Одна из самых высоких гор Карелии – Кивакка − находится близ границы с Финляндией в Национальном парке «Паанаярви». Она отличается не только не обычной для Карелии высотой. Поднимаясь на гору, можно увидеть сразу несколько видов северных ландшафтов, включая знаменитые «висячие болота», а также осмотреть древние сейды. Существует безопасный маршрут, который подходит туристам любого возраста и уровня подготовки.

Поэтому приехав в Карелию, обязательно стоит подняться на вершину и полюбоваться потрясающе красивыми видами на реку Олангу с водопадом, Пяозеро, широкие заросшие поля и величественные леса.

Общие сведения о Кивакке

Гора Кивакка является второй по высоте вершиной парка «Паанаярви», возвышаясь на 499,5 м над уровнем моря. Ее возраст составляет около 2,1 млрд. лет.

Название горы переводится с финно-угорских языков как «каменная баба». Одни ученые связывают его с очертаниями горы, напоминающей женское лицо. Но большинство считает, что Кивакка названа в честь «Каменной хранительницы» − сейда в форме женской головы. На горе встречается множество сейдов − культовых сооружений древних саамов в виде валуна на небольших ножках из мелких камней. Самый крупный из них − Каменная хранительница, или Каменная баба, − находится почти на самой вершине. Если смотреть на нее с лицевой стороны, валун напоминает женщину с волосами, собранными в пучок. Обойдя камень, можно увидеть в его очертаниях старуху в платке. С вершины горы открывается потрясающий вид на парк. Здесь можно охватить взором все главные достопримечательности: реку Олангу и расположенный на ней водопад Киваккакоски, самую высокую гору Карелии – Нуорунен, а также Пяозеро – одно из самых глубоких малых озер в мире.

Ландшафты Кивакки

Характерная особенность Кивакки – разнообразие ландшафтов. У подножия она покрыта таежным лесом. Чем выше, тем более скудной становится растительность. Сначала сосны сменяются березами, а потом лесной пейзаж превращается в тундру. На вершине живут растения, характерные для Арктики, − сосудистые виды, мхи, ягельник, невысокие кустарники и карликовые склоняющиеся к земле небольшие сосны.

Необычно смотрятся встречающиеся на склонах деревья, покрытые ветвями только с восточной стороны. Такое явление вызвано тем, что на горе дует преимущественно западный ветер. На вершине Кивакки находится несколько небольших озер с чистейшей водой. Они образовались в местах тектонических разломов.

На горе Кивакка расположен природный объект, редко встречающийся в подобном ландшафте, − «висячие болота». Они образовались благодаря тому, что водоносные породы находятся близко к поверхности. Флора болот также уникальна: встречающиеся здесь мхи и лишайники включены в европейскую Красную книгу.

Подъем на гору Кивакка

Побывать на горе можно в любое время года: зимой – на снегоходах, летом и осенью – пешком. Более устойчивая погода, без жары и комаров характерна для августа-сентября. Именно в это время можно оценить разнообразие природных красок: пронзительную синеву неба, нежно-голубую реку и озеро, насыщенную зелень хвойников, вспышки начинающей желтеть листвы.

С июня по сентябрь работает пеший маршрут, протяженностью около 6 км. Неспешный поход до горы и обратно занимает примерно 4 часа. Тропа проложена по более пологому западному склону.

Вдоль маршрута установлены километровые столбики, на стволах деревьев в качестве ориентиров повязаны яркие ленточки. Встречаются информационные таблички, указатели. Через сырые места можно пройти по деревянным настилам, через ручьи переброшены мостики. Крутые места оборудованы лестницами, а для удобства туристов н маршруте организованы места отдыха со скамьями. В начале пути есть автостоянка, костровище с беседкой, туалет.

Особенности похода на гору Кивакка

Гора находится на особо охраняемой природной территории и недалеко от государственной границы. Поэтому здесь действуют определенные ограничения.

Подниматься на гору следует только по тропе, чтобы от вытаптывания не пострадали редкие растения. Передвигать камни, разрушать сейды строго запрещено.

Как в любом горном походе, нужно позаботиться об удобной обуви и одежде. Следует запастись питьевой водой и репеллентами от насекомых.

Как добраться

Самый простой и быстрый способ добраться до национального парка «Паанаярви» − на автомобиле. Сначала по федеральной трассе «Кола» доехать до развилки на п. Лоухи и п. Пяозерский, свернуть в сторону последнего. В Пяозерском находится официальное представительство парка, где нужно зарегистрироваться. К «Паанаярви» ведет грунтовая дорога. На территорию парка въезд транспорта запрещен, машину можно оставить на стоянке.

Другой вариант доехать до Кивакки – добраться на поезде или автобусе до п. Лоухи. Далее до Пяозерского добраться на такси или заказать трансфер на сайте парка.