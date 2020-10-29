Первый российский курорт "Марциальные воды"

Всемирно известный бальнеологический курорт расположен в 55 км от Петрозаводска в посёлке с одноименным названием. Ведёт свою историю с XVIII века, когда неподалёку от Кончезерского медеплавильного завода были обнаружены целебные источники с ионами железа. В настоящее время на территории посёлка находится Лечебно-оздоровительный центр, в состав которого входят санатории «Марциальные воды» и «Дворцы»

Немного истории: как Иван Ребоев воды из источника чудесного испил да Геннин славу себе присвоил

В начале XVIII века наши соотечественники лечились на курортах Западной Европы, особенно популярными считались воды Спа, Пирмонта и Карлсбада. Российское курортное дело получило развитие после болезни приписного крестьянина Кончезерского медеплавильного завода Ивана Ребоева. «Скорбел многие годы» он сердечной болезнью и однажды набрёл на источник с водой, попив которой через несколько дней выздоровел. О ч`м Иван и доложил управляющему завода.

Слухи о чудесном исцелении дошли до коменданта Вильяма Геннина, который лихо присвоил себе звание первооткрывателя, а затем сообщил о находке царю. Первое химическое исследование минеральных вод провёл личный врач царя Лаврентий Лаврентьевич Блюментрост, С его лёгкой руки воды стали называться Марциальными, в честь бога войны Марса и железа, которым они богаты. Мемориальный знак возле источника сообщает, что «источник исцелительной марциальной воды сыскан для пользы его царского величества Петра» комендантом Олонецким господином Георгием Вильгельмом Генниным. Ивана Ребоева в мемориалах не увековечили, зато дали вольную всей его семье и освободили от работ на медных заводах.

После первого лечения в 1719 г. Пётр I издаёт знаменитый Указ, а также лично принимает участие в составлении «Правил докторских...» по пользованию целебными водами. За свою жизнь государь четыре раза посетил Первый Российский курорт и провёл на нем в совокупности три месяца. Курортная жизнь угасла после смерти Петра, а второе дыхание получила в советское время: в 1964 г. Марциальные воды стали Всесоюзной здравницей, специализирующейся на заболеваниях органов дыхания, пищеварения и сердечно-сосудистых болезнях.

Марциальные воды Карелии: от советской эпохи к современности

Возрождение марциальной здравницы пришлось на XX век. В 1955 г. правительство Карелии внесло предложение о строительстве курорта возле Петрозаводска. Советскими врачами была определена главная ценность источников – концентрация активного двухвалентного железа в них гораздо выше, чем на других российских и европейских курортах. В 1965 г. бывшая деревня Дворцы была переименована в поселок Марциальные воды, где построили одноименный санаторий.

Первый российский курорт популярен в нашей стране и за рубежом благодаря двум факторам – уникальной минеральной воде и сапропелевым лечебным грязям из Габозера. Доступные цены курорта «Марциальные воды» позволяют провести полный курс лечения даже для отдыхающих со скромным бюджетом.

Для питьевого лечения используют четыре источника, каждый из которых имеет свои показания к применению:

№ 1 — при мочекаменной болезни;

№ 2 — при холециститах и гастритах;

№ 3 — при сердечно-сосудистых и нервных заболеваниях;

№ 4 — при железодефицитных анемиях.

Все источники кроме первого расположены близко друг от друга и огорожены павильонами с кранами, в которые поступает вода. Знатоки утверждают – если вы пьёте воду с удовольствием, железа в организме вам точно не хватает. Смешивать воду из разных источников не рекомендуется. Целебные грязи относятся к группе сульфидно-иловых. Они эффективны при гинекологических заболеваниях и проблемах с опорно-двигательным аппаратом. Обратите внимание: грязевые процедуры разрешены только по назначению лечащего врача.

Проживание

Санаторий «Марциальные воды»

Первый санаторий, построенный в советское время, имеет хорошую врачебную базу и богатый клинический опыт. Приятным дополнением к лечению станут разнообразные экскурсии и развлечения: музей санатория, водопад Кивач, Петрозаводск. Имеется зал для просмотров кинофильмов и музыкальный салон.

Адрес: РК, Кондопожский район, п. Марциальные воды

Контакты Официальный сайт Для предварительной записи:

телефоны: 8 (800) 100-17-19;

электронная почта: sales@marcwater.com.

Эко-санаторий «Дворцы»

Назван в честь деревянных петровских дворцов и специализируется на СПА-процедурах. При строительстве задействованы финские технологии с использованием экологически чистых материалов. Бальнеологическое и грязевое лечение проводится на базе первого санатория.

Адрес: РК, Кондопожский район, п. Марциальные воды

Контакты Официальный сайт Для предварительной записи:

телефоны: (8142) 78-88-12, 78-88-15, 78-88-18.

Загадка карельских минеральных вод

В петровскую эпоху лечебные свойства источников приписывали алхимии. Считалось, что волшебную силу вода обретает благодаря железу, которое находится под влиянием планеты Марс. Современные исследования показали, что курорт находится на шунгитовом пласте, и местные железистые воды фильтруются, проходя через него. В составе шунгита есть фуллерены, открыватели которого получили в своё время Нобелевскую премию. Именно благодаря этим космическим углеродам минеральная вода наделена уникальными целительными свойствами.

Приехать в санатории Марциальных вод следует хотя бы из-за того, что вода не подлежит бутилированию: даже при хранении менее часа на поверхности образуется бурая плёнка из ионов железа, поэтому лечение нужно проходить непосредственно возле павильонов.

Куда сходить на курорте

Музей «Марциальные воды»

Основан в 1946 г. постановлением Совета народных комиссаров Карело-Финской ССР. В состав вошли церковь апостола Петра, два павильона у старого и нового источников, а также дом Горного ведомства. В нём находятся основные экспозиции музея.

В первом зале расположены экспонаты, посвящённые Северной войне и истории петровских заводов. Тут можно узнать о зарождении курорта, увидеть дворцовые принадлежности и предметы местного быта. Второй зал рассказывает о царственных посетителях из династии Романовых и о возрождении здравницы в советский период. Павильон над старым источником построен в честь приезда Александра II по проекту архитектора Чебаевского (1858г). Павильон нового источника спроектировал архитектор Сазонов к посещению курорта великими князьями в 1894 г. В настоящее время музей-заповедник входит в состав Национального музея Республики Карелия.

Церковь апостола Петра

Хотите увидеть личную церковь Петра? Тогда посетите храм, который сохранился в первозданном виде с петровских времён: возведён в 1721 г. по государеву проекту и освящён в честь небесного заступника российского императора Святого апостола Петра.

Руководил работами голландец Вильгельм Геннин, возможно поэтому церковь отличается от традиционных православных храмов: на шпиле и крестах нет перекладин, а узкие стрельчатые окна придают зданию европейский вид. Как утверждают исторические источники, царь собственноручно выточил из дерева напольные подсвечники и люстру- паникадило.

Внутреннее убранство сохранилось до наших дней, в том числе белый двухъярусный иконостас. Его привезли из посёлка кораблестроителей — Лодейного поля, а иконы больше похожи на картины и расположены на значительном расстоянии друг от друга. Верхний ярус посвящён страстной истории, нижний — истории государства. Украшен иконостас морскими символами — якорями, флагами и кораблями. Каждая икона связана с морской тематикой. Так, за коленопреклонённым апостолом Петром виднеется плывущий по бушующему морю корабль с российским флагом на борту. Бело-голубая цветовая гамма иконостаса напоминает корабельные каюты петровских времён.

После смерти императора для сохранения церкви был построен домик смотрителя, однако службы там проводились нерегулярно. В советское время храм причислили к памятникам культуры. После распада СССР в 1991 г. службы в церкви Св. апостола Петра восстановились, но проводятся раз в году — в день Святых апостолов Петра и Павла 12 июня.

Знаменитая «петровская» сосна

Каждый, кто побывал в комплексе музея-заповедника, наверняка обратил внимание на громадную сосну, растущую неподалёку от церкви апостола Петра. Почтенной сосне более 400 лет, она включена в список редких деревьев-памятников и находится под охраной Спасогубского лесхоза.

Ходят легенды, что сосну посадил сам Пётр или кто-то из его приближённых, однако специалисты утверждают, что сосна гораздо старше царя. В любом случае, знаменитое дерево застало петровские времена и наверняка хранит тайны российского государя.

Подводя итоги

Карелия — не только удивительной красоты северная природа, деревянная архитектура и Валаамский монастырь. Многочисленных гостей привлекают знаменитые курорты, прославившиеся лечебной водой, аналогов которой в мире не существует.

Предпочитаете сочетать полезное с приятным? Тогда вам точно нужно посетить Марциальные воды. Минеральные источники, целебные грязи и чистый карельский воздух восстановят организм, а отличным бонусом к санаторному отдыху станут экскурсионные программы на территории посёлка и его пределами.