Белухи Белого моря

Северная природа удивительна. Здесь водится множество видов редких и необычных животных. Среди них – белухи, или белые киты. Они живут в полярных широтах, и облюбовали Белое море не только для постоянного проживания, но и выведения потомства.

В бухтах некоторых островов устраивают так называемые «роддома». Здесь можно подойти совсем близко и понаблюдать за жизнью этих сообразительных красивых животных.

Кит Белуха - полярный дельфин

Белухи относятся к отряду китообразных, подотряду зубатых китов, семейству нарваловых. Многие называют их белыми дельфинами за общительность и относительно небольшие размеры. Область их обитания – северные моря: Охотское, Баренцево, Берингово, Белое, иногда они заходят в воды Балтики, а также крупные реки Сибири. Есть популяции животных на побережье Канады и США.

Белухи живут в неглубоких заливах. В их рационе рыба: навага, сельдь, треска, меньше − ракообразные и головоногие моллюски. В поисках пищи животные способны опускаться на 10-метровую глубину.

Внешний вид белого кита

Беломорские белухи мельче своих сородичей из других регионов, их длина составляет 3-4 метра. Тело кита вытянуто, завершается крупным хвостом. На протяжении первых лет жизни у белух меняется окрас. Родившийся детеныш окрашен в коричневый цвет, к 1-2 месяцам животное становится темно-фиолетовым, а затем постепенно светлеет. Самки обретают белый окрас к 5 годам, самцы – к 6-7.

Животное может использовать большое количество мимических мышц. Поэтому глядя на белуху, кажется, что она улыбается.

Округлый лоб имеет утолщение – мелон, часть системы эхолокации, которой обладает животное. Мелон заполнен плотным жиром, позволяющим модулировать ультразвуки. Отражаемые от предметов и дна волны поступают в специальный орган в нижней челюсти, затем через внутренне ухо сигнал передается в мозг.

Особенность белухи – строение позвоночника. Шейные позвонки не слиты вместе, и животное в отличие от других китов может поворачивать голову. У него есть небольшие овальные грудные плавники, спинной отсутствует. По-латыни род «Белухи» звучит как «Delphinapterus», то есть «бескрылый дельфин».

Поведение и образ жизни белухи

Белухи – социальные животные, они любят общаться между собой. Их язык насчитывает множество звуков, из которых на настоящий момент расшифровано около 50. За такую «разговорчивость» они получили прозвище «морские канарейки». Выражение «реветь белугой» также связано со способностью животного издавать громкие пронзительные звуки. Этот известный фразеологизм относится именно к белому киту, так как до XIX века это млекопитающее имело два равноправных названия: «белуга» и «белуха».

В 2007 году на Международной конференции по мониторингу потепления Арктики белый кит признан видом-«биоиндикатором», по состоянию которого можно делать выводы о том, какова ситуация с окружающей средой.

В некоторых странах мира белуха охраняется государством, существуют заповедные зоны. В России до сих пор разрешен промысел животного. Заниматься им могут коренные северные народы по установленным квотам.

Где посмотреть на беломорских белух в Карелии

Белухи живут стадами. Взрослые самцы создают отдельные группы и покидают самок с детенышами, уходя за пропитанием. Самки защищают и воспитывают белушат в отдельных сообществах, действующих по законам матриархата. Детеныши остаются в подобных группах до 3-летнего возраста.

Самое большое число животных в Белом море сконцентрировано у мыса Белужий Большого Соловецкого острова. Здесь постоянно ведутся научные исследования. Наблюдать за животными нужно с берега. Во-первых, это удобно: они подплывают к береговой линии очень близко − до 5 м. Во-вторых, нахождение туристов на берегу ограждает китов от звуков катеров, людских голосов, которые могут разноситься по водной поверхности и пугать их.

Место на Соловках выбрано белухами для рождения и выращивания потомства из-за комфортных природных условий. От сильных волн обитателей прикрывает подводная песчаная коса – литораль. Благодаря небольшой глубине вода быстро прогревается. Во время отливов можно наблюдать, как самки играют со своими малышами. Попасть сюда можно с экскурсией, которые организуют на Соловецких островах.

Стать ближе к этим чудесным животным можно еще в одном месте – деревне Нильмогуба в Лоухском районе Карелии. Здесь, на берегу Белого моря расположен туристический центр «Полярный круг», а также самый северный в мире дайвинг-центр. Погружаться можно круглый год. Любители подледного дайвинга приезжают сюда со всей России.

Кроме того, в Нильмогубе находится филиал Утришского дельфинария. После гастролей белух привозят сюда для отдыха. Они живут в естественных условиях Белого моря, за ними наблюдают ученые, занимаются тренеры. Туристы могут не только увидеть животных, но и покормить их. Можно даже с ними поплавать. Снорклинг в гидрокостюме, с маской и трубкой доступен любому. Перед погружением инструктор рассказывает о животных, проводит инструктаж.