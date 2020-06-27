Сортавала — город, в равной степени обожаемый как финнами, так и россиянами. Первые приезжают любоваться творениями соотечественников, вторые не упускают возможности насладиться европейской архитектурой, не покидая границы собственной страны. Город Сортавала расположен в Республике Карелия между границей с Финляндией и северным побережьем Ладожского озёра. Достопримечательности Сортавалы и окрестностей равноудалены от Петрозаводска (260 км) и Санкт-Петербурга (256 км). В территорию Сортавальского района входит и о. Валаам, который находится в 42 км от районного центра.

Сортавала — карельский город на северо-западном побережье Ладожского озера. Доподлинно неизвестно, откуда произошло его название. Согласно версии церкви, сюда приплыли изгнанные монахами с Валаама демоны — церковный вариант перевода названия города — «власть чёрта». Профессор Грот, автор научного варианта происхождения, утверждает, что «Сортавала» — производное от финского «сорттави», что переводится как «рассекающий». По всей видимости, название обусловлено тем, что залив Вакколахти разделяет город на две части. Сортавала была основана шведами в 1632 г., но в ходе бесчисленных войн XVI-XVII веков земли передавались от государства государству. В «российский» период город получил экономическое развитие, но настоящий расцвет ему подарили финны, которые стали строить дома из дерева и кирпича. В то же время появилось железнодорожное и пароходное сообщение с островами и Санкт-Петербургом. Так как город в ходе своей истории принадлежал разным государствам, его архитектура имеет самобытный облик, обусловленный смешением русских и скандинавских мотивов.

Историческая справка

История города начинается с постройки укреплённого поселения Паасо в первом тысячелетии нашей эры, однако официальной датой основания принято считать 1632 г. За пару десятилетий до этого земли Сердовольского погоста были переданы Швеции, а чуть позже шведский король Густав II Адольф основал поселение Сордавалла.

Первым гербом города был символ шведской семьи Баннер, современный его вариант (золотые шнуры на пиках и белые треугольники на алых флагах) был утверждён в 1892 г. В течение всей истории город несколько раз побывал в составе Швеции, России и Финляндии и лишь в 1944 окончательно стал советским. После распада СССР принадлежит Российской Федерации.

Благодаря необычному сочетанию нескольких культур Сортавала стала настоящим музеем под открытым небом. Многочисленные памятники архитектуры, достопримечательности Сортавалы привлекают внимание гостей города.

Достопримечательности внутри города

Начало ХХ века стало триумфом финской архитектуры. Для изучения шедевров зодчества этого периода необязательно ехать в Финляндию — достаточно пройтись по историческому центру, спроектированному в 1860 г. Альбертом Эдельфельтом. При застройке новые и старые улицы пересекались друг с другом и образовали необычную систему треугольных площадей, аналогов которым в мире не существует. Украшают город шедевры знаменитых архитекторов Я. Аренберга, В. Леандера, П. Уотила, У. В. Улберга и др. Улицы города переносят в атмосферу Европы XIX-XX вв. Дома в пастельных тонах: бежевые, розовые, серые зелёные. Украшенные лепниной и резьбой, состоящие из чётких линий.

Дом Вегелиуса

Построен архитектором Каарлом Натанаэлем Боргом для семьи управляющего Объединённого Банка Северных Стран Саломона Примуса Вегелиуса в 1926 г. В своё время здание прославилось сауной, расположенной на втором этаже. Для ценителей династических историй будет интересно узнать, что потомок управляющего Кристофер Вегелиус в настоящее время является руководителем Сберегательного Банка Финляндии.

**Адрес: ** Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Ленина, д. 2.

Здание объединённого банка Северных стран

Проект архитектора Уно Винтера Улберга (1913 г.) благодаря двум эркерам-башенкам напоминает средневековый замок. Усиливают впечатление столбы из сердобольского гранита на главном входе. В настоящее время в здании располагается Почта России, однако внутреннее убранство сохранилось до сих пор: витражные ромбические окна, тёмно-голубая и белая керамическая облицовка, лепнина на стенах, ступени из мраморной крошки.

**Адрес: ** Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 19.

Дом Леандера

Здание создавалось для отделения Национального акционерного банка, однако не унаследовало имя автора проекта — финского дизайнера и архитектора Готтлиба Элиеля Сааринена. Заказчиком строительства был Йохан Леандер, в честь которого и было названо здание. Проект был завершён в 1905 г., а в 1934 г. он подвергся перепланировке под руководством архитектора Ларса Сонка. Сегодня помещение занимает отделение Сбербанка России.

**Адрес: ** Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 13/1.

Финляндский банк

Ещё один проект У. В. Улберга (1915 г.) выполнен в стиле финского неоклассицизма. Монолитное здание облицовано сердобольским гранитом, а торцы парапетных стен лестницы украшены барельефами с монограммами прежних владельцев банка. Примечательно, что современные финансовые учреждения тоже предпочитают стиль знаменитого архитектора — в настоящее время в здании разместился филиал Центрального Банка России.

**Адрес: ** Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Вяйнямёйнена, д. 4.

Культурно-выставочный центр имени Гоголева К. А.

Центр расположен в двухэтажном здании финской застройки и посвящён творчеству всемирно известного художника-резчика Кронида Гоголева. Центр включает в себя выставочный зал, творческую мастерскую и студию. Долгие годы жизни в Карелии наложили отпечаток на творчество мастера — основные циклы работ посвящены быту северной русской деревни и традиционной карельской архитектуре. Удивительные картины на липовых щитах выполнены резцом и восхищают теплотой и тонкостью каждой детали. Хотите окунуться в сказочный карельский мир? Тогда вам обязательно нужно заглянуть в Центр и познакомиться с творчеством знаменитого резчика поближе.

**Адрес: ** Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 6. **Официальный сайт: ** https://www.artgogolev.ru/muzej-gogolevaa

Региональный музей Северного Приладожья

С 1992 г. музей занимает здание, которому присвоен статус памятника архитектуры республиканского значения. Проект помещения принадлежит авторству архитекторов А. Шульмана и Э. Густавссона, которые разработали его в 1900 г. для знаменитого хирурга Густава Йоханнеса Винтера. Основой коллекции стали порядка двух тысяч экспонатов из Валаамского музея-заповедника. В настоящее время экспозиции музея насчитывают более 15 тысяч предметов. Посетители могут увидеть колокол, подаренный городу шведским королём Густавом II Адольфом, старинные монеты и доспехи шведских воинов. На стендах, посвящённых горному делу, любители геологии по достоинству оценят образцы пород сердобольского гранита или ювеньского мрамора. Ценителям прекрасного будет интересна коллекция графики народного художника Карелии Стронка. На территории музея работает лекторий, проводятся конференции и тематические вечера.

**Адрес: ** Республика Карелия, г. Сортавала, наб. Ладожской флотилии, д. 5. **Официальный сайт: ** http://museum-sortavala.ru//

Памятник рунопевцу

В честь 100-летия первого издания Калевалы в 1935 г. на площади Вяйнямёйнена в историческом центре был установлен памятник собирательному образу исполнителей рун. Автор произведения — финский скульптор Алло Сайло. Скульптура изображает сидящего в кресле безымянного певца с кантеле на коленях. Тем не менее, многие литературные источники утверждают, что скульптура изображает конкретного рунопевца, знаменитого Петри Шемейкку — известно, что скульптор встречался с певцом и даже фотографировал его.

Ратуша

Построена в 1885 г. по проекту финского архитектора А. Съёстрёма как центр городского управления. Здесь находился кабинет бурмистра, проводились заседания городского суда и городского совета. В 1885 году в одном из залов разместили экспонаты музея Сортавалы. До 2013 г. помещение занимала Центральная городская библиотека, а в 2015 г. оно было передано в безвозмездное пользование Благотворительному фонду имени К. Гоголева. Главный вход украшен портиком с четырьмя колоннами. На арочном фронтоне вы увидите медальон со старинным гербом города, а венчает облик Ратуши башенка со шпилем. Необычность строению придают сочетание дерева и камня: цокольный этаж и лестницы главного входа выполнены из гранита.

**Адрес: ** Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Ленина, 18.

Исторический парк «Бастионъ»: Свартбьёрнборг — «Крепость Чёрного медведя»

Создателю культурно-исторического центра Александру Тестову удалось воплотить в жизнь проект, объединяющий несколько музеев живой истории. На территории парка можно в режиме реального времени окунуться в любую эпоху — от каменного века до наших дней. В 2018 г. открылась первая площадка парка, посвящённая эпохе викингов. Реконструированная крепость викингов «Svartbjornborg» включает в себя Дом Ярла с «Медовым Залом», кузницу, скотный двор, таверну, дом рыбака и причал, зону тира. Здесь есть всё для максимального погружения в средневековую жизнь. Экспонаты созданы на основе подлинных артефактов. Каждый посетитель может:

примерить исторические костюмы и доспехи, выйти на ристалище;

отчеканить монету, выкопать однозубую вилку или браслет;

откушать средневековые яства и попробовать настоящий грог;

узнать об основах кораблестроения эпохи викингов и проплыть на ладье до ближайших островов. Посещение интерактивного музея будет интересно все гостям города, в том числе семьям с детьми: есть возможность пострелять из лука и арбалета, посоревноваться в метании боевых топоров, изготовить обрядовую куклу или заняться гончарным ремеслом. После зрелищных представлений маленькие сластёны с удовольствием полакомятся карельскими калитками и пряниками, а взрослые оценят по достоинству горячительные напитки Средневековья.

**Адрес: ** Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Приозёрная, д. 5. **Официальный сайт: ** https://bastion-park.ru///

Интересные достопримечательности в окрестностях Сортавалы

Горный парк Рускеала

С середины XVIII века началась активная застройка второй столицы Российской империи — Санкт-Петербурга. Для возведения многочисленных дворцов и парков требовался мрамор. Источником добычи драгоценного минерала стали рускеальские карьеры. В XX веке работы сократились, и последними архитектурными шедеврами с использованием этого материала стали Приморская и Ладожская станции Ленинградского метрополитена. В 1998 г. было принято решение о затоплении карьеров, и на их месте образовались великолепные изумрудные озера. В 2005 г. организовали туристический Горный Парк, в состав которого входят:

Мраморный каньон длиной 650 метров. Именно из этого каньона добывали мрамор для строительства Исаакиевского собора.

Итальянский карьер, добыча блочного минерала в котором была организована по итальянской технологии;

Подземная Рускеала, позволяющая спускаться в заброшенные штольни;

Обитель ангелов — своеобразный музей деревянных скульптур, вырезанных бензопилой.

Помимо ознакомления с историей горного дела в парке можно прокатиться по озеру на пароме, совершить полёт на зиплайне или пройти по верёвочному мосту, натянутому через каньон на высоте 24 метров. Затопленные шахты облюбовали любители дайвинга, а поклонники зимних развлечений с удовольствием катаются в упряжках с хаски. **Адрес: ** Республика Карелия, пос. Рускеала. **Официальный сайт: ** https://ruskeala.ru/

Рускеальские водопады (Тохминские)

Каскад из четырёх равнинных водопадов назван в честь расположенных неподалёку посёлка Рускеал и реки Тохмайоки. Живописные места облюбовали телевизионщики: возле водопада Ахвенкоски снимали сцены знаменитого советского фильма «А зори здесь тихие». После съёмок современного российского фильма «Тихий мир» в 2010 г. сохранился сруб, органично вписавшийся в ландшафт. Поклонники оздоровительного туризма с удовольствием совершают прогулки по экологической тропе, начинающейся от входа на территорию водопадов. Благодаря информационным табличкам можно узнать, благодаря каким элементам формировалась природа Карелии, как создавался жизненный уклад её жителей.

**Адрес: ** Республика Карелия, пос. Рускеала. **Официальный сайт: ** https://ruskeala.ru/

Белые мосты (Юканкоски)

Самый большой водопад Карелии находится на реке Кулисмайоки и меняет высоту в зависимости от сезона. Наиболее полноводным становится в начале лета или осени. В названии сохранилась память о мостах из белого камня, построенных в финский период жизни Карелии. В 1999 г. по решению правительства Карелии на этом месте образован гидрологический памятник площадью почти 88 гектаров. В течение года водопад меняет свою окраску, а те, кто предпочитает зимний туризм, смогут увидеть огромные ледяные сталактиты вместо бурных потоков воды.

**Адрес: ** Республика Карелия, Питкярантский район, Питкярантское городское поселение. **Официальный сайт: **https://vk.com/belyemosty

Ладожские шхеры

Скалистый архипелаг площадью более 120 тысяч гектаров состоит из 650 остров, протянувшихся с запада от о. Кильпол до восточного поселения Питряранта на востоке. Образован он в начале позднего докембрия в результате тектонических процессов. Мелкие скалистые острова, рассыпанные вдоль бухт и заливов, напоминают норвежские фьорды. Самые крупные из островов до сих пор обитаемы. В частности, на о. Соролансари находится деревня Сорола, жители которой попадают на материк через деревянный мост. Остров Риеккалансари известен с 1500 г. благодаря летописям, а разместилось на нём целых 7 деревень. Путсаари с XIX века арендует Валаамский монастырь: именно из этих каменоломен добывался гранит для монастырских строений. Идея о создании национального парка на территории шхер возникла в 1990 г., но лишь в декабре 2017 они получили официальный статус.

**Адрес: ** Республика Карелия, северное и северо-западное побережье Ладожского озера. **Официальный сайт: ** https://oopt-rk.ru/oopt-aari-ru/oopt-federal-nogo-znachenija-v-respublike-karelija/nacional-nyj-park-ladozhskie-shhery//

Зоогринпарк

Уникальное место находится прямо в лесу, а большинство его обитателей живут в открытых вольерах. На территории проживают порядка 500 животных и почти 150 видов птиц. Снежные козы и китайские такины стали отличными соседями для верблюдов или карликовых коров Декстера, а теплолюбивые павлины отлично уживаются с полярными совами. Зоопарк обожают дети за возможность покормить животных и тесно пообщаться с ними. Для них организовано контактное общение с неопасными животными. Обратите внимание, что угощение можно приобрести только на входе в парк.

**Адрес: ** Республика Карелия, г. Сортавала, пос. Киркколахти. **Официальный сайт: ** https://kareliazoo.ru///

Валаам

Окутанный тайнами Валаам относится к одноименному архипелагу, входящему в состав Сортавальского района. Ходят слухи, что прежде на островах находились языческие капища, а название дано в честь языческого бога Ваала. Сегодня архипелаг привлекает многочисленных паломников и туристов благодаря расположенному на нём монастырю. История обители уходит в 960 г., когда преподобный Сергий основал на Валааме монастырское братство. Остров интересен не только древними скитами и храмами, но и уникальной системой колодцев и каналов, молочной фермой, монастырским рыбным хозяйством. С 1992 г. на территории работают Музей Северного Приладожья и ТОО «Валаамский музей-заповедник», впечатляющие коллекции которых рассказывают об истории Спасо-Преображенского мужского монастыря, северном церковном зодчестве, героических днях обороны обители и других интересных моментах православной жизни в Карелии.

**Адрес: ** Республика Карелия, о. Валаам. **Официальный сайт: ** http://museum-valamo.narod2.ru///; https://valaam.ru/contacts//

Шоппинг в Сортавале: что привезти в подарок и удивить друзей

Хотите привезти необычные сувениры и произвести впечатление? Мы расскажем о самых популярных и необычных сувенирах:

мешочки с сортавальским мрамором и поделки из сортавалита;

изделия с невероятными узорами из карельской берёзы и плетёные лукошки;

куклы из текстиля;

знаменитый Карельский бальзам.

Приобрести понравившиеся сувениры можно в магазинах:

«Дары Карелии» на ул. Комсомольской, д. 1;

«Сувенирная лавка» на ул. Суворова, д. 1;

«Tiimari» на ул. Кирова, д. 6.

Как добраться до Сортавалы

Из Москвы

Фирменным поездом «Карелия» (прямой беспересадочный маршрут Москва-Сортавала) — отправление ежедневно с Ленинградского вокзала Москвы в 16:00.

Из Санкт-Петербурга

Скоростным электропоездом «Ласточка ЭС2ГП» — ежедневно в 06:15 и 19:25 с Финляндского вокзала либо автобусом: с Северного автовокзала ежедневно в 9:20 или от ТЦ «Окей» ежедневно в 10:00.

Из Петрозаводска

Автобусом ежедневно с автовокзала в 6:00, 7:30, 8:30, 12615, 15:30, 16:30, 19:00. Примечание: в расписании возможны изменения. Уточняйте график на сайте станции отправления.