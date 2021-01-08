Гора Сампо — природная достопримечательность высотой до 40 метров, расположенная у оконечности Кончозера (Кончезера). Объект находится на 35 км северо-западнее центра столицы Карелии. Добраться к смотровой площадке и насладиться красивым видом окрестностей можно по специально оборудованной лестнице.

Любопытно, что гора Сампо в Карелии так названа совсем недавно. В конце 50-х годов прошлого века здесь снимался одноименный фильм, основанный на эпосе «Калевала». Съемки проводились совместной командой киношников СССР и Финляндии. Согласно легендам Сампо — это предмет, приносящий счастье. В «Калевале» в его роли выступает мельница, изобильно дающая хлеб, соль и золото. И сегодня местные жители считают, что запасы моря обильнее земных благодаря обломкам этой мельницы, унесенным водой.

Хотя природный объект возвышается лишь на несколько десятков метров, с его вершины открывается прекрасный вид на леса, Кончозеро и небольшие острова. Отсюда можно оценить и кусочек промышленного пейзажа — трубы местного целлюлозно-бумажного производства.

Путешественников привлекает не только близость к Петрозаводску и первозданность природы – гора известна среди любителей мистики, как место с сильной энергетикой.

Природа местности

Территория республики отличается особым рельефом с многочисленными водоемами и вытянутыми с северо-запада на юго-восток островами. Также здесь часто встречаются длинные грядообразные возвышенности — сельги. Их название произошло от финского слова Selkä, означающего «каменистая гряда». Грядообразные ледниковые образования значительно отличаются по величине и составу. Сельги могут простираться до нескольких сотен километров, иметь ширину до 1–3 км и высоту до 40–50 м. Их образовывают как горные кристаллические породы, так и рыхлые отложения. А пониженные участки сельгового ландшафта занимают болота и озера Карелии.

Формирование рельефа республики завершилось еще в докембрийский период — время активного извержения вулканов и появления возвышенностей. Таким образом, колебания земной коры образовали разрозненные блоки горных пород. При этом возраст некоторых из них доходит до 2,5–3,5 млрд. лет. Последний ледниковый период закончился относительно недавно — порядка 12–10 тыс. лет назад. Он частично обнажил гранитно-гнейсовый слой пород и снял поздние рыхлые пласты, подчеркнув первоначальную структуру.

Гора Сампо вытянулась в юго-восточном направлении между двумя водоемами — Кончозером и Укшозером. Склон со стороны Кончезера — крутой и обрывисты, а со стороны Укшозера — более лесистый и пологий. Гора Сампо зимой не менее живописна, чем в теплое время года. Местность покрывает яркий, белый снег, сказочно сверкающий на солнце. А невероятно свежий воздух заставляет путешественников вдыхать на полную грудь.

Достопримечательности рядом

Обычно туристов интересуют такие достопримечательности, расположенные поблизости от горы Сампо:

Марциальные воды . Первый российский лечебный курорт открыт еще во времена царя Петра I, который несколько раз посещал здравницу. Помимо терапии местной целебной водой, приезжие посещают церковь со старинным иконостасом, выполненным по проекту императора.

Гирвас. Окаменевшие остатки древнего вулкана возрастом 2 млрд. лет. Путешественники могут увидеть небольшой кратер и побродить по застывшей лаве. А периодический сброс воды местной ГЭС образует над вулканом бурный 30-метровый падун — водопад.

Гора Сампо: как добраться

Покорить этот природный объект удобно как с организованной группой, так и самостоятельно. В ближайший крупный населенный пункт к горе Сампо — Петрозаводск легко добраться из Москвы, Петербурга и других мест страны. До самой достопримечательности удобно доехать на личном авто. Из столицы Карелии нужно следовать по направлению к Мурманску. Далее в районе ст. Шуя повернуть налево. И через 200 метров после деревни Косалма по указателю ехать до самого объекта.