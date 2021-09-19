Лоухский район находится на севере Карелии в 600 км от Петрозаводска. Это самый крупный карельский регион. Он занимает площадь 22 552 км², это практически 12,5 % всей территории Республики.

В его состав входят 30 населенных пунктов и 7 муниципальных образований, а административным центром является пгт Лоухи площадью почти 30 км² и численностью населения 3749 человек. Всего в районе проживают 10 619 жителей, что составляет 0,47 чел./км².

Географическое положение и особенности рельефа

Лоухский район со своей южной стороны соседствует с Кемским и Калевальским районами Республики Карелия, с северной – с Мурманской областью, а с западной – с Финляндией. Протяженность границы – 120 км. Восточная часть региона заканчивается Белым морем.

Рельеф района преимущественно равнинный. Исключение составляет северо-запад территории. Там находится самая высокая гора Карелии – Нуорунен (577 м н.у.м.) и второе по глубине озеро – Паанаярви (131 м). Отличительная особенность региона – чрезвычайно развитая гидрографическая сеть. В нее входят сотни озер и рек.

Климатические особенности

Климат в Лоухском районе континентальный, поэтому ртутный столбик термометра в январе здесь редко опускается ниже -13°C и поднимается выше +14°C в июле. Погода в этом северном регионе неустойчива и по среднегодовым температурным показателям всегда на 1-2 градуса ниже, чем в других районах страны. Лето здесь не бывает жарким, а атмосферные фронты, надвигающиеся с Белого моря, существенно влияют на фактические погодные условия. Поскольку часть области находится за полярным кругом, нередко здесь можно наблюдать Северное сияние.

Историческая справка

История этого региона начинается с древних саамских поселений, которые жили в 5-6 веках до н.э. Они вели кочевой образ жизни, занимались собирательством и охотой. Поселения славян появились на данной территории значительно позже – в IX ст. Они выживали за счет выгодного географического положения региона: по нему проходил крупный торговый путь из Поморья в Швецию.

В XV в. основным промыслом местных жителей стало солеварение. Соль использовалась как для собственных нужд, так и на продажу. В те времена на побережье Белого моря работало 116 варниц, 44 из которых находились на территории Лоухской, тогда еще Керетской, области. Соль выпаривали на цренах – больших железных сковородах диаметром до 8 м. Их изготовление стимулировало развитие еще одного важного промысла – добычу железа. Кроме этого, карелы добывали слюду-мусковит, из которой делали стекло. Также жители волости добывали жемчуг. Но из его и без того незначительного количества, каждую 10-ю жемчужину отправляли в царскую сокровищницу.

Недовольство местных жителей налоговой политикой государя привело к жесткой расправе над непокорными. Произошло это в 1568 году. Мятеж был жестоко подавлен. В результате карательной операции 41 керетский двор опустел, остановились 3 мельницы и 28 црен.

Кроме внутренних расприй, стабильному промышленному развитию региона мешали шведы. Они периодически вторгались на карельскую землю, начиная с XII века. Открытие соляных месторождений на Урале снизило рентабельность добычи поморской соли, что привело к общему ухудшению социально-экономической обстановки в регионе.

В 1914 году в процессе строительства Октябрьской ж/д магистрали была открыта станция Лоухи, что в переводе с финского значит «глыба». Она вместе с прилегающими к ней производствами и крестьянскими дворами впоследствии войдет в состав административного центра района, а он, в свою очередь, в Карельскую трудовую коммуну.

В 1944 г. из-за финской оккупации органы управления Лоухского региона перебазировались в пос. Чупа. А в Лоуху переместилась администрация Кестеньгского района, центр которого был разрушен до основания. В послевоенный период начался процесс активного восстановления и развития региона в промышленном, торгово-экономическом и социально-культурном направлениях. Он продолжается и в наши дни.

Достопримечательности

Главное достояние Лоухского района – Национальный парк «Паанаярви». Он был организован в 1992 году постановлением правительства РФ с целью защиты аутентичных природных ресурсов на территории гидробассейнов р. Оланги и оз. Паанаярви. Глубина озера 131 м.

Совместными усилиями властей и ученых в особо охраняемой природной зоне удалось сберечь несколько десятков видов вымирающих животных, птиц и растений. Площадь государственного заказника – 100 тыс га, примерно 75 % из которых занимает хвойный массив.

«Висячие» болота – одно из самых интересных природных явлений, которое можно увидеть на скалистых склонах. Всего на территории заповедника более десятка крупных геологических объектов и 54 памятника, представляющих большую природную или историко-культурную ценность. Парк открыт для посещений, но его гости должны соблюдать определенные правила поведения. Для туристов специально разработаны несколько экомаршрутов различного уровня сложности, организованы привалы и места отдыха в самых живописных уголках заказника.

Река Кереть – еще одно любимое туристами место в Лоухском районе Карелии. Эта река представляет собой цепь водоемов, соединенных перешейками и порогами. Такое строение водного объекта привлекает любителей сплавов со всей страны и ближнего зарубежья. В перерывах между преодолениями порогов туристы могут разбить привал в окружении первозданной природы, насобирать грибов и ягод, насладиться чистейшим карельским воздухом.

Кроме этих природных достопримечательностей, гости региона могут посетить следующие объекты: