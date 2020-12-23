Карелию называют краем тысячи озер. Вода занимает 1/5 часть ее территории. В акватории озер, рек, Белого моря расположено множество больших и малых островов. В их число входят как жемчужина Карелии – остров Кижи, так и не столь популярные, но не менее живописные и интересные островки. Каждый из них прекрасен в любое время года. Для многих людей ассоциации со словом «Карелия»: остров, отдых, рыбалка, тишина.

Кроме природных красот и уникальной геологии, карельские островные территории привлекательны своей богатой историей. Если местом отдыха выбрана Карелия, острова на озерах – лучшее решение, чтобы отпуск прошел незабываемо, с пользой для физического и душевного состояния.

Ки́жи — остров в северной части Онежского озера, известный своими памятниками деревянного зодчества. Деревянные храмы со множеством интересных деталей, объединены в музей-заповедник «Кижи».

Туристов привлекает уникальная особенность наиболее посещаемых экспозиций «Русские Пудожья», «Русские Заонежья» и «Пряжинские карелы» – возможность воочию наблюдать реставрацию деревянных церквей. Ежегодно остров Кижи и одноименный музей-заповедник посещают около 180 тысяч человек со всех уголков мира.

Валаам – остров в северной части Ладожского озера. Остров дал свое название архипелагу и монастырю (постройки Х-ХІ вв.). В 1992 году удивительной красоты ландшафтно-архитектурный комплекс был признан достоянием РФ.

В период с X по XI столетие местными зодчими был создан целый ансамбль церквей, часовен и поклонных крестов. Валаамский монастырь – это уникальный образец русской храмовой архитектуры, окруженный первозданной живописной природой. Особая атмосфера острова Валаам вдохновляет и заряжает энергией.

Соловецкие острова – небольшой архипелаг в Белом море. Хотя территориально он принадлежит к Архангельской области, но короткий водный путь на них лежит карельской стороны. Кроме того, эти острова связаны с Карелией многовековой историей. На самом большом острове архипелага находится действующий мужской монастырь, который ранее использовался как исправительно-трудовой лагерь.

Сейчас Соловки – это природный и историко-культурный комплекс, которому нет аналогов в мире. В нем удивительным образом переплелись завораживающие северные пейзажи, неповторимые исторические памятники и старинная архитектура. Для желающих увидеть острова своими глазами и узнать о них как можно больше мы создали Тур "Сказания Севера" и Соловки

Верккосаари

В северо-восточной части Ладоги находится Верккосаари − в переводе с финского «остров сетей». Здесь находилось поселение древних карелов.

Верккосаари очень живописен. Он протянулся с запада на восток на 1,1 км, ширина его составляет до 500 м. На более возвышенной западной части произрастают сосны. На восточной части растительность скудная. Южные и западные берега скалисты, обрывисты. На юго-западном островном мысе стоит маяк.

Своеобразный ландшафт Верккосаари использовали финские войска, которые устроили здесь оборонительные сооружения во время Зимней кампании 1939-1940 гг. В начале Великой отечественной войны здесь были укрепления подразделений Красной армии.

С 1996 года Верккосаари и окружающая его 2-километровая полоса акватории Ладожского озера относится к территории Государственного комплексного природного заказника «Западный архипелаг».

Кондостров

Это остров в Карелии, в Онежской губе Белого моря. Его территория площадью около 11 кв. км покрыта сосной и лиственницей.

Факт, которым интересна православная Карелия: острова на озерах часто становились скитами – местом уединенного проживания монахов. Первые монастырские постройки на Кондострове появились в 1899 году, тогда же здесь была заложена Никольская церковь. К 1905 году Кондостров получил статус скита Соловецкого монастыря. Спустя три года, здесь жило 17 монахов.

В каменоломнях Кондострова из местного гранита был изготовлен постамент для памятника Петру I, установленному в Архангельске в 1914 году. Сейчас изображение этого монумента украшает 500-рублевую купюру.

Скит просуществовал до 1920 года. Затем здесь организовали филиал Соловецкого лагеря особого назначения.

Благодаря такой богатой истории и потрясающим видам Кондостров ежегодно привлекает тысячи туристов.

Дивный

Дивный − небольшой остров на Ладоге. К северу от него находится жемчужина Карелии – остров Валаам. Свое красивое название Дивный получил из-за своей поразительной схожести с возвышающейся над водой неприступной крепостью. Дивный состоит из отвесных скал. Его плоская вершина покрыта буйной растительностью.

Раньше здесь было языческое капище. По преданию еще с «апостольских времен» здесь сохранились кромлехи – загадочные каменные круги. В XV веке валаамские монахи освятили Дивный, а в его центре поставили 5-метровый крест.

Путсаари

Это один из крупнейших островов Ладожских шхер длиной 5 км и шириной 3 км,отделенный от материка проливом Путсаренсалми. В хрониках Валаамского монастыря он именуется «островом Св. Сергия».

На юго-восточном побережье расположена бухта Лауринлахти, или Южная. При входе в нее выступает мыс Пуликканиеми.

С 1866 года Валаамский монастырь арендовал о. Путсаари, так как церкви запрещалось покупать земли у Великого княжества Финляндского. В 1874 г. братия начала добывать и обрабатывать здесь гранит для строительства монастыря, а также мостов, памятников, храмов Санкт-Петербурга.

В 1878 году Александр II выкупил Путсаари на свое имя и передал его в собственность монастырю.

В конце XIX века на Путсаари построили церковь в честь валаамских чудотворцев, преподобных Сергия и Германа.

В годы зимней войны 1939-1940 гг. скит на острове был закрыт, а монастырь эвакуирован в Финляндию. Путсаари был передан возрожденной Валаамской обители лишь в 1990-е гг.

Кюльвяянсари

Близ западного побережья Ладожского озера в Якинварском заливе находится остров Кюльвяянсари. В переводе с финского его название означает «остров сеятеля». Он имеет форму неправильной окружности диаметром около 2 км. Остров входит в архипелаг Западных Ладожских шхер.

На его побережье, сильно изрезанном узкими заливами, встречается множество маленьких и круглых валунов. Пейзажи здесь прекрасны: есть и густые изумрудно-зеленые леса, и необычайно чистая вода, и камни, покрытые мхами.

В центре Кюльвяянсари находится небольшое озеро. Оно неглубокое, поэтому летом, в отличие от Ладоги, хорошо прогревается. Туристы любят останавливаться здесь, чтобы вдоволь поплавать.

Мантсинсаари

Он расположен в северо-восточной части Ладоги в 1,2 км от материка. Его длина равна 14,5 км, ширина − 4 км. Раньше на Мантинсаари ходил паром, теперь переправы нет, поэтому добраться сюда можно на лодке или катере. Обычно туристы приезжают с палаткой, чтобы порыбачить, искупаться в чистейшей воде.

После 1917 года Мантсинсаари принадлежал Финляндии. Здесь было три села, где проживало 1,5 тыс. человек. Работали четыре начальные школы, больница.

В годы зимней и Великой Отечественной войны здесь базировались финские войска. Этот не самый большой остров в Карелии финны выбрали для того, чтобы укрепиться и вести отсюда обстрел «дороги жизни». Они так ожесточенно оборонялись, что наши войска так и не смогли занять Мантсинсаари. Он стал советским только после финской капитуляции. Местные жители тогда эвакуировались в Финляндию. На остров стали привозить спецпереселенцев – крестьян, не выполнявших норму по трудодням.

Когда сельским жителям разрешили переезжать в другие местности, Мантсинсаари стал пустеть. В 1970-е годы шло укрупнение деревень, и отток населения усилился. К 1980 году здесь жило всего 4 человека. На острове сохранилось старинное кладбище, заброшенные финские дома, маяк.

Койонсари

Это небольшой остров, входящий в состав Западных Ладожских шхер. Он расположен в бухте Терву.

В 2005 году по Койонсари проложили дороги и построили мост на материк. Это увеличило приток туристов. Сюда приезжают как обычные любители спокойного отдыха на природе, так и те, кто увлекается скалолазанием. На территории Койонсари есть галечный и песчаный пляж, а также несколько довольно высоких скал. На юге находится гора Хииденмяки высотой 40 м, с которой в хорошую погоду видно Валаам.

Оборонный

Оборонный входит в группу Оборонных (Емельяновых) островов Валаамского архипелага. Другие его названия – Сухой и Келисаари, что переводится с финского как «путевой остров».

С момента получения Финляндией независимости на Оборонном размещался сторожевой флот и станция морского дозора. Во время советско-финской и Великой Отечественной войны здесь была развернута береговая артиллерия. После капитуляции финны эвакуировали с островных территорий местных жителей и войска.

На Оборонном сохранились финские фортификационные сооружения. Они состоят из двухъярусных подземных казематов, дотов и орудийных гнезд, артиллерийской вышки. К Ладоге ведет прорубленный в скале тайный спуск.

Малая Сеннуха

Это малый остров в Онежской губе Белого моря. Он представляет собой каменистый кусок суши длиной около 100 м и шириной около 50 м. Практически без растительности и источников пресной воды.

Островок стал известен на всю Россию в октябре 2011 года, когда на нем был обнаружен современный «робинзон». Выйдя в море на добычу ламинарии, молодой архангелогородец попал в шторм и вплавь добрался до островка. Там он провел 16 дней, питался водорослями, пил дождевую воду. Когда он уже потерял надежду на спасение, его заметили с вертолета МЧС, разыскивавшего пропавших монаха и трудника с Соловков.

Риеккалансари

Это крупнейший остров Ладожского озера, расположенный к югу от Сортавалы. На его территории площадью более 53 кв. км находятся несколько деревень, которые относятся к Сортавальскому городскому поселению.

В переводе с финского «Риеккалансаари» означает «греческий остров». Такое название связано с находившейся здесь Никольской церковью. До XV века Русская православная церковь являлась частью греческой Константинопольской православной церкви. Поэтому остров и назвали греческим, то есть православным.

Точный год постройки современного храма Св. Николая Чудотворца на Риеккалансари не известен. В советский период здание было заброшено, затем там находилась библиотека. В 1992 году оно было передано РПЦ, а с 1993 года храм принадлежит Спасо-Преображенскому Валаамскому монастырю. Его отреставрировали, сейчас в нем проводятся службы.

Кильпола

Наиболее популярное туристическое место на острове Кильпола – 57-метровая гора Руллалахденвуори на южном берегу. Если покорить ее, с вершины открывается захватывающая дух панорама лесного массива и Ладоги с россыпью островков.

На Кильпола множество озер. Самое большое из них – Витсалампи – красивейший водоем в центре острова.

Любителям истории будут интересны остатки селений древних карелов VIII−X веков: каменные кладки в форме колец, валуны − части защитных сооружения.

Кухка

Кухка − небольшой остров в Ладожском озере к северу от полуострова Калксало.

На его живописных скалистых берегах, покрытых лесами, любят отдыхать туристы из Карелии и других регионов России.