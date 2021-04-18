Кольчатая нерпа – эндемик Ладожского озера и Республики Карелии. Этот вид ластоногих обитает только в пресных водах Ладоги и представляет собой большую ценность для карельской фауны.

История появления вида

Ладожское озеро – одно из самых крупных озер европейской части континента. Его площадь составляет примерно 18000 км², а глубина достигает 50 м. Около 400 млн лет назад Ладога, а также воды Балтики представляли собой единый бассейн палеозойского моря. В результате масштабного таяния ледников, которое произошло 14 тысяч лет назад, южная часть современного Ладожского озера получила прямой выход к Балтийскому морю.

Еще через 4 тысячи лет тектонические сдвиги в земной коре способствовали поднятию суши и пересыханию Хейниокского пролива, что и привело к образованию отдельного от моря озера – Ладоги. Таким образом, популяция морских ластоногих млекопитающих оказалась отрезанной от морской воды и была вынуждена приспосабливаться к новой среде обитания. Так появились нерпы Ладожского озера – эндемические животные Карелии.

Описание вида

Ладожская нерпа отличается от других подвидов тюленей незначительно – размером и окрасом. Шерсть у этих тюленей светлее, чем у сородичей, имеет сероватый оттенок и темные кольца на спине. Именно из-за такого необычного окраса этот подвид ластоногих и стали называть кольчатыми. Размер карельского эндемика достигает 1, 2 метров в длину, а вес колеблется в пределах 35-80 кг. У ладожской кольчатой нерпы практически полностью отсутствует шея, а голова имеет небольшой размер и приплюснутую форму.

За счет особенностей строения тела внешне животное выглядит неуклюжим, толстым и коротким, но это не мешает ему довольно быстро перемещаться и в воде, и на суше. Этот тюлень проворно двигается за счет хорошо развитой мускулатуры задних ласт и способен проплывать десятки километров со скоростью до 20 км/ч, а также нырять на глубину до 300 метров и задерживать дыхание на 30-40 минут. Ладожская кольчатая нерпа имеет хороший слух и обоняние, что помогает ей легко находить пищу и избегать опасностей. Активная фаза роста и развития этих млекопитающих длится с рождения и до 10 лет. Средняя продолжительность жизни составляет 30-35 лет.

Нерпы Ладожского озера питаются небольшой рыбой, например, плотвой, корюшкой или ряпушкой, а также ракообразными, размер которых не превышает 20 см. Достаточным объемом пищи считается 3-4 кг рыбы в сутки. Жажда легкой добычи приводит этих тюленей к сеткам для отлова промысловых рыб – окуней и судаков. Следуя за лодками рыбаков и опустошая неводы, нерпа наносит существенный урон рыбному хозяйству Карелии.

Размножаются кольчатые нерпы зимой. Процесс спаривания происходит в январе-марте. Самки тюленей производят потомство также в холодные месяцы, когда берега суши еще покрыты снегом, а на поверхности воды дрейфуют льдины. Обычно на свет появляется только один детеныш. Новорожденные нерпы весят не более 4 кг, а их длина не превышает 60 см. Они покрыты белой шерстью, что помогает малышам быть незаметными для лис, волков и других хищников. Нерпа-мать кормит молоком потомство в течение 2 месяцев. За это время детеныш прибавляет в весе до 1 кг в день.

Популяция нерпы

Охота на ладожскую нерпу велась местными жителями с незапамятных времен, но она не вредила популяции этих млекопитающих. Тенденция к вымиранию вида начала развиваться с 20-х годов прошлого столетия, когда нерпы Ладожского озера были признаны промысловыми животными. В результате массового отлова, проводимого в течение 60 лет, численность этих тюленей сократилась в 10 раз. К 1980 году популяция кольчатой нерпы составила всего 2000 особей. Это заставило ученых бить тревогу. По их рекомендациям в 1984 году ладожская кольчатая нерпа была внесена в Красную книгу, что позволило стабилизировать ситуацию с вымиранием вида.

Сейчас популяция эндемиков Карелии стабилизирована и им больше не грозит исчезновение, но зоозащитники и общественные организации, заинтересованные в охране ластоногих, продолжают вести активную работу по сохранению вида и всячески помогают этим животным. Например, зимой тюленей с нарушенной терморегуляцией отлавливают и помещают в бокс с обогревом. Во время реабилитации животных сбалансировано кормят, а перед тем, как попасть на волю, нерпа проходит адаптацию в специальном бассейне.

Места обитания

У ладожских нерп линька начинается летом, и в этот период основная часть популяции сосредотачивается на севере Ладоги у берегов островов Ваалаамского архипелага. Они греются на скалах в лучах ласкового карельского солнца. Число тюленей на одном таком лежбище может достигать 650 особей. В холодные времена года, особенно зимой, ладожская нерпа проживает у южных, западных и восточных берегов озера.