Водопад Кивач — главная достопримечательность Кондопожского района и одна из главных жемчужин нашей республики. Для нас это место — не просто водопад или очередная достопримечательность, Кивач это целый образ Карелии, наш оберег и место для вдохновения. Именно про водопад мы и расскажем ниже нашим любезным читателям: полная информация с лучшими фото, описанием, историей и легендами, картой проезда и контактами, все для Вас!

Кивач берет свое название, по разным источникам, либо от карельского слова «kivi», что означает в переводе «камень»; либо от финского слова «kiwas», что означает «снеговая гора». Представьте себе, кто-то даже на Википедии разместил неверную информацию о том, что название водопада происходит от финского «мощный, стремительный». Не верьте Википедии в данном случае 🙂 Водопад имеет высоту падения воды в 11 метров, при этом его длина по течению реки Суна распространяется на 170 метров. Высота водопада в его нынешнем состоянии позволяет говорить о 4-ом месте в рейтинге самых высоких равнинных водопадов Европы. Ранее, до того, как выше по течению реки построили плотину, водопад был на лидирующих позициях и конкурировал с немецким Рейнским водопадом.

Попадая на территорию заповедника, Вам необходимо оплатить входной билет за посещение водопада, после чего припарковать свой автомобиль и решить, по какому маршруту Вы выберете свое знакомство с этим замечательным местом. Мы советуем спускаться с парковки сразу вниз, откуда выходить к истоку водопада, после чего идти вниз по течению, останавливаясь на различных фото-точках и уже к концу спуститься на главную панорамную позицию, откуда открывается прекрасный вид на весь водопад Кивач. После этого Вы сможете подняться по лестнице и прогуляться по ботаническому саду с рощей карельской березы и зайти в Музей Природы нашего заповедника.

На территории заповедника существует несколько платных услуг, в том числе посещение экологических троп заповедника. Дело в том, что одним водопадом заповедник не ограничивается — это огромная территория с уникальной экосистемой, в которой природа совершенно нетронута. Специалисты и научные сотрудники изучают леса, болота, мхи и лишайники, насекомых, птиц и зверей.

Вокруг водопада Кивач и реки Суна — огромное количество больших и маленьких озер, лесных ламбушек, сосновых боров и березовых рощ, очень живописные болота и огромное разнообразие фауны.

О водопаде

Водопад Кивач посещало огромное количество известных лиц: здесь были император Александр Второй, великие полководцы и князья, ученые и писатели. Очень большой вклад в популяризацию водопада с имперских времен внес Гаврила Романович Державин. Он часто бывал здесь, наслаждался природой и красотой здешних мест, а также писал здесь свои стихотворения. Одно из них он посвятил самому водопаду, воспевая его силу и мощь:

Алмазна сыплется гора*

С высот четыремя скалами,*

Жемчугу бездна и сребра*

Кипит внизу, бьет вверх буграми;*

От брызгов синий холм стоит,*

Далече рев в лесу гремит.*

И еще одна ода водопаду Кивач от Державина:*

Седая пена по брегам*

Лежит буграми в дебрях темных,*

Стук слышен матов по ветрам,*

Визг пил и стон мехов подъемных:*

О, водопад!*

В твоем жерле Все утопает в бездне, в мгле!*

Позже о водопаде напишет известный русский поэт Глинка и многие другие авторы, но лучших слов для водопада не сможет подобрать уже никто!

Нужно заметить, что у водопада была непростая судьба: по реке Суна всегда сплавляли рубленный лес, бревна на водопаде застревали их приходилось разгребать для дальнейшего сплава. Это была тяжелая работа, на водопаде работали целые отряды «люльщиков» — людей, освобождающих свободный сплав бревен через пороги водопада. Позже, в советсвкое время, как гласят некоторые легенды, водопад вообще хотели взорвать динамитом, по тактике: «Нет водопада — нет проблем», но вовремя удалось освободить чиновничьи головы от этой дурной мысли.

В 1916 году водопад посетил известный русский фотограф Прокудин-Горский, который успел запечатлить водопад в полном своем объеме, до того, как была построена плотина (1936 год), из-за которой количество воды, доходящей по течению до водопада, уменьшилось в 3 раза.

Фотографии сделаны Прокудиным-Горским в 1916 году. Объем воды превышал нынешний в 3 раза, вода разливалась на скалы, а мощь и сила давала звук и шум, распространяющийся за 15 километров в округе. При этом, очевидно, что водопад Кивач, несмотря на потерю в массе воды, обрел в себе даже большую живописность и гармонию — появились выступающие скалы, отчетливо видны пороги, благодаря чему складывается потрясающая по красоте картинка.

Водопад Кивач прекрасен в любой время года: летом водопад утопает в зелени и лучах солнца; осенью преображается по-своему; зимой его пытаются сковать льды, но он не замерзает; весной он по-максимуму заполняется водой и набирает максимальную мощь. Более того, не бывает двух одинаковых фотографий водопада — он каждый раз разный, каждый раз свой. На него влияет абсолютно все: лучи солнца, дожди или засуха, время дня и года и даже Ваше настроение! Поэтому обязательно советуем посещать водопад в хорошем расположении духа!

Как добраться

Водопад Кивач находится на территории одноименного заповедника, в центральной части Карелии, всего в 70 километрах от города Петрозаводска и его достопримечательностей и 8 километрах от федеральной трассы М18 (Петербург-Мурманск), откуда к водопаду идет асфальтированная дорога. Благодаря своему удобному расположению, водопад посещает множество туристов круглый год и несомненно, фотографии на фоне водопада Кивач являются обязательными для каждого человека, который посетил Карелию.

Добраться до водопада Кивач очень легко: из Петрозаводска едете по М18 на Север, в сторону Мурманска, проезжаете Кондопогу и доезжаете до деревни Сопоха, где в самом начале деревни будет поворот налево с указателями на «Водопад Кивач». Общее расстояние — около 70 километров. После отворотки с федеральной трассы будет асфальтовая дорога удовлетворительного качества (немного неровно и ямы периодически). Координаты водопада Кивач для GPS навигатора: N62 16.126 E33 58.969 Телефон заповедника: 8 (814-51) 3-32-20.

Если Вы захотите посетить водопад организованной группой или с профессиональным экскурсоводом, который расскажет Вам максимально много интересной информации по этому чудесному месту, то всегда рады предложить Вам наши экскурсии на водопад Кивач, а точнее экскурсию по «Золотому кольцу Карелии», куда также входит посещение водопада.