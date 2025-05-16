Экскурсия в зоокомплекс «Три медведя» («Таежный зоопарк») — уникальный для Карелии объект и маршрут. Это, пожалуй, единственный в республике зоопарк, в котором живет столько разных видов животных. Мед
Экскурсия в зоокомплекс «Три медведя» («Таежный зоопарк») — уникальный для Карелии объект и маршрут. Это, пожалуй, единственный в республике зоопарк, в котором живет столько разных видов животных. Медведи, волки, рыси, лисы, кабаны, еноты, даже олени – все они не сидят в клетках, а находятся в просторных вольерах. Некоторые и вовсе гуляют на территории, огороженной забором. Все потому, что зоопарк создавался как дом для животных, как место встречи людей и зверей, территория их дружбы. Животные здесь – полноправные хозяева. Иногда их выпускают погулять, и они непременно возвращаются домой.
«Три медведя» отличается от многих российских зверинцев и зоопарков прежде всего тем, что для зверей здесь созданы прекрасные условия. О них заботятся, их любят. И сами они отвечают тем же. Гостей они тоже встречают с радостью и вниманием. Животных здесь можно кормить, некоторых даже брать на руки. Так что незабываемая фотосессия с питомцами зоопарка вам гарантирована.
Выбирая эту экскурсию, вы получите прекрасное настроение, яркие эмоции и, конечно, детское ощущение счастья, которое всегда приносят братья наши меньшие.
Программа экскурсии:
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Сбор группы в центре Петрозаводска.
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По пути остановка в деревне Сяпся. Осмотр местной часовни, рассказ про деревню.
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Прибытие на территорию зоокомплекса. Экскурсия по территории, осмотр озер Сямозеро — одного из самых красивых озер Карелии.
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Экскурсия по таежному зоопарку «Три медведя».
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Продолжительность — около 1 часа. Небольшая техника безопасности, знакомство с местным священным деревом: Варандеем. Осмотр животных, есть возможность кормить их: берите с собой яблоки, сушки, морковку. Вы увидите медведей, лис, волков, рысей, кабанов лошадь из президентской конюшни, лося, енотовидных собак и других животных.
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Осмотр новой часовни у зоокомплекса, путь домой.