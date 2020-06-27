Национальный музей Республики Карелия — гордость Петрозаводска. Здесь собраны уникальные природные и рукотворные артефакты Северного края. Для детального ознакомления с регионом сотрудниками музея подготовлено более 20 залов различной тематики со множеством экспонатов, обладающих особой исторической ценностью.

Основное здание музея находится в самом центре Петрозаводска — на площади Ленина, в здании-образце русского зодчества XVIII столетия, выполненного в стиле провинциального классицизма. Начало Национальному музею Республики Карелия положил местный губернатор Григорьев, который в 1871 году на базе коллекции Горнозаводского музеума организовал историко-этнографический музей. Сейчас в музейный комплекс помимо центрального здания на пл. Ленина, 1 входят интерактивная площадка «Медвежий угол» и экспозиция «Природа Карелии», расположенные на Ф. Энгельса, 5. В структуру музейного комплекса в качестве филиалов входят ещё 2 музея: в Шелтозере и в Марциальных водах. В 2011 г. за успешную просветительскую деятельность и весомый вклад в сохранение культурных традиций народов, населяющих карельский регион, краеведческий музей Петрозаводска был удостоен статуса национального.

Выставочные залы центрального здания Национального музея Карелии

Камни рассказывают

Один из трёх небольших залов, который познакомит вас с природными особенностями региона. Вы познакомитесь с этапами геологической истории развития карельского края — начиная с архея и до конца третичного периода кайнозойской эры. Вы узнаете, как происходило формирование горных пород и минералов, как происходило развитие земной коры.

«Таёжный край»

Второй зал, который также знакомит посетителей с этапами формирования ландшафта в регионе. Здесь вы сможете познакомиться с геологической историей края и изучить особые черты карельского рельефа, узнать, как происходило заселение территории животными и растениями. ###Следы ледника В этом зале национального музея Республики Карелия в Петрозаводске также экспонируется история формирования природы Карельского региона — в четвертичный период кайнозойской эры. Узнайте, как менялись не только ландшафт и рельеф, но и климат.

«Каменная летопись»

Экспозиция представлена археологическими находками эпохи мезолита, обнаруженными на территории древнейшего погребального могильника Европы на Южном Оленьем острове. Посетители увидят орудия труда из мастерских по обработке камня, предметы культа и амулеты, восстановленные неолитические сосуды и образцы ямочно-гребенчатой керамики, а также инвентарь самой древней стоянки на территории Карелии.

Также в этом зале вы увидите таинственные наскальные рисунки на гранитных плитах с восточного берега Онежского озера — петроглифы и фото наскальных изображений из разных мест края.

«Северное порубежье»

Экспозиция освещает развитие земель в Средние века. Посетив зал, можно узнать особенности жизни предков карел и вепсов, узнать подробности об основании Олонецкой губернии, изучить влияние Северной войны на развитие региона.

«Мы – корела»

В этом зале национального музея Карелии вы сможете на какое-то время почувствовать себя жителем средневекового карельского поселения, примерив на себя настоящие военные доспехи или повседневную одежду племён корела и других, населявших местные территории в Средние века. Все костюмы были воссозданы специалистами-реконструкторами до мельчайших подробностей.

Выставочные площадки «Петровские заводы» и «Город-завод»

Эти выставочные залы национального музея Карелии посвящены строительству Петровского оружейного завода, ключевым вехам развития основного градообразующего предприятия Петрозаводска — Александровского завода. Также вы узнаете об истории первого российского курорта — Марциальные воды.

Павильон «Горняки и лесорубы»

Добытым на берегах Онежского озера мрамором, габбро-диабазом, кварцитом, гранитом, украшены фасады и внутренние интерьеры многих соборов и дворцов по всей стране и за её пределами. Карельские корабельные сосны также известны во всём мире.

Здесь уделено особое внимание главным сферам деятельности региона в XVIII-XX вв.: лесной и горнодобывающей промышленности. В павильоне вы увидите инструменты лесорубов и горняков, а также детали лесопильных заводов.

Изучить подробности создания Круглой площади и её архитектурного ансамбля можно в выставочных залах, посвящённых жизни в регионе на рубеже XIX-XX вв. Традиционному карельскому фольклору отведена отдельная выставочная площадка, где можно узнать историю легендарного эпоса «Калевала» и подробнее ознакомиться со старинными былинами.

Залы под общим названием «Натуральное хозяйство» демонстрируют устройство исконных северо-карельских домов-комплексов, в которых под одной крышей объединены помещения жилого и хозяйственного назначения; а также основные занятия народов, населяющих суровые карельские земли: земледелие, водные и лесные промыслы.

«Природа Карелии» и «Медвежий угол»

Вы в поисках музеев Петрозаводска для детей? Спешите на Ф. Энгельса, 5, чтобы:

услышать голос беркута, сидя прямо у него в гнезде;

увидеть собственными глазами, что творится под плотиной бобров;

проползти по тропе дождевого червя;

отдохнуть в берлоге медведя.

Дополнительная информация для посетителей

У посетителей есть возможность воспользоваться услугами профессионального гида, а также заказать дополнительные экскурсии, тематические мастер-классы или интерактивные занятия. Фото- и видеосъёмка разрешена только без использования вспышки. Возможен заказ выездных мероприятий.

Стоимость посещения

Посещение всех залов в главном здании на площади Ленина – 400 руб., постоянной экспозиции — 300 руб., интерактивной площадки «Медвежий угол» — 150 руб., временных выставок – 100 руб. Для различных категорий населения предусмотрены льготы и скидки. Раз в месяц (второе воскресение) вход в музей бесплатный для всех желающих.

Режим работы

Пн.: ЗАКРЫТО Вт-Вс: с 10:00 до 17:30 ##Адрес 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пл. Ленина, 1

Как добраться

Доехать к НМРК можно любым общественным транспортом, маршрут которого проходит через центр города. Он находится в пешей доступности от остановок «Выставочный зал» и «Гостиница Северная».

Контакты

e-mail: nmrk_karelia@mail.ru, infokgkm@yandex.ru Тел. для справок и заказа экскурсий: (8142) 76-94-79 Официальный сайт Группа ВКонтакте Сообщество facebook