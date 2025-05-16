Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Мистическая гора Воттоваара

8 500 ₽ за взрослого Загрузка дат... 23.05–05.10сезонность
21 отз.
Программа Стоимость Групповые даты Индивидуально В подарок
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Детали экскурсии

  • Продолжительность:
    18 часов
  • По каким дням:
    пятница, суббота
  • Начало экскурсии: 7:15, ЖД вокзал города Петрозаводска, главный вход со стороны города), пл. Гагарина 3.
  • Что включено: Транспортное обслуживание на автобусе по маршруту, переезд Гимолы - Воттоваара - Гимолы на УАЗ Буханка, проводник по горе Воттоваара, завтрак и ужин
Мистическая гора Воттоваара

Воттоваара – самая высокая возвышенность средней Карелии – ее высота составляет 417 метров. Но влечет людей она не только потрясающими видами, открывающимися с ее вершины. Воттоваара – место мистическое и очень загадочное. На ней найдены следы древних цивилизаций, которые имели здесь свои святилища и алтари.

На горе Вы увидите большие лабиринты из камней, огромные сейды и конечно, великолепные виды на таежные просторы, водопады, открывающиеся с вершины высокой горы. Деревья на горе имеют изогнутую и необычайную форму и все это создает потрясающей красоты пейзажи, в которых каждый видит что-то свое.

Программа экскурсии на Воттоваару

Воттоваара – самая высокая возвышенность средней Карелии – ее высота составляет 417 метров. Но гора знаменита не только своими футуристическими пейзажами со скалами и странной формы деревьями. Многие считают ее одним из самых мистических мест России, местом силы. Кто-то даже называет ее таинственной Гипербореей. На горе найдены следы древних цивилизаций.

Святилища и алтари, огромные сейды – валуны, опирающиеся на мелкие камни, — лабиринты – все это влечет любителей мистических приключений со всей России.

Главный вопрос – кто создал этот карельский Стоунхедж? Мнения ученых разделились – одни считают, что сама природа – ледник или землетрясение – творец этого чуда, другие уверены, что оно дело рук древней цивилизации. Кто были эти люди? Во что они верили и кому поклонялись?

В любом случае, место это удивительное, завораживающее, и не оставляющее никого равнодушным. И пожалуй, именно Воттоваару можно назвать самым мистическим местом Карелии. Выбирая эту экскурсию, вы гарантированно получите бешеный заряд энергии от прикосновения к самой настоящей древности.

  • 7:00, Отправление на автомобиле в поселок Гимолы. Начала дороги по хорошему асфальту, вторая половина дороги по грунтовке плохого качества. Общий путь – около 220 километров.

  • 12:00, Прибытие в деревню Гимолы. Обед по-домашнему у хозяйки (суп, второе, чай, пироги).

  • 12:30, Отправление на УАЗ Буханка к горе Воттоваара. 20 километров по кошмарной дороге через болота и грязи.

  • 13:20, Прибытие к подножию горы. Начало пешеходного треккинга с гидом. На горе у Вас будет 6-7 часов, в зависимости от Вашей усталости и перенасыщения видами и бешеной энергетикой. Вы поднимитесь к вершине, изучите местные изогнутые деревья, увидите древние лабиринты и алтари, столкнетесь с большой порцией мистики, услышите рассказы гида о Гиперборее и НЛО, частенько залетающих на Воттоваару. По горе есть определенные маршруты, но никто не будет против, если Вы захотите отойти от маршрута или задержаться у какого-либо из мест.

  • 18:30, Посадка в УАЗ и отправление в Гимолы.

  • 19:30, Ужин у хозяйки.

  • 20:00, Отправление в Петрозаводск.

  • 24:00, Прибытие в Петрозаводск.

Совет туристу

На экскурсию желательно взять с собой запасную обувь, в которую можно будет переодеться после горы. Не лишними будут куртки/ветровки, даже летом! Обувь на гору - удобная, кроссовки или треккинговые ботинки.

Экскурсия довольно сложна физически — очень плохая и разбитая дорога, а также часовой подъем в гору — необходимо подготовить себя к сложному дню.

Комаров на горе немного, достаточно взять с собой любой репеллент (москитолл или тп).

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Отзывы (21)
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Были на экскурсии "Мистическая гора Воттоваара".

  1. Большая часть пути до места проходила по грунтовой дороге посыпанной строительной щебенкой с песком, в результате было очень пыльно, а в микроавтобусе, на котором ехали, нет никакой вентиляции помимо открытых окон. Поэтому если вы аллергик - скорее всего вам будет очень плохо.
  2. Дорога до горы на уазиках. В машине было 4 пассажирских места и одно водительское + на две полки, по бокам, положены подушки (без спинок, упираетесь поясницей в металлический корпус) - итого 6 пассажирских мест. Нас в группе было 14 человек. Сказать что было тесно, это ничего не сказать. В нашем уазике попалась тучная дама, в результате одному человеку пришлось ехать стоя на коленях. А дорога на самом деле отвратительная. Как объяснил водитель - это всё жадность туроператора, и они неоднократно жаловались.

Если хотите по-настоящему прочувствовать природу Карелии , то езжайте на Воттоваару. Очень необычное место с невероятными видами. Много сейдов, которые держаться на маленьких камушках против всех законов физики) в общем огонь)

Здравствуйте. Мне как и многим туристам тоже хочется оставить отзыв о компании"Золотое кольцо Карелии". Я в карелии была два раза. Удалось побывать на Валааме, Рускеале, увидеть водопад "Белые мосты", Кижи, Сампо, Кивач, источник "Морциальные воды", Гирвас. Побывала на уникальной экскурсии на гору Воттоваара. На всех экскурсиях нас сопровождал Роман, за это ему отдельное спасибо. Всё было очень интересно, познавательно и безопасно. А еще есть такой маленький нюанс. Во многих компаниях когда экскурсии подходят к концу экскурсоводы замолкают и домой все едут молча. Но только не с Романом. Много историй, легенд в копилке его знаний и даже можно посмотреть кино. Скучать не придется, рекомендую. Надеюсь на то, что мой отзыв кому-то поможет.

Заказывали с товарищем две поездки - на Воттоваару и по сложному индивидуальному маршруту в Заонежье. Если говорить кратко - все на высочайшем уровне. Если более подробно, то...

На Воттоваару ездили с Михаилом - замечательный гид и водитель. Отличный собеседник, да и с сложными и похожими на стиральную доску дорогами справляется на ура. Отдельное почтение Александру, проводнику в Гимолах, и его супруге - и покормили отлично, и всю гору обошли. Сама гора, конечно, просто удивительное место - ничего сакрального я там не ощутил, но красота и уникальность места завораживают. Жаль только что из-за жары обострилась давняя проблема с давлением, из-за которой всю обратную дорогу то и дело "выключался". Но впечатлений все равно выше крыши.

С Заонежьем - во-первых, огромное спасибо Владимиру, и за душевные разговоры, и за то, что вместе с ним (и благодаря нему) посетили, думаю, все, куда только можно было добраться. Маршрут у нас там был очень сложный, и составлять его приходилось буквально на ходу, уточняя у местных жителей дорогу и обложившись картами.

Сам регион удивительный - совершенно "другая" Карелия, очень первобытная, и как будто завязшая во времени. Деревянные церкви в своей "естественной" среде вызывают просто неописуемые впечатления - это реально одна из самых красивых вещей, что можно встретить в России. Огромные настоящие карельские дома вызывают отдельное восхищение своей монолитностью и просто потрясающей вписанностью в ландшафт. А в Фоймогубе просто восхитительный музей и картинная галерея - я был в шоке, когда оказалось, что в деревне с населением в 40 человек такое есть, и причем абсолютно живое и естественное - все можно потрогать, и такое чувство, будто лет на 70 во времени назад перенесся, и зашел к кому-то в гости.

Очень жаль, что туристы почти не заезжают в этот регион. То ли он совсем не раскручен, то ли несколько пугает расстояние (хотя обратная дорога с Владимиром за беседой прошла совсем незаметно).

Часовня в Подгорской - это что-то совсем неописуемое. Древняя и болезненно-хрупкая красота, как будто попал в картину Левитана. Было бы здорово, если бы какой-то такой маршрут появился, чтобы побольше людей смогли увидеть эти восхитительные места. Потому что это стоит увидеть хотя бы раз. Настоящие потаенные жемчужины.

По итогам впечатления исключительно положительные, и отдельный огромный респект за Заонежье с практически созданной по ходу программой. В Карелии были не в первый раз, и уж точно вернемся (даже заранее знаем, куда). И уже троим друзьям успел посоветовать, куда обращаться - уровень у обоих поездок высочайший, за что огромное спасибо всем сопричастным.

(Фотографии пока так себе, ибо с телефона, а вообще мы в том регионе отсняли кучу материалов, которые еще надо разобрать и отработать)

В Карелии были с 26.05.2018 по 15.06.2018 Про необыкновенную красоту этого края можно говорить бесконечно долго.

И спасибо тем людям, которые помогли прикоснуться и прочувствовать эту красоту.

Турфирму Золотое кольцо Карелии заприметили еще дома, когда готовились к поездке. Просматривали сайты турфирм и именно сайт этой фирмы обратил на себя внимание, прежде всего тем, что экскурсии Золотого кольца Карелии отличались от стандарта, предлагаемого на других сайтах.

По прибытии в Петрозаводск, зашли в офис фирмы и поняли, что не ошиблись со своим выбором.

Мы были сразу настроены брать несколько экскурсий. И спасибо ребятам, которые помогли с выбором, при общении поняв, что именно нам будет интересно посмотреть. Давно не встречали такого адекватного общения.

В первую очередь нас интересовали экскурсии куда «своим ходом» добраться сложно.

Как раз на период нашего пребывания в Карелии организовывались три экскурсии, которые нас заинтересовали, причем одна двухдневная.

  1. «Золотое кольцо Карелии»: гора Сампо, Марциальные воды, вулкан Гирвас, водопад Кивач, Успенская церковь.
  2. Валаам + Рускеала с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала. 2 дня/1 ночь!
  3. Мистическая гора Воттоваара

Для нас огромным плюсом было – небольшие экскурсионные группы.

В процессе всё очень продуманно, поэтому можно было просто расслабиться и получать удовольствие от путешествия. Отдельное спасибо экскурсоводу Анне (это просто «находка» для бюро экскурсий) Человек умеющий работать с людьми, плюс кладезь интересных знаний и бесконечная любовь к своему краю. Двухдневная экскурсия прошла на одном дыхании.

Место для ночёвки выбрано великолепное, после ужина прогулялись к небольшому водопаду. Настолько красивая природа, что не поленились встать пораньше и перед завтраком самостоятельно погулять по окрестности. Гора Воттоваара поразила!!! Дорога к ней дальняя, но оно того стоило.

Спасибо экскурсоводу и проводнику.

Очень интересно, что ребята из турфирмы включают в экскурсии такие «изюминки» как добыча граната. Каждый смог самостоятельно добыть из породы горстку камешков на память.)))

Поездку на военном УРАЛе можно тоже отнести к экзотике))) Ребята очень лояльны и пытаются учесть все пожелания клиентов. Даже иногда чересчур)))

В одной из поездок оказалось, что по просьбе одного человека из группы, выехали на экскурсию позже. Потому, что человеку хотелось позавтракать в гостинице, хотя в пути турфирмой питание было организовано замечательно. И как вы думаете, кто первым начал жаловаться, что мы маловато времени провели на Рускеале, и хотелось бы еще погулять? Именно тот, кто просил утром выехать позже. Скорее это вопрос к приезжающим людям, неужели преодолев иногда тысячи километров до Карелии так сложно пожертвовать одним завтраком в гостинице…

Видимо, учесть абсолютно все пожелания всех людей невозможно... Поэму пусть лучше народ подстраивается под вас. Если людям действительно интересно, никакие мелочи их не остановят.

А вообще, ребята, вы молодцы!!! Приятно видеть, когда люди любят своё дело, настроены на развитие. Вдохновения вам в поиске новых интересных маршрутов!!!

И если ещё будем в Карелии, путешествовать и открывать новое продолжим с ВАМИ!!!

Остались довольны организацией отдыха. Сайт понятный, менеджеры отвечают на вопросы быстро, доброжелательно и внятно, оплата картой проводится через надёжную платежную систему.

Все организационные вопросы были решены своевременно и качественно. Для экскурсий предоставляется комфортный транспорт. Брали экскурсии: обзорную по Петрозаводску, Кижи, двухдневную Рускеала-Валаам, гора Воттоваара. Очень интересные и насыщенные маршруты, грамотные гиды, путевая информация подкрепляется аудио-, видеоматериалами и иллюстрациями.

Экскурсии групповые, сборные, и если на время экскурсии Вас присоединят к большой группе, которая следует по своей программе, то возникает конфликт между их интересами и Вашими: например, они могут захотеть потратить час экскурсии на очередь в заштатном магазине за рыбой. Имеет смысл в такой ситуации сразу звонить менеджеру в офис, к их чести нужно отметить, что наш конфликт с этой странной группой они отработали очень конструктивно и быстро.

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