Программа экскурсии в Таежный зоопарк «Три медведя»

Экскурсия в зоокомплекс «Три медведя» («Таежный зоопарк») — уникальный для Карелии объект и маршрут. Это, пожалуй, единственный в республике зоопарк, в котором живет столько разных видов животных. Мед

Экскурсия в зоокомплекс «Три медведя» («Таежный зоопарк») — уникальный для Карелии объект и маршрут. Это, пожалуй, единственный в республике зоопарк, в котором живет столько разных видов животных. Медведи, волки, рыси, лисы, кабаны, еноты, даже олени – все они не сидят в клетках, а находятся в просторных вольерах. Некоторые и вовсе гуляют на территории, огороженной забором. Все потому, что зоопарк создавался как дом для животных, как место встречи людей и зверей, территория их дружбы. Животные здесь – полноправные хозяева. Иногда их выпускают погулять, и они непременно возвращаются домой.

«Три медведя» отличается от многих российских зверинцев и зоопарков прежде всего тем, что для зверей здесь созданы прекрасные условия. О них заботятся, их любят. И сами они отвечают тем же. Гостей они тоже встречают с радостью и вниманием. Животных здесь можно кормить, некоторых даже брать на руки. Так что незабываемая фотосессия с питомцами зоопарка вам гарантирована.

Выбирая эту экскурсию, вы получите прекрасное настроение, яркие эмоции и, конечно, детское ощущение счастья, которое всегда приносят братья наши меньшие.

Программа экскурсии: