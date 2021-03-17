Фьордовое озеро Паанаярви – одно из самых живописных мест в Карелии, где в первозданном виде сохранилась уникальная флора и фауна. Оно находится в северо-западной части Республики в 4 км от карело-финской границы в Лоухском районе.

Паанаярви входит в структуру одноименного национального парка-заповедника. Этот водоем является самым глубоким на территории заказника. Средняя глубина составляет 38 метров, а максимальная – 128 м. Из-за сложного рельефа дна перепады глубины могут варьироваться от 20 до 120 метров. При своих сравнительно небольших размерах – почти 24 км² – Паанаярви имеет довольно внушительный объем – 0,9 км³ чистейшей, обогащенной кислородом, пресной воды.

Общие сведения

Паанаярви образовалось в результате тектонических процессов в земной коре, вследствие которых залив Белого моря стал озером. Проанализировав возраст озерного ущелья, ученые установили, что произошло это более 1,5 млрд лет назад. В озеро впадает 5 рек, большинство из которых берут свое начало на территории Финляндии. Из бассейна Паанаярви вытекает крупная река Оланга, связывающая этот водоем с другим большим озером – Пяозером.

Берега Паанаярви скалисты и почти полностью покрыты хвойным лесом. Высота прибрежных скал, отполированных многовековыми ледниками и суровыми северными ветрами, достигает 300 м н.у.м. Климат в районе озера отличается резкими сезонными и суточными температурными колебаниями. За счет прогреваемых солнцем южных скал вода в озере обычно не замерзает до середины декабря, однако нередки случаи, когда температура воздуха в окрестностях водоема опускается ниже -50 °С. При сильных порывах ветра на поверхности воды образуются большие волны, которые препятствуют движению лодок по озеру.

За счет того, что Паанаярви находится в ущелье и окружено скалами, в его водах и прибрежных районах образовался свой уникальный микроклимат. Он позволил редким видам растений, животных и реликтовым представителям ихтиофауны сохраниться до наших дней. Обитатели вод и берегов озера находятся под охраной национального заповедника Паанаярви.

Отлов рыбы здесь строго регламентирован и происходит с разрешения инспекторов парка.

Особенности рыбалки

В Паанаярви водятся несколько десятков видов рыб, в числе которых ценнейшие представители лососевых – кумжа и форель. Также в водах озера обитают сиг, щука, палия, окунь и другие пресноводные рыбы. Перед рыбалкой в этом озере Карелии необходимо оформить лицензию в администрации парка. Согласно уловиям разрешения рыбакам-туристам запрещено использовать собственные плавсредства, а ловля можно осуществляться только на спиннинг, дорожку и на удочку с поплавком.

Опытные рыбаки не советуют приезжать в Паанаярви в начале июня, поскольку вода в озере может быть еще слишком холодной и мутной, а перемещение по озеру на лодке может быть затруднено из-за волн, спровоцированных западными ветрами. В остальные месяцы рыбалка в этих местах довольно успешна и даже без большого улова дарит незабываемые впечатления от чистейшего воздуха, живописных пейзажей и неповторимой атмосферы первозданной природы. Специально для туристов на берегу озера организованы места отдыха.

Как добраться

Проще всего попасть к озеру на своем автомобиле, предварительно оформив разрешение на въезд в визит-центре национального парка, который находится в пос. Пяозерский. От него до самого водоема Паанаярви необходимо преодолеть еще 90 км грунтовой дороги. Не имея автомобиля, добраться до озера можно по железной дороге, выйдя на станции «Поселок Лоухи». Из поселка Лоухи до Пяозерского регулярно ходит рейсовый автобус, и организовываются специальные туристические трансферы.