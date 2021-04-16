Животный мир Карелии богат и разнообразен. Здесь встречаются как большие популяции, так и редкие виды зверей, занесенные в Красную книгу. Среди них и европейская норка, чья численность продолжает снижаться с каждым годом. В то время как заокеанский представитель вида успешно занимает привычные ареалы обитания своего карельского сородича.

##Европейская норка

В недалеком прошлом этот хищник семейства куньих обитал практически по всей территории Карелии. Однако добыча ценного меха животных и экспансия республики американской норкой привело з сокращению популяции. На сегодня зверек отнесен к исчезающим видам. И в республике встречается лишь на востоке Пудожского района и на Валааме.

Внешне европейский хищник выглядит следующим образом:

Тело — некрупное, вытянутое, гибкое, вес взрослой особи 550–800 г, длина 28–43 см.

Морда — узкая, уплощенная сверху, с маленькими округлыми ушками.

Конечности — короткие, лапы с перепонками для плавания и ныряния.

Хвост — непушистый, достаточно короткий, длина 12–19 см.

Мех — густой, короткий, плотная подпушь отлично защищает от намокания в воде.

Окраска — одноцветная, с белым пятном на подбородке и губах, изредка на груди; оттенок от рыжевато-бурого до темно-коричневого, встречаются черные и буровато-рыжие особи.

Зверек живет в постоянных норах, может заселяться в укрытиях, вырытых другими животными. Любит близость воды, предпочитает берега небольших рек или ручьев. Питается грызунами, в основном водяной крысой. Также в его рационе встречается рыба, моллюски, ракообразные, земноводные и насекомые водоемов. Наступление холодов встречает с подготовленными запасами пищи.

Размножение европейской норки проходит в период с февраля по апрель. Самка вынашивает потомство 40–43 дня, и приносит от 2 до 7 детенышей. К осени молодняк взрослеет и начинает жить самостоятельно.

Американская норка

Это вид родом с Северной Америки, откуда был привезен для заселения подходящих территорий Европы. В Карелии первые 45 особей американской норки выпустили около рек Шапша и Машезерка в 1934 году. Также на первом этапе 83 животных были заселены в соседней Мурманской области. А спустя три десятилетия завезли еще порядка 300 заокеанских хищников.

По сравнению с европейским сородичем «американка» крупнее и с более пышным мехом. А белое пятно наблюдается только на нижней губе и подбородке. Основа рациона хищника — боровая дичь, чуть реже — земноводные и грызуны. Американская норка также любит жить у водоемов, но в отличие от европейской селится и на озерах. При этом способна совершать длительные переходы между разными водоемами.

Высокая адаптивность и приток «беглецов» со звероферм в дикую природу позволили виду активно распространиться по Карелии, Мурманской и Ленинградской областям. При этом, вытеснив природного обитателя этих мест — европейскую норку. Благодаря значительной численности «американка» часто встречается в деревнях и даже заходит в крупные города.