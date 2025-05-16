Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Таежный зоопарк «Три медведя»

2 900 ₽ за взрослого Загрузка дат... Круглый годсезонность
9 отз.
Программа Стоимость Групповые даты Индивидуально В подарок
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Детали экскурсии

  • Продолжительность:
    5 часов
  • По каким дням:
    ежедневно (по запросу)
  • Начало экскурсии: 10:30, ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1).
  • Что включено: Транспортное обслуживание на автобусе по маршруту, работа гида по маршруту, посещение Таежного зоопарка с экскурсией
Описание экскурсии в Таежный зоопарк «Три медведя»

Экскурсия в таежный зоопарк «Три Медведя» станет незабываемым подарком для Вас и ваших близких! Звери находятся здесь так близко, что их разрешено кормить, а некоторых даже брать на ручки и тискать.

Все на территории комплекса собрана вся карельская фауна и даже больше: медведи, рыси, кабаны, енотовидные собаки, волки и многие другие.

Программа экскурсии в Таежный зоопарк «Три медведя»

Экскурсия в зоокомплекс «Три медведя» («Таежный зоопарк») — уникальный для Карелии объект и маршрут. Это, пожалуй, единственный в республике зоопарк, в котором живет столько разных видов животных. Медведи, волки, рыси, лисы, кабаны, еноты, даже олени – все они не сидят в клетках, а находятся в просторных вольерах. Некоторые и вовсе гуляют на территории, огороженной забором. Все потому, что зоопарк создавался как дом для животных, как место встречи людей и зверей, территория их дружбы. Животные здесь – полноправные хозяева. Иногда их выпускают погулять, и они непременно возвращаются домой.

«Три медведя» отличается от многих российских зверинцев и зоопарков прежде всего тем, что для зверей здесь созданы прекрасные условия. О них заботятся, их любят. И сами они отвечают тем же. Гостей они тоже встречают с радостью и вниманием. Животных здесь можно кормить, некоторых даже брать на руки. Так что незабываемая фотосессия с питомцами зоопарка вам гарантирована.

Выбирая эту экскурсию, вы получите прекрасное настроение, яркие эмоции и, конечно, детское ощущение счастья, которое всегда приносят братья наши меньшие.

Программа экскурсии:

  • Сбор группы в центре Петрозаводска.

  • По пути остановка в деревне Сяпся. Осмотр местной часовни, рассказ про деревню.

  • Прибытие на территорию зоокомплекса. Экскурсия по территории, осмотр озер Сямозеро — одного из самых красивых озер Карелии.

  • Экскурсия по таежному зоопарку «Три медведя».

  • Продолжительность — около 1 часа. Небольшая техника безопасности, знакомство с местным священным деревом: Варандеем. Осмотр животных, есть возможность кормить их: берите с собой яблоки, сушки, морковку. Вы увидите медведей, лис, волков, рысей, кабанов лошадь из президентской конюшни, лося, енотовидных собак и других животных.

  • Осмотр новой часовни у зоокомплекса, путь домой.

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Отзывы (9)
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Великолепные впечатления!

Прекрасный, интуитивно понятный сайт, где сразу видно цены, сезонность экскурсий и все необходимые детали. Отличная организация, всегда крайне оперативная обратная связь!

Отдельно хотелось бы поблагодарить Виктора и Михаила! Виктор сделал всё возможное, чтобы желаемые экскурсии (в не сезон!) были посещены. Если на экскурсии вы поедете с Мишей - то это просто подарок судьбы!

Рускеала, таёжный зоопарк «Три медведя» и золотое кольцо Карелии - must have к посещению!

Благодаря ребятам я влюбилась в Карелию, жаль во время моей поездки навигация ещё не была открыта, но это лишь повод вернуться.

Планирую в Карелию зимой и только через Золотое Кольцо Карелии!

Добрый день! Хотим выразить благодарность турфирме "Золотое кольцо Карелии" за прекрасную возможность ознакомиться с красотами этой волшебной республики!

За несколько дней мы успели посетить: -питомник с хаски, где получили море положительных эмоций от общения с этими энергичными собачками и катания на собачьих упряжках; -резиденцию карельского Деда Мороза; -горный парк Рускеала, где познакомились не только с красотой мраморного каньона снаружи , но и опустились в волшебные подземные шахты, покрытые льдом и ознакомились с процессом добычи мрамора; -водопад Кивач - изумительное место для посещения в Карелии, которое наполняет энергией дикой природы; -Сортавала - город с особенной архитектурой; -Успенскую церковь - удивительное архитектурное сооружение 17-ого века; -зоокомплекс "Три медведя" на берегу Сямозера - определенно лучший зоопарк , который мы когда-либо посещали, где мы послушали интереснейший рассказ экскурсовода и собственноручно покормили животных 💙 Хочется выразить благодарность экскурсоводам турфирмы "Золотое кольцо Карелии" за насыщенные экскурсии, и

отдельное огромное спасибо нашему водителю Михаилу, который сопровождал нас во время экскурсий на столь дальние расстояния и поведал нам множество интересных историй о Карельском крае!😍💙

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