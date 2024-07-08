Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Туры на Соловки

Соловки — это популярная достопримечательность Карелии. Архипелаг находится в Белом море и включает в себя шесть крупных остров и сотню малых. Это настоящее природное наследие, которое нужно увидеть своими глазами.

Мы организуем тур на Соловки, который понравится путешественникам любого возраста.

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Туры на Соловецкие острова 2025

Подборка программ от туроператора «Золотое кольцо Карелии» Соловецкие острова — уникальный мир, с богатейшей историей и величественным монастырем, поражающий своей мощью и великолепием.

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  • №1 по отзывам
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  • Один сайт для всей Карелии
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Все наши туры по популярным достопримечательностям Карелии

Мы проводим туры по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по объектам показа. Вы можете выбрать подходящий тур именно с той достопримечательностью Карелии, которую хотите посетить.

  • Туры с посещением острова Валаам

    Валаам – святой остров в северной части Ладожского озера. Здесь расположен северный центр православия - Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь. Обитель славится великолепной храмовой архитектурой, уникальным ландшафтом и дивной красотой карельской природы. Добираются до острова на метеоре из г.Сортавала.

  • Туры в Карелию на остров Кижи

    Остров Кижи - уникальное место, где сохранился дух севера 19 века. Шедевры русского деревянного зодчества и чистота карельской природы создают невероятную атмосферу.

  • Туры с посещением Рускеала

    Карельский объект №1 по посещаемости - горный парк Рускеала, привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой мраморных скал и невероятными пейзажами.

  • Туры с посещением водопада Кивач

    Кивач является одним из самых живописных мест в Карелии - чистый воздух, красивые камни и лес, бурлящий поток падающей воды, здесь останавливается время.

  • Туры с посещением карельских деревней

    Карельские деревни с национальным колоритом - Кинерма, Шелтозеро, Рубчойла, где сохранились и доступны для изучения традиции, быт и история карельского народа.

  • Туры по местам Силы Карелии

    Карелия славится своими Местами Силы, где расположены энергетические разломы: священная саамская гора Воттоваара, Паасо, Сампо, Гирвас и многие другие.

  • Туры по Карелии из Петрозаводска

    Большинство наших туров начинается из Петрозаводска. Они включают в себя обзорную экскурсию по столице Карелии - чудесному городу на берегу Онежского озера.

  • Туры за северным сиянием

    Подборка туров в Карелию от нашей компании, во время которых можно увидеть северное сияние. Сезон северного сияния начинается в октябре, заканчивается в апреле.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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Как одеться в путешествие по Соловецким островам

Чтобы приключение прошло интересно и комфортно, вам нужно подготовиться. Возьмите удобные кроссовки или ботинки, в которых чувствуете себя уверенно. Погода в Карелии непредсказуема, а на островах всегда ветрено, поэтому запаситесь свитерами, теплыми кофтами с капюшоном, ветровками или дождевиками.

Для посещения мужского монастыря существуют особые правила: женщины должны надеть длинную юбку в пол (можно поверх штанов, если в этот день на улице прохладно). Также необходим головной убор. Это все можно взять на входе в монастырь.

Если вы едете летом или поздней весной, то не забудьте про легкую одежду. Шорты, футболки и кепки не помешают!

Что посмотреть на Соловках?

Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь

Это центр притяжения всех паломнических и экскурсионных программ, жемчужина острова. Монастырь находится в списке охраны ЮНЕСКО. Здесь расположены соборы, церкви, колокольня, часовни, несколько скитов, подворий и поклонных крестов.

Соловецкий Кремль

Это оборонительное сооружение — самая северная каменная крепость в России. Хотя крепость включена в состав монастыря, посетить это место стоит отдельно: здесь жили и работали заключенные ГУЛАГа.

Секирная гора

Самая высокая точка архипелага, где находится Вознесенский скит. Кроме того, что это хорошая смотровая площадка, это еще и памятник о трагических событиях: во времена ГУЛАГа здесь пытали и расстреливали узников.

Историко-архитектурный и природный музей

Здесь собраны все памятники культуры, археологии и искусства, найденные или созданные на местных островах. Экспозиции о жизни монахов и обустройстве тюрьмы насчитывают порядка тысячи объектов.

Каменные сооружения

Соловецкий архипелаг — сокровищница мегалитов, каменных лабиринтов и загадочных природных объектов. Здесь больше 1 000 насыпей и выкладок из валунов разных размеров: пирамиды, дольмены, алтари и т.д.

История Соловецких островов

История преобразования, согласно которой первые монахи появились на Соловецких островах еще в середине XV века и начали строить деревянные церкви. Каменные постройки появились только столетие спустя.

До сих пор неизвестно, как небольшому количеству монахов удалось с помощью возвести Соловецкую крепость со строительством гранитного фундамента: построить документы в последних архивах.

Соловки — уникальный природный заповедник: здесь много озер и болот, но нет родников, можно встретить танцующие березы и плантации водяных ламинариев, а еще здесь более 200 видов птиц, 550 видов растений, множество ягод и грибов.

Инфраструктура монастырского комплекса продумана до мелочей: на острове есть гидроэлектростанция, биостанция, железная дорога, дамба, маяк, аэропорт. И пусть не все эти объекты работают сегодня, посмотреть на важные фрагменты очень любопытно.

Ученые до сих пор спорят, откуда произошли названия островов и монастырей. Например, существует саамское слово «суол» — остров. Еще есть версия, что «соловки» на месте общей ловли рыбы или же свою роль сыграл туман: «соловый» подразумевает белёсый.

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