Национальный музей Республики Карелия — гордость Петрозаводска. Здесь собраны уникальные природные и рукотворные артефакты Северного края. Для детального ознакомления с регионом сотрудниками музея подготовлено более 20 залов различной тематики со множеством экспонатов, обладающих особой исторической ценностью.
Основное здание музея находится в самом центре Петрозаводска — на площади Ленина, в здании-образце русского зодчества XVIII столетия, выполненного в стиле провинциального классицизма. Начало Национальному музею Республики Карелия положил местный губернатор Григорьев, который в 1871 году на базе коллекции Горнозаводского музеума организовал историко-этнографический музей. Сейчас в музейный комплекс помимо центрального здания на пл. Ленина, 1 входят интерактивная площадка «Медвежий угол» и экспозиция «Природа Карелии», расположенные на Ф. Энгельса, 5. В структуру музейного комплекса в качестве филиалов входят ещё 2 музея: в Шелтозере и в Марциальных водах. В 2011 г. за успешную просветительскую деятельность и весомый вклад в сохранение культурных традиций народов, населяющих карельский регион, краеведческий музей Петрозаводска был удостоен статуса национального.
Один из трёх небольших залов, который познакомит вас с природными особенностями региона. Вы познакомитесь с этапами геологической истории развития карельского края — начиная с архея и до конца третичного периода кайнозойской эры. Вы узнаете, как происходило формирование горных пород и минералов, как происходило развитие земной коры.
Второй зал, который также знакомит посетителей с этапами формирования ландшафта в регионе. Здесь вы сможете познакомиться с геологической историей края и изучить особые черты карельского рельефа, узнать, как происходило заселение территории животными и растениями. ###Следы ледника В этом зале национального музея Республики Карелия в Петрозаводске также экспонируется история формирования природы Карельского региона — в четвертичный период кайнозойской эры. Узнайте, как менялись не только ландшафт и рельеф, но и климат.
Экспозиция представлена археологическими находками эпохи мезолита, обнаруженными на территории древнейшего погребального могильника Европы на Южном Оленьем острове. Посетители увидят орудия труда из мастерских по обработке камня, предметы культа и амулеты, восстановленные неолитические сосуды и образцы ямочно-гребенчатой керамики, а также инвентарь самой древней стоянки на территории Карелии.
Также в этом зале вы увидите таинственные наскальные рисунки на гранитных плитах с восточного берега Онежского озера — петроглифы и фото наскальных изображений из разных мест края.
Экспозиция освещает развитие земель в Средние века. Посетив зал, можно узнать особенности жизни предков карел и вепсов, узнать подробности об основании Олонецкой губернии, изучить влияние Северной войны на развитие региона.
В этом зале национального музея Карелии вы сможете на какое-то время почувствовать себя жителем средневекового карельского поселения, примерив на себя настоящие военные доспехи или повседневную одежду племён корела и других, населявших местные территории в Средние века. Все костюмы были воссозданы специалистами-реконструкторами до мельчайших подробностей.
Эти выставочные залы национального музея Карелии посвящены строительству Петровского оружейного завода, ключевым вехам развития основного градообразующего предприятия Петрозаводска — Александровского завода. Также вы узнаете об истории первого российского курорта — Марциальные воды.
Добытым на берегах Онежского озера мрамором, габбро-диабазом, кварцитом, гранитом, украшены фасады и внутренние интерьеры многих соборов и дворцов по всей стране и за её пределами. Карельские корабельные сосны также известны во всём мире.
Здесь уделено особое внимание главным сферам деятельности региона в XVIII-XX вв.: лесной и горнодобывающей промышленности. В павильоне вы увидите инструменты лесорубов и горняков, а также детали лесопильных заводов.
Изучить подробности создания Круглой площади и её архитектурного ансамбля можно в выставочных залах, посвящённых жизни в регионе на рубеже XIX-XX вв. Традиционному карельскому фольклору отведена отдельная выставочная площадка, где можно узнать историю легендарного эпоса «Калевала» и подробнее ознакомиться со старинными былинами.
Залы под общим названием «Натуральное хозяйство» демонстрируют устройство исконных северо-карельских домов-комплексов, в которых под одной крышей объединены помещения жилого и хозяйственного назначения; а также основные занятия народов, населяющих суровые карельские земли: земледелие, водные и лесные промыслы.
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У посетителей есть возможность воспользоваться услугами профессионального гида, а также заказать дополнительные экскурсии, тематические мастер-классы или интерактивные занятия. Фото- и видеосъёмка разрешена только без использования вспышки. Возможен заказ выездных мероприятий.
Посещение всех залов в главном здании на площади Ленина – 400 руб., постоянной экспозиции — 300 руб., интерактивной площадки «Медвежий угол» — 150 руб., временных выставок – 100 руб. Для различных категорий населения предусмотрены льготы и скидки. Раз в месяц (второе воскресение) вход в музей бесплатный для всех желающих.
Пн.: ЗАКРЫТО Вт-Вс: с 10:00 до 17:30 ##Адрес 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пл. Ленина, 1
Доехать к НМРК можно любым общественным транспортом, маршрут которого проходит через центр города. Он находится в пешей доступности от остановок «Выставочный зал» и «Гостиница Северная».
e-mail: nmrk_karelia@mail.ru, infokgkm@yandex.ru Тел. для справок и заказа экскурсий: (8142) 76-94-79 Официальный сайт Группа ВКонтакте Сообщество facebook