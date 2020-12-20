Остров Койонсаари – территория, входящая в состав национального парка Ладожские шхеры и относящаяся к Лахденпохскому району Республики Карелия. Койонсаари – сравнительно небольшой остров: его площадь – 3,36 м², длина – 1,4 км, а ширина – 2,4 км. Этот курорт находится недалеко от пос. Вяттикя в бухте Терву и привлекает туристов первозданной природой: чистейшими песчаными пляжами, ласковыми водами Ладожского озера и красивейшими скалами, с которых открывается завораживающий вид. Остров Койонсаари соединен с материковой частью Карелии мостом через узкую протоку. Его построили в 2005 году.

История названия острова

Изначально остров назывался Вятиккянсаари (Vatikkansaari), но в 1939 году у него появилось другое название – Койонсаари. Переименование произошло таким образом: в 30-е годы прошлого столетия в Финляндии было модно называть поселения именами семей, живущих в них. Так, при проведении учета земель некий Йоханнус Койо (Johannus Kojo) – старший представитель рода, проживавшего в то время на территории современной турбазы Северного Завода и часовни, решил назвать остров своим именем. Йоханнус был уважаемым человеком, членом правления Куркиёкского маслозавода, состоял в Обществах Самообороны и Земледельцев, поэтому другие жители хутора не возражали против переименования острова. В 1930 году Койо навсегда переехал в Финляндию и больше не участвовал в судьбе территории, названной его именем.

Особенности пляжей

Три пляжа острова вместе с древними хвойными лесами, величественными утесами и огромными валунами, оставленными здесь после таяния ледников, образуют идиллическую картину нетронутой цивилизацией природы. Пляжная линия Койонсаари покрыта белым песком, который больше нигде не встретишь в Западных Ладожских шхерах. Если лето в здешних местах выдается продолжительным и теплым, то вода у берегов Ладоги прогревается достаточно, чтобы походить на морское побережье.

В период, когда уровень воды в Ладожском озере снижается до 1,5-2 метров, на поверхность выходит песчаная коса, которая соединяет два небольших острова, соседствующих с Койонсаари. По этой косе можно дойти от одного острова к другому и обратно. Особенно эффектно такая прогулка смотрится, когда коса еще немного скрыта под водой, и создается впечатление ходьбы по водной глади.

Пляжи с белоснежным песком с каждым годом привлекают все больше туристов, поэтому парковочных мест за шлагбаумом, отделяющим пляж от остальной территории острова, становится все меньше. Но к берегу озера можно добраться и на велосипеде. Этот экологичный вид транспорта разрешено использовать даже вблизи воды.

Островные скалы

Величественные скалы острова – его особая достопримечательность. Многие утесы имеют собственные названия. Одна из наиболее известных и популярных у туристов скал – Хайси, или Гора Лешего. Она находится в восточной части острова Койонсари. С вершины скалы открываются восхитительные виды на пляжи и окружающие их пейзажи. Западнее Хайси, ближе к центру острова, можно увидеть самую высокую точку данной местности. Высота этой скалы с отвесным склоном – 51 метр.

Вторая излюбленная туристами скала находится на мысе, что на самом ближнем к КПП пляже. Ее высота составляет 42 метра, и в ясную погоду, находясь на ее пике, можно увидеть о. Валаам. Местоположение еще одной скалы – северо-запад острова. С ее вершины виден остров Линнасаари, который также называют Шапка Мономаха из-за необычной выпуклой формы.

Отдых на острове

Туристы начинают прибывать на остров Койонсаари с самых первых теплых дней. Даже глубокой осенью здесь можно встретить отдыхающих, которые наслаждаются видами и звуками местной природы. Несмотря на небольшую площадь этой территории, у приезжих всегда есть возможность найти укромное место для палаточного отдыха. А все благодаря отдаленности пляжей и разносторонностью интересов туристов. Некоторые едут сюда для пляжного отдыха у прозрачных и спокойных вод Ладоги, другие – вдохнуть запах столетних хвойных деревьев в глубине острова, третьи – покорить вершины местных скал.

На Койонсаари арендаторы тщательно следят за соблюдением правил благоустройства и чистоты, поэтому здесь практически невозможно встретить свалки мусора или неухоженные людные места.

Койонсаари: как добраться на авто, общественным транспортом и на велосипеде

Карельский остров находится всего в двух сотнях километров от Северной столицы, но многие желающие посетить Койонсаари, как добраться до него не знают. Проще всего туда попасть на автомобиле по трассе «А-121 Сортавала». На отрезке пути от Питера до Приозерска отсутствуют АЗС, поэтому нужно заранее запастись достаточным объемом горючего. Возле Приозерска есть две заправочные станции. На обеих можно сделать вынужденную остановку, немного отдохнуть и подкрепиться. Кафе одной из АЗС, кроме стандартных френч-догов, предлагает широкий выбор вторых блюд и выпечки. Двигаясь далее по трассе, нужно на 186-м км свернуть направо в сторону Лумиваары. Немного проехав по грунтовой дороге, следует опять повернуть вправо и двигаться до указателя «Терва – Вятиккя». На нем необходимо свернуть в сторону пос. Вятиккя и ехать к острову.

В высокий сезон траффик по мосту, соединяющему материковую часть с Койонсаари, может быть настолько плотным, что многим туристам приходится оставлять авто на материке и добираться до острова пешком.

На остров также можно попасть, используя общественный транспорт. Чтобы добраться к Койонсаари на электричке, нужно доехать до ст. Приозерск, а затем на такси – до пос.Вятиккя. Еще один вариант – автобус, следующий по маршруту «Санкт-Петербург-Сортавала». На нем необходимо доехать до перекрестка на 186-м км трассы и уже оттуда двигаться в сторону Вятиккя. Этот вариант подходит только тем, кто уверен, что на перекрестке сможет вызвать такси или рассчитывает, что на этом участке дороги его встретят на автомобиле.

Туристы с велосипедами могут добраться до острова на электропоезде «Ласточка». Им нужно выйти на ст. Элисенваара, а затем преодолеть 27 км грунтовой дороги на велосипеде.