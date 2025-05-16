Заказывали с товарищем две поездки - на Воттоваару и по сложному индивидуальному маршруту в Заонежье. Если говорить кратко - все на высочайшем уровне. Если более подробно, то...

На Воттоваару ездили с Михаилом - замечательный гид и водитель. Отличный собеседник, да и с сложными и похожими на стиральную доску дорогами справляется на ура. Отдельное почтение Александру, проводнику в Гимолах, и его супруге - и покормили отлично, и всю гору обошли. Сама гора, конечно, просто удивительное место - ничего сакрального я там не ощутил, но красота и уникальность места завораживают. Жаль только что из-за жары обострилась давняя проблема с давлением, из-за которой всю обратную дорогу то и дело "выключался". Но впечатлений все равно выше крыши.

С Заонежьем - во-первых, огромное спасибо Владимиру, и за душевные разговоры, и за то, что вместе с ним (и благодаря нему) посетили, думаю, все, куда только можно было добраться. Маршрут у нас там был очень сложный, и составлять его приходилось буквально на ходу, уточняя у местных жителей дорогу и обложившись картами.

Сам регион удивительный - совершенно "другая" Карелия, очень первобытная, и как будто завязшая во времени. Деревянные церкви в своей "естественной" среде вызывают просто неописуемые впечатления - это реально одна из самых красивых вещей, что можно встретить в России. Огромные настоящие карельские дома вызывают отдельное восхищение своей монолитностью и просто потрясающей вписанностью в ландшафт. А в Фоймогубе просто восхитительный музей и картинная галерея - я был в шоке, когда оказалось, что в деревне с населением в 40 человек такое есть, и причем абсолютно живое и естественное - все можно потрогать, и такое чувство, будто лет на 70 во времени назад перенесся, и зашел к кому-то в гости.

Очень жаль, что туристы почти не заезжают в этот регион. То ли он совсем не раскручен, то ли несколько пугает расстояние (хотя обратная дорога с Владимиром за беседой прошла совсем незаметно).

Часовня в Подгорской - это что-то совсем неописуемое. Древняя и болезненно-хрупкая красота, как будто попал в картину Левитана. Было бы здорово, если бы какой-то такой маршрут появился, чтобы побольше людей смогли увидеть эти восхитительные места. Потому что это стоит увидеть хотя бы раз. Настоящие потаенные жемчужины.

По итогам впечатления исключительно положительные, и отдельный огромный респект за Заонежье с практически созданной по ходу программой. В Карелии были не в первый раз, и уж точно вернемся (даже заранее знаем, куда). И уже троим друзьям успел посоветовать, куда обращаться - уровень у обоих поездок высочайший, за что огромное спасибо всем сопричастным.

(Фотографии пока так себе, ибо с телефона, а вообще мы в том регионе отсняли кучу материалов, которые еще надо разобрать и отработать)