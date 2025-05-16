В Карелии были с 26.05.2018 по 15.06.2018
Про необыкновенную красоту этого края можно говорить бесконечно долго.
И спасибо тем людям, которые помогли прикоснуться и прочувствовать эту красоту.
Турфирму Золотое кольцо Карелии заприметили еще дома, когда готовились к поездке. Просматривали сайты турфирм и именно сайт этой фирмы обратил на себя внимание, прежде всего тем, что экскурсии Золотого кольца Карелии отличались от стандарта, предлагаемого на других сайтах.
По прибытии в Петрозаводск, зашли в офис фирмы и поняли, что не ошиблись со своим выбором.
Мы были сразу настроены брать несколько экскурсий. И спасибо ребятам, которые помогли с выбором, при общении поняв, что именно нам будет интересно посмотреть. Давно не встречали такого адекватного общения.
В первую очередь нас интересовали экскурсии куда «своим ходом» добраться сложно.
Как раз на период нашего пребывания в Карелии организовывались три экскурсии, которые нас заинтересовали, причем одна двухдневная.
- «Золотое кольцо Карелии»: гора Сампо, Марциальные воды, вулкан Гирвас, водопад Кивач, Успенская церковь.
- Валаам + Рускеала с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала. 2 дня/1 ночь!
- Мистическая гора Воттоваара
Для нас огромным плюсом было – небольшие экскурсионные группы.
В процессе всё очень продуманно, поэтому можно было просто расслабиться и получать удовольствие от путешествия.
Отдельное спасибо экскурсоводу Анне (это просто «находка» для бюро экскурсий) Человек умеющий работать с людьми, плюс кладезь интересных знаний и бесконечная любовь к своему краю. Двухдневная экскурсия прошла на одном дыхании.
Место для ночёвки выбрано великолепное, после ужина прогулялись к небольшому водопаду. Настолько красивая природа, что не поленились встать пораньше и перед завтраком самостоятельно погулять по окрестности.
Гора Воттоваара поразила!!! Дорога к ней дальняя, но оно того стоило.
Спасибо экскурсоводу и проводнику.
Очень интересно, что ребята из турфирмы включают в экскурсии такие «изюминки» как добыча граната. Каждый смог самостоятельно добыть из породы горстку камешков на память.)))
Поездку на военном УРАЛе можно тоже отнести к экзотике)))
Ребята очень лояльны и пытаются учесть все пожелания клиентов. Даже иногда чересчур)))
В одной из поездок оказалось, что по просьбе одного человека из группы, выехали на экскурсию позже. Потому, что человеку хотелось позавтракать в гостинице, хотя в пути турфирмой питание было организовано замечательно.
И как вы думаете, кто первым начал жаловаться, что мы маловато времени провели на Рускеале, и хотелось бы еще погулять? Именно тот, кто просил утром выехать позже.
Скорее это вопрос к приезжающим людям, неужели преодолев иногда тысячи километров до Карелии так сложно пожертвовать одним завтраком в гостинице…
Видимо, учесть абсолютно все пожелания всех людей невозможно... Поэму пусть лучше народ подстраивается под вас. Если людям действительно интересно, никакие мелочи их не остановят.
А вообще, ребята, вы молодцы!!! Приятно видеть, когда люди любят своё дело, настроены на развитие. Вдохновения вам в поиске новых интересных маршрутов!!!
И если ещё будем в Карелии, путешествовать и открывать новое продолжим с ВАМИ!!!