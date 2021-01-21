Лесной северный олень в Карелии

Животный мир Карелии удивляет своим богатством и разнообразием. Одним из самых крупных животных этой местности, вес которого может достигать 200 кг, является лесной северный олень. Когда-то это красивое и величественное животное обитало на всей территории Карелии, сейчас же оно занесено в Красную книгу.

Северный олень имеет четкие внешние различия с другим представителем семейства оленевых – лосем. Он меньше по размеру: длина тела взрослого самца достигает 1,7-2,2 м, по высоте в холке он может быть от 100 до 140 см, по весу – 120-190 кг. Рога оленя, в отличие от лосиных, имеют общий ствол и небольшие ветви с отростками. Самки животного, как это часто бывает, по размеру вдвое меньше самцов, это же касается и их рогов.

Туловище оленя плотное, а ноги крепкие и сравнительно короткие. По площади его копыта почти в два раза больше, чем у других оленей, и, соответственно, являются более устойчивыми. Между двух половинок копыта находятся длинные волоски и растяжная перепонка. В месте с развитыми боковыми копытцами это значительно увеличивают поверхность опоры ног животного.

Живут северные олени Карелии около 25 лет. Наибольшую угрозу им представляют волки, чуть меньшую – медведи, рыси и росомахи.

Летом они предпочитают жить поодиночке, или же группами до 5 особей, возле водоемов и сырых мест с сочным травянистым кормом. Зимой же они объединяются в стада по 5-15 голов, а иногда и по 100. В холодное время года обитают в сосновых борах-ягельниках, на берегах рек, моховых болотах, где могут добыть свой главный зимний корм – ягель и мох, лишайники и ветки деревьев.

Где живут дикие северные олени в Карелии

В минувшем веке олени в Карелии были распространены повсеместно, а наибольшая их численность была замечена в начале 1980-х годов. Но затем, спустя десятилетие, их число стало стремительно падать по большей части из-за охоты. Олений промысел был развит в этой зоне всегда, а сам образ животного был важным в искусстве древних жителей Карелии. Об этом свидетельствуют петроглифы Старой Залавруги с изображенными на них сценами охоты на оленей в период их кочевки.

В конце 1980-х начался невиданный до этого расцвет браконьерства, а ситуацию с популяцией оленей усугубило использование охотниками снегоходов. Кроме того, при этом также снизилась численность лосей, которые были основными жертвами волков. Таким образом, общее давление хищников и охотников привело к уменьшению числа оленей в Карелии.

Чтобы остановить этот процесс, была сокращена квота и ограничены районы добычи животных, а затем и вовсе запрещена охота на них. Благодаря долгим годам охраны и пополнению диких стад особями из оленеводческого хозяйства, их численность стала расти.

По данным 2003 года северных оленей в Карелии насчитывалось 2,5 тысячи особей, сегодня эта цифра составляет 6-7 тысяч.

Cейчас лесных северных оленей можно увидеть на севере республики – в Калевальском, Муезерском, Сегежском районах, чуть меньше их встречается в Лоухском и Кемском районах. Редко можно встретить небольшие стада на севере Суоярвского и Медвежьегорского районов, в Пудожском.

Олень – друг человека)

На многих людей знакомство с северным оленем оказывает незабываемое впечатление. Испытать подобные эмоции от встречи с величественным лесным жителем Карелии можно, гуляя по туристическим маршрутам на охраняемых территориях. Некоторые турфирмы предлагают знакомство и короткое общение с оленями на севере Карелии (Лоухский район, деревня Нильмагуба). Туристы могут понаблюдать за жизнью животных в естественных условиях, увидеть, как они вальяжно жуют сено и мох, услышать о них множество интересных фактов. Раньше олени жили в некоторых зоокомплексах, например, «Три медведя» или «Велт». Однако в неволе их содержать довольно сложно, поэтому общение с животным в рамках тура проходит в максимально естественных условиях на охраняемой территории.