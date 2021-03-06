Северная Карелия – край с первозданной природой и богатой историей, окутанной множеством легенд. Круглый год сюда стремятся туристы, которые ценят красивейшие места, неизбитые маршруты и отдых, захватывающий дух от впечатлений и незабываемых эмоций. Одно из самых загадочных явлений, которые можно увидеть в Карелии, – это сейды и каменные лабиринты.

Ученые до сих пор спорят об их истинном происхождении и предназначении, но от этого каменные конструкции не становятся менее привлекательными для любителей древней истории и необычных тайн (часто граничащих с мистикой).

Карельские сейды

У слова «сейд» есть два значения: во-первых, так называется священное место у некоторых северо-европейских народностей, а во-вторых, это уникальное сооружение из камней, сложенных особым образом друг на друга. Нередко такие конструкции располагаются определенным образом, например, по кругу или так, что каждый последующий сейд можно заметить только после подхода к предыдущему.

В Карелии древние сейды сохранились в Кемском районе на островах архипелага Кузова, в Лоухском районе на горе Кивакка, которая находится на территории национального парка «Паанаярви», а также в Муезерском районе на горе Воттоваара. Экскурсию на гору можно забронировать тут. По одной из версий об их происхождении, считается, что саамы, проживающие в Карелии до прихода славян, пользовались этими каменными конструкциями для поклонения духам. Язычники верили, что каждый сейд – это посмертное материальное воплощение шаманов-ньодов. Общаться с духами просветленных предков и приносить им жертвы в виде убитых животных, целебных трав и табака, пестрых лент и лоскутов ткани имели право только мужчины. В случае, когда сейд долгое время оставался без внимания, в саамском племени обязательно случалось горе. Другая легенда о предназначении сейдов гласит, что они использовались саамами для проведения языческих ритуалов.

Ученые установили, что сооружения из камней в виде башен и пирамид были созданы 4-6 тыс. лет до н.э. Все они расположены в местах геологических разломов возле водоемов. Их искусственное происхождение не вызывает сомнений, но до сих пор остается загадкой, каким именно образом древним людям удалось без специальных знаний и приспособлений сложить друг на друга огромные валуны. Еще больше вопросов возникает, если учесть, что карельские сейды идентичны с инаксуитами – древними памятниками культуры индейских этносов, проживающих на северо-востоке Северной Америки.

Многовековые каменные сооружения карельских саамов могут иметь следующие формы:

пирамиды из валунов;

плоские камни, лежащие на 3-4 каменных «подставках»;

многоуровневые пирамиды, в которых каждый горизонтальный камень поддерживают другие каменные «подставки»;

обломки горных пород, стоящие на ребре;

валуны, на плоской поверхности которых находятся пирамиды из камней на «подставках» и без них.

Каменные лабиринты

Выложенные в форме лабиринта камни вызывают у туристов не менее живой интерес, чем сейды. Эти каменные сооружения можно встретить на Соловецких островах, на архипелаге Кузова и на территории устья р. Кереть. Всего в Карелиии насчитывается более сорока таких спиралеобразных дорожек.

О происхождении и предназначении каменных и каменно-дерновых лабиринтов так же, как и о сейдах, ходит немало легенд. В одной из них утверждается, что сферическая каменная дорожка – это портал в мир «дивьих людей», живущих под землей карельских островов и охраняющих эти края от чужаков. В другой говорится, что лабиринты служили язычникам ритуальным местом. Третья, наиболее прагматичная, гласит, что подобные конструкции сооружались древними людьми для ловли рыбы: во время приливов рыба заплывала на территорию лабиринта, а при отливе оставалась между каменных «стен».