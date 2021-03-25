У большинства людей горы ассоциируются с чем-то величественным. В мировом масштабе – Джомолунгмой или Монбланом. Применительно к России – с Эльбрусом или Казбеком. Но настоящая красота далеко не всегда связана с размером. И даже в маленькой Карелии есть масса красивейших, хотя и не таких высоких гор, ради восхождения на которые выстраиваются очереди.

1. Нуорунен – 577 м

Самая высокая гора Карелии расположена в Лоухском районе и одноименном национальном парке. Скальная порода – красный гранит. Благодаря полукилометровой с лишним высоте с ее вершины видна значительная часть Карелия и восточная часть Финляндии.

Чтобы совершить восхождение, туристам необходимо преодолеть около 20 км по древней конной тропе. Предполагается, что когда-то по ней местные карелы возили рыбу в Финляндию. Как шутят руководители групп, начинающим потребуются «запасные легкие и ноги».

Пик горы Нуорунен в Карелии почти всегда покрыт снегом, а большая часть растительности на склонах занесена в Красную книгу. Самыми необычными природными явлениями являются «висячие болота» и сейды. Первые представляют собой навесы мха, буквально висящие на горных уступах. Вторые – массивные валуны, каким-то чудом установленные на тонких ножках. Старики утверждают, что если у подножия такого камня оставить подношение Богам, они выполнят любое твое желание.

2. Мянтютунтури – 550 м

Гора расположена в том же Лоухском районе, однако для посещения туристами официально закрыта. Одиночки, которые на свой страх и риск поднимаются на вершину, могут увидеть с высоты красивейшее озеро Паанаярви.

Растительность довольна скудная и состоит из перемежающихся невысоких деревьев, лишайников и покрытых мхами полян.

Следы человеческой деятельности на склонах полностью отсутствуют, а наиболее известной достопримечательностью следует назвать водопад Маянтюкоски. Водяной падун состоит из пяти ступеней-порогов, с причудливо и не очень быстро перетекающими через них струями. Общая высота потока достигает девяти метров.

3. Гора Кивакка – 499,5 м

Находится на территории национального парка Паанаярви. В Карелии это единственная высокая гора, считающаяся «обустроенной». Восхождение на нее сделали максимально удобным для туристов – облагородили тропы и перекинули мостики через ручьи и топкие места.

Главные достопримечательности, на которые обращают внимание экскурсоводы – многочисленные «висячие болота» и водопад Кивакка на реке Оланга. Водный поток спускается по склонам горы двумя рукавами, но перед самым водопадом сливается в один.

Из-за того, что верхняя часть падуна находится в узком «бутылочном горлышке» между каменными стенами, мощная струя обрушивается вниз с очень высокой скоростью. Результатом становится красивейший ступенчатый каскад воды высотой около 12 метров.

4. Гора Лунас – 495 м

Четвертая по высоте и вторая по популярности среди любителей всевозможных тайн гора этого края. Говорят, что мистики, последователи эзотерики и местные шаманы посещают эти склоны чаще, чем туристы и фотографы.

Причина этого в древнем названии вершины – «Дом древних Богов». Именно здесь предки современных саамов приносили им жертвы, собираясь под громадами сейдов. Множество этих культовых камней высотой до 5 метров на тонких ножках-подставках являются местом паломничества и сегодня.

Любой турист, попавший в парк Паанаярви, считает своим долгом добраться до одного из чудодейственных валунов и оставить под ним монетку, брелок или другую безделушку в качестве подношения.

5. Гора Пяйнур. Острые камни – 486 м

Республика Карелия, горы которой преимущественно характеризуются пологими вершинами, имеет и исключения. Пик Пяйнур похож на полностью свободный от растительности наконечник копья, а название переводится как «Острые камни».

Следующая особенность этого места – цепочка мелких озер на высоте от 100 до 200 метров от подножия. Это чудо природы объясняется характерной только для карельской горной гряды значительной высотой водоносных горизонтов.

Необычно и присутствие на склонах кристаллизованной вулканической магмы, образовавшейся миллионы лет назад.

Сегодня идет активное обсуждение строительства на горе обустроенных участков для любителей горнолыжных спусков и дельтапланеристов. Пока проблема не решена из-за сложности доставки сюда техники и финансирования.

6. Гора Воттоваара – 416 м

Самая высокая вершина Муезерского района, гора Воттоваара в Карелии, изобилует природными аномалиями и считается самым мистическим местом края. Ученые и туристы выделяют как минимум четыре присутствующих на ней уникальных природных явления, внятного научного объяснения которым по сей день не существует.

Сейды – огромные покатые валуны на крохотных ножках. Предположительно образовались в результате спуска ледников, однако физическое обоснование столь причудливой формы отсутствует.

Колодец. Имеет настолько близкую к идеальному цилиндру форму каменной поверхности, что в ее создание естественным путем трудно поверить.

Лестница в небо. Состоит из нескольких десятков узких, длинных и практически одинаковых ступеней, как будто высеченными в скале древними инженерами.

Амфитеатр. Представляет собой глубокое озеро в форме глаза. Обрамление из скал напоминает амфитеатр. Геологи утверждают, что виной тому землетрясение 9-тысячелетней давности. На что скептики отвечают вопросом о следах технической обработки каменистой поверхности. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Бронируйте экскурсию на гору Воттоваара и готовьтесь к захватывающим видам, мистическим историям и незабываемым впечатлениям.

7. Скальный парк «Змеиная гора», Карелия – 50 м

Расположился на сравнительной небольшой одноименной горе высотой не более 50 метров прямо на берегу Ладоги. Славится живописными видами с покатой вершины и богатством местной флоры и фауны.

По легенде прежнее название, Annanriuta (риф Анны), скала получила во времена русско-шведской войны 300-летней давности. Считается, что одна из местных красавиц, карелка Анна, бросилась в озеро, чтобы не попасть в руки врагов.

Парк «Змеиная гора» получил известность на всю Россию в 2014 году. Именно тогда здесь был открыт спортивный комплекс, использовавший не имеющие аналогов почти вертикальные угловатые склоны.

Сегодня это Рай для альпинистов и место проведения всероссийских соревнований по скалолазанию, а также некоторым другим близким видам спорта.

8. Гора Сампо, Карелия – 40 м

Свое название Сампо получила очень поздно, в 1960-х, благодаря одноименному советско-финскому кинофильму о древних рунах «Калевала».

Пользуется популярностью среди туристов благодаря близости к Петрозаводску, до которого менее часа езды, и многочисленным местным легендам о чудодейственных местах.

С вершины горы Сампо открывается красивейший вид на Кончозеро, расположенное у подножия, и сеть его крохотных островков. А на склонах растут якобы волшебные сосны, исполняющие желания.