История преобразования, согласно которой первые монахи появились на Соловецких островах еще в середине XV века и начали строить деревянные церкви. Каменные постройки появились только столетие спустя.
До сих пор неизвестно, как небольшому количеству монахов удалось с помощью возвести Соловецкую крепость со строительством гранитного фундамента: построить документы в последних архивах.
Соловки — уникальный природный заповедник: здесь много озер и болот, но нет родников, можно встретить танцующие березы и плантации водяных ламинариев, а еще здесь более 200 видов птиц, 550 видов растений, множество ягод и грибов.
Инфраструктура монастырского комплекса продумана до мелочей: на острове есть гидроэлектростанция, биостанция, железная дорога, дамба, маяк, аэропорт. И пусть не все эти объекты работают сегодня, посмотреть на важные фрагменты очень любопытно.
Ученые до сих пор спорят, откуда произошли названия островов и монастырей. Например, существует саамское слово «суол» — остров. Еще есть версия, что «соловки» на месте общей ловли рыбы или же свою роль сыграл туман: «соловый» подразумевает белёсый.