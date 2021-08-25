Белое море является одним из красивейших северных водоемов России, где сохранилась первозданная природа и уникальное биоразнообразие. За свою протяженную извилистую береговую линию оно получило второе поэтическое название: «Залив змей».

Водоем относится к бассейну Северного Ледовитого океана. В теплое время года температура воды не превышает 16 градусов Цельсия. Зимой он полностью покрывается льдом, по периметру береговой линии образуется плотная ледяная корка до 150 см шириной.

Море омывает берега сразу 3 российских регионов: республики Карелия, Архангельской и Мурманской областей. На его побережье расположено несколько крупных портовых городов:

Береговая линия формирует множество заливов и бухт. В северной части моря, называемой географами Воронкой, и в более узкой, расположенной немного южнее, именуемой Горло, зачастую образуются сильные приливно-отливные колебания уровня воды. Наибольший их размах (до 9 метров) наблюдается в Мезенском заливе.

Белое море считается достаточно мелководным: средняя глубина составляет 67 метров. Самый глубокий участок (343 метра) находится в Кандалакшском заливе. В тоже время водоем достаточно часто штормит, особенно в осенний период. Высота волны может достигать 5 метров.

Климатические особенности Белого моря

Беломорье отличает суровый, северный климат, характеризующийся длительной холодной зимой с обильными снегопадами и непродолжительным прохладным дождливым летом. Ежегодное количество осадков превышает 600 мм.

Флора и фауна Белого моря

Фауна северного моря достаточно многообразна. Здесь водятся киты-белухи, морские зайцы, кольчатые нерпы, нарвалы. А зимой начинается массовая миграция гренландских тюленей. В северной части водоема они устраивают свои лежбища. Наибольшее их скопление находится на острове Моржовец. В глубинах нашли себе пристанище разные виды моллюсков и медуз.

Неудивительно, что Белое море крайне популярно среди любителей рыбной ловли. Здесь водится более 50 видов промысловых рыб. Среди которых: сиг, навага, сайка, корюшка, сельдь, треска, семга, кумжа.

Большинство пернатых обитателей здешних мест включено в Красную книгу. Это редко встречающиеся в природе северная олуша, орлан-белохвост, большой поморник. Единственная в мире птица, мигрирующая из Арктики в Антарктику, полярная крачка выбирает для гнездования именно Беломорское побережье. Морская флора представлена огромным количеством донной растительности и водорослей, таких как ламинария, анфельция, зостера.

Отличительные особенности Белого моря

Белое море является одним из самых маленьких морских водоемов Российской Федерации. Его площадь не превышает 90800 км2. Это составляет 1/16 часть от площади соседнего Баренцева моря. Гидрологической особенностью водоема является наличие нескольких слоев воды с разным типом солености и показателями температуры:

поверхностный слой отличается пресноводностью и максимальной прогретостью;

промежуточный слой достигает 1 градуса Цельсия и показателей солености в 29 промилле;

глубинный слой высокосоленый с температурой воды чуть выше 0 градусов.

Еще одной особенностью моря является большой объем приточной пресной воды: около 250 км3 в год. Происходит это из-за того, что в него впадает несколько крупных полноводных рек: Выг, Северная Двина, Онега, Нива, Мезень. Если бы в водоем не приходила соленая вода из Баренцева моря, оно вскоре бы стало совсем пресным.

Благодаря Беломорско-Балтийскому каналу водоем является важнейшим транспортным узлом, через который переправляют грузы самого разного назначения.

Интересные факты

Далеко не всем известно, что:

Изначально море носило совершенно другое название. Из-за постоянно холодной воды его именовали Студёным.

Свое современное название водоем получил из-за того, что большую часть года его поверхность покрыта слоем белого снега.

Это первое море, на котором побывал первый Император Всероссийский Петр Первый.

По всей площади водоема хаотично рассеяны 22 острова. Наиболее известные из них: Олений, Великий, Моржовец и Соловецкий архипелаг.

Коренное население региона – поморы.

Берега Белого моря имеют собственное название и неповторимый рельеф. Также отдельные названия есть и у дующих ветров.

Является единственным российским внутренним морем, которое не граничит больше ни с одним другим государством.

Достопримечательности Беломорья

Беломорье славится не только своей фантастически красивой природой, фактически нетронутой рукой человека, но и уникальными объектами историко-культурного наследия. На Соловецком архипелаге в Онежском заливе находится одна из бесценных православных святынь – Спасо-Преображенский ставропигиальный монастырь. Также на островах архипелага сохранилось множество лабиринтов и петроглифов, оставленных древними людьми. Увидеть уникальные находки с наскальными изображениями и побывать на местах стоянок первобытных людей можно в археологическом комплексе «Беломорские петроглифы» в низовье реки Выг.

Поближе познакомиться с самобытной культурой русского севера можно, посетив музейный комплекс под открытым небом «Малые корелы», находящийся в 25 километрах от Архангельска. А прикоснуться к культуре таинственных саамов, можно посетив архипелаг Кузова.

В полной мере насладиться красотой первозданной природы Беломорья можно, посетив тур Соловки или экскурсию по Соловкам, Беломорью и Петроглифам. А здесь можно посмотреть другие туры.

Загадочное и своенравное Белое море в любое время года поражает своей суровой северной красотой и неукротимой мощью. Это уникальный край, где можно полюбоваться фантастическим Северным сиянием и восхитительно красивыми закатами, заставляющими пылать всю поверхность моря; получить огромное удовольствие от удачной рыбалки и увидеть тюленей и нерп в их естественной среде обитания; прогуляться по песчаному морскому дну во время отлива и послушать как поют белухи.