Природа Карелии щедро наделила ее обширной системой водоемов — рек, озер и болот. По уровню заболоченности республика считается одним из лидеров среди российских регионов. Ведь топи покрывают почти четверть ее территории. Около 75% болот Карелии расположены единым массивом на западной оконечности Белого моря. Болотистая низменность здесь вытянулась на 300 км при ширине от 30 до 100 км.

Заболоченная равнина представляет собой разветвленную систему сливающихся воедино водоемов. Согласно оценке специалистов в ней сконцентрировано неимоверное количество торфа — около 9 млрд. тонн.

Сегодня порядка 130 тыс. га болот находятся под охраной государства. Также по стране создано 84 памятных места, посвященных болотным угодьям.

Количество болот в Карелии

Точное количество карельских топей специалистами не озвучивается. По последним данным в республике расположены 3,6 млн. га болот. А площадь в 1,8 млн. га занимают так называемые заболоченные места.

Обширная заболоченность республики связана с обилием рек и озер — 23 и 63 тысячи соответственно. Например, озер здесь больше, чем в Финляндии или Канаде. Высокий коэффициент озерности наглядно демонстрирует то, что на одну карельскую семью приходится примерно по одному озеру. А поскольку почти все топи образовались на месте озер Карелии, значительная заболоченность местности вполне объяснима.

Кроме того, благодатными факторами являются частые осадки, многочисленные низины и почвы со слабыми фильтрующими свойствами. Постоянный избыток влаги, который задерживается на таких почвах, провоцирует разрастание мха. Постепенно зеленый мох заменяется сфагнумом, который покрывает почву и стволы деревьев. В результате чего перекрывается доступ кислороду, растительность гибнет, а на ее месте формируется верховое болото.

Виды болот республики

Болота Карелии — предмет постоянного научного интереса. По сложности эти природные экосистемы делятся на такие типы:

Мезоландшафты. Более простые объекты, зарождение и развитие которых происходит в одной впадине. Макроландшафты. Достаточно сложные объекты, которые изначально образовались в разных впадинах, после чего слились в единое целое.

В зависимости от стадии формирования болотистые водоемы делятся на:

Низинные — начальная стадия развития топи, наблюдается травяная растительность.

Переходные — промежуточная стадия, травяная растительность вытесняется лесной — кустарниковой и древесной.

Верховые — прогрессивная стадия, активное размножение мха сфагнума приобретает выпуклые формы, мох разрастается с периферии к центру водоема, могут формироваться мелкие торфяные озера.

Кроме того, данные природные объекты классифицируются по особенностям рельефа, питанию, составу торфа и множеству других факторов.

Уникальные природные объекты края

Лидером безусловно является болотистая экосистема в Калевале, расположенная в природном парке с одноименным названием. Чуть менее трети данной территории занимают уникальные топи с редкими видами растений. Здесь на берегу реки Кепа находится крупнейшее болото края — Юпяужшуо или Юпяужсуо. Специалисты по-разному оценивают его площадь — от 29 до 35 тыс. гектаров. Помимо несомненной научной ценности, водоем интересен для сбора клюквы, морошки и лекарственных трав.

На втором месте расположилось Важинское болото площадью 7,2 тыс. га. Здесь мощность торфа доходит до 5-6 м, а сам объект используется для охоты и сбора ягод. А также является перевалочным пунктом в период миграции разных видов птиц.

Следующее по важности — Посадско-Наворожское болото размером 2,1 тыс. га — расположено в Пряжинском районе неподалеку от села Колатсельга. Также стоит отметить еще несколько природных объектов края — у озера Эльмус (1,9 тыс. га), Заповедное (1,4 тыс. га), Посадско-Наворожское (1,1 тыс. га), у деревни Вендюры (1,1 тыс. га).

Какие болота Карелии стоит посетить

Знакомство с ними удобно начать с крупнейшего болота края — Юпяужшуо или Юпяужсуо. Одноименный гидрологический заказник образован в 2015 году в Калевальском районе республики. Само болото расположено примерно в 60 км к юго-востоку от поселка Калевала.

Еще один удачный вариант побывать на карельских болотах — посетить крупнейший в Европе национальный парк, частично расположенный в Пудожском районе республики. Территория Водлозерского парка — огромный участок нетронутой природы с обширным водосборным бассейном Водлозера. Здесь встречаются девять типов болотных массивов, в том числе редкие дистрофные кустарничково-лишайниково-моховые грядово-мочажинно-озерковые, а также мезоевтрофные и евтрофные травяно-моховые топи.