В Лоухском районе Карелии на территории национального парка «Паанаярви» находится гора Нуорунен – высочайшая вершина республики. Попасть на нее можно по оборудованным тропам, поэтому здесь может побывать любой, даже не самый подготовленный человек. На горе можно побывать и зимой, и летом. Наградой станет потрясающий вид с вершины Нуорунен: Карелия во всей красе – густые лесные заросли, сочные луга, хрустальные озера, древние величественные горы.

Ландшафт и флора горы Нуорунен

Высота горы Нуорунен – 577 метров. По пути к вершине наблюдается постоянная смена пейзажей и окружающей флоры. У подножия путешественников встречает густой лес с хвойниками, лиственными деревьями и кустарниками. Выше тайга переходит в лесотундру. Затем начинается тундровый ландшафт с различными видами мхов и лишайников, включая редкие, растущие только в экологически чистых местах. Сама вершина большую часть года покрыта льдом и снегом. Там постоянно дует сильный ветер, и практически нет растительности.

На склонах встречается несколько потрясающе красивых горных озер, одно из которых находится в изломе скалы. Близко к поверхности горы Нуорунен подходят водоносные породы. Благодаря этому на склонах образовались «висячие болота» − удивительное явление, редкое для горного ландшафта.

Гора Нуорунен в прошлом

До сих пор гора Нуорунен хранит немало свидетельств того, что люди, жившие в ее окрестностях, считали это место священным. На вершине установлены сейды – обрядовые сооружения древних саамов. Это огромные валуны, стоящие на мелких камнях, как на ножках. Саамы верили, что сейды были вместилищем душ умерших шаманов и имели власть над всем происходящим. Их просили о самом важном, проводили различные обряды. На горе саамские племена встречали важный праздник – день летнего солнцестояния.

До начала прошлого века у финнов сохранялась традиция отмечать на вершине горы праздник Юханнус – День Ивана Купалы.

Поход на гору Нуорунен: как добраться и что предусмотреть

Сейчас гора Нуорунен в Карелии – обязательный пункт туристических маршрутов. Здесь необходимо побывать тем, кто хочет отключиться от повседневности, стать ближе к природе. Попасть к горе достаточно просто. Все, что нужно решить тем, кто собирается подняться на Нуорунен, − как добраться до парка «Паанаярви»: на машине, автобусе или поезде. В первом случае по федеральной трассе «Кола» следует доехать до развилки п. Лоухи−п. Пяозерский, свернуть в сторону последнего. В поселке находится визит-центр парка, где нужно зарегистрироваться. Далее по грунтовой дороге можно доехать до «Паанаярви». Другой вариант – на поезде или автобусе добраться до п. Лоухи, а потом − до Пяозерского, заказав трансфер на сайте парка, или самостоятельно на такси.

В «Паанаярви» разработан маршрут №9 протяженностью около 16 км, открытый с июня по сентябрь. Он рассчитан на два дня с ночевкой в палатке. Тропа оборудована указателями, лестницами, местами отдыха. Первая часть пути проходит по равнине. Продвигаясь по маршруту, туристы встречают старую вырубку, конскую дорогу, пересекают бывшую финскую границу, проходят поляну, где стоял хутор. Заболоченные места и водные преграды легко преодолеваются по деревянным лежням и мостикам. У озера Пиени-Сикаярви предусмотрена стоянка на ночь. Утром со свежими силами можно выдвигаться на гору. Совершивших восхождение ожидает захватывающий вид на озеро Таваярви, горы Кивакка и другие. В ясную погоду можно заглянуть к соседям финнам, увидеть их гору Рука.