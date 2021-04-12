Удивительной красоты водопад Кивакка, или Киваккакоски – одна из многочисленных природных достопримечательностей Карелии. Он находится на севере Республики в Национальном парке «Паанаярви», который административно относится к Лоухскому району.

Расположен водопад по ходу течения реки Оланга в нескольких километрах от ее устья, впадающего в Пяозеро (Кумское водохранилище). Перед водопадом Кивакка Оланга течет двумя рукавами. Они сливаются в единое русло непосредственно перед каскадом. Таким образом тонны воды оказываются объятыми скалами, образующими береговую линию реки.

Недалеко от водопада находится гора с одноименным названием. К ней проложен туристический пеший маршрут. Тем, кто отважился подняться на ее вершину, открывается изумительный, завораживающий, незабываемый вид, потрясающий своей грандиозностью.

История названия

Угро-финское слово «кивакка» переводится как словосочетание «каменная баба». Почему потомки современных карелов решили так назвать водопад, доподлинно неизвестно. Существуют две главные версии. Согласно первой, очертания горы Кивакка, которая видна со стороны водопада, напоминают женскую голову, лицом повернутую к небу. Вторая версия появилась потому, что одно из природных скалистых образований на вершине горы выглядит, как верхняя часть женской фигуры.

Немного о водопаде

Кивакка состоит из 7 порогов. Их высота на некоторых участках достигает 12 метров. Этот водопад на метр выше другого знаменитого карельского каскада Кивача и на 7 метров ниже каскада Белые Мосты. Но за счет полноводности Оланги Киваккакоски гораздо мощнее и зрелищнее этих двух водопадов. Кивакки является самым нерегулируемым во всей Карелии. В полноводье его шум слышен за несколько километров.

В начале XX столетия по порогам Кивакки сплавляли бревна. Тогда на нем для удобства переправки построили каменную дамбу. Она сохранилась в довольно хорошем состоянии.

Туристический маршрут

К водопаду Киваккакоски ведет пешеходная тропа протяженностью 4,5 км, которая проложена через березовую рощу и хвойный лес. Маршрут начинается на территории заброшенной деревни Вартиолампи. Чтобы туристы не заблудились, на пути встречаются специальные ориентиры – красные ленты. Некоторые участки маршрута оборудованы деревянными лежнями, поэтому пройти по нему можно в любое время года и при любой погоде. Тропа проложена так, чтобы проходящим по ней гостям национального парка «Паанаярви» открывались невероятно красивые панорамы и восхитительные виды уникальной первозданной природы Карелии.

Как добраться

Попасть в Государственный национальный парк «Паанаярви», чтобы полюбоваться великолепным водопадом Кивакка, можно через пос. Пяозеро. Именно там находится визит-центр парка, в котором всем туристам необходимо пройти регистрацию. Центр оформления работает по будням с 9.00 до 17.00.

Добраться до поселка можно на автобусе, который ежедневно следует из Петрозаводска. На автобусную поездку придется потратить 11 часов времени. Чтобы попасть в Пяозерский быстрее, необходимо ехать на автомобиле по Мурманской трассе до поселка Лоухи. Возле него нужно по указателю свернуть на дорогу к Пяозерскому. Расстояние от поворота до пункта назначения составляет 110 км. Проехать на машине к парку можно еще через Костомукшу к пос. Калевала, от которого до Пяозерского примерно 253 км.

В поселок Лоухи, из которого также можно попасть в парк, ездит общественный транспорт – автобус. Он каждый день отправляется из Петрозаводска. Время в пути составляет 7 с половиной часов.