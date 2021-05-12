Росомаха в Карелии

Росомаха – хищник семейства куньих и дальний родственник медоеда. Название этого животного на латыни звучит как Gulo gulo, что в переводе означает «обжора, ненасытный». И, действительно, зверь оправдывает свое прозвище. Он поедает всю падаль в лесу и часто охотится на животных, гораздо крупнее его.

Древние люди считали росомаху мистическим животным, обладающим дьявольской силой. Легенды о «внезапно возникающем и исчезающем в никуда хищнике» до сих пор передаются из уст в уста у карелов и других северных народов.

Индейцы Северной Америки, где также обитает росомаха, называли ее «тот, кто крадется» или «тот, кто со злым духом». Такой ореол загадочности вокруг росомахи возник потому, что это довольно агрессивное и сильное животное не имеет постоянного логова и как охотник ведет очень осторожный, скрытый образ жизни. Именно поэтому росомаха является самым неизученным лесным хищником. Ее невероятно трудно не только поймать, но даже увидеть и сфотографировать. Негативное отношение людей к этому животному связано, прежде всего, с его хищным видом, случаями нападения на домашний скот и воровства добычи из охотничьих капканов.

Внешние особенности вида

Облик животного весьма специфичен. Росомаха напоминает одновременно барсука, собаку и медвежонка. Для нее характерна барсучья шерсть и вытянутая морда с небольшими глазами и ушами, собачий нос, хвост и оскал, медвежьи когти, горбатость и косолапость. Этот зверь, как и медведи, живет в норах-берлогах и при ходьбе наступает на всю ступню. Такая особенность ходьбы позволяет ему передвигаться даже по глубокому снегу.

Среди всех представителей куньих росомаха один из наиболее крупных. Вес самок редко превышает 10 кг, а самцы могут достигать 20 кг. Длина тела животного – примерно 1,2 метра, из которых 18-25 см – это пушистый хвост. Цвет меха варьируется от черного до буро-коричневого. Шерсть на морде и груди имеет более светлый оттенок.

Росомаха имеет очень крепкие челюсти и острые зубы, которые придают животному устрашающий вид, позволяют перемалывать кости животных и питаться промерзшей падалью. Шерсть у этого зверя очень теплая и обеспечивает ему такую теплоизоляцию, что зимой под росомахой не тает снег.

Чем питается

Рацион росомахи довольно обширен и разнообразен. Чаще всего она поедает падаль, доедает остатки добычи более крупных хищников и добивает больных, раненых и ослабленных зверей. За это именно ее, а не волка, часто называют «санитаром леса». Не найдя такую пищу, росомаха начинает охотиться. Зимой ее жертвами могут стать лоси, горные бараны и другие парнокопытные, которых она загоняет до измождения. Иногда она нападает на медведей и волков. Убитую тушку росомаха обычно ест несколько дней. Летом к зимнему меню животного добавляется еще и такая пища:

зайцы, ежи и белки;

птицы и их яйца;

рыба;

земноводные и пресмыкающиеся;

грызуны;

личинки насекомых;

растительная пища (орехи и ягоды).

На человека росомаха нападает редко и только в случаях, когда ей или ее потомству грозит опасность. Территория охоты и проживания хищника не имеет строгих границ и может занимать площадь до нескольких десятков километров.

Как размножается росомаха и продолжительность ее жизни

Самцы росомахи способны оплодотворить несколько самок и после рождения детенышей часто навещают их. Период спаривания этих животных – май-август. Оплодотворенная яйцеклетка начинает развиваться только через 6-7 месяцев, а беременность длится примерно 40 дней. Перед родами женские особи роют берлогу глубоко в снегу. Потомство появляется в феврале. Новорожденные росомахи полностью беззащитны и весят не более 100 граммов. Обычно это 2-4 щенка, которых самка кормит молоком в течение 10 недель. За этот период вес потомства увеличивается до 0,5 кг. К концу третьего месяца от рождения детеныши начинают пробовать падаль, а затем учатся охотиться самостоятельно.

В естественных условиях росомахи живут 5-13 лет. В неволе продолжительность их жизни увеличивается до 16-17 лет.

По официальным данным на 1994 год популяция этого хищника в Карелии составляла всего 200-230 особей. Запрет охоты на этих животных помог увеличить численность вида в несколько раз.

Ареал обитания в Карелии

Большая часть карельской популяции росомах обитает в северных регионах Республики, к которым относится Лоухский, Кемский, Калевальский и Беломорский районы. Реже этот хищник встречается в таких районах:

Муезерском;

Сегежском;

Суоярвском;

Медвежьегорском.

Ближе к периоду появления потомства росомаха выбирает для проживания сосняки, заболоченные места с редкими соснами и зарастающие вырубки. В меньшем количестве берлоги зверя встречаются в ельниках, прибрежных зонах и лиственных борах.

Статус вида

Росомаха занесена в Международную, Федеральную и Карельскую Красные Книги. Основные причины вымирания вида:

браконьерство . Особую ценность представляет мех животного, который даже в мороз и при повышенной влажности не покрывается инеем. Именно поэтому он стоит дороже соболиного. Также многие зоопарки и питомники стремятся получить живых особей хищника для последующего размножения в неволе;

. Особую ценность представляет мех животного, который даже в мороз и при повышенной влажности не покрывается инеем. Именно поэтому он стоит дороже соболиного. Также многие зоопарки и питомники стремятся получить живых особей хищника для последующего размножения в неволе; урбанизация и экология . Расширение границ населенных пунктов, развитие промышленности и ухудшение экологии приводят к сокращению ареала обитания и, следовательно, к уменьшению численности вида;

. Расширение границ населенных пунктов, развитие промышленности и ухудшение экологии приводят к сокращению ареала обитания и, следовательно, к уменьшению численности вида; заболевания. Чаще всего росомахи болеют бешенством. Кроме этого, специфический рацион питания – падаль и больные звери – нередко приводит к заражению и самого хищника.

Интересные сведения

С этим животным связано много любопытных фактов:

иногда росомаху называют «скунсовым медведем». Такое название зверь получил из-за работы прианальных желез, которые выделают зловонный желтоватый секрет. Им росомаха метит территорию и отпугивает от себя других хищников;

этот зверь может не только передвигаться по глубокому снегу, но и лазить по деревьям, и плавать;

во время охоты животное способно развить скорость до 48 км/ч;

росомаха издает звуки, похожие на лисье тявканье;

самки животного могут предотвратить развитие плода, если не имеют достаточно ресурсов для вынашивания и кормления потомства;

внешний вид грудной клетки у каждой особи уникален;

активность зверя в течение суток составляет всего 3-4 часа. Остальное время он спит;

росомаха, выращенная в неволе, абсолютно неагрессивна и привыкает к человеку.

Специально для любителей животных всех возрастов мы проводим экскурсии в таежный зоопарк "Три медведя".