и позволяет видеть на глубину до 2,5 м. Легкий желтоватый оттенок толще воды придают содержащиеся в ней железистые соединения. Вдоль водоема растут хвойные деревья и знаменитые карельские березы. Как и многие карельские водоемы, Сандал отличается разнообразием побережья. И если с северо-востока наблюдаются высокие и каменистые берега, то с юго-запада — местами заболоченные низины.

Озеро Сандал: рыбалка и отдых

Этот водоем — отличное место, чтобы покататься на лодках, байдарках или катамаранах. А зимой с ветерком проехаться на лыжах или снегоходе. Сторонники более спокойного отдыха могут просто гулять и наслаждаться живописными пейзажами северной природы. И, конечно, принять участие в увлекательном и даже азартном занятии — рыбалке.

Из почти полусотни видов рыб, обитающих в озере, чаще всего встречаются щуки, судаки, плотва, лещи и окуни. Кроме того, попадаются сиги, налимы, уклейки, ряпушки и даже форель. В основном в этой местности рыбачат с лодок. Их можно взять напрокат на турбазах или у местных жителей. Но и рыбалка с берега также довольно популярна. При этом опытные рыбки советуют использовать блеснение. А в начале лета на отмели приходит нереститься салака, которая хорошо клюет на червя. Также нужно учесть, что в межсезонье на Сандале часто отмечаются сильные волны.

На водном объекте расположено 79 островов. Самый популярный из них — остров Лычный — находится на северной оконечности водоема. Здесь стоит главная местная достопримечательность — старинная деревянная церковь Петра и Павла постройки XVII века.

Как добраться

Чтобы доехать автомобилем до острова Сандал, нужно из Петрозаводска двигаться по трассе Е-105 в сторону Медвежьегорска. Водоем находится севернее города Кондопоги, с восточной стороны автотрассы.

Поездом можно доехать до станции Кондопога, откуда взять такси или лодку и переправиться через Нигозеро. Также в Кондопогу из Петрозаводска ходят автобусы, время в пути составляет всего 40 мин.

Если планируется поездка на озеро Сандал из Москвы или Санкт-Петербурга, удобно воспользоваться поездом в направлении Мурманска и выйти на станции Кондопога.