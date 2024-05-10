Красная книга Карелии

Результатом активной жизнедеятельности человека стало загрязнение окружающей среды и сокращение популяции животных. Простых призывов беречь природу, к сожалению, уже недостаточно. Возникла необходимость обратиться к букве закона и занести редких зверей, птиц и рыб в Красную книгу.

Какие животные занесены в Красную книгу

Так появился список видов животных Карелии, многие из которых могут просто исчезнуть с лица Земли.

Крупные млекопитающие

Среди крупных млекопитающих в Красной книге Карелии не так много видов.

Северный олень

Большая часть популяции проживает в северных районах республики. Внешне напоминает лося — гордый вид, густая шерсть, большие ветвистые рога у представителей обоих полов. Взрослая особь достигает массы 100–200 кг, длины 2,20 м и высоты 1,4 м. Северный олень питается разными видами растительности, в основе рациона — ягель.

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Европейская косуля

Встречается редко, в основном в южных и центральных районах края. Небольшой изящный олень выделяется некрупными рогами — в пределах 25 см. Средние параметры самца: вес 21–35 кг, размер тела 1–1,2 м. Шерсть животного имеет коричневый окрас с легкими полосами и пятнами. Детеныши отличаются пятнистостью, что помогает маскировке от хищников.

Росомаха

Крупный хищник семейства куньих чаще водится на севере республики. Его численность неуклонно снижается, на сегодня осталось не более 250 особей. Млекопитающее вырастает до 30–40 кг при длине 1 м. Росомаха отличается массивным туловищем, мощными конечностями и длинной плотной темно-бурой шерстью с продольными полосами на спине. Как правило, живет обособленно.

Средние и мелкие животные

В Красной книге Карелии занесено много небольших животных. Среди них:

Обыкновенный еж

Редкое для республики животное в основном обитает в южных районах. Небольшое тельце ежа покрыто иголками, на узкой мордочке — маленькие темные глазки. При опасности сворачивается в клубок. Питается насекомыми, обычно ведет ночной образ жизни. В преддверии зимы наносит сухие листья и траву в нору или дупло внизу дерева, устраивает гнездо и впадает в спячку.

Ласка

Млекопитающее семейства куньих встречается в республике крайне редко. Небольшая хищница отличается юркостью и ловкостью. Вырастает до 80–100 г и 17-18 см. Туловище ласки — вытянутое с короткой шеей и лапами, узкой головой и пушистым хвостом. Мягкая шерсть имеет бурый оттенок с более светлой грудкой, на зиму окрас становится белым. Основа рациона — мышевидные грызуны, ящерицы, птенцы, лягушки.

Обыкновенная летяга

По сравнению с обычной белкой имеет меньшие размеры и кожаную перепонку между лапами, которая помогает увеличить дальность прыжка. Этот грызун семейства беличьих вырастает до 20 см. Уши — закругленные, без кисточек. Глаза — большие, темные. Летяга ведет ночной образ жизни, прекрасно маскируется в лесных насаждениях.

Черная крыса

Отмечены лишь отдельные экземпляры в южных районах края. В среднем черная краса меньше своего серого сородича. Достигает массы 130–300 г и размера 15–22 см. Густо покрытый волосами хвостик обычно длиннее тела. На узкой мордочке заметны большие закругленные ушные раковины. Питается растительной пищей — плодами, семенами, орехами.

Бурый или обыкновенный ушан

Встречается в Карелии крайне редко. Летучая мышь рода ушанов выделяется необычно длинными ушами. Спящие зверьки опускают их назад и прячут под крылья. Ведет ночной образ жизни. Днем спит в дуплах деревьев, на чердаках домов, в пещерах или подземных сооружениях. Основа рациона — комары, жуки, пауки и прочие насекомые.

Крошечная бурозубка

Самое мелкое млекопитающее России относится к семейству землеройковых. Отличается миниатюрностью — размеры не превышают 8 см, масса может доходить до 4 г. Голова — большая, широкая с небольшими ушами и подвижным хоботком. Мех — короткий, бархатистый, темно-коричневый или бурый со светлым брюшком. Питается насекомыми.

Равнозубая бурозубка

Обитает на территории республики практически повсеместно, даже в северных таежных районах. Относится к семейству землеройковых рода бурозубок. Масса взрослой особи — 8–15 г, тело — 72–92 мм. Шерсть однотонного темного цвета. Активность круглосуточная. Предпочитает селиться в долинных лесах, основа питания — жуки, гусеницы, дождевые черви.

Полевая мышь

Млекопитающее близко к исчезновению на территории края. Может достигать 12,5 см, хвостик составляет порядка 70% от общей длины. Ушки маленькие. Густой мех спинки охристо-сероватого цвета, брюшко — светло-серое. Имеется темная полоса вдоль спины. Ведет ночной образ жизни. Передвигается прыжками, умеет плавать. Делают запасы на зиму, в спячку не впадает.

Мышь-малютка

Самое мелкое млекопитающее на Земле. В среднем туловище взрослой особи вырастает до 5,5– 7 см, а хвост — до 6,5 см. Самец может весить до 7–10 г. На тупой укороченной мордочке имеются небольшие ушки. Отличается рыжеватым или буровато-охристым окрасом шерсти. Предпочитает жить в зарослях, опасается яркого света. Активность круглосуточная, основа рациона питания — семена.

Заяц-русак

Редкое животное водится на юге края, иногда может селиться в центральных районах. Увидеть сложно, обычно обнаруживаются только следы. Параметры взрослой особи в среднем составляют — 4–6 кг и 57–68 см. Встречаются массивные экземпляры до 7 кг. Заяц-русак имеет выдающиеся длинные уши и удлиненный клиновидный хвост.

Лесной лемминг

Недостаточно изученный зверек селится в таежной зоне края. Резкое увеличение популяции обычно переходит в период спада. Лемминг дорастает до 8–13 см при массе до 45 г. Внешне напоминает лесных полевок, имеет меньшие размеры и более короткий хвост. Мех спины серый с коричневатым пятном, брюхо чуть светлее.

Садовая соня

Мелкий грызун в Карелии практически не встречается. Вес взрослой сони — 60–140 г, длина — 11–16 см, размер хвоста — 9–14 см. Выделяется заостренной мордочкой и большими ушами без кисточек. Шерсть короткая, серая или коричневая. Предпочитает лиственные леса и посадки. Основная активность приходится на ночное время, зимой впадает в спячку.

Прудовая ночница

Мелкая летучая мышь рода ночниц обычно предпочитает южные районы. Любит обосноваться около водоемов. Вес 11–23 г, размер 51–73 мм, короткое ухо при вытягивании едва достает кончика носа. Ведет ночной образ жизни. Днем укрывается в дуплах деревьев или на чердаках. Для зимовки выбирает надежные укрытия — щели зданий, пещеры.

Усатая ночница

Еще одна представительница летучих мышей, которая в республике встречается крайне редко, предпочитая более южные широты. Длина взрослого зверька — 4-5 см, масса — 4–9 г. Выделяется стройным сложением. Мех густой, всклокоченный, желтоватого или песочного оттенка. Уши и летательная перепонка темные. Зимует в пещерах или гротах в группах по 10–15 особей.

Водяная ночница

Евразийская летучая мышь рода ночницы. Более крупная по сравнению с усатой ночницей. Активность ночная. Предпочитает селиться у стоячей воды или на берегах каналов, рек. Размеры колеблются от 45 до 55 мм, вес — от 7 до 15 г. Мех — пушистый, коричневато-серая спинка и серебристо-серое брюшко. Крылья и хвостовые перепонки темно-коричневого цвета.

Европейская норка

Вошла в категорию «на грани исчезновения», в Карелии обнаруживаются лишь отдельные экземпляры. Мелкий хищник семейства куньих имеет гибкое вытянутое тело 28–43 см весом до 800 г. Конечности — короткие, хвост — непушистый, 12–19 см. Мех — недлинный, плотный, однотонного окраса от рыжевато-бурого до темно-коричневого. Европейская норка обитает вблизи проточных водоемов, озер, реже болот.

Речные обитатели

Есть в Красной книге Карелии и животные, живущие в реках и озерах.

Выдра

Популяция облюбовала южные районы, живет по берегам рек, иногда небольших карельских озер. Выдра может вырастать до 10 кг при длине 90–95 см. Вытянутое тело и перепонки на лапах помогают млекопитающему быстро передвигаться в воде. Выдра очень активна, но днем чаще прячется в норе. Основа рациона питания — рыба, раки, лягушки, моллюски.

Ладожская нерпа

Водится в Ладожском озере Карелии и в Сайменском озере Финляндии, общая популяция — около 3000 особей. Максимальный вес ладожской нерпы — 47 кг, длина — 135 см. Лапы короткие, окрас меха — темно-серый с белыми кольцами. Новорожденный щенок этого представителя куньих выделяется белым мехом, ростом до 50 см и весом до 4,5 кг.

Морская свинья

В республике встречается нечасто, а в мире отмечается большая популяция без угрозы исчезновения. В Карелии водится в беломорском бассейне. В среднем дорастает до 160 см при весе до 60 кг. Окраска — темно-серая спинка переходит в светло-серое или белое брюхо. Держится небольшими группами, во время охоты может сбиваться в массивные стада. Основа рациона — придонные виды рыб.

Птицы

Среди птиц в Красной книге Карелии стоит выделить следующих.

Черный лебедь

Птица рода лебедей семейства утиных отличается меньшей величиной по сравнению с белым лебедем-шипуном. Взрослая особь достигает массы 5–8 кг и роста 110–140 см. Имеет самую длинную шею среди всех лебедей. Красный клюв контрастирует с черным оперением и лапами. Предпочитает водоемы в лесистой местности. Питается водными растениями, прибрежной травой, водорослями, зерном.

Орлан-белохвост

Крупный хищник семейства ястребиных с размахом крыльев до 2–2,3 м. Длина тела составляет 70–90 см, масса — 4–7 кг. Оперенье коричневатого цвета с желтоватой головой и шеей. Хвост белый, короткий, клиновидный. Строит гнезда, где селится несколько лет подряд. Предпочитает места у водоемов. Птицы питаются рыбой и водными млекопитающими, иногда падалью.

Журавль серый

Крупный представитель журавлей, вес может доходить до 6 кг, высота 115 см, а размах крыльев 2 м. Оперенье синевато-серого оттенка помогает маскироваться в лесистой местности. Длинные ноги черного цвета, светлый клюв 20–30 см. Птицы моногамны, вьют гнезда в зарослях в болотистой местности и вблизи рек. Рацион зависит от местности. Питаются растениями, беспозвоночными — червями и насекомыми, некрупными позвоночными — рыбой, грызунами и пр.

Глухарь

Крупный представитель фазановых получил свое название из-за токующих звуков во время брачного периода. Глухарь обитает в лесах. Вес самца достигает 6,5 кг, высота 1,1 м, а размах крыльев — 1,4 м. Самка примерно на треть меньше. Самцы также выделяются более ярким оперением. Темная спина с бурыми и серыми пятнышками переходит в пепельно-серую шею и голову. Крылья коричневые, а на черном хвосте имеются белые пятна. Основа рациона питания — побеги, листья, ягоды, семена, в зимнее время — почки и хвоя.

Это лишь некоторые животные из Красной книги Карелии. Благодаря запрету на охоту и другим охранным мероприятиям остается надежда сохранить многие исчезающие виды.