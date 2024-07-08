Туры на Соловки

Соловки — это популярная достопримечательность Карелии. Архипелаг находится в Белом море и включает в себя шесть крупных остров и сотню малых. Это настоящее природное наследие, которое нужно увидеть своими глазами.

Мы организуем тур на Соловки, который понравится путешественникам любого возраста.

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