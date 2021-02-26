Поморское поселение Кемь в Республике Карелия получило свое название благодаря одноименной реке, в устье которой оно находится. Местное слово «кем», или «хем» по-русски означает «большая». Площадь этого населенного пункта составляет 21 км², а численность населения не превышает 11 тысяч человек.

Историческая справка

Первое упоминание гидронима встречается в старинных документах, датируемых XIV столетием. Статус города Кемь получил в 1785 году в результате реформирования административно-территориального деления. В 1799 году Кемский уезд стал относиться к Архангельской губернии и был в ее составе до начала XX века. В ходе гражданской войны интервенты оккупировали Кемь. Республика Карелия в лице представителей волостей Архангельской губернии начала борьбу за свою независимость и суверенитет, но пришедшие на смену оккупантам советские власти подавили протестные настроения. В 20-х годах XX столетия в Кеми в Карелии был построен уголовно-концентрационный лагерь для политических заключенных, прибывших для отправки в СЛОН на Соловецких островах.

Во время Великой Отечественной войны жители города принимали активное участие в сопротивлении врагам: мужчины уходили на фронт, а женщины осваивали мужские профессии. О тех подвигах и об огромных жертвах среди кемляней напоминают такие достопримечательности Кеми, как мемориальный комплекс «Братская могила» и памятник железнодорожникам.

Что стоит обязательно посмотреть

Старый город Кемь чрезвычайно богат интересными местами. Чтобы внимательно и неспешно осмотреть все достопримечательности Кеми, туристам нужно приезжать в город на несколько дней. Но если время тура ограничено, то гости Республики могут посетить такие интересные и выдающиеся, по оценкам опытных путешественников, природные и рукотворные объекты.

Ландшафтный заповедник Гридино

Был организован в 2013 году на скалистых берегах Белого моря с целью сохранения природного ресурса. На территории заказника проходит нерест лососевых рыб и обитает редкий моллюск – жемчужница. В лесном покрове Гридино преобладают хвойные леса и ельники. Но главная ценность ландшафтного заповедника в том, что в нем сохранились и тщательно охраняются 5 видов редких млекопитающих, а также археологические и геологические объекты, возраст которых превышает 2,7 млрд лет.

Заповедник Кузова

Заказник, в который входит группа островов, находится в 30 км от старого города Кемь. Его общая площадь составляет 36 000 га, из которой 900 га занимает суша. Основная задача заповедника – охрана и сбережение местных представителей флоры и фауны. В Кузове сохранились объекты древней саамской культуры – сейды, поэтому заповедник важен еще и с исторической точки зрения. На троих островах архипелага оборудованы специальные туристические зоны, в которых разрешено разводить костры и устанавливать палатки.

Благовещенский белокаменный собор

Его строительство началось в 1884 году. Основным источником финансирования были пожертвования прихожан. Львиную долю средств на постройку выделил зажиточный местный житель Антонов, которого после смерти похоронили в этом храме. Первое богослужение в соборе состоялось в 1903 году, но в 30-х годах XX века церковь закрыли, и ее здание пришло в упадок. Сейчас в соборе ведутся реставрационные работы.

Успенский собор

Успенский собор в Кеми, построенный в 1714 году, – это уникальный образец деревянного зодчества XVIII века и одна из главных достопримечательностей Кеми. Его особенность в том, что при строительстве зодчие не использовали гвозди, а возводили стены единым срубом. Окна в храме расположены под потолком, за счет такого архитектурного решения свет в собор проникает сверху и создается впечатление, что церковь светится изнутри. Успенский собор в Кеми по праву считается жемчужиной Карелии и входит в список федеральных архитектурных памятников.

Лепостров

Это маленький остров на реке Кемь. Его размер всего 1 км², но на этой площади помещаются несколько интересных достопримечательностей Кеми, связанные с периодом основания города. В XVI-XVII веках здесь находился Кемский острог, который, к сожалению, не сохранился до наших дней. Сейчас на Лепострове можно посмотреть деревянную часовню, построенную еще в XVIII веке, и дома XIX столетия.

Краеведческий музей «Поморье»

Он находится недалеко от Успенского собора в Кеми, поэтому заглянуть в него не составит труда. В коллекции музея почти 6 000 экспонатов, наглядно иллюстрирующих страницы истории этого края от возведения Кемской крепости и до наших дней. Главная экспозиция знакомит посетителей с духовной жизнью и бытом коренных народов – поморов. В музее регулярно проводятся тематические выставки, посвященные памятным датам и событиям.

Старинное болото возле деревни Шомба

Возраст этого болота в Кемском районе более 9 тысяч лет, поэтому оно считается природным памятником. Однако туристы приезжают сюда не только чтобы посмотреть одно из старейших болот Карелии, но и отведать вкуснейшую клюкву и морошку. Территория вокруг болота славится изобилием этих лекарственных ягод.

Как добраться

Доехать до Кеми можно на личном транспорте или на поезде дальнего следования. Туристы из Москвы должны следовать по трассе М18 примерно 1400 км или ехать поездом «Москва-Мурманск» до станции Кемь. Чтобы добраться в Кемь из Санкт-Петербурга, необходимо на автомобиле преодолеть 809 км или доехать автобусом сначала до Петрозаводска, а затем до Кеми, потратив на это 12-13 часов. С Ладожского железнодорожного вокзала регулярно следует поезд «Санкт-Петербург-Мурманск», который через 13-14 часов после отправления делает остановку в Кеми.

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