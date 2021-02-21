Карельский архипелаг Кузова гармонично сочетает в себе удивительных по красоте северные ландшафты и загадочные памятники древности. Сюда стоит приехать, чтобы насладиться нетронутой живописной природой. И увидеть древние культовые сооружения и скопления священных камней.

Описание объекта

Архипелаг состоит из 16 островов, наибольшие из которых — Немецкий и Русский. Пик первого достигает 140 м, а второго — 123 м. Считается, что название островов произошло от карельского слова «кууси», что значит «ель». И, действительно, большая часть архипелага покрыта густыми еловыми лесами. Хотя каждый остров неповторим, все они имеют куполообразную форму и усеянными мхами и лишайниками склоны.

Около берегов архипелага можно встретить нерпу, кита-белугу, морского зайца и множество видов рыбы. Также острова привлекают пернатых. Здесь и серебристые чайки, и орланы, и куропатки, и крачки, и гаги, и многие другие.

Где находится достопримечательность?

Если искать архипелаг Кузова на карте, нужно смотреть на север Карелии. Данный объект расположен в Белом море, примерно в 15 км восточнее Рабочеостровска. Он имеет статус заказника и открыт для посещения туристов. При этом устанавливать палатки и разводить костры разрешается только на Русском, Немецком и Чернецком Кузовах. Там выделены отдельные участки вдали от историко-культурных достопримечательностей.

Чем примечателен архипелаг?

Начиная с VIII века, на этих территориях селились саамы. Они занимались охотой, оленеводством и морским промыслом. И оставили после себя главную достопримечательность архипелага — загадочные скопления камней — сейды. Сегодня на Немецком и Русском Кузовах их насчитывается порядка 800.

По мнению исследователей, саамы прибывали на острова на лодках или пешком по льду, чтобы поклоняться силам природы, приносить жертвы и просить о благополучии. Для этого на утесах и обрывах были возведены каменные фигуры, состоящие из нескольких валунов. Как правило, один большой камень символизирует туловище, а несколько поменьше — голову и ноги. Возле некоторых сейдов установлены два дополнительных камня в виде вытянутых вперед «рук».

Легенды и история островов

Основная часть огромных валунов на «ножках» расположилась на Немецком Кузове. Здешние изваяния именуются «окаменевшими немцами». Поморская легенда гласит, что однажды «немцы» хотели захватить Соловки, но попали в сильный шторм.

Завоевателям пришлось укрыться от стихии на берегу одного из островов. Отряду оставалось лишь наблюдать видневшийся вдали Соловецкий монастырь, поскольку бушующее море не позволяло им двигаться дальше. Но однажды во время трапезы гнев «богов» обратил воинов в камни, и они навсегда остались на острове, получившем имя Большой Немецкий Кузов.

Это сказание связано с реальными событиями, когда в XVII веке шведы пытались захватить Соловецкий монастырь. Причем в древности их именовали «немцами». Кроме того, саамы верили, что человек действительно может окаменеть.

На втором по важности острове архипелага — Русском Кузове — возведено более 300 сейдов. Основная их часть напоминает «Каменных баб», представляя собой продолговатые гранитные плиты, подпираемые округлыми булыжниками. Существует версия, что отличие истуканов связано с принадлежностью островов разным родовым группам — фратриям. Причем под некоторыми идолами обнаружены «лопарские ямы», где могли временно проживать саамские семьи.

Еще одно открытие ждало исследователей на стоянках времен неолита острова, где были найдены каменные орудия труда и наконечники для стрел.

Загадки и тайны архипелага

На берегах островов Карелии встречаются остатки укрытий саамских охотников — «паахус». Также был обнаружен природный грот с частями немецкого обмундирования времен Второй Мировой войны. Поскольку этих территорий оккупация не коснулась, возникла версия о тайном посещении немцами островов. Вероятно, это было связано со страстью Гитлера к изучению оккультных наук.

Очередной головоломкой местности стал высеченный гранитный трон, к которому ведут ступени от побережья. Его спинку украшают загадочные знаки, напоминающие символику древнего Египта. Кто и для чего сделал этот объект, остается неизвестным. Однако по некоторым данным древние египтяне называли себя «народ Кеми», что позволяет предположить существование связи между ними и обитателями Беломорья тех времен.

Завораживающе выглядят и каменные лабиринты, сложенные на возвышенностях острова Олешин. Меньший лабиринт уже плохо прослеживается, а крупный диаметром около 12 м отлично сохранился. Около 1000 камней создают витиеватые ходы, ведущие к центральной композиции из валунов. Вероятнее всего подобные объекты использовались культовыми служителями.

Также остались предания о «Каменной книге», высеченной на скалистом берегу Белого моря. К сожалению, после строительства ГЭС в 1962 году она скрылась под водой и стала недоступной для изучения.

Как добраться до архипелага?

Туристический объект находится в Белом море, примерно в 30 км восточнее города Кемь. Добраться до архипелага можно на катере или небольшом корабле. Поскольку регулярного сообщения с островами нет, лучше присоединиться к организованной экскурсии. Например, обратившись в экскурсионное бюро Соловецкого музея-заповедника.

Самостоятельные путешественники могут воспользоваться услугами частных перевозчиков в прибрежном поселке Рабочеостровск. Ввиду отсутствия пристаней на островах катера причаливают прямо к берегу.

Координаты островов архипелага: Олешин — 64°57'52"N 35°12'19"E, Немецкий Кузов — 64°57'04"N 35°09'56"E, Русский Кузов — 64°56'08"N 35°08'18"E.